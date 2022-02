Appenzeller News: Gemeinderat Heiden hält an Steuererhöhung fest

APPENZELLER TICKER Einbruchdiebstahl in Oberegg +++ Gemeinderat Heiden hält an Steuererhöhung fest +++ FDP Herisau reicht Interpellation zum Zubringer Appenzellerland ein «Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.» 19.02.2022, 08.23 Uhr

Samstag, 19. Februar, 8:16 Uhr

Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld. Symbolbild: pd

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Oberegg

Am Freitagabend wurde bei einem Einfamilienhaus an der Ebenaustrasse in Oberegg ein Fenster eingeschlagen und anschliessend das Haus durchsucht. Die unbekannte Täterschaft stahl gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 071 788 95 00. (kapo/stm)

16:31 Uhr

Ausser der SVP unterstützen alle Heidler Parteien den Voranschlag

Nachdem der Voranschlag 2022 durch die Stimmberechtigten abgelehnt wurde, hat der Gemeinderat einen neuen Voranschlag ausgearbeitet und diesen mit Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien diskutiert. Wie der Heidler Gemeinderat mitteilt, konnten wichtige Kritikpunkte aus dem ersten Voranschlag beseitigt werden. Das gemeinsame Ziel der Gemeinde und der politischen Parteien ist die Genehmigung des überarbeiteten Voranschlags am 3. April durch die Stimmbevölkerung.

Die Stimmberechtigten in Heiden müssen am 3. April erneut über den Voranschlag 2022 abstimmen. Bild: DSC

Am zweiten runden Tisch konnten die Parteien ihre Meinung zum Voranschlag 2022 äussern. Zudem hatten sie gemäss Mitteilung die Möglichkeit, Anpassungsvorschläge einzubringen. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde übereinstimmend festgestellt, dass wichtige Kritikpunkte aus dem ersten Voranschlag beseitigt wurden. Die langfristige Entwicklung der Verschuldung bleibt im gesetzlichen Rahmen und sollte sich wieder rasch reduzieren. Der Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe soll, wie von der Bevölkerung beschlossen, umgesetzt werden. Für die Finanzierung der anstehenden Investitionen wird an der geplanten Steuererhöhung um 0,2 Steuereinheiten festgehalten. Orientierungsversammlung am 23. März Alle Vertretenden der Parteien, mit Ausnahme der SVP, heissen den überarbeiteten Voranschlag des Gemeinderats gut und unterstützen diesen für die kommende Abstimmung. So soll sichergestellt werden, dass Investitionen und Unterhaltsarbeiten ausgeführt, Vereine und kulturelle Veranstaltungen unterstützt werden können und ein ordentlicher Betrieb der Verwaltung möglich ist. Der Gemeinderat wird den Voranschlag für die Abstimmung vom 3. April mit den Rückmeldungen aus dem runden Tisch verabschieden. Am 23. März findet zudem eine öffentliche Orientierungsversammlung mit Livestream statt. (gk)

13:51 Uhr

FDP-Fraktion fordert vom Gemeinderat Herisau Antworten

Die FDP Herisau hat mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat den Zubringer Appenzellerland nicht in den Ausbauschritt 2023 der Nationalstrassen aufgenommen hat. Dies sei ein herber Rückschlag für Herisau, deren Bevölkerung und die zukünftige Entwicklung der Gemeinde, heisst es in einer Medienmitteilung Die FDP-Fraktion des Einwohnerrats fordert deshalb vom Gemeinderat nun klare Antworten.

Die FDP Herisau hat eine Interpellation zum Zubringer Appenzellerland eingereicht. Bild: Viviana Troccoli

Einwohnerrat André Fuchs hat eine Interpellation mit verschiedenen Fragen eingereicht. Fuchs möchte vom Gemeinderat Antworten, welche Pläne dieser im Zusammenhang mit dem Zubringer Appenzellerland verfolgen wird. Die FDP verweist in der Mitteilung auf den Kanton Thurgau, wo sich bereits ein breiter Widerstand gegen den Entscheid des Bundesrates formiert hat. Die Ausserrhoder Regierung und der Gemeinderat Herisau haben sich bis jetzt noch nicht offiziell zur Zurückstellung Nicht-Aufnahme des Projektes Zubringer Appenzellerland geäussert.

Bundesrat setzt mehr auf städtische Agglomerationen

Seit Jahrzehnten ist dieses Vorhaben gemäss den Freisinnigen ein Dauerbrenner in Herisau, ja im ganzen Appenzeller Hinterland. Denn mit dem Zubringer Appenzellerland soll einerseits eine Verbesserung der Verkehrssituation in Herisau und Gossau aber auch der kantonsübergreifenden Verkehrssituation angestrebt werden und anderseits soll dadurch Reserven für den regionalen Güterverkehr geschaffen werden.

Der Bundesrat will jedoch bis 2030 vor allem in den städtischen Agglomerationen den Verkehrsfluss und die Verträglichkeit der Autobahnen verbessern. Hierzu beantragt der Bundesrat dem Parlament nun im Rahmen des Ausbauschritts 2023 die Freigabe von fünf Projekten inklusiv des erforderlichen Verpflichtungskredits. Der Bundesrat anerkennt wohl, dass Probleme auf der N25 bestehen, diese seien jedoch im nationalen Vergleich jedoch gering bis mittel. Zudem sei der Planungsstand des Vorhabens nicht mehr in allen Belangen aktuell und nötige technische Anpassungen würden zu Mehrkosten führen was die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens negativ beeinflusse. Weiter bestehen Zweifel an der Kompatibilität des Projekts mit den verkehrs- und umweltpolitischen Absichten des Bundes. Deshalb gehört der «Zubringer Appenzellerland» nicht zu den favorisierten Projekten des Bundesrates.

10:39 Uhr

Frau verletzt sich bei Reitunfall

Die Reiterin zog sich unbestimmte Verletzungen am Kopf zu. (Symbolbild) Bild: TZ

Eine 44-jährige Frau hat sich am Donnerstag unbestimmte Verletzungen bei einem Reitunfall in Wald zugezogen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mitteilt. Die Frau befand sich mit einer Gruppe auf einem Ausritt, als ihr Pferd um 16.50 Uhr erschrak und über einen Kiesweg flüchtete. Als der Untergrund von Kies auf Asphalt wechselte, rutschte das Pferd auf dem nassen Belag aus und kam mitsamt der Reiterin zu Fall. Dabei zog sich die Reiterin unbestimmte Verletzungen am Kopf zu und musste mit der Rettungssanität ins Spital überführt werden. Das Pferd blieb unverletzt. (kapo ar)

9:30 Uhr

Appenzell Innerrhoden schliesst Testzentrum per Enge März

Da der Bund den Grossteil der Schutzmassnahmen zum Coronavirus aufgehoben hat, passt Appenzell Innerrhoden die Impf- und Testmöglichkeiten. Bild: Keystone

Appenzell Innerrhoden passt die Test- und Impfmöglichkeiten an. Grund dafür ist laut Mitteilung des Kantons, dass der Bund einen Grossteil der Schutzmassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgehoben hat.

Das Testzentrum am Gesundheitszentrum Appenzell wird per Ende März geschlossen. Bis dann bleibt es von Montag bis Freitag jeweils am Vormittag offen. Ein Test ist nur nach telefonischer Voranmeldung über die Covid-19-Hotline unter 071 788 99 66 möglich. Die Hotline ist ab Freitag, 25 Februar, an den Werktagen vormittags von 8 bis 11.30 Uhr bedient und nachmittags geschlossen.

Die Teststelle beim Bahnhofpärkli in Appenzell ist ab sofort noch jeweils am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 19 bis 21 Uhr offen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Apotheke in Appenzell und die Hausarztpraxen bieten weiterhin nach Anmeldung Testtermine an.

Keine Impfung in Hausarztpraxen

Das Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell bleibt weiterhin in Betrieb. Ein Impftermin ist nur nach telefonischer Voranmeldung über die Covid-19-Hotline unter 071 788 99 66 möglich. Das Walk-In-Angebot wird letztmals am Mittwoch, 23. Februar, von 17 bis 19 Uhr angeboten.

Das Impfzentrum nimmt Kinderimpfungen vor, sofern sich die Erziehungsberechtigten vorgängig bei der Kinder- oder Hausärztin oder dem Arzt haben beraten lassen. Da Impfdosen nach wie vor nur in Grossmengen geliefert werden und die Logistik aufwendig ist, werden in den Hausarztpraxen vorläufig keine Covid-19-Impfungen mehr angeboten. (kk)

Freitag, 9. Januar - 9:12 Uhr

Einbrüche in drei Betrieben in Steinegg

In der Nacht auf Freitag wurde in drei Gewerbebetriebe an der Sägehüslistrasse in Steinegg eingebrochen. Das teilt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Freitag mit. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels Werkzeuggewalt Zutritt in die Gebäude. Dort wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht. In einem der Betriebe wurde ein noch unbestimmter Geldbetrag gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. (kapo ai)

16:46 Uhr

Dreikampf um frei werdenden Kantonsratssitz

Mit dem Rücktritt von Monika Bodenmann wird für Waldstatt ein Sitz im Kantonsrat frei. Für die Ergänzungswahl vom 3. April stellt sich Gallus Hess zur Verfügung. Mit seiner langjährigen Erfahrung und den Schwerpunkte Ökologie und Klima setze Hess einen inhaltlichen Kontrapunkt zu den bürgerlichen Mitkandidaten, schreibt die SP Ortssektion Wadstatt in einer Medienmitteilung. Damit kommt es in Waldstatt am 3. April zu einem Dreikampf. Nebst Hess kandidieren auch Stefan Roth (FDP) und Florian Indermaur (Mitte Hinterland AR) um den Sitz von Monika Bodenmann.

Gallus Hess kandidiert in Waldstatt für den Kantonsrat. Bild: PD

Gallus Hess kennt den Kanton Appenzell Ausserrhoden von innen. Als langjähriger Kadermitarbeiter im Departement Bau und Volkswirtschaft ist er gemäss Medienmitteilung bestens vertraut mit den Mechanismen von Politik und Verwaltung des Kantons. Als Geograf sei er es gewohnt, Probleme analytisch anzugehen, Interessen zu erkennen, gegeneinander abzuwägen und dann zu entscheiden. Nicht alle haben gemäss SP eine laute Stimme. Gallus Hess seien neben den lautstarken Interessenvertretern die Leisen und Stillen ebenso wichtig: zukünftige Generationen, Menschen aus anderen Kulturen, Aspekte der Umwelt, der Natur und der Landschaft.

SP will eine Alternative zum bürgerlichen Kan

Gallus Hess ist nach eigenen Angaben ein guter Zuhörer und bringt zusammen mit seiner Lebenserfahrung beste Voraussetzungen für die Aufgabe eines Kantonsrats mit. Die Entwicklung des ländlichen Raums und der Appenzeller Kulturlandschaft liegen ihm am Herzen. So ist er Gründungsmitglied der SP Appenzeller Hinterland, die alle Landgemeinden ohne Herisau umfasst. Er ist der Meinung, dass der Lebensqualität auf dem Land Sorge getragen und sie auch verteidigt werden muss. Mehr Qualität als Quantität ist sein Motto.

Hess ist überregional gut vernetzt und konnte sich als Mitglied in der kantonalen Gefahrenkommission und der Denkmalpflegekommission einbringen. Er ist seit 2015 Experte in der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission und arbeitet heute in einem privaten Planungsbüro in St.Gallen. Der 56-jährige Gallus Hess wohnt seit 20 Jahren mit seiner Familie im Dorfzentrum von Waldstatt. In der Freizeit trifft man ihn im Gemüsegarten hinter dem Haus, in der Waldstätter Badi am Schwimmen oder auf dem See auf seiner Segel-Jolle. Der SP sei es ein Anliegen, in einer fortschrittlichen Gemeinde wie Waldstatt den Wählenden das ganze Meinungsspektrum anzubieten, schreibt die Partei in die Mitteilung weiter. Waldstatt hat Anrecht auf zwei Kantonsratssitze. Neben dem unbestrittenen Sitz von Andreas Gantenbein (FDP) ist es nach Meinung der SP an der Zeit, beim Besetzen des frei werdenden Sitzes die Meinungsvielfalt zu erweitern.

13:31 Uhr

Massnahmen gegen Covid-19 in Ausserrhoden weitgehend aufgehoben

Der Ausserrhoder Regierungsrat hebt die meisten kantonalen Covid-19-Massnahmen auf, nachdem der Bundesrat seinerseits das Ende der meisten Massnahmen auf eidgenössischer Ebene beschlossen hat. Wie die Kantonskanzlei mitteilt. bleiben die Maskenpflicht und das repetitive Testen in Betrieben des Gesundheits- oder Sozialwesens zum Schutz der dort wohnenden, verletzlichen Personen vorerst bestehen.

Ab sofort gilt während Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen, in Restaurants, in Läden, in Fitnessstudios, im Sporttraining, an Märkten, an Fach- und Publikumsmessen sowie in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs keine Masken- oder Zertifikatspflicht mehr. Aufgehoben sind auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Empfehlung. Weiterhin beibehalten wird die Pflicht, dass sich positiv getestete Personen fünf Tage isolieren müssen, ebenso wie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Diese Massnahmen gelten bis Ende März 2022.

Der Bundesrat hat auch die generelle Empfehlung sowie die Finanzierung der repetitiven Tests in Betrieben aufgehoben. Die Tests werden ab 17.Februar einzig in bestimmten Bereichen weiter finanziert, zum Beispiel in Gesundheits- und sozialmedizinischen Einrichtungen. Der Kanton hat gemäss Mitteilung die Möglichkeit, Organisationen zu bestimmen, die der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur dienen und denen so die Finanzierung von Tests ermöglicht wird. Dadurch werde insbesondere verhindert, dass grosse Teile des Personals in entscheidenden Organisationen aufgrund von Krankheit und Isolation ausfallen.

Auch in den Schulen von Appenzell Ausserrhoden sind die generelle Maskentragepflicht und die Angebotspflicht zum seriellen Testen aufgehoben, heisst es im Communiqué.«Für Schulen wird aber die Empfehlung und Finanzierung der repetitiven Tests durch den Bund bis Ende März 2022 aufrechterhalten, da die Viruszirkulation in den jüngeren Altersgruppen weiterhin sehr hoch ist.» Auch dürfe die Maske weiterhin freiwillig getragen werden. Bei einer Anhäufung von Fällen kann der kantonsärztliche Dienst zusätzlich Ausbruchsuntersuchungen oder weiterführende Schutzmassnahmen anordnen.

Mit der schweizweiten Aufhebung der Zertifikatspflicht werden grundsätzlich keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt. Bestellt werden können noch Covid-Zertifikate, die von der EU anerkannt sind. Es muss gemäss Mitteilung davon ausgegangen werden, dass andere Länder weiterhin ein Covid-Zertifikat für die Einreise sowie für den Zugang zu gewissen Bereichen verlangen werden.

Weil die Infektionszahlen in der Bevölkerung nach wie vor sehr hoch sind und das Virus schwere Krankheitsverläufe verursachen kann, behält der Bundesrat die besondere Lage bis Ende März bei. Präventions- und Hygienemassnahmen haben auch weiterhin hohe Priorität. Die wichtigsten Massnahmen: Impfen und testen, Maske tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren, Isolation bei Infektion. (kk)

10:00 Uhr

Innerrhoder Standeskommission begrüsst den Beschluss des Bundesrats

Raphael Rohner

Der Bundesrat hat fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Die Innerrhoder Standeskommission hat nun entschieden, ihren Beschluss betreffend Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie anzupassen. Das teilte die Innerrhoder Ratskanzlei am Donnerstag mit. Die derzeit bestehenden kantonalen Corona-Massnahmen zur Maskenpflicht an Veranstaltungen, in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs und in Fussgängerbereichen fallen dahin. Die Maskenpflicht in den Schulen wird gemäss Communiqué ebenfalls per 17. Februar aufgehoben. Weil die Viruszirkulation noch immer sehr hoch ist und das Virus weiterhin schwere Verläufe verursachen kann, hat der Bundesrat beschlossen, die Maskenpflicht in den öffentlich zugänglichen Innenräumen von Pflegeheimen, Kliniken und Spitälern beizubehalten.

Die Standeskommission hat zudem beschlossen, das Schutzkonzept für die kantonale Verwaltung aufzuheben. Für die Zeit des Übergangs in die Normalsituation hat sie für die Verwaltung eine interne Weisung erlassen. Für das Publikum gelten in den Verwaltungsgebäuden keine Einschränkungen mehr.«Es wird aber weiterhin empfohlen, beim Betreten der Gebäude die Hände zu desinfizieren und möglichst Abstand zu halten», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (rk)

Donnerstag, 17. Februar - 9:35 Uhr

Nesa Schiller an Jugend-EM in Finnland

Ski-OL. Die 14jährige Nesa Schiller aus Speicher ist für die Jugend-Europameisterschaften selektioniert worden.

Die «European Youth Ski Orienteering Championships» (EYSOC) finden vom 14. bis 20. März in Finnisch Lapland in der Region Kemi-Keminaa statt – gleichzeitig mit den Weltmeisterschaften. Nesa Schiller, Absolventin der Sportschule Appenzellerland und Mitglied der OLG St.Gallen-Appenzell, besucht die Kantonsschule Trogen und wurde nun zum ersten Mal für internationale Wettkämpfe aufgeboten. Sie ist an den Europameisterschaften in Finnland mit Jahrgang 2007 zwei Jahre jünger als die anderen drei Läuferinnen im Schweizer Team. Im Rahmen des Davoser Ski-OL von Ende Dezember gewann Nesa Schiller an den Schweizer Meisterschaften über die Langdistanz (6.2 km, 210 m Höhendifferenz, 27 Posten) in der Kategorie D17 im Feld der zwölf Teilnehmerinnen die Bronzemedaille. (pd)

13:42 Uhr

Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» überreicht

Bild: Viviana Troccoli

Am Mittwoch haben Vertreter der IG «Selbstbestimmte Gemeinden» die gleichnamige Volksinitiative dem Ausserrhoder Regierungsrat überreicht. Sie wurde von 1289 Personen unterzeichnet, wie es in der Medienmitteilung heisst. Das Volksbegehren verlangt, dass Gemeinden in Ausserrhoden selber über Fusionen bestimmen können. Der Initiativtext lautet: «Für den Zusammenschluss von Gemeinden ist die Zustimmung der Stimmberechtigten jeder betroffenen Gemeinde erforderlich».

Die Initiative richtet sich gegen den Vierer-Vorschlag der Regierung, der aus den bisherigen 20 neu 4 Gemeinden machen möchte. Die IG wirft dem Regierungsrat Zwangsfusionen vor. Es würden wie in einer Planwirtschaft auf dem Reissbrett vier Gemeinden konstruiert, deren Einwohnerinnen und Einwohner sich wohl nicht nur fremd, sondern auch durch Schluchten oder Hügelzüge voneinander getrennt seien, schreibt die IG. Diese kritisiert zudem, dass die Regierung die finanziellen Konsequenzen verharmlose. Die Steuern in Teufen würden etwa um 22 Prozent ansteigen. Der Kantonsrat berät die Fusionsvorlage am Montag. (red)

Mittwoch, 16. Februar - 10:30 Uhr

Steuersenkung wird in Waldstatt in Aussicht gestellt

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Waldstatt schliesst dank höheren Steuereinnahmen von den juristischen Personen und einem Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern erfreulich ab. Das teilte die Gemeindekanzlei am Mittwoch mit. Auf der Ausgabenseite trugen die gute Budgetdisziplin sowie tiefere Kosten für die Pflegefinanzierung und die Spitex zum guten Ergebnis bei. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 287’631 Franken ab. Im Voranschlag wurde mit einem Aufwandüberschuss von 362’000 Franken geplant. Auch der operative Gewinn von 609’434 Franken liegt deutlich über dem geplanten Wert. Der Fiskalertrag liegt insgesamt rund 519’000 Franken über der Budgetvorgabe. Insbesondere die Steuererträge von den juristischen Personen haben sich gemäss Medienmitteilung nach dem Einbruch im Jahr 2020 erfreulich erholt. Beim Steuerertrag von den natürlichen Personen wurde das Budgetziel erreicht. Bei den Sondersteuern konnte insbesondere bei der Grundstückgewinnsteuer ein wesentlicher Mehrertrag erzielt werden. Der ausgetrocknete Immobilienmarkt und die generelle Preissteigerung unterstützen diese Entwicklung. Auf der Ausgabenseite fielen beim Gemeindebeitrag an die Pflegefinanzierung und die ambulante Krankenpflege tiefere Ausgaben an. Auch der Personalaufwand liegt unter der Budgetvorgabe. Der Gemeinderat hat beschlossen in der Jahresrechnung 2021 zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 300’000 Franken zu verbuchen um damit die finanzpolitischen Reserven zu äufnen. In den letzten Jahren habe sich auch die Finanzkennzahlen erfreulich entwickelt, heisst es in der Mitteilung. So konnte etwa die Nettoverschuldung pro Einwohner von 4’374 Franken (Stand per 31.12.13) auf nur noch 229 Franken (Stand per 31.12.21) reduziert werden. «Aufgrund dieser positiven Entwicklung kann der Gemeinderat den Einwohnerinnen und Einwohnern auf das Jahr 2023 eine Senkung des Steuerfusses in Aussicht stellen», heisst es in der Mitteilung. (gk)

13:29 Uhr

Baubeginn Bahnhofskreisel im März

Die Verlegung des Kreisels am Bahnhof Herisau schafft Raum für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof. Der Regierungsrat hat die Hauptarbeiten beauftragt. Der Baustart ist gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei auf den 7. März festgelegt. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.

Mit der Verschiebung der Gleisanlagen der Appenzeller Bahnen im vergangenen Jahr wurde der Startschuss für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof gelegt. Als zweites Element wird in den folgenden zwei Jahren die Strasseninfrastruktur komplett erneuert. Bei guter Witterung fahren am 7.März die Baumaschinen auf, die Verlegung des Bahnhofkreisels beginnt. Der neue Kreisel vereint die Mühlestrasse, die Bahnhofstrasse und die beiden Äste der Güterstrasse. Mit einem Aussendurchmesser von rund 30 Metern kann auch die Parkgarage direkt angebunden werden. Durch die Verschiebung des Kreisels wird der notwendige Raum für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof geschaffen. Die Verkehrsführung wird deutlich besser, die meisten Wege werden kürzer.

Die Mühlestrasse wird mit konstanter Steigung direkt auf das Niveau der Bahnhofstrasse gehoben. Sie bleibt ab Baubeginn bis in den Spätsommer 2023 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der dunkle Strassentunnel auf der Mühlestrasse wird abgebrochen. Die Gossauerstrasse wird mit einer Brücke über die Mühlestrasse geführt. Dazu muss diese Strasse von März bis November 2022 gesperrt werden. Um dem Kreisel den nötigen Raum zu geben, wird der Mühlebühltunnel der Appenzeller Bahnen bis nach der Bahnhofstrasse verlängert. Dazu wird ab Frühjahr 2023 die Bahnhofstrasse gesperrt; die Gossauerstrasse ist dann wieder offen. Die Umgebung der katholischen Kirche wird neu gestaltet. Entsprechende Umleitungen werden signalisiert.

Auch der Fussverkehr ist betroffen. Durch die Sperrung der Mühlestrasse ist der Bahnhof ab dem Schwänli nur über einen Treppenweg zwischen Gossauerstrasse und Mühlestrasse erreichbar. Während der Sperrung der Bahnhofstrasse im 2023 wird eine provisorische Fussgängerbrücke zwischen Bahnhofstrasse und dem Parkhaus erstellt.

Sämtliche Umleitungen und Verkehrssperrungen werden im Baustellenraum signalisiert und auf www.bahnhof-herisau.ch publiziert. Für die Bauphase ist zudem mit erhöhtem Baustellenverkehr im Raum Bahnhof Herisau zu rechnen.

Wegen der lang anhaltenden Sperrung der Mühlestrasse muss die Buslinie 171 während der gesamten Bauzeit umgeleitet werden. Dies führt zu einer Fahrzeitverlängerung. Ausserdem wird die Haltestelle Wiesental an die Bahnhofstrasse auf Höhe Restaurant Pomodoro verschoben. Details zu den Umleitungen werden laufend unter www.regiobus.ch publiziert.

Den Kredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau haben die Ausserrhoder Stimmberechtigten Ende September 2020 angenommen. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund 9.3 Millionen Franken. (kk)

11:26 Uhr

Lieferwagen fährt Kind auf Parkfeld an

Am Montagabend ist es in Stein zu einem Unfall zwischen einem Knaben und einem Lieferwagen gekommen. Das Kind musste aufgrund der Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Ein 52-Jähriger fuhr gemäss Medienbericht der Ausserrhoder Kantonspolizei um 18.40 Uhr mit seinem Lieferwagen auf den Platz beim Mehrzweckgebäude und beabsichtigte auf ein Parkfeld einzufahren. Dabei stiess der Lieferwagenlenker mit der rechten, vorderen Seite seines Fahrzeuges gegen einen 12-jährigen Knaben, welcher kurz zuvor aus einem Auto gestiegen war. Dieser kam zu Fall und erlitt unbestimmte Verletzungen an der Hand.

Dienstag, 15. Februar - 8:55 Uhr

Die neue Gemeindekanzlei in Urnäsch eingeweiht

Im Beisein zahlreicher Gäste ist kürzlich in Urnäsch der Neubau der Gemeindekanzlei offiziell eingeweiht worden. Die Freude über den gelungenen Bau und das damit zum Ausdruck gebrachte Selbstbewusstsein der Gemeinde Urnäsch war spürbar, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Nachdem Gemeinderat und Baukommissionspräsident Chläus Hörler auf die Planungs- und Bauzeit zurückgeblickt hatte, gratulierte der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto der Gemeinde Urnäsch zum «würdigen und stolzen Neubau». Die Gemeinde habe damit Mut und Selbstbewusstsein bewiesen: «Die neue Kanzlei ist eine sorgfältige Interpretation und Weiterentwicklung der vorhandenen Baustruktur und der appenzellischen Baukultur. Sie gliedert sich identitätsstiftend in die ortsbauliche Situation ein.» Als Baudirektor und Landammann sei er stolz auf seine Wohngemeinde; es sei ein Gebäude für die Zukunft und kommenden Generationen geschaffen worden, sagte Dölf Biasotto.

Auch der Urnäscher Gemeindepräsident Peter Kürsteiner gab seiner Freude über die neue Gemeindekanzlei Ausdruck. Das Verwaltungsgebäude erfülle die Anforderungen und habe eine positive Ausstrahlung weit in die Region hinaus. Er dankte den Beteiligten für ihr Engagement und ganz besonders Chläus Hörler, der mit sehr viel Herzblut zum Entstehen der neuen Kanzlei beigetragen habe. Dieser Dank wurde von den Anwesenden mit einer stehenden Ovation für den Baukommissionspräsidenten bekräftigt.

Am Samstag und Sonntag nutzte die Bevölkerung im Rahmen der «Offenen Türen» die Gelegenheit zur freien Besichtigung der Räumlichkeiten. (gk)