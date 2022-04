Appenzeller News: EW Heiden: Sämtliche Vorlagen genehmigt

11:29 Uhr 28. April

Testzentrum in Teufen schliesst

Das Testzentrum Bächli in Teufen ist am Donnerstag letztmals offen. Die beiden kantonalen Testzentren in Heiden und Herisau bleiben laut einer Mitteilung der Kantonskanzlei momentan weiter in Betrieb. Zudem können sich Impfwillige noch an zwei Samstagen Ende April und Mitte Mai in Herisau gegen Covid-19 impfen lassen.

Die Schutzmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind seit einigen Wochen schweizweit aufgehoben. Die Corona-Situation in der Schweiz hat sich weiter beruhigt. Appenzell Ausserrhoden passt daher die Möglichkeiten fürs Testen und Impfen im Kanton der jeweiligen Situation und Nachfrage an.

Impfungen am 30. April und 14. Mai

An den Samstagen 30. April und 14. Mai (8 – 12 Uhr) wird das Impfzentrum Herisau zum letzten Mal offen sein. Anmeldungen für alle Covid-Impfungen sind für beide Impfvormittage wie bis anhin online möglich via www.covid19.impf-check.ch – oder telefonisch über die Infoline +41 71 353 67 97. Walk-in ist an beiden Daten ebenfalls möglich. Zu beachten ist, dass für Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Moderna oder Pfizer/BioNTech an den genannten Tagen keine Anschlusslösung für die Zweitimpfung geboten werden kann. Es wird daher vorerst empfohlen, sich im Kanton St.Gallen für allfällige Erstimpfungen anzumelden.

Im Impfzentrum in Herisau sind Impfungen noch an zwei Samstagen möglich. Bild: APZ

Am Donnerstag, 28. April, werden im Testzentrum im Bächli Teufen die letzten Covid-19 Testabstriche gemacht. Aufgrund der aktuellen Lage hat der Kantonale Führungsstab beschlossen, das Angebot von Testzentren auf die beiden Standorte Herisau und Heiden zu reduzieren. Bis auf weiteres kann in Herisau am Dienstag, Donnerstag und Samstag getestet werden; in Heiden am Montag, Mittwoch und Freitag. An beiden Standorten sind die Öffnungszeiten identisch: 11 – 15 Uhr. Ausgewählte Arztpraxen und Apotheken werden ebenfalls weiterhin Testmöglichkeiten anbieten. (kk)

Weitere Informationen sind unter www.ar.ch/corona zu finden.