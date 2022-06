Appenzeller News: «De schnellscht Tüüfner» erkoren

11:43 Uhr Donnerstag, 23.Juni

Spezialfahrplan am Jodlerfest in Appenzell

Am Wochenende vom Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, findet in Appenzell das Nordostschweizerische Jodlerfest statt. Insgesamt werden rund 45’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Appenzeller Bahnen (AB) setzen in Absprache mit dem Organisationskomitee diverse Extrazüge ein und verstärken zahlreiche Regelzüge.

Um den erwarteten Gästen genügend Kapazität anzubieten, ist gemäss Medienmitteilung zwischen St. Gallen und Appenzell zu Stosszeiten ein Viertelstundentakt nötig. Dieser wird am Freitagabend, am Samstag- und Sonntagvormittag sowie am Sonntagnachmittag angeboten. Damit die Fahrgäste genügend Ein- und Aussteigezeit haben, verkehren die Züge am Samstag und Sonntag auf der Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen nach einem um einige Minuten geänderten Fahrplan. Zwischen Weissbad und Wasserauen verkehren Bahnersatzbusse.

Der geänderte Fahrplan der AB auf der Linie Appenzell-Wasserauen wirkt sich auf den Fahrplan der Postauto zwischen Weissbad und Brülisau aus. Am 2. und 3. Juli fahren die Postauto 7 Minuten früher ab Brülisau, Kastenbahn, beziehungsweise treffen aus Weissbad 8 Minuten später ein. In Weissbad werden die Anschlüsse von und nach Appenzell und Wasserauen gewährleistet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag verkehren die Züge von Appenzell in Richtung Gais-Teufen-St.Gallen bis 23.14 Uhr alle 30 Minuten, anschliessend im 1.5h-Takt bis 03.17 Uhr. In Richtung Gonten-Urnäsch-Herisau-Gossau fahren die Züge von Appenzell bis 23.00 Uhr jede Stunde, anschliessend im 1.5h-Takt bis 03.00 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verkehren die Züge zwischen Appenzell und St.Gallen alle 30 Minuten durchgehend bis um 03.17 Uhr. Zwischen Appenzell und Gossau fahren die Züge stündlich bis um 03.00 Uhr.

Vom Parkplatz in Meistersrüte werden den Gästen nebst Shuttle-Bussen von Regiobus auch die Regelzüge sowie zusätzliche Verstärkungszüge der Appenzeller Bahnen ab der Haltestelle Sammelplatz angeboten. Am Samstag- und Sonntagvormittag sowie am Sonntagnachmittag fährt dieser Bahn-Shuttle alle 15 Minuten.

Die Verkaufsstelle verlängert die Öffnungszeiten am Freitag, 1. Juli und am Samstag, 2. Juli bis um 23.00 Uhr. Damit dieser umfangreiche Fahrplan funktioniert, stehen über das Wochenende diverse zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz. Lokpersonal, Zugbegleiter, Verkaufspersonal, Mitarbeitende bei der Betriebszentrale, Freiwillige für Pikettdienste im Rollmaterial und Elektrodienst sowie diverse freiwillige Mitarbeitende als Kundenlenker sind für eine optimale Betreuung der Gäste vor Ort.

Das gesamte Fahrplanangebot ist auf der SBB-Mobile-App und sbb.ch verfügbar. An den Haltestellen werden entsprechende Hinweise angebracht. Weitere Informationen zum Jodlerfest sind unter www.jodlerfest-appenzell.ch zu finden. (pd)