APPENZELLER-TICKER: Unterhaltungsnachmittag der MG Reute

12:03 Uhr DONNERSTAG, 20. OKTOBER

Biberli kaufen und Familien helfen

In diesen Tagen werden Innerrhoder Schülerinnen und Schüler von Tür zu Tür gehen und die Appenzeller Biberli anbieten. Der Verkauf ist für einen guten Zweck: Der Verein Chindernetz AI finanziert damit seine Aktivitäten. Der Artikelverkauf findet gemäss Medienmitteilung in allen Schulgemeinden des Kantons Appenzell Innerrhoden statt.

Der Verein Chindernetz AI fühlt sich der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet. Er unterstützt dort, wo andere Stellen nicht helfen können. Jährlich werden rund ein Dutzend Familien mit der sogenannten Einzelfallhilfe finanziell unterstützt. Obwohl die Eltern viel arbeiten, reicht das Geld nicht für alles, was die Familie braucht. Der Lagerbeitrag für die Sportwoche, die Musikstunden, ein Velo oder ein neues Bett fürs Kinderzimmer können nicht finanziert werden.

Unter dem Motto «Kinder sammeln für Kinder» setzen sich Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen jedes Jahr für die jährliche Spendenaktion ein. Sie gehen in den nächsten Tagen zu zweit oder in Gruppen von Haustüre zu Haustüre und verkaufen die beliebten Appenzeller Biberli. Dieses Engagement gibt den Schulklassen einen kleinen Beitrag zur freien Verwendung in die Klassenkasse. Der Erlös aus der Aktion wird direkt für Kinder- und Jugendprojekte oder in der Familienunterstützung in Appenzell Innerrhoden eingesetzt. Über 200 Schülerinnen und Schüler aus allen Schulgemeinden sind zusammen mit ihren Lehrkräften an der Aktion beteiligt. Sie tragen durch ihr Wirken zur Finanzierung der Aktivitäten des Chindernetz AI bei. Sie lernen dabei, sich für andere zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Helfen Sie mit, damit anderen geholfen wird. (pd)