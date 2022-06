Appenzeller News: Covid-Impfungen im Spital Herisau

11:20 Uhr Freitag, 10. Juni

Covid-Impfungen im Spital Herisau

Am 14. Mai wurde das letzte Mal im Impfzentrum Herisau geimpft. In der Zwischenzeit waren Impfungen in Arztpraxen oder in den Impfzentren im Kanton St. Gallen möglich. Ab Dienstag, 14. Juni, bietet nun zusätzlich der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) am Spital Herisau wöchentliche Impfungen an. Dies teilte die Kantonskanzlei am Freitag mit. Jeweils dienstags von 17 bis 20 Uhr können Erwachsene einen Termin für die Covid-Impfung (Pfizer oder Moderna) wahrnehmen.

Die Registrierung für Impftermine in Herisau ist ab sofort möglich und erfolgt über ar.wir-impfen.ch. Um einen Termin zu buchen, ist das Hochladen des aktuellen Impf- oder Genesen-Zertifikats notwendig. Anmeldungen für Erstimpfungen sind ebenfalls möglich. Ausserrhoden vollzieht laut Communiqué den Wechsel auf die bewährte Lösung «Wir-Impfen» des Kantons St. Gallen, um den fachlichen und technischen Support bestmöglich sicherzustellen und Synergien zu nutzen.

Ab Juli 2022 ist auch in Heiden ein regelmässiges Impfangebot geplant, weitere Informationen diesbezüglich folgen demnächst. Mit den zwei Standorten Heiden und Herisau werde das Impfen innerkantonal fortgeführt. «So ist es möglich, auch einer grösseren Nachfrage im Herbst 2022 zu begegnen. Vorerst sind keine Walk-in Angebote (ohne Termin) vorgesehen», heisst es in der Mitteilung. Die aktuellen Impfangebote werden auf ar.ch/corona aktualisiert

Das Testangebot in Heiden und Herisau bleibt laut Communiqué bestehen. Die Hirslanden-Gruppe stellt pro Standort jeden zweiten Tag von 11 bis 15 Uhr ein Angebot sicher: an der Asyltrasse in Heiden jeweils montags, mittwochs und freitags und an der Bahnhofstrasse in Herisau jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Die aktuellen Testangebote sind auf ar.ch/corona abrufbar.

Um überkantonale Synergien bestmöglich nutzen zu können, soll auch die bestehende kantonale Infoline von Appenzell Ausserrhoden demnächst durch den Kanton St. Gallen betrieben werden. Ausserrhoden hat bereits beim Contact Tracing positive Erfahrungen mit der Zusammenarbeit gemacht. Bei Fragen zu Corona steht der Ausserrhoder Bevölkerung die E-Mailadresse covid-infoline@ar.ch und die Telefonnummer 071 353 67 97 zur Verfügung. (kk)