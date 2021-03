APPENZELLER TICKER Beeinträchtigung im Waldstätter Trinkwasser geklärt +++ Konfirmation in Urnäsch verschoben +++ Heiden beteiligt sich am 27. März an der «Earth Hour» Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 24.03.2021, 17.23 Uhr

Geschmackliche Beeinträchtigung im Waldstätter Trinkwasser ist geklärt

(PD) Am Samstagabend, 6. Februar, entstand im Waldstätter Trinkwasser eine Geschmacksbeeinträchtigung, deren Ursache lange unklar war. Nach sechs Wochen intensiver Abklärungen ist der Grund nun bekannt, wie die Ortskorporation Waldstatt am Mittwoch mitgeteilt hat.

Das Quellwasser wird mit einer Mikrofiltrationsanlage aufbereitet. Dadurch werden allfällige Bakterien ausgefiltert. Dadurch entfällt jegliche chemische Aufbereitung, das Trinkwasser entspricht dem natürlich gereinigten Quellwasser. Einige dieser Quellen befinden sich gemäss Mitteilung im Wald. Beim Abbau von Laub und der Humusbildung entstehen gelöste Huminstoffe, die fürs Trinkwasser aber unbedenklich seien. Anfangs Februar war nebst massiven Niederschlägen gleichzeitig auch eine starke Schneeschmelze zu verzeichnen. Dieser Umstand führte laut Communiqué zu einer erhöhten Einschwemmung von Huminstoffen. In den Mikrofiltern befinden sich durch die periodischen Rückspülungen geringste Spuren von Desinfektionsnebenprodukten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit lösten diese in Kombination mit dem kurzfristig hohen Anteil von Huminstoffen eine nicht voraussehbare chemische Reaktion aus, die zu der geschmacklichen Beeinträchtigung führten. Diese Spuren konnten in den chemischen Analysen jetzt nachgewiesen werden. Offenbar genügte dieser kurzfristige hohe Eintrag für die entstandene Geschmacksbeeinträchtigung.

Die Mikrofiltrationsanlage funktioniert seit der Inbetriebnahme vor rund sieben Jahren tadellos und einwandfrei. Deshalb ist die Ursache der Geschmacksbeeinträchtigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die starken Niederschläge in Kombination mit der extremen Schneeschmelze zurückzuführen, das dann zu dieser chemischen Reaktion führte. Die Wasserversorgung wird nun inskünftig bei Starkniederschlägen die Quellfassungen im Waldgebiet vorübergehend ausser Betrieb nehmen. Damit dürfte es nach heutigem Kenntnisstand bei diesem einmaligen Fall bleiben. Nach der Klärung der Ursache wird das Waldstätter Quellwasser nun wieder in das Trinkwassernetz eingespiesen.

Mittwoch, 24. März - 16:38 Uhr

Konfirmation in Urnäsch verschoben

(evw) Die Konfirmation in Urnäsch wurde aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronakrise verschoben. Das hat die Evangelische Kirchgemeinde am Mittwoch in einem Mediencommuniqué mitgeteilt. Neu soll die Konfirmation statt am 28. März am 27. Juni stattfinden.

Mittwoch, 24. März - 15:34 Uhr

Heiden setzt Zeichen für mehr Klimaschutz und beteiligt sich an «Earth Hour»

(pd) Während der «Earth Hour» schalten weltweit tausende Städte, Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen für eine Stunde das Licht aus. Wie der Gemeinderat am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, beteiligt sich auch Heiden an der Aktion und schaltet während der «Earth Hour» am 27. März von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung des Kirchturms aus.

Die «Earth Hour» des WWF sei die weltweit grösste Umweltaktion. Durch das Lichterlöschen werde ein Zeichen für mehr Natur- und Klimaschutz gesetzt. Dabei gehe es nicht um die Stromersparnis während dieser einen Stunde, sondern vielmehr um die Symbolkraft. Der Klimawandel und der Verlust von Lebensräumen treffe uns alle. Im Communiqué des Gemeinderats heisst es: «Machen auch Sie mit und stellen Sie für eine Stunde das Licht aus. Die Aktion kann auch als Anlass dienen, sich über den eigenen Beitrag an den Natur- und Klimaschutz Gedanken zu machen.»

Mittwoch, 24. März - 11:36 Uhr

Nach Selbstunfall verletzt

(KapoAR) Am Dienstagabend hat sich in Reute ein Auto bei einem Selbstunfall überschlagen. Der Lenker wurde dabei verletzt.

Um 22.20 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann laut Medienbericht der Ausserrhoder Kantonspolizei von Schachen bei Reute abwärts in Richtung Reute. Im kurvenreichen Bereich liess sich der Autofahrer gemäss eigenen Angaben aufgrund eines losen Gegenstandes im Auto ablenken und geriet gegen die rechtsseitige Strassenböschung. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam schliesslich wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Autofahrer erlitt unbestimmte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. Am Auto entstand Totalschaden.

Mittwoch, 24. März - 9:47 Uhr

Frontalkollision in Schwellbrunn

(KapoAR) Am Dienstagmittag ist es in Schwellbrunn zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Personen wurden nicht verletzt.

Um 13.20 Uhr lenkte in Schwellbrunn ein 22-Jähriger sein Auto vom Dorf her in Richtung Waldstatt. In der engen Rechtskurve beim Säntisblick geriet der Mann laut Polizeibericht mit seinem Personenwagen auf die Gegenfahrbahn und stiess gegen ein entgegenkommendes Auto. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Mittwoch, 24. März - 08:43 Uhr

Stimmrechtsbeschwerde wegen Absage der Landsgemeinde

(RK) Beim Bundesgericht ist eine Stimmrechtsbeschwerde von drei Innerrhoder Stimmberechtigten eingegangen. Mit der Beschwerde wird gemäss Mitteilung der Innerrhoder Ratskanzlei verlangt, dass der Beschluss der Standeskommission vom 16. Februar über die Absage der Landsgemeinde aufgehoben werden soll.

Die Standeskommission hat von der Beschwerde Kenntnis genommen. Da Stimmrechtsbeschwerden grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung haben, werden die Vorbereitungen für die ausserordentlichen Urnenabstimmungen vom 9. und 16. Mai fortgesetzt, soweit das Bundesgericht nicht später ausdrücklich etwas Anderes anordnet, heisst es im Communiqué. Die Standeskommission werde die Öffentlichkeit in dieser Sache wieder informieren, sobald dies das Verfahren zulässt oder Entscheide dies gebieten.

Mittwoch, 24. März - 8:28 Uhr

Erklärvideos vor dem Innerrhoder Urnengang

(RK) Nachdem die diesjährige Landsgemeinde nicht durchgeführt wird und die Meinungsbildung für die Urnenabstimmung wegen der bestehenden Corona-Massnahmen erschwert ist, hat die Standeskommission beschlossen, der Bevölkerung für die Abstimmungsvorlagen vom 9. Mai 2021 Erklärvideos zur Verfügung zu stellen. Sie sind auf der Homepage des Kantons aufgeschaltet. Das teilte die Kantonskanzlei am Mittwoch mit.

Die Standeskommission hat Mitte Februar beschlossen, die diesjährige Landsgemeinde wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Die Urnenabstimmung über die für die Landsgemeinde vorgesehenen Geschäfte wird am 9. Mai 2021 durchgeführt. Für die Abstimmungsgeschäfte wurde wie üblich ein Mandat erstellt, das den Stimmberechtigten etwa ab Mitte April zur Verfügung stehen wird. Damit man sich schon vorher ein Bild über die Abstimmungsgeschäfte machen kann, hat die Standeskommission zu jedem Geschäft ein kurzes Erklärvideo produzieren lassen. Darin erläutern die jeweiligen Standeskommissionsmitglieder anhand einer PowerPoint-Präsentation ihre Geschäfte. Die Präsentationen sind zwischen drei und gut acht Minuten lang. Sie stehen auf der Informationsseite des Kantons zu den ausserordentlichen Urnenabstimmungen unter www.ai.ch/ao-urnenabstimmungen bereit und lassen sich dort abspielen.

Mit der Aufschaltung der Erklärvideos verbindet die Standeskommission gemäss Mitteilung die Hoffnung, dass die Diskussion über die politischen Geschäfte, die in diesem Jahr wegen der geschlossenen Gasthäuser sowie der Einschränkung von Versammlungen und privaten Besuchen erschwert ist, unterstützt und gefördert werden kann. Mit den Erklärvideos soll ein bewusster Beitrag zur Meinungsbildung im Hinblick auf die ausserordentliche Urnenabstimmung vom 9. Mai geleistet werden, so die Standeskommission.

Dienstag, 23. März - 15:35 Uhr

Neuer Traktor für Urnäsch

Aufgrund anstehender grösserer Reparaturen sind im Urnäsch Investitionsplan 2021 für die Ersatzbeschaffung des Bauamt-Kommunaltraktors ein Investitionsbetrag von 60'000 Franken budgetiert worden. Der neue Kommunaltraktor soll gemäss Mitteilung wie bis anhin im Sommer für das Mähen der Rasensportplätze im Feld und in der Au genutzt werden, sowie im Winter für den Schneebruch bei den Schulhäusern Au und Haltentobel. Die Bau- und Strassenkommission hat zwei Offerten eingeholt und zwei Fahrzeugtypen durch das Bauamt testen lassen. Für die Beschaffung des Vorführmodells der Marke John Deere, Typ 2036R Demo-Maschine, inkl. Rasenmähwerk, Rasenaufnahmegerät hat der Gemeinderat auf Antrag der Bau- und Strassenkommission einen Netto-Kredit in der Höhe von rund 53'000 Franken freigeben. Zudem hat er für die Anschaffung eines grösseren Schneepflugs ein Kredit in der Höhe von knapp 9000 Franken gesprochen.

Dienstag, 23. März - 10:27 Uhr

Von der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes nach Teufen

(PD) Sie hat den Albanischen Sozialpreis erhalten und vor drei Wochen sogar das Bundesverdienstkreuz der Deutschen Regierung: die Schweizerin mit Allgäuer Wurzeln, Sr. Christina Faber, Mitbegründerin der Weggemeinschaft in Shkoddra/Albanien, einem sozialen Zentrum für ausgegrenzte Menschen in den patriarchalen Strukturen des ländlichen Albaniens.

Sr. Christina Bild: PD

Sie wird im Pfarreigottesdienst am kommenden Sonntag, 28. März um 10 Uhr in Teufen zu Gast sein und im Gespräch mit Diakon Stefan Staub aus ihrem Projekt erzählen – zumindest per Livestream. Anlässlich der letzten Pfarreireise in den Südbalkan haben Pfarreiangehörige. Teufen und Bühler Sr. Christina kennengelernt. Ihr Engagement, ihre offene und kernige Art und Weise im Umgang mit der Bevölkerung vor Ort machen die zierliche Ordensfrau zu einer Respektperson im ganzen Land. Sie kennt nach zwanzig Jahren in Albanien keine Furcht, auch wenn sie in einen Gewehrlauf blickt.

Der Palmsonntagsgottesdienst wird durch die bolivianische Musikgruppe «Kallpa» mit lebendiger Musik gestaltet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, ein feines Gulasch aus dem Restaurant Hirschen mit nach Hause zu nehmen. Kollekte und Spende für die «Suppe to go» fliessen vollumfänglich in das aktuelle Projekt von Sr. Christina in Albanien.

Dienstag, 23. März - 8:16 Uhr

Mit neuer Führung und Talerpräsenten in den Lenz

(PD) Der Verband der Appenzeller Detailhändler (VDA) führte kürzlich seine Hauptversammlung schriftlich durch. Neu steht laut Medienmitteilung Bruno Inauen der Organisation vor. Der Filialleiter der Breitenmoser Fleischspezialitäten AG löst Alfred Sutter, Böhli AG, an der Verbandsspitze ab. Für Bruno Inauen komplettiert indes Rahel Manser vom «Chäslade» neu den Vorstand. Bei einem Austritt und drei Neueintritten zählt der VDA im aktuellen Geschäftsjahr 64 Mitglieder. Diese blicken auf ein anspruchsvolles Pandemiejahr zurück. «Trotz den grossen Herausforderungen sind die Appenzeller Detailhändler mit einem blauen Auge davongekommen. Dieser Umstand ist nicht zuletzt der einheimischen Bevölkerung zu verdanken, die sich sehr solidarisch mit den Ladenbesitzern zeigte. Zudem kauften auch viele Schweizer Tagestouristen fleissig stationär oder online bei unseren Mitgliedern ein», resümiert der frischgebackene VDA-Präsident. Aufgrund der nicht gegebenen Planungssicherheit verzichten die Appenzeller Detailhändler dieses Jahr auf die Durchführung der Frühlingstage.

Ab sofort kann, wer zehn Taler besitzt, diese bis Ende September 2021 bei der Röhrenhandel Appenzell AG an der Weissbadstrasse oder bei «Wetterfest» an der Marktgasse abgeben. Als Gegenleistung erhält der Kunde ein nützliches Gartenset, beziehungsweise einen bequemen Wanderrucksack von Viktoria. Der Viktoria Rucksack mit RIP-Stop-Aussenmaterial ist federleicht, wasserdicht und weist ein Packvolumen von 20 Litern auf. Die Röhrenhandel Appenzell AG hat ihrerseits ein praktisches Gartenset zusammengestellt, das einen Allzweckroller enthält, auf dem die dazugehörenden 50 Kilogramm Gartenerde rückenschonend transportiert werden können. Giesskanne, Besen, Kübel und Gartenhandschuhe komplettieren die Garnitur.

Jedes Halbjahr stellen zwei neue Detailhändler die Geschenke zur Verfügung. Ab welchem Einkaufsbetrag oder Artikel Kunden überhaupt einen Taler erhalten, entscheiden die mitwirkenden VDA-Mitglieder autonom. In jedem einzelnen Laden ist mittels Info-Steller bei der Kasse deklariert, wofür eine Spezialmünze ausgehändigt wird. Trotz Lockdown wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1700 Münzen eingetauscht (Vorjahr: 1780). Finanziert wird diese Treueaktion einerseits durch die VDA-Vereinskasse und andererseits durch Unterstützung der Appenzeller Kantonalbank.

Montag, 22. März - 14:42 Uhr

Welche Bauernbetriebe haben die schönsten Hecken?

(PD) Hecken bereichern das Appenzellerland. Bauernfamilien, die diese Hecken pflanzen und pflegen, sollen im Rahmen einer vom Bauernverband AR zusammen mit Partnern initiierten Heckenmeisterschaft für ihre Arbeit gewürdigt und ausgezeichnet werden.

Im Frühling verzaubern Hasel, Weissdorn, Heckenrose, Geissblatt, Tierlibaum, Schneeball und Holunder die Landschaft. Hecken und Feldgehölze prägen zusammen mit Wiesen und Weiden die Appenzeller Landschaft. Sie tragen wesentlich zur Schönheit der Appenzeller Landschaft bei. Hecken erfreuen nicht nur unser Auge, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität. Denn in Hecken gedeihen Sträucher und Kräuter, welche Vögel, Schmetterlinge, Wiesel, Feldhasen und anderen Tieren Lebensraum und Nahrung bieten. Hecken spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von Böschungen, beugen Erosionen vor und vernetzen Lebensräume. So ist jeder Meter Hecke wichtig.

Würdigung der Pflege

Hecken brauchen eine fachgerechte Pflege. So leisten Bauernfamilien mit der Pflanzung, dem Erhalt und der Pflege von Hecken einen wertvollen Beitrag für die Natur. Der Bauernverband AR hat zusammen mit dem Landwirtschaftsamt AR, der Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz AR, mit Pro Natura St. Gallen-Appenzell und dem WWF Appenzell die Meisterschaft initiiert, um die Leistungen der Landwirtschaft zu Gunsten von Ökologie und Landschaftsbild zu würdigen. Die Trägerschaft ruft Bäuerinnen und Bauern auf, ihre Hecken anzumelden und damit diese Meisterschaft zu bereichern sowie die Leistungen zu Gunsten der Biodiversität sichtbar zu machen.

Bäuerinnen und Bauern aus Appenzell Ausserrhoden sind dazu aufgerufen, ihre schönsten Hecken anzumelden. Im Juni bewertet eine Jury aus Fachleuten die angemeldeten Hecken. An einem Bauernbrunch im September werden die Gewinner verkündet. Die ersten drei Preisträger erwartet ein gemeinsamer Ballonflug mit Partner/in. Die Ränge vier bis sechs werden mit einem Gutschein im Wert von 150 Franken anerkannt.

Bis zum 30. April 2021 können Hecken angemeldet werden bei: Beratungsbüro Ökologie + Landschaft, Alfred Brülisauer, Vogelherdstrasse 14, 9300 Wittenbach, Telefon: 077 447 44 40, Mail: alfred.bruelisauer@outlook.com

Montag, 22. März - 11:07 Uhr

Weniger Straftaten in Ausserrhoden

(KapoAR) Wie andere Kantone auch hat Appenzell Ausserrhoden am Montag die Kriminalstatistik präsentiert. Laut der Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei ist die Anzahl Straftaten 2020 zurückgegangen.

Sie liegt in Ausserrhoden bei 1723 (2019: 1778), was einer Abnahme von 3 Prozent entspricht. 47,1 Prozent (39,7 Prozent) der Straftaten waren Vermögensdelikte, 15,3 Prozent (12,8 Prozent) Delikte gegen die Freiheit, 6,2 Prozent (5,3 Prozent) Delikte gegen Leib und Leben, 2,8 Prozent (3,4 Prozent) Delikte gegen die sexuelle Integrität. Die Aufklärungsquote aller Straftaten liegt laut Mitteilung bei 59,5 Prozent (66 Prozent).

Bei den Gewaltstraftaten wurde eine Zunahme von 9 Prozent auf 178 verzeichnet. Die schwere Gewalt nahm mit 2 (4) Straftaten ab. Bei den Straftaten gegen die sexuelle Integrität weist die Statistik eine Abnahme auf 48 Delikte (60) aus. Vergewaltigungen wurden 2 (3), sexuelle Nötigungen keine (4) und sexuelle Belästigungen 3 (2) zur Anzeige gebracht.

Montag, 22. März - 8:50 Uhr

Tagesstrukturen in Stein

(GK) Der Gemeinderat Stein hat aufgrund eines ausgewiesenen Bedürfnisses entschieden, für den Aufbau von schulergänzenden Tagesstrukturen einen einmaligen Beitrag in der Höhe von 12'000 Franken für den Zeitraum August 2021 bis Dezember 2021 zu sprechen. Zudem soll gemäss Medienmitteilung für einen wiederkehrenden Kostenbeitrag von jährlich 25'000 Franken die Stimmbürgerschaft befragt werden. Das Angebot soll nicht von der Gemeinde, sondern von einer unabhängigen Trägerschaft betrieben werden.

Freitag, 19. März - 14:22 Uhr

Der Entwurf für die neue Herisauer Gemeindeordnung ist erarbeitet

Nach sieben intensiven Sitzungen, zahlreichen konstruktiven Debatten, immer wieder sorgfältigem Abwägen von Pro und Contra hat die nicht parlamentarische Kommission zur Vorbereitung der Revision der Herisauer Gemeindeordnung ihre Arbeit abgeschlossen. Das schreibt die Kommission am Freitag in einer Medienmitteilung.

Die Mitglieder dieser Kommission – Hansueli Diem (EVP), Thomas Forster (SP), Nadja Koch (die Mitte), Christian Oertle (SVP), Eva Schläpfer (Gewerbe/ Parteiunabhängige), Benedict Vuilleumier (FDP), Gemeindepräsident Kurt Geser (Vorsitz) sowie Gemeindeschreiber Thomas Baumgartner und Leiter des Rechtsdienst Mathias Schneider (beide mit beratender Stimme) – seien vom nun Vorliegenden überzeugt. An Bewährtem werde nicht gerüttelt und Neues so eingebracht, dass Herisau eine zeitgemässe und zukunftstaugliche Gemeindeordnung erhalte. Der Entwurf geht gemäss Communiqué nun zurück zur Beratung in den Gemeinderat. Dieser werde ihn sodann der Öffentlichkeit zur Vernehmlassung zustellen und nach allenfalls weiteren Anpassungen dem Einwohnerrat vorlegen. Das letzte Wort habe das Stimmvolk.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hat die Kommission an ihrer letzten Sitzung einstimmig entschieden, einen Artikel in die Gemeindeordnung aufzunehmen, der den Willen der Gemeinde zu einem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, wie auch zur Förderung von erneuerbaren Energiequellen verankert. Bereits in früheren Sitzungen habe die Kommission unter anderem einen Artikel zur Schaffung einer Ombudsstelle als Anlauf- und Beratungsstelle zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde, einen zur Einführung des Ausländerinnen- und Ausländer-Stimmrechts sowie einen zur Regelung der digitalen Kommunikation und Information.

Freitag, 19. März - 8:57 Uhr

Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Hundwil

Der Gemeinderat Hundwil hat die Jahresrechnung 2020 nach erfolgter externer Revision genehmigt und zu Handen des fakultativen Referendums verabschiedet. Das schreibt die Gemeindeverwaltung am Freitag in einer Medienmitteilung. Einem Aufwand von gut 7'693'650 Franken stehe ein Ertrag von rund 7'706'090 Franken gegenüber. Somit resultiere ein Ertragsüberschuss von 12'440 Franken. Gegenüber dem Voranschlag entspreche das einem Besserabschluss von etwa 206'140 Franken.

Der ansteigenden Verschuldung mit der Negativbilanz der Spezialfinanzierungen muss gemäss Communiqué jedoch trotzdem hohe Beachtung geschenkt werden. Die gesamte finanzielle Situation der Gemeinde müsse reflektiert werden. Die Gemeindeverwaltung schreibt:

«Die extrem tiefe Steuerkraft und die doch hohe, steigende Verschuldung der Gemeinde sind nach wie vor problematisch.»

Im Hinblick auf die Sanierung des über 40-jährigen Schulhaustraktes der Schulanlage Mitledi und dem Projekt Anschluss an die ARA Au St.Gallen seien lösungsorientierte Planungen und Kostenkontrollen extrem wichtig. Das Eigenkapital sei im vergangenen Jahr um 36'140 Frnanken gesunken. Der Besserabschluss gehe insbesondere aus den folgenden Positionen hervor.

In diversen Unterhaltspositionen insbesondere bei den Gemeindestrassen und im Bereich Abwasser seien deutlich weniger Aufwendungen angefallen. Bei den Einnahmen sei der Finanzausgleich um 111'800 Franken höher ausgefallen. Ebenso sind laut Mitteilung in verdankenswerter Weise nachträgliche Spendengelder zur Entlastung der Kosten aus dem Lawinenereignis Schwägalp von 68'203 Franken eingetroffen. Dagegen sei der Fiskalertrag im Total um rund 177'662 Franken tiefer gewesen, als im Voranschlag eingestellt. Im Bereich der Sozialhilfe seien massive Mehrkosten von rund 60'000 Franken eingetreten. Aufgrund von KESB verfügten Fremdplatzierungen und Familienbegleitungen werden uns diese hohen Kosten über längere Zeit treffen, heisst es im Communiqué.

Die Sanierung der Gebäudehülle Mitledi sei in der Investitionsrechnung 2020 mit 700'000 Franken eingeplant gewesen und auf das Jahr 2021 verschoben worden. Der Besserabschluss der Investitionsrechnung entspreche somit in etwa dem Betrag der für die Sanierung der Gebäudehülle Mitledi vorgesehen war.

Donnerstag, 18. März - 16:30 Uhr

Unfälle in Urnäsch wegen schneebedeckter Strasse

(kpar) Am Donnerstagmorgen ist es in Urnäsch innert kurzer Zeit zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Um 07.20 Uhr fuhr ein 33-jähriger Automobilist von Appenzell Richtung Urnäsch. Kurz nach der Chronbachbrücke verlor er beim Beschleunigen auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Personenwagen und rutschte rechts von der Strasse ab. Dabei kollidierte er mit einem Strommast und kam schlussendlich auf einer Holzbeige zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Zur Sicherung und Reparatur des Hochspannungsmastes musste das Elektrizitätswerk Urnäsch aufgeboten werden.

Auf diesem Strassenabschnitt in Urnäsch kam es innerhalb von 30 Minuten zu zwei Unfällen. Bild: Kapo AR

Auf dem gleichen Strassenabschnitt kam es rund 30 Minuten später zu einem weiteren Verkehrsunfall. Kurz vor 8 Uhr lenkte ein 40-jähriger Mann sein Auto von Appenzell herkommend Richtung Urnäsch. Bei der leichten Rechtskurve, unmittelbar vor der Widenbrücke, rutschte er auf der schneebedeckten Strasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Personenwagen einer 57-jährigen Frau. Beide Lenker sowie ein 33-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten ebenfalls abgeschleppt werden.

Bei beiden Verkehrsunfällen entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Der Drittschaden wird auf einige Tausend Franken geschätzt.

Donnerstag, 18. März - 15:23 Uhr

Swisscom baut das Glasfasernetz in Schönengrund aus

(pd) Kürzlich startete Swisscom mit dem Ausbau von Glasfasertechnologien in Schönengrund. Damit löst das Unterehmen gemäss einer Medienmitteilung sein Versprechen ein, in jeder Schweizer Gemeinde bis Ende 2021 Glasfasertechnologien auszubauen. Die Bauarbeiten in Schönengrund haben vor wenigen Tagen gestartet und werden von Cablex, einem Netzbaupartner von Swisscom, verantwortet. Teile der Gemeinde wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt ausgebaut. Nun werden weitere Gebiete ans Glasfasernetz angeschlossen. Die Arbeiten dauern mehrere Monate und werden voraussichtlich im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt können die Einwohnerinnen und Einwohner von Schönengrund schneller im Internet surfen als je zuvor, verspricht die Swisscom.

Ab Herbst können die Einwohnerinnen und Einwohner in Schönengrund von schnelleren Internetverbindungen profitieren. Bild: Keystone

Donnerstag, 18. März - 11:11 Uhr

Urnäsch mit Besserabschluss von 710 000 Franken

(gk) Die revidierte Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Urnäsch schliesst bei einem Gesamtaufwand von rund 20.2 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von knapp 400 000 Franken ab. Dies teilt die Gemeinde in einer Mittelung mit. Budgetiert war ein Defizit von 320 000 Millionen Franken. Somit ergibt sich in der Jahresrechnung ein Besserabschluss von rund 710 000 Franken. Dieser resultiert, weil einerseits drei im 2020 geplante Strassenbauvorhaben nicht realisiert wurden sowie andererseits durch höhere Einnahmen bei den ordentlichen Steuern sowie Sondersteuern.

Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Urnäsch schliesst besser ab als erwartet. Bild: APZ

Donnerstag, 18. März - 08:38 Uhr

Karin Berweger kandidiert für vakanten GPK-Sitz in Stein

(pd) Das GPK-Mitglied Urs Wieland hat per 31. Mai seine Demission eingereicht. Der GPK-Sitz muss deshalb neu besetzt werden. Die vereinigten Präsidien der politischen Parteien (Ortsparteien der FDP und SVP) und Gruppierungen (Gewerbeverein Stein, Landwirtschaftlicher Verein und Lesegesellschaft Stein) schlagen Karin Berweger zur Wahl vor.

Karin Berweger will in die GPK Stein gewählt werden.

Die 1981 Geborene wuchs in Hundwil auf und schloss 2001 ihre Lehre als kaufmännische Angestellte in einem Treuhandbüro in Herisau ab. Seitdem arbeitet Berweger als Sachbearbeiterin Treuhand in einen Treuhandunternehmen in Teufen. Die Ergänzungswahl findet am 11. April statt.

Mittwoch, 17. März - 15:55 Uhr

Unfälle bei winterlichen Verhältnissen in Speicher und Rehetobel

(kapo/pd) Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr hat in Speicher ein 26-jähriger Mann sein Auto auf der Rickstrasse abwärts in Richtung Speicherschwendi gelenkt. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung schreibt, kam der Personenwagen auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen und stiess in der Folge gegen die linksseitige Mauer. Dabei habe der Autofahrer Verletzungen im Kniebereich erlitten. Er sei durch den aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gefahren worden. Am Auto entstand gemäss Communiqué Sachschaden von einigen Tausend Franken.

In Rehetobel ist es am Mittwochmorgen wegen der schneebedeckten Strassen zu einer Kollision gekommen. Bild: Kapo AR

Ebenfalls am Mittwochmorgen, kurz vor 7 Uhr, ist es auf dem Gemeindegebiet von Rehetobel zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer lenkte sein Fahrzeug von Wald her in Richtung Heiden, heisst es in der Mitteilung. In der Rechtskurve im Bereich Nasen sei das Auto auf der verschneiten Fahrbahn ins Rutschen geraten und dabei auf der Gegenfahrbahn gegen ein entgegenkommendes Auto gestossen. Die Lenkerin habe sich dabei leicht verletzt, weshalb sie nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchte. Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben laut Communiqué unverletzt. An den beiden Autos sei Totalschaden entstanden.

Mittwoch, 17. März - 14:28 Uhr

Online-Hearing mit Kandidierenden für neues Gemeindepräsidium in Herisau

(pd) Am 11. April 2021 wählt Herisau nach dem Rücktritt von Kurt Geser als Gemeindepräsident ein neues Gemeindepräsidium. Aufgrund der Coronapandemie gibt es für die beiden Kandidierenden, Sandra Nater (FDP) und Max Eugster (SP) nur wenige Möglichkeiten, sich einem breiten Publikum zu stellen. Der Politausschuss des Gewerbevereins Herisau organisierte deshalb am vergangenen Mittwoch für seine Mitglieder ein Online-Hearing, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dort hätten Max Eugster und Sandra Nater sich mit ihrer Person und den Zielen für das Amt vorgestellt und die Fragen des vom Verein engagierten Moderators, Bruno Eisenhut, beantwortet.

Breit war die Palette der Themen. Bruno Eisenhut habe die beiden Kandidierenden nach der Motivation für das Amt im Gemeindepräsidium sowie deren Ziele zu befragt und sie um eine aktuelle Beurteilung der Lage der Gemeinde im zweiten Corona-Jahr gebeten. Die Gewerbevereinsmitglieder haben die Kandidierenden gemäss Communiqué auch befragt, welche Prioritäten sie im neuen Amt verfolgen würden. Dabei sei etwa die Weiterführung, respektive die Umsetzung der Projekte, Bahnhof, Nordhalde sowie der Obstmarkt zur Sprache gekommen.

Es gebe in den Aussagen der Kandidierenden nur wenige Unterschiede in der vorgesehenen Amtsführung und bei den Prioritäten. Beide planen laut Mitteilung auch keine Steuererhöhung und sehen diese nur als letztes Mittel. Um ein Stimmungsbild zu erhalten, hätten die Mitglieder des Gewerbevereins dann im Anschluss an das Hearing Gelegenheit gehabt, ihre Stimme für einen der Kandidierenden abzugeben. Sandra Nater wie Max Eugster erhielten dabei gleich viele Stimmen, schreibt der Gewerbeverein Herisau im Communiqué.

Mittwoch, 17. März - 10:51 Uhr

Schülerin fährt in Gonten mit Velo in Auto

(kapo/pd) Kurz nach 16 Uhr hat am Dienstagnachmittag ein 42-jähriger Autolenker auf der Dorfstrasse in Gonten angehalten, um eine Person einsteigen zu lassen. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat die nachfolgende 11-jährige Velofahrerin im Schneegestöber das Auto zu spät gesehen und ist in dessen Heck gefahren. Durch den Aufprall der Schülerin sei die Heckscheibe des Autos zerbrochen. Gemäss Communiqué hat das Mädchen einen Helm getragen und sich daher nur leicht im Gesicht verletzt.

Durch den Aufprall des 11-jährigen Mädchens ist die Heckscheibe des Autos zerbrochen. Bild: Kapo AI

Mittwoch, 17. März - 10:14 Uhr

Wegen Corona: Ausserrhoder Regierungsrat passt Spitalliste an

(kk) Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung verpflichtet die Kantone, für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung zu sorgen. Die bisherige Spitalliste Akutsomatik wurde per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt und musste nun aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere zur Sicherstellung der stationären Gesundheitsversorgung, ergänzt werden. Dies schreibt die Kantonskanzlei in einer Mitteilung. Im Bedarfsfall ist es dem Departement Gesundheit und Soziales möglich, die Leistungsaufträge des Spitalverbunds gemäss der geltenden Spitalliste Akutsomatik auch anderen Listenspitälern mit Standort in Appenzell Ausserrhoden zu erteilen.

Das Spital Herisau. Michel Canonica

Diese Kompetenzdelegation vom Regierungsrat auf das Departement Gesundheit und Soziales zur Erweiterung der Leistungsaufträge, war bisher in der auslaufenden notrechtlichen Covid-19-Verordnung enthalten. Der Regierungsrat setzt die geringfügig angepasste Spitalliste per 17. März 2021 in Kraft. Die detaillierte Liste ist abrufbar über die Homepage des Kantons unter www.ar.ch/spitalliste.

Mittwoch, 17. März - 9:31 Uhr

Mit Auto in Eggerstanden auf Schneefahrbahn verunfallt

(kapo/pd) Gegen 7 Uhr ist am Dienstagvormittag ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Eichbergstrasse talwärts in Richtung Eichberg gefahren. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, hat er auf der schneebedeckten Strasse in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und ist über den Strassenrand hinaus gerutscht. Das Auto sei in der Strassenböschung zum Stillstand gekommen. Gemäss Communiqué entstand nur Sachschaden.

Beim Unfall in Eggerstanden wurde niemand verletzt. Bild: Kapo AI

Mittwoch, 17. März - 8:41 Uhr

Aktueller Stand der Kurzarbeit im Kanton Appenzell Innerrhoden

(pd) Kurzarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Liquidität der Unternehmen und wirkt grösseren Entlassungen entgegen. Wie das Arbeitsamt Appenzell Innerrhoden am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, erschweren wiederholte Gesetzesänderungen den Vollzug zunehmend und führen zu administrativem Aufwand für die Betriebe und die Vollzugsstellen.

Von Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020 bis Mitte März 2021 hätten rund 410 Innerrhoder Betriebe Kurzarbeit beantragt. In dieser Zeit habe das Arbeitsamt 710 Bewilligungen zur Kurzarbeit erteilt. Eingehende Gesuche um Verlängerung oder Neuerteilung von Kurzarbeit bearbeite das Arbeitsamt tagesaktuell. Bis und mit Januar 2021 zahlte die Arbeitslosenkasse Appenzell Innerrhoden den Betrieben gemäss Communiqué Kurzarbeitsentschädigungen in Höhe von 12,2 Millionen Franken aus. Damit leiste die Kurzarbeit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Liquidität der Unternehmen für Lohnzahlungen an die erwerbsfähige Bevölkerung und wirke grösseren Entlassungen entgegen.

Bis Mitte März haben in Appenzell Innerrhoden rund 410 Betriebe Kurzarbeit beantragt. Symbolbild: Britta Gut

Der administrativen Mehraufwand kann bei der Auszahlung von Kurzarbeit zu Verzögerungen führen, heisst es weiter in der Mitteilung. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Arbeitslosenkasse Appenzell Innerrhoden betrage zurzeit rund drei Wochen. Ursache für die im Vergleich zum Frühjahr 2020 längere Verfahrensdauer seien wiederholte Anpassungen der Anspruchsvoraussetzungen, die von Bundesrat und Parlament oftmals rückwirkend in Kraft gesetzt werden. Als Folge davon habe die Arbeitslosenkasse bereits getätigte Auszahlungen mehrmals anpassen und korrigieren müssen.

National- und Ständerat beraten zurzeit eine weitere Gesetzesänderung im Bereich Kurzarbeit bezüglich Voranmeldefrist und Bewilligungsdauer, die rückwirkend in Kraft treten soll. Laut Communiqué sollen im Wesentlichen Betriebe, die seit dem 22. Dezember (Gastronomie) und 18. Januar (Detailhandel) von einer Betriebsschliessung betroffen sind und im Schliessungszeitpunkt nicht über eine Kurzarbeitsbewilligung verfügten, ein Gesuch um rückwirkende Bewilligung stellen können.

Dienstag, 16. März - 13:44 Uhr

Verkehrsunfälle auf winterlichen Strassen in Ausserrhoden

(kapo/pd) Am Montag ist es auf den Strassen des Kanton Appenzell Ausserrhoden zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei wurden dabei keine Personen verletzt, in beiden Fällen ist aber Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken entstanden.

Am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr sei ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Trogenerstrasse von Speicher in Richtung Trogen gefahren. Kurz vor der Säglibachbrücke habe er zu spät bemerkt, dass ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug angehalten habe. In der Folge prallte er laut Communiqué frontal in das Heck des vor ihm stehenden Personenwagens. Dabei sei Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden. Personen seien keine verletzt worden.

Ein 21-jähriger Mann prallte mit seinem Auto in das eines 23-Jährigen. Bild: Kapo AR

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist am Montagabend kurz vor 22.30 Uhr in Herisau ein 21-jähriger Mann auf der Bahnhofstrasse vom Zentrum in Richtung Bahnhof gefahren. Vor einer scharfen Rechtskurve sei sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und daraufhin mit einer Hecke am Strassenrand kollidiert. Gemäss Communiqué entstand Sachschaden von einigen Tausend Franken.

In Herisau ist ein Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten und in der Folge mit einer Hecke am Strassenrand kollidiert. Bild: Kapo AR

Dienstag, 16. März - 11:14 Uhr

Trainingsgemeinschaft Appenzell mit Skiwochenende in Wildhaus

(PD) Mit einem Schutzkonzept können seit einer Woche wieder Skirennen für Jugendliche durchgeführt werden. Vier solche Rennen fanden am letzten Wochenende in Wildhaus und in Alt St. Johann statt. Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer der Trainingsgemeinschaft Appenzell freuten sich auf die Wettkämpfe, auch wenn keine Zuschauer erlaubt waren. Die Skirennen finden durch die Abwesenheit der Zuschauer zwar im kleineren Rahmen, aber deshalb auch unter angenehm ruhigen Umständen statt.

Am Samstag wurden für die Animationsfahrer mit Jahrgang 2010 bis 2012 in Wildhaus zwei Minikipp Slaloms ausgesteckt. Im ersten Rennen glänzte Rahel Fuster (SC Brülisau Weissbad) als jüngerer Jahrgang mit einem sehr starken Lauf und fuhr auf Platz 4. Mit nur 0.42 Sekunden Rückstand klassierte sich Linda Manser, ebenfalls vom Skiclub Brülisau Weissbad, direkt hinter ihr. Bei den Knaben fuhr Jan Haas (SC Eggerstanden) unter die ersten Zehn (Patz 9). Im zweiten Rennen konnte Linda Manser erneut einen guten Lauf in den Schnee zaubern und fuhr auf den 5. Rang. Maura Assalve (SC Steinegg) konnte sich im Vergleich zum erstem Lauf steigern und erreichte den guten 7. Platz. Mit Noa Sauter (SC Bühler) und Jan Haas schafften es dann im zweiten Rennen gleich zwei Athleten der TGA in die Top Ten (Plätze 6 und 9).

Die Athletinnen und Athleten der Trainingsgemeinschaft Appenzell bei der Besichtigung des Laufes ins Wildhaus. Bild: PD

Am Sonntag starteten dann die älteren Jahrgänge der TGA an den beiden Riesenslaloms in Alt St. Johann. Mit grosser Motivation und schnellen Schwüngen fuhren die Rennfahrerinnen und Rennfahrer drei Podestplätze und mehrere Top Ten Rangierungen heraus. Im ersten Rennen erreichte Ladina Grob (SC Brülisau Weissbad) den starken zweiten Platz. Auch Cedrik Bartholet (SC Oberegg) gelang ein guter Lauf, wodurch er wie Ladina auf dem zweiten Rang landete. Die Fahrt von Cedrik ist vor allem auch deshalb als sehr gut einzuschätzen, da er in seiner Kategorie als jüngerer Jahrgang an den Start geht. Im zweiten Riesenslalom des Tages schaffte es Elodie Tichy (SC Brülisau Weissbad) mit dem dritten Platz ebenfalls aufs Podest.

Dienstag, 16. März - 09:28 Uhr

Kampf ums Herisauer Gemeindepräsidium: Die Mitte Hinterland AR und SVP empfehlen Sandra Nater

(pd) Die Mitte Hinterland AR lud am letzten Freitag zu einem digitalen Hearing der Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Herisau ein. Dabei hätten sowohl Sandra Nater als auch Max Eugster einen guten Gesamteindruck hinterlassen. Für die 52-jährige Sandra Nater spreche die dringend benötigte Stabilität und Kontinuität, teilt die Mitte Hinterland AR mit. So habe sie versichert, dass das Gemeindepräsidium für sie ein langjähriges Vorhaben sei, welches sie gerne – vorausgesetzt bei Wahl und Wiederwahl – bis zur Pension ausüben würde.

Die 52-jährige Sandra Nater will Gemeindepräsidentin von Herisau werden. Bild: PD

Die Mitglieder der SVP Herisau haben sich in einer schriftlichen Umfrage ebenfalls deutlich für Sandra Nater von der FDP ausgesprochen. Die Mitglieder hätten sich zuvor auf den Homepages der Kandidaten informiert, wie die Partei mitteilt. Die SVP Herisau empfiehlt 11. April Sandra Nater als Gemeindepräsidentin für die kommenden zwei Amtsjahre zur Wahl.

Montag, 15. März - 14:26 Uhr

Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Herisau

(kapo/red) Eine unbekannte Täterschaft hat in der Zeit von Donnerstag bis Samstag in Herisau fünf Personenwagen aufgebrochen. Dabei wurden gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden jeweils die Seitenscheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und die offen im Fahrzeug liegenden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Der Sachschaden sowie das Deliktsgut betragen mehrere Tausend Franken.

Montag, 15. März - 13:27 Uhr

Widerhandlung gegen die Corona-Verordnung in Herisau

(kapo/red) Am vergangenen Wochenende wurde die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden zu mehreren Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung gerufen. Gemäss einer Medienmitteilung vom Montag, musste die Kantonspolizei am Samstag aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung und während der Patrouillentätigkeit, wegen Verdacht von Übertretungen gegen die Covid-19-Verordnung ausrücken.

Bei einem Hinweis in der Gemeinde Herisau, stellten die ausrückenden Beamten eine Versammlung von 14 Personen im Innenbereich eines Clublokals fest. In der Folge seien 13 Personen im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden. Bei den anderen Kontrollen konnten durch die ausrückenden Beamten gemäss Communiqué keine Verstösse festgestellt werden.

Montag, 15. März - 13:11 Uhr

Kollision in Gonten zwischen Lieferwagen und Appenzellerbahn

(kapo/red) Kurz nach 10 Uhr ist am Montagvormittag ein 57-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Steinstrasse talwärts in Richtung Gontenstrasse gefahren. Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vermochte der Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr vor dem Bahnübergang anzuhalten und rutschte noch unter der sich schliessenden Barriere auf das Bahntrassee. Dort sei der Lieferwagen zwischen den mittlerweile geschlossenen Bahnschranken zum Stillstand gekommen.

Der Lenker habe das Fahrzeug sofort verlassen und sei dem Zug der Appenzellerbahnen gestikulierend entgegen gerannt. Obwohl der Zugführer unverzüglich eine Vollbremsung eingeleitet habe, konnte eine heftige Kollision nicht mehr verhindert werden. Am Lieferwagen, am Triebwagen und an der Bahnschrankenanlage ist gemäss Communiqué grosser Sachschaden entstanden.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden. Bild: Kapo AI





Montag, 15. März - 11:14 Uhr

Aktueller Stand bei den Corona-Härtefällen

(pd) Am 17. März 2020 hat die Standeskommission beschlossen, Unterstützungsleistungen aus dem Wirtschaftsförderungsfonds für Corona-Härtefälle zur Verfügung zu stellen. Die COVID-19-Härtefallordnung des Bundes ist am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten. Wie das Volkswirtschaftsdepartement am Montag in einer Mitteilung schreibt, sind bis vergangenen Freitag dem 12. März, 49 Anträge beim Amt für Wirtschaft eingegangen, davon wurden 32 entschieden, 29 positiv. Drei der Anträge mussten somit abgelehnt werden.

Die Beurteilung der Härtefallgesuche wurde gemäss den Richtlinien des Bundes und des Kantons durchgeführt, heisst es weiter im Communiqué. Während die variablen Lohnkosten durch die Kurzarbeitsentschädigung oder die Erwerbsausfallentschädigung ausgeglichen werden, soll die Härtefall-Unterstützung die durch den Umsatzverlust ungedeckten Fixkosten abfedern. Für alle Unternehmen werden die gleichen Regeln angewendet. Die eingehenden Härtefall-Anträge werden nach einem vordefinierten Beurteilungsraster bearbeitet.

Ziel der Härtefall-Unterstützung sei es, Arbeitsplätze längerfristig zu erhalten. In den letzten Wochen hat die Wirtschaftsförderungskommission deshalb gemäss Mitteilung das Härtefallprogramm optimiert. Neben der Berücksichtigung weiterer ungedeckter Fixkosten wurden auch die Auflagen zu Gunsten der Unternehmen verbessert. Die Rückzahlungspflicht, die bei Schliessung des Betriebs wirksam geworden wäre, sei auf das Minimum von drei Jahren festgelegt worden. Dies entspreche den in der Härtefall-Verordnung festgelegten Sperrfristen für die Auszahlung von Dividenden. Bei Härtefallauszahlungen unter 10'000 Franken sei die Rückzahlungspflicht sogar gänzlich gestrichen worden.

Montag, 15. März - 8:13 Uhr

Familie Freund aus Bühler schenkte kostenlos Biomilch aus

(PD) Seit bald zwei Jahren ist der Milchautomat auf dem Hof von Heidi und Urs Freund in Bühler in Betrieb. Am Samstag lud die Familie zum Tag der Gratis-Biomilch ein. «Mit dieser Aktion danken wir einerseits unseren treuen Kundinnen und Kunden und stellen andererseits Interessierten unseren modernen Milchautomaten vor», erklärt Urs Freund, während er einem Neukunden den Automaten erklärt. «Bei uns kann während 24 Stunden pro Tag und 365 Tagen im Jahr frische Biomilch direkt ab Hof bezogen werden. Die Zahl der Kundinnen und Kunden ist während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen», erklärt Heidi Freund. Denn dank dem Automaten könne völlig kontaktlos Milch für den täglichen Bedarf gekauft werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der Milchautomat auf dem Hof von Heidi und Urs Bühler ist einfach zu bedienen. Hier kann immer frische Biomilch bezogen werden. Bild: PD

Während die meisten Kundinnen und Kunden ihr Gefäss direkt mitbringen, können vor Ort auch mehrfach verwendbare Milch-Flaschen gekauft werden. «Dies ist ökologisch, schont die Umwelt und entlastet den Abfallsack», sagt Urs Freund. Während acht Stunden wurde am Samstag Gratis-Biomilch abgegeben. Das einmalige Angebot wurde rege genutzt. «Es war ein richtiges Kommen und Gehen. Dank der relativ langen Aktions-Zeit kam es praktisch zu keinen Wartezeiten. Und falls es mal solche Gab, wurden diese mit einem kurzen «Schwatz» überbrückt. Zudem konnten die Abstands- und Hygieneregeln bestens eingehalten werden», freut sich Heidi Freund. Sie ist überzeugt, dass einige der Kundinnen und Kunden, die heute das erste Mal beim Automaten Milch bezogen haben, bald zu Stammkundschaft gehören: «Viel bequemer und frischer als hier kann man nirgends Milch beziehen. Es gibt aber immer wieder Personen, die Respekt vor dem ersten Bezug haben. Die Befürchtungen den Automaten bedienen zu können sind jedoch unbegründet. Es ist ein Kinderspiel.»

Sonntag, 14. März - 15:00 Uhr

Herisau, Schwellbrunn, Trogen, Urnäsch: Mehrere Automobilisten verunfallen auf schneebedeckten Strassen

(kapo/chs) Am Samstag, kurz vor Mittag, ereignete sich an der Alpsteinstrasse in Herisau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen. Ein Automobilist fuhr von Waldstatt kommend in Richtung Herisau. Von der Alpsteinstrasse wollte er nach links auf die Erlenbachstrasse fahren. Beim Abbiegemanöver kam es zur Kollision mit einer auf der Hauptstrasse in Richtung Waldstatt fahrenden Personenwagenlenkerin. Wie die Polizei mitteilt, entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden von einigen Tausend Franken.

Ebenfalls am Samstag, um 21.50 Uhr, verlor ein Autofahrer auf der schneebedeckten Strasse in Schwellbrunn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Autofahrer fuhr von Schönengrund in Richtung Schwellbrunn. Auf der verschneiten Strasse im Bereich Risi verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn hinaus. Beim Aufprall in das angrenzende Wiesenbord entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 15'000 Franken.

Beim Selbstunfall entstand ein Sachschaden von ca. 10'000 Franken. Bild: Kapo AR

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 2.30 Uhr, ereignete sich in Trogen, Schopfacker, ein Selbstunfall mit einem Personenwagen. Ein Automobilist fuhr von Trogen in Richtung Wald. Kurz nach dem Feuerwehrdepot geriet er auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen, überquerte die Fahrbahn und kollidierte mit einem Kandelaber. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug um die eigene Achse gedreht und die Fahrzeugfront total beschädigt. Gemäss Polizeimeldung entstand ein Sachschaden von ca. 10'000 Franken.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr eine Personenwagenlenkerin im Dorf Urnäsch in eine Hausmauer und entfernte sich von der Unfallstelle. Um 4.30 Uhr erhielt die Kantonale Notrufzentrale in Herisau die Meldung, dass soeben ein Auto mit lautem Knall in eine Hausmauer geprallt sei. Beim Eintreffen der Polizei war das Unfallfahrzeug bereits abtransportiert. Die nachfolgenden Abklärungen führten zum beschädigten Auto, welches in der Nähe auf einem Privatparkplatz abgestellt war. Kurze Zeit später konnte die verantwortliche Fahrzeuglenkerin angetroffen und befragt werden. Sie fuhr am frühen Sonntagmorgen auf der Schwägalpstrasse in Richtung Urnäsch. Im Dorfzentrum in einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr über den rechten Strassenrand hinaus in die Fussgängerunterführung. Dabei touchierte das Auto mit dem rechten Vorderrad eine Mauer, wodurch das Rad abgeschlagen wurde.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, liess die Lenkerin ihr total beschädigtes Fahrzeug durch Drittpersonen abschleppen. Sie muss sich nun wegen pflichtwidrigem Verhalten nach einem Verkehrsunfall verantworten.

Freitag, 12. März - 15:24 Uhr

Jahresrechnung von Lutzenberg schliesst mit Ertragsüberschuss

(gk) Die Erfolgsrechnung 2020 der Gemeinde Lutzenberg schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 320000 Franken. Budgetiert hatte der Gemeinderat ursprünglich einen Aufwandüberschuss von zirka 180000 Franken. Der resultierende Ertragsüberschuss wird gemäss Mitteilung dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben. Zum Resultat haben mitunter die erheblichen Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern beigetragen, die aufgrund der Veräusserung der Neubauwohnungen im Tan in Wienacht in die Gemeindekasse geflossen sind. Allerdings sei zur Kenntnis zu nehmen, dass die ordentlichen Steuern um rund 1,8 Prozent unter Budget liegen, streicht der Gemeinderat heraus.

Die Kurzfassung der Jahresrechnung, beinhaltend eine umfassende Berichterstattung, wird Anfang April in alle Haushaltungen versandt. Auf eine öffentliche Versammlung wird – wie in den Vorjahren – verzichtet. Das Inserat zum Start der 20-tägigen Referendumsfrist erscheint am 10. April. Für allfällige Fragen zu Rechnungsdetails steht Finanzverwalter Hans Künzler zur Verfügung.

Freitag, 12. März - 11:41 Uhr

Infanteriebataillon beendet WK im Appenzellerland

Fahnenabgabe des Infanteriebataillon 61 auf der Schwägalp. Bild: PD

(pd) Das Infanteriebataillon 61 leistete in den vergangenen Wochen seinen Wiederholungskurs im Appenzellerland und im Toggenburg. Im Gegensatz zu anderen Formationen ist das Inf Bat 61 Bereitschaftsform und hielt sich somit gemäss Communiqué bereit, bei Bedarf eingesetzt zu werden. Obschon der WK unter speziellen Rahmenbedingungen stattfand, habe die Truppe ihren Dienst durch die Einhaltung strikter Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen wie vorgesehen leisten können.

Auch die teilweise kritische Berichterstattung in den Medien über Sinn und Zweck des Dienstes tat der Motivation der Angehörigen des Inf Bats 61 gemäss Mitteilung keinen Abbruch. So absolvierten diese ein anspruchsvolles Ausbildungs- und Übungsprogramm. Schwergewichtig wurden beispielsweise das Zusammenspiel der Spezialistenfunktionen wie der Minenwerfer, der Späher und der Führungsstaffel trainiert. Auch wurde der Stab des Bataillons innerhalb einer Stabsrahmenübung durch die Territorialdivision 4 beübt. Bei Gefechtsübungen wurden zudem durch die Züge und Kompanien Einsatzverfahren trainiert–sowohl bei Tag, wie auch bei Nacht.

Aufgrund der Pandemielage verblieb die Truppe während der gesamten Dienstdauer am Truppenstandort, was auch die Wochenenden beinhaltete.

Der WK fand unter Einahltung der Schutzmassnahmen statt. Bild: PD

Am Mittwoch fand auf der Schwägalp die Fahnenzeremonie statt. Bataillonskommandant, Oberstleutnant Christoph Hürlimann, zog dabei Fazit der zu Ende gehenden Dienstleistung und verabschiedete die Truppe aus ihrem zweiten Pandemie-WK. Das Inf Bat 61 bedankt sich für die Gastfreundschaft der Region und das Verständnis für das möglicherweise etwas grössere Verkehrsaufkommen in den vergangenen Tagen und Wochen.

Freitag, 12. März - 10:29 Uhr

Neueinrichtung der Bibliothek Herisau kommt dank Crowdfunding

Die Bibliothek Herisau wird diesen Sommer neu eingerichtet. Bild: APZ

(pd) Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1994 wurden Einrichtung und Räumlichkeiten der Bibliothek Herisau nicht grundlegend verändert. Nun ist es Zeit für eine Auffrischung. Dank erfolgreichem Crowdfunding und grosszügiger Spenden können mit einer neuen Einrichtung erste Schritte zur Umsetzung der Vision unternommen werden. Die Bibliothek soll neben der Ausleihe von Büchern und Medien vermehrt auch ein multifunktionaler Ort sein.

Die Bibliothek Herisau leiht künftig nicht nur Bücher und Medien aus, sondern präsentiert sich auch als ein Ort des Verweilens, der Begegnung und des Austausches. Mit der neuen Einrichtung wird ein kleines Café realisiert. Kinder werden eine eigene Umgebung vorfinden. Sie können dort in Bilderbüchern stöbern, die Angebote der Ludothek entdecken und spielen. Schliesslich werden Voraussetzungen für Veranstaltungen mit bis zu 60 Personen geschaffen. Ein Teil der neu beschafften Regale sind mit Rädern ausgestattet, dadurch kann bei Bedarf durch Zusammenschieben Platz geschaffen werden.

Gestützt auf einen Beschluss der Hauptversammlung hat der Vorstand des Bibliotheksvereins ein Innenarchitekturbüro mit den Planungsarbeiten beauftragt. Die Gemeinde Herisau als Eigentümerin der Räume wird für die räumliche Sanierung sorgen, was mit rund 110'000 Franken veranschlagt wird. Der Umbau und die neue Einrichtung kosten insgesamt rund 350‘000 Franken. Dazu kommt eine Reserve von etwas mehr als 20'000 Franken. Auf der Basis der bestehenden Grobkonzepte und anderer Vorarbeiten wird die Neueinrichtung nun detailliert geplant. Der Umbau erfolgt im Sommer. Gemäss Planung wird die Bibliothek zwischen dem 8. Juli und 8. August 2021 geschlossen. In dieser Zeit erfolgen die Umbau- und Neueinrichtungsarbeiten. Ab Dienstag 10. August 2021 wird der Bibliotheksbetrieb wieder aufgenommen.

Der Vorstand freut sich, dass das Projekt dank grosszügigen Beiträgen und Spenden realisiert werden kann. Lokale Stiftungen haben gemäss einem Communiqué grosszügige Beiträge von mehr als 240'000 Franken geleistet. Schliesslich spendeten Privatpersonen und lokale Unternehmungen in einem Crowdfunding-Projekt 22'780 Franken.

Freitag, 12. März - 9:36 Uhr

Neue Parkplatzbewirtschaftung in Herisau ist umgesetzt

(GK) Im Dezember hat der Gemeinderat Herisau eine Reihe von Anpassungen zur Harmonisierung der Parkplatzbewirtschaftung beschlossen. Diese Änderungen sind nun grösstenteils umgesetzt. Beim Badi-Parkplatz laufen derzeit die nötigen Bauarbeiten. Das teilte die Gemeindekanzlei am Freitag mit.

Mit den vom Gemeinderat im Dezember beschlossenen Massnahmen ist das Parkieren nun auf allen öffentlichen Parkplätzen von 12 bis 13.30 Uhr gratis. Zudem wurde die kostenpflichtige Zeit beim Sportzentrum um insgesamt vier Stunden verkürzt und gilt nun wie auf den übrigen öffentlichen Parkplätzen von 8 bis 19 Uhr. Das soll insbesondere den Vereinen zugutekommen. Weiter wurden die Tarife auf den Langzeitparkplätzen Ebnet, Cilander sowie Industrie- und Mühlestrasse angepasst. Dadurch sollen weniger Plätze durch Pendelnde besetzt sein und vielmehr Kundinnen und Kunden von Gewerbe und Gastronomie sowie Anwohnenden zur Verfügung stehen.

Während die meisten vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmen bereits umgesetzt sind, laufen derzeit noch die baulichen Anpassungen zur Einführung der Bewirtschaftung auf dem Badi-Parkplatz Sonnenberg. Die Einsprachefrist gegen die Verkehrsbeschränkung verstrich im Februar ungenutzt. Die Beteiligten versuchen, die Einschränkungen durch die Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten, und danken für das Verständnis. Wann die Bewirtschaftung des Badi-Parkplatzes beginnt, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird das im Juni der Fall sein.

Freitag, 12. März - 08:42 Uhr

EVP empfiehlt Max Eugster

(PD) Die EVP konnte die beiden Kandidierenden an einem Online-Hearing näher kennenlernen. Wie die Partei mitteilt, überzeugte Max Eugster mit pragmatischen und konkreten Vorstellungen im Zusammenhang mit der aktuellen Situation und der Zukunft von Herisau.

Die EVP sei sich bewusst, dass die Unterschiede gerade in der Politik auf Gemeindeebene nicht gross sein können, weil alle Kandidierenden das Ziel verfolgen eine Gemeinde zu entwickeln. Dies zeigte sich auch in den allgemeinen Aussagen zur aktuellen Lage der Gemeinde und deren Entwicklung. Max Eugster konnte gemäss Mitteilung darlegen, wie Herisau durch die anspruchsvolle Zeit geführt werden könnte. Er zeichnete sich durch pragmatische Ansätze und klare Vorstellungen z.B. in Bezug auf Sportzentrum oder Zentrumsentwicklung aus. Weiter war der klare Wille spürbar alle politischen Kräfte einzubinden und lösungsoffen die Herausforderungen anzugehen. Max Eugster streifte ebenfalls die wichtigen Grundlagen wie Gemeindeordnung und Ortsplanungsrevision die demnächst neu gelegt werden müssen. Dazu forderte er auf, als Dorf selbstbewusster aufzutreten.

Die EVP empfiehlt nun Max Eugster am 11. April zum neuen Gemeindepräsident zu wählen.

Donnerstag, 11. März - 15:06 Uhr

Wichtiger Schritt zur neuen Kirchenverfassung

(PD) Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn eröffnet der Kirchenrat die Vernehmlassung für die neue Kirchenverfassung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Die Vernehmlassung dauert laut Medienmitteilung bis Freitag, 4. Juni 2021 und steht allen Interessierten offen. Die Kirchgemeinden, die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden und weitere interessierte Kreise werden den Link zu den auf der Webseite der Landeskirche www.ref-arai.ch aufgeschalteten Dokumenten direkt erhalten.

Rund 60 Interessierte haben aktiv am Konsultationsverfahren für eine neue Kirchenverfassung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell teilgenommen. Sie haben ihre Wünsche, Visionen und Ideen für eine zukunftsgerichtete Kirche in verschiedenen Arbeitsgruppen eingebracht und diskutiert. An einer Plenumssitzung im Herbst 2019 mit allen Arbeitsgruppenmitgliedern wurden die Inhalte und Thesen zur Weiterbearbeitung dem Kirchenrat übergeben. Eine Fachkommission unter Beizug von Lorenz Engi, Privatdozent an der Universität St. Gallen und Delegierter für Religionsfragen des Kantons Zürich, hat die Thesen und Ideen im Verlauf des Jahres 2020 in einen Verfassungstext gegossen. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres hat der Kirchenrat den Verfassungsentwurf in zwei Lesungen verabschiedet und kann den Entwurf nun termingerecht in die Vernehmlassung geben.

Kein Informationsanlass

Eigentlich hätte der Kirchenrat den Vernehmlassungsstart gerne für eine Zusammenkunft mit den Kirchgemeinden genutzt. Einerseits um den Verfassungsentwurf vorzustellen, aber auch um offene Fragen zu beantworten. Auf Grund von Corona ist das im Moment nicht möglich. Als Alternative bietet der Kirchenrat den Ansprechpartnern die Kontaktnahme via Videokonferenzen an. Insbesondere für die Kirchgemeinden des Appenzeller Hinterlandes ist die Einhaltung des Terminplans wichtig. In der heutigen Verfassung sind noch alle Kirchgemeinden namentlich erwähnt und erst die neue Verfassung lässt Fusionen zu, wie sie die Kirchgemeinden Herisau, Waldstatt, Schwellbrunn und Schönengrund anstreben. Im Anschluss an die Vernehmlassung zur Kirchenverfassung wird der Kirchenrat den Verfassungsentwurf überarbeiten und definitiv zu Handen der Synode verabschieden. Die Synode wird den Verfassungsentwurf in zwei Lesungen behandeln. Die Kirchenvolksabstimmung in der Landeskirche ist für 2022 vorgesehen und das Inkrafttreten am 1. Juli 2022.

Donnerstag, 11. März - 14:27 Uhr

Zehnjähriger stürzt mit Velo

(KapoAI) Am Dienstagmittag kurz vor 12 Uhr fuhr ein 10-jähriger Schüler mit dem Velo auf dem Weg vom Hallenbad Appenzell in Richtung Mettlenweg. Im Bereich der Unterführung bei der Entlastungsstrasse stürzte der Schüler aus noch nicht geklärten Gründen und zog sich eine Knieverletzung zu. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut Medienbericht der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden angeblich eine Frau und ein Mann mit einem Hund in diesem Bereich. Diese Personen und allfällig weitere Zeugen werden ersucht, sich bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden zu melden. Telefon: 071 788 95 00.

Donnerstag, 11. März - 13:38 Uhr

Projektstudie für Spar-Gebäude in Wald

Der Gemeinderat Wald ist immer noch daran, für das jetzige Spar-Gebäude eine Nachfolgelösung zu realisieren. Für eine Projektstudie respektiv ein Vorprojekt hat der Gemeinderat laut Mitteilung der Gemeindekanzlei einen Kredit in Höhe von 20'000 Franken für Spezialisten gesprochen. Der Auftrag für das Vorprojekt ist an Architekt Ueli Sonderegger, Heiden erteilt worden.

Donnerstag, 11. März - 11:42 Uhr

Walzenhausen sucht: Gemeindeschreiberin und Leiter Altersheim

(GK) Thomas Aepli hat seine Anstellung als Leiter des Alterswohnheims Almendsberg in Walzenhausen per Ende September 2021 gekündigt. Er ist seit Juli 2018 Heimleiter und hat sich gemäss Mitteilung der Gemeindekanzlei dazu entschieden, seinen Lebensmittelpunkt ins Bündnerland zu verlegen. Die Stelle wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben. Die Gemeindeschreiberin, Yvonne Oberlin, welche seit März 2019 bei der Gemeindeverwaltung Walzenhausen angestellt ist, sieht Ende August 2021 Mutterfreuden entgegen. Auch diese Stelle wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben.

Mittwoch, 11. März, 11:11 Uhr

Rudolf Gantenbein will Gemeindepräsident von Lutzenberg werden

Durch den Rücktritt von Maria Heine Zellweger ist per 1. Juni ein neuer Lutzenberger Gemeindepräsident zu wählen. Auch Gemeinderat Peter Schalch wird zur gleichen Zeit zurücktreten. Daher wird auch ein Sitz im Gemeinderat frei.

Rudolf Gantenbein Bild: dsc

Nun stehen Kandidaten bereit. Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, kandidiert Gemeinderat Rudolf Gantenbein als Nachfolger von Maria Heine Zellweger. Gantenbein ist 68 Jahre alt, von Beruf Architekt und wohnt seit 25 Jahren in Wienacht-Tobel. Seit September 2020 ist er Gemeinderat sowie Ressortverantwortlicher Finanzen. Zwei Jahre lang war Rudolf Gantenbein zuvor auch GPK-Mitglied gewesen. Danach wurde er als GPK-Präsident gewählt. Diese Amt hatte er 15 Jahre lang ausgeübt, bis er es 2017 abgab. Durch seine damalige Position als GPK-Präsident sind ihm Verwaltungsabläufe sowie vergangene und dank dem jetzigen Sitz im Gemeinderat auch aktuell laufende Geschäfte bestens bekannt, schreibt die Gemeindekanzlei.

Für den durch den Weggang von Gemeinderat Peter Schalch freiwerdenden Sitz im Gemeinderat kandidiert Alfred Lässer. Alfred Lässer ist gemeinsam mit seiner Familie per 1. Februar 2021 in die Gemeinde Lutzenberg gezogen. Der 52-jährige Kandidat ist selbständiger Informatikdienstleister und war viele Jahre Präsident der EDU St. Gallen. Heute ist er Mitglied der EDU Appenzellerland.

Sollte Gemeinderat Rudolf Gantenbein an der Abstimmung vom 11. April 2021 als Gemeindepräsident gewählt werden, würde ein weiterer Sitz im Gemeinderat frei werden.

In den letzten Monaten haben diverse Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lutzenberg grosses politisches Interesse gezeigt. Der Gemeinderat würde deren direktes Mitwirken im Gemeinderat sehr begrüssen und lädt sie ein, sich an den nächsten Ergänzungswahlen zur Verfügung zu stellen.

Am 11. April 2021 finden Ergänzungswahlen in den Gemeinderat Lutzenberg statt.

Mittwoch, 10. März - 16:51 Uhr

Gold für Appenzeller Alpenbitter

(PD) Der Appenzeller Alpenbitter hat am internationalen Spirituosenwettbewerb ISW geglänzt. Der Traditionslikör gewinnt am beim Likörtasting 2021 Gold. Pascal Loepfe-Brügger, Geschäftsführer der Appenzeller Alpenbitter AG, zeigt sich in der Medienmitteilung stolz auf den Zuwachs in der Medaillensammlung: «Es freut uns enorm, dass unser Produkt auch knapp 120 Jahre nach seiner Erfindung noch im Trend liegt und bei Wettbewerben immer wieder überzeugt.» Der ISW, mit vollem Namen «Meininger's International Spirits Award», existiert seit 2004. Seit Anfang Jahr gilt ein neuer Modus. Statt einer jährlichen Prämierung verschiedenster Spirituosen bewerten die Juroren neu jeden Monat eine andere Kategorie.

Mittwoch, 10. März - 15:51 Uhr

Ausserrhoder «Kulturlandsgemeinde» 2021 findet statt

(Red) Gute Nachrichten aus dem Zeughaus Teufen: Das Kulturfestival «Kulturlandsgemeinde» am 9. Mai 2021 wird stattfinden. «Reduziert, konzentriert, spontan, mit oder ohne Publikum. Am Sonntag, 9. Mai 2021 im und vor dem Zeughaus Teufen, einiges möglicherweise online», so die Ankündigung der Kulturlandsgemeinde via Instagram.

Der Titel «alles bleibt anders» wird von der im Vorjahr verschobenen Veranstaltung übernommen. Anders wird das Konzept. Statt wie bisher in den künstlerischen nach Antworten zeitgeistlicher Themen zu suchen, sollen bewusst Fragen aufgeworfen werden, die dann 2022 wieder aufgegriffen werden sollen.

Mittwoch, 10. März - 13:43 Uhr

Polizei zieht vorübergehend Sattelschlepper aus dem Verkehr

(KapoAR) Am Dienstag führte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden eine Schwerverkehrskontrolle durch. Während es bei der Mehrheit der Angehaltenen nichts zu beanstanden gab, musste laut Medienbericht kurz nach 7.30 Uhr ein Sattelschlepper mit Anhänger wegen technischen Mängeln und ungenügender Sicherung des mitgeführten Gefahrengutes vorläufig stillgelegt werden.

Der verantwortliche Lenker wird an die Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden zur Anzeige gebracht. Er konnte seine Fahrt, nachdem er die Ladung ordnungsgemäss gesichert hatte, kurz vor 16 Uhr wieder fortsetzen

Mittwoch, 10. März - 8:40 Uhr

Zwei Elektroladestationen in Gais

(PD) Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) hat in Gais zusammen mit der Gemeinde zwei öffentliche Ladestationen in Betrieb genommen. Diese befinden sich laut Medienmitteilung auf dem Schulhausparkplatz. Sie können mittels App von eCarUp und anderer Roaming-Anbieter bedient werden. Kunden laden ihre Elektrofahrzeuge mit Naturstrom auf. Roland Lussmann, Gemeindeschreiber Gemeinde Gais, freut sich laut Mitteilung über die neue Doppelladestation: Mit der installierten Doppelladestation würden Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit erhalten, ihr Elektroauto bequem während des Aufenthalts in der Gemeinde aufzuladen.



Mittwoch, 10. März - 8:29 Uhr

Strassensanierung in Schwellbrunn

(GK) Die Tiefbaukommission der Gemeinde Schwellbrunn will die Strecke der Strasse Sommertal bis zur ARA umfassend sanieren. Die Strasse zeigt laut der Medienmitteilung der Gemeindekanzlei diverse Risse und offene Fugen. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat der Strassensanierung über den Betrag von 122'000 Franken zugestimmt und die Arbeitsvergabe an die Firma Slongo AG, Herisau, vergeben. Die betroffenen Anwohner werden frühzeitig über den Baustart informiert.

Dienstag, 9. März - 16:07 Uhr

Gaiser Nachtpatrouillen werden weitergeführt

(GK) Nach diversen Vandalenakten setzte die Gemeinde Gais nächtliche Patrouillen ein, um die Sicherheit zu erhöhen. Diese werden 2021 weitergeführt. Wie die Gemeinde mitteilt, hat der Gemeinderat die Auswertung und Statistik der Patrouillen zur Kenntnis genommen. Der Rat sei überzeugt, dass diese präventiven Aktivitäten auch zur Beruhigung im Dorf beigetragen haben und nächtliche Störungen sowie Sachbeschädigungen reduziert werden konnten, heisst es im Bericht der Gemeindekanzlei. Es wurden im vergangenen Jahr gesamthaft 39 (Vorjahr 42) nächtliche Patrouillen durchgeführt.

Dienstag, 9. März - 14:51 Uhr

Weniger Stellensuchende in Innerrhoden

(RK) Ende Februar waren in Innerrhoden mit 130 Personen 11 Stellensuchende weniger verzeichnet als im Vormonat (141, Vorjahresmonat 152). Davon sind nach Angaben der Ratskanzlei 87 (89, 104) Personen effektiv arbeitslos. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 0,97 Prozent. 43 Personen sind zurzeit in arbeitsmarktlichen Massnahmen integriert, erzielen einen Zwischenverdienst oder befinden sich in der Kündigungsfrist.

Dienstag, 9. März - 11:50 Uhr

TGA startet in die Rennsaison

(PD) Die Athletinnen und Athleten der Trainingsgemeinschaft Appenzell (TGA) starteten am letzten Samstag auf der Ebenalp in die aktuelle Rennsaison. Mit gleich zwei vom Skiclub Urnäsch organisierten Rennen freuten sich alle Beteiligten auf einen Schneesportreichen Saisonstart.

Aufgrund der Corona-Massnahmen fanden diesen Winter noch keine Skirennen für die TGA Rennfahrerinnen und Rennfahrer statt. Mit abwechslungsreichen Trainings wie Parallelläufen, Trainings mit Zeitmessungen oder auch mal einem Super G mit Sprung, konnten die Kinder aber trotzdem eine spannende Saison erleben. Im Januar waren die Verhältnisse durch den vielen Neuschnee vor allem auch gut, um die Fähigkeiten im tiefen Pulverschnee oder auf der Buckelpiste zu verbessern. Es freuten sich aber alle, als klar wurde, dass der Skiclub Urnäsch das alljährliche Kinderskirennen auf der Ebenalp durchführen kann.

Am frühen Morgen wurde zuerst ein Minikipp-Rennen für die jüngeren Jahrgänge und ein Slalom für die Älteren durchgeführt. Leonie Fuster (SC Brülisau Weissbad) fuhr dabei in der Kategorie U9 mit einem schnellen Lauf auf den zweiten Platz. In der Kategorie U13 machten die TGA-Fahrerinnen die ersten vier Plätze gleich unter sich aus. Emilia Assalve (SC Steinegg) gewann vor Chiara Potocnik (SC Bühler) und knapp dahinter platzierten sich Livia Signer (SC Brülisau Weissbad) und Timea Baumann vom SC Steinegg auf den Plätzen drei und vier. Weitere Siege holten Ladina Grob (SC Brülisau Weissbad), Nico Sutter (SC Brülisau Weissbad) und Cedrik Bartholet (SC Oberegg). Mit Tim Neff (SC Brülisau Weissbad) klassierte sich ein weiterer TGA-Fahrer auf dem Podest (Rang 2, Kategorie U13).

Am Nachmittag startete dann der Riesenslalom. Dabei konnten die Athletinnen Chiara Potocnik, Emilia Assalve, Livia Signer, Lorena Manser (SC Brülisau Weissbad) und Lavinia Messmer (SC Bühler) in der Kategorie U13 gleich alle Plätze von eins bis fünf einfahren. Mit Ladina Grob und Nico Sutter waren gleich zwei weitere TGA-Rennfahrer in ihrer jeweiligen Kategorie die Schnellsten. Direkt hinter Nico klassierte sich Tim Neff und in der Kategorie Knaben U11 konnte Jan Haas (SC Eggerstanden) einen weiteren Podestplatz herausfahren. Auch Laurin Fritsche (SC Brülisau Weissbad) gelang ein schneller Lauf, wodurch er den zweiten Platz erreichte

Dienstag, 9. März - 8:43 Uhr

Stimmrechtsbeschwerde in Herisau abgewiesen







(kk) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden weist eine Stimmrechtsbeschwerde ab, die sich gegen die Ungültigerklärung der Volksinitiative «Stopp dem Wildwuchs von Mobilfunkantennen» durch den Einwohnerrat Herisau richtet. Das teilte die Kantonskanzlei am Dienstag mit.

In Herisau wurde im März 2020 die Volksinitiative «Stopp dem Wildwuchs von Mobilfunkantennen» eingereicht. Der Einwohnerrat Herisau erklärte die Volksinitiative Anfang Dezember 2020 für ungültig mit der Begründung, sie widerspreche übergeordnetem Recht. Gegen diesen Beschluss wurde beim Regierungsrat eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.

Der Regierungsrat bestätigt laut Medienmitteilung die Auffassung des Einwohnerrates Herisau, dass die Initiative übergeordnetem Recht widerspricht. Die Volksinitiative verlangt, dass neue Mobilfunkanlagen in der Gemeinde Herisau nur noch erstellt werden dürfen, wenn sie zwingend nötig sind, um ein Funkloch beheben zu können. Damit sollen Mobilfunkantennen fast vollständig ausgeschlossen werden, und es wird im Ergebnis weitgehend ein Verbot von neuen Mobilfunkantennen verlangt. «Diese Forderung ist zu restriktiv, weil sie nicht genügend Spielraum für die künftige Entwicklung der Mobilfunknetze und der Standortplanung belässt», heisst es in der Mitteilung. Für kommunale Regelungen, welche nicht planungsrechtlich motiviert sind und über die Bestimmungen des Bundes zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung hinausgehen oder gar ein Moratorium oder Verbot für neue Antennenanlagen bestimmen, lässt das geltende Bundesrecht keinen Raum.

Die Initiative lasse sich nicht so interpretieren, dass sie bundesrechtskonform umgesetzt werden könne.

Montag, 8. März - 15:41 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(Red) Die Anzahl bestätigter Coronafälle ist in Appenzell Ausserrhoden am Montag auf total 3092 gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 58 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben. In Appenzell Innerrhoden beträgt die Anzahl Fälle kumuliert 863. Todesfälle gab es bisher 15.

Montag, 8. März - 13:46 Uhr

200 Teilnehmer am 15. Appenzeller Kinderskirennen

(PD) Vergangenen Samstag fand auf der Ebenalp das 15. Appenzeller Kinderskirennen statt. Dabei trafen sich wie jedes Jahr rund 200 Kinder, welche nach einer einjährigen Wettkampfpause wieder um den Sieg kämpfen durften. Zuschauer am Pistenrand waren aus bekannten Gründen nicht erlaubt, was aber den Ehrgeiz der Kids nicht schmälerte. Die perfekten Pistenverhältnisse machten den Renntag zu einem Genuss. Einzig die ständig schwankende Nebelgrenze erschwerten die Bedingungen für einige Athleten.

Die vorgängige Prüfung des Anlasses durch das Amt für Bevölkerungsschutz des Kantons Appenzell Innerhoden und das Arbeitsinspektorat beider Kantone ermöglichte anschliessend den Kids ein unvergessliches Kinderskirennen. Dank des vom Organisator, Werner Altherr und des Präsidenten des Skiclubs Urnäsch, Marcel Gabathuler, sorgfältig erarbeitete Schutzkonzepts, konnte der Anlass bedenkenlos durchgeführt werden.

Montag, 8. März - 13:30 Uhr

1109 Personen in Ausserrhoden auf Stellensuche

Das Total der Stellensuchenden hat in Appenzell Ausserrhoden gegenüber dem Vormonat um drei Personen zugenommen. Neu sind laut Medienmitteilung der Kantonskanzlei 1109 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 668 ganz ohne Beschäftigung sind. Von den 441 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 117 in der Kündigungsfrist. Weitere 244 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 80 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs o.ä.) oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt unverändert bei 2,2 Prozent.

Montag, 8. März - 9:20 Uhr

Brand eines nicht ganzjährig bewohnten Alpgebäudes

Ein nicht ganzjährig bewohntes Gebäude ist auf der Innerrhoder Alp Dornesseln niedergebrannt. Es kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

In der Nacht auf Montag, kurz nach 3 Uhr, ging die Meldung ein, wonach es auf der Alp im Bezirk Schwende brenne. Laut Polizeibericht rückten die Feuerwehren von Schwende, Rüte und Appenzell sofort mit insgesamt 90 Angehörigen der Feuerwehr aus. Weil die Örtlichkeit recht abgelegen ist, mussten rund 2,5 km Wasserschläuche verlegt werden. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf den nahen Stall verhindern. Im Einsatz war auch das Amt für Umwelt. Die Kantonspolizei von Appenzell Innerrhoden sucht nun die Brandursache.

Sonntag, 7. März - 17:15 Uhr

Teufner Abwasser wird künftig nach St.Gallen geleitet

Die Kläralage ARA St. Gallen-Au. Bild: Benjamin Manser

(red.) Die Stimmberechtigten von Teufen heissen den Investitionskredit über 8.17 Millionen Franken für den Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage Au in St. Gallen mit einem deutlichen Ja gut. 2255 Ja-Stimmen stehen 185 Nein-Stimmen gegenüber. Die Stimmbeteiligung betrug 52,89 Prozent.

Das Projekt sieht vor, dass Abwasser von Teufen künftig zur Abwasserreinigungsanlage (ARA) Au in St. Gallen zu leiten. Die bestehende ARA Mühltobel in Teufen muss hierfür zu einem Pumpwerk und einem Rückhaltebecken umgebaut werden, Leitungen bis zum Anschluss ans städtische Abwassernetz, Pumpwerke sowie mehrere Rückhaltebecken werden erstellt. Mit dieser Lösung können ab 2035 Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser entfernt werden. (red.)

Sonntag, 7. März - 16:42 Uhr

Manuel Hüsser folgt auf Ernst Zingg

Manuel Hüsser wird ins Ausserrhoder Obergericht gewählt. Bild: David Scarano

(dsc) Der von allen Parteien unterstützte Manuel Hüsser hat die Wahl ins Ausserrhoder Obergericht geschafft. Der parteilose, aktuelle Vizepräsident des Kantonsgerichts aus Gais erhielt 14305 Stimmen, Vereinzelte 147. Manuel Hüsser ersetzt Ernst Zingg, der nach 14 Jahren im Amt auf Ende Mai seinen Rücktritt erklärt hat.

Sonntag, 7. März - 15:41 Uhr

Dölf Biasotto wird mit 12'494 Stimmen Ausserrhoder Landammann

Dölf Biasotto bekleidet ab 1. Juni das Amt des Ausserrhoder Landammanns. Bild: Mea McGhee

(mc) Dölf Biasotto wird Nachfolger von Landammann Alfred Stricker. Der Urnäscher wird mit dem Glanzresultat von 12'494 Stimmen gewählt. Biasotto, seit 2017 Bau- und Volkswirtschaftsdirektor von Appenzell Ausserrhoden, war der einzige Kandidat. Die Stimmbeteiligung betrug 39,5 Prozent. «Ich fühle mich getragen und freue mich ausserordentlich», sagte Biasotto kurz nachdem sein Ergebnis bekannt worden war.

Sonntag, 7. März - 11:06 Uhr

Dank Einsatz eines Polizeihundes: Vermisster Mann in Heiden gefunden

Polizeihund Jango vom Grafenfels. Bild: Kapo AR

(kapo/nat) Am Freitagnachmittag ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in der Nähe des Spitals Heiden ein verlassenes Auto steht und die Türen geöffnet sind. Die Abklärungen der ausgerückten Patrouille ergaben, dass der Autobesitzer am frühen Nachmittag vom Spital entlassen wurde. Laut Communiqué der Kantonspolizei Ausserrhoden liessen die Umstände vor Ort den Schluss zu, dass dem 46-jährigen Mann etwas zugestossen sein könnte.

Es wurde ein Polizeihundeführer mit dem Polizeihund Jango vom Grafenfels aufgeboten. Kurze Zeit, nachdem der Polizeihund Jango auf die Fährte geschickt wurde, folgte er einer Spur und konnte den vermissten Mann in einem Garten liegend aufspüren. Unterkühlt und gesundheitlich angeschlagen wurde er mit der Ambulanz ins Spital überführt.

Samstag, 6. März - 17:38 Uhr

Simon Ehammer im Stabhochsprung mit einem Nuller

Simon Ehammer beim Kugelstossen an der Hallen-EM. Bild: Darko Vojinovic / AP

(mc) Der Mehrkämpfer Simon Ehammer aus Stein muss an der Hallen-EM im polnischen Torun einen Dämpfer verkraften: Im Stabhochsprung scheitert der 21-jährige Athlet des TV Teufen dreimal an seiner Anfangshöhe von 4,50 Metern. Damit vergibt Ehammer seine Chancen auf eine Medaille nach starken Leistungen in fünf Disziplinen.

Ehammer startete am Samstag mit persönlicher Bestzeit über 60 Meter (6,75 Sekunden). Er blieb damit sogar unter der Hallen-EM-Limite in dieser Disziplin. Im Weitsprung realisierte Ehammer 7,89 Meter. Im Kugelstossen erreichte er 14,75 Meter. Den ersten Wettkampftag beendete Ehammer mit übersprungenen 1,95 Metern im Hochsprung.

Den zweiten Wettkampftag nahm er aus Position zwei und mit 33 Punkten Rückstand auf Topfavorit Kevin Mayer in Angriff. Über 60 Meter Hürden büsste der Appenzeller weitere 10 Punkte auf den Franzosen ein. Mit der zweitbesten Laufzeit von 7,82 Sekunden war Ehammer vor dem Stabhochsprung und dem abschliessenden 100-m-Lauf auf Silberkurs.

Samstag, 6. März - 11:33 Uhr

Autolenker gerät auf Gegenfahrbahn – Frontalkollision und beschädigte Fahrzeuge

Unfallendlage auf der Enggenhüttenstrasse. Bild: Kapo AI

(kapo/nat) Am Freitagabend fuhr ein 50-jähriger Mann von Enggenhütten her in Richtung Appenzell. Während dieser Fahrt geriet er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lernfahrer. Alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt, entstand an beiden Autos Totalschaden. Die Feuerwehr Gonten wurde zwecks Verkehrsregelung und Schadenplatzräumung aufgeboten.

Samstag, 6. März - 09:52 Uhr

Aus ungeklärten Gründen: 55-jährige Autolenkerin fährt auf Haslenstrasse in Betonpfahlzaun

Das beschädigte Unfallfahrzeug. Bild: Kapo AI

(kapo/nat) Am frühen Freitagabend fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto von Haslen in Richtung Appenzell. In Unterschlatt fuhr sie aus nicht geklärten Gründen in den rechtsseitigen Betonpfahlzaun und beschädigte dabei ihr Fahrzeug, teilt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einem Communiqué mit. Die Autolenkerin blieb unverletzt.

Freitag, 5. März - 15:58 Uhr

Verschmutzung der Glatt rasch melden

(GK) Verschmutzungen können für Gewässer und ihre Bewohner schwere Folgen bis hin zu Fischsterben haben. Wer bei Verschmutzungen die Augen offen hält und zum Telefon greift, kann die Umwelt vor Schäden bewahren. Das teilte die Herisauer Gemeindekanzlei am Freitag mit.

Bachbewohner reagieren laut Medienmitteilung oft sehr empfindlich auf eine Verschmutzung des Gewässers. Bei einem Vorfall in der Glatt starben im vergangenen Jahr mindestens 60 Fische. Es war kantonsweit das einzige gemeldete Fischsterben 2020. Allerdings verging seit 2014 kein Jahr mehr ohne ein solches Ereignis, wie die Schadendienststatistik des kantonalen Amtes für Umwelt zeigt. Die Glatt bei Herisau ist besonders häufig von Gewässerverschmutzungen betroffen.

Passantinnen und Passanten, die das Wasser aufmerksam beobachten, können in einem solchen Fall Schlimmeres verhindern: Wer beispielsweise ungewöhnlich viel Schaum, auffallende Verfärbungen oder gar eine grössere Zahl toter Fische im Wasser entdeckt, soll sich möglichst rasch bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden unter 071 343 66 66 melden. Diese verständigt den Pikettdienst des Amtes für Umwelt. Erfolgt die Alarmierung rechtzeitig, kann diese Fachstelle mit den weiteren Einsatzkräften Massnahmen einleiten und so vielleicht verhindern, dass das Leben in einem Bachabschnitt für längere Zeit abstirbt.

Freitag, 5. März - 14:25 Uhr

Nick Spörri macht sieben Plätze gut

Nick Spörri aus Teufen hat an der Junioren-WM in Bansko drei Rennen bestritten. Der elfte Rang im Slalom war sein bestes Ergebnis. Bild: PD

(mc) Der Skirennfahrer Nick Spörri hat an der Junioren-WM in Bansko im Slalom den elften Rang erreicht. Der Teufner verbesserte sich im zweiten Lauf um sieben Plätze. Sein Landsmann Fadri Janutin holte Silber. Spörri hatte zwei weitere WM-Einsätze. Im Super-G erreichte er den 18. Rang, ein gutes Ergebnis, trainiert doch Spörri diese Disziplin nur selten. Im Riesenslalom fiel er im zweiten Lauf aus. Die wegen Corona verkürzte WM ist für die Junioren beendet.

Freitag, 5. März - 10:58 Uhr

Telefonbetrüger treiben in Innerrhoden ihr Unwesen

Anrufe von «falschen Polizisten» sollen unbedingt beendet und der richtigen Polizei gemeldet werden. Bild: KPAI

(kpai) In mindestens 14 Fällen haben «falsche Polizisten» in Appenzell Innerrhodern in den vergangenen Tagen versucht, das Vertrauen von meist älteren Personen zu gewinnen. Bei der Kantonspolizei gingen 14 Meldungen, wonach «falsche Polizisten» mit glaubhaften Geschichten das Vertrauen der meist älteren Personen zu gewinnen versuchten. Bisher hätten die angerufenen Personen richtig reagiert, indem sie die Gespräche sofort beendeten und die Polizei informierten.

Die Innerrhoder Kantonspolizei ruft die Bevölkerung auf, sich niemals von unbekannten Personen telefonisch zu einer Geldzahlung oder der Herausgabe von Wertgegenständen überreden zu lassen. Misstrauen sei auch immer dann angebracht, wenn die Anrufer schnelles Handeln fordern.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Betrüger ihre Masche dauernd ändern und am Telefon sehr überzeugend wirken. Misstrauische Opfer würden sogar aufgefordert, die Identität des Anrufers durch einen Rückruf auf die Notrufnummer 117 oder eine andere Telefonnummer zu überprüfen. Wer jedoch der Aufforderung «Bleiben Sie in der Leitung, nach dem Piepton können Sie die 117 eingeben» Folge leistet, landet – im Glauben, dass er nun mit der richtigen Notrufzentrale verbunden ist – wieder bei den Betrügern. Die Polizei rät:

«Lassen Sie sich nicht durch eine im eigenen Display aufleuchtende Anrufnummer 117 täuschen - auch das kann von den Betrügern manipuliert worden sein.»

Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sprechen Mundart und würden die Leute am Telefon nie über deren finanzielle Verhältnisse befragen oder Geld oder Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung verlangen.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden empfiehlt deshalb dringend, solche Gespräche zu beenden. Erst wenn ein Gespräch wirklich abgeschlossen sei, soll man sich danach via Notrufnummer 117 bei der richtigen Polizei melden und den Vorfall schildern.

Freitag, 5. März - 09:11 Uhr

«Die Schutzmassnahmen sind ein Witz»: Armeeangehöriger des Infanterie-Bataillons 61 in Waldstatt bemängelt Umgang mit Covid-19

(nat) Der Wiederholungskurs des Infanterie-Bataillons 61 in Waldstatt findet trotz Coronapandemie statt. Dies, weil es sich um eine Bereitschaftsformation handelt und Echt-Einsätze möglich sind. Derzeit sind dort über 100 Armeeangehörige stationiert.

Trotz Covid-19 würde nicht ausreichend auf die Hygienemassnahmen geachtet und somit sei die Ansteckungsgefahr gross, berichtet ein Betroffener aus dem Bataillon 61, der anonym bleiben will, gegenüber «FM1Today». Als Beweis hat er dem Online-Portal folgendes Foto zukommen lassen und sagt: «Es ist wirklich nicht schön, hier auf die Toilette zu gehen.»

«Saubere WCs sehen für mich sicher nicht so aus. Hier muss das Ansteckungsrisiko enorm gross sein.»

So sehen die Toiletten im WK in Waldstatt aus. Bild: «FM1Today»

Militär weist alle Vorwürfe zurück

Armee-Sprecher Daniel Reist weist die Vorwürfe zurück und betont, die Schutzmassnahmen werden zu jedem Zeitpunkt eingehalten. In der Unterkunft fände zwischendurch eine Grundreinigung statt, die Toiletten würden zwei- bis dreimal pro Tag gereinigt und desinfiziert. «Es ist natürlich möglich, dass ein Kübel nicht sofort geleert wird – hier wäre aber doch auch die Eigeninitiative eines mündigen und volljährigen Angehörigen der Armee gefragt, dies zu melden. Oder aber gerade den Missstand direkt zu beseitigen», so Reist.

Nebst dem Zustand der Toiletten bemängelt der Armeeangehörige auch die Schlafsituation: «Wir sind hier zum Teil zu acht in einem kleinen Zimmer. Ich glaube, dem Virus ist es egal, wenn jedes zweite Kajütenbett nicht besetzt ist.» Letzte Woche sei zudem eine neue Truppe eingerückt und man habe sich in den Schlafsälen «vermischt». Auch diese Aussagen sollen laut Armee nicht stimmen. «Die neue Truppe schläft getrennt und mit den vorgeschriebenen Abständen», erwidert Reist.

Donnerstag, 4. März - 16:54 Uhr

Gedenkminute in Appenzell Ausserrhoden

(red) Am 5. März 2020 verstarb in der Schweiz die erste Person an Corona. Die Gesellschaft ist gemäss einem Communiqué des Kantons Appenzell Ausserrhoden nach wie vor stark gefordert. Der Bund plane zurzeit keine grosse Gedenkveranstaltung.

Bundespräsident Guy Parmelin möchte aber für morgen Freitag, 5. März, zu einem Moment der Besinnung einladen, einer Schweigeminute am Mittag um 11.59 Uhr. Die drei Landeskirchen hätten sich bereiterklärt, um 12 Uhr die Kirchenglocken läuten zu lassen. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden unterstützt laut Mitteilung des Kantons das Anliegen des Bundespräsidenten, den Verstorbenen zu gedenken und sich auf Solidarität und Freundschaft zu besinnen.

Donnerstag, 4. März - 15:57 Uhr

A-Cappella-Festival Appenzell erneut verschoben

(red) Gute Nachricht für alle Fans des A-Cappella-Festivals Appenzell: Gemäss einer Medienmitteilung der Veranstalter fällt zwar der angekündigte Anlass vom 29. April bis 1. Mai 2021 aufgrund der momentan herrschenden Unsicherheiten erneut aus, dennoch wird das Festival wie angekündigt stattfinden. Zwar erst im 2022 – aber das Programm solle wie geplant über die Bühne gehen. Die Verhandlungen mit den Bands laufen und es zeichne sich ab, dass die gebuchten Künstler auch nächstes Jahr am vorgesehenen Abend auftreten werden.

Wer bereits Tickets für das nun zum zweiten Mal verschobene A-Cappella-Festival 2020/2021 besitzt, solle diese sorgfältig aufbewahren. Diese sind gemäss Communiqué im 2022 unbeschränkt gültig: gleicher Wochenabend, gleiches Programm, gleicher Sitzplatz gemäss Nummer auf dem Ticket.

Das 16. A-Cappella-Festival finde somit vom 28. bis 30. April 2022 statt. Der Vorverkauf bleibe weiterhin offen. Für alle drei Konzertabende gebe es noch Plätze und es können weiterhin Tickets bestellt werden. Alles weitere unter www.acappella-appenzell.ch.

«4-In-A-Bar, eines der beliebtesten Vokalensembles Irlands, und alle anderen Top-Formationen freuen sich auf drei Konzertabende im 2022. Bild: PD

Donnerstag, 4. März - 14:50 Uhr

Selbstunfall in Hundwil - keine Verletzten

(kapo/evw) Auf der Schwägalp ist es am Mittwoch zu einem Selbstunfall eines Personenwagenlenkers gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer ist gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden um kurz nach 21.30 Uhr mit seinem Fahrzeug talwärts vom Parkplatz der Schwägalp in Richtung Passhöhe gefahren. In einer Rechtskurve auf Höhe der Kapelle sei er über die Gegenfahrbahn geraten und in der Folge mit der linksseitigen Leitplanke kollidiert. Bei der Kollision entstand gemäss Communiqué Sachschaden von mehreren Tausend Franken, verletzt wurde niemand.

Beim Selbstunfall in Hundwil wurden keine Personen verletzt. Bild: Kapo AR

Donnerstag, 4. März - 13:53 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(red) In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle im Appenzellerland um acht angestiegen. Laut der Website des BAG steigt die Zahl der seit dem 8. Juni 2020 registrierten Fälle im Kanton Appenzell Ausserrhoden damit auf 3073 an. Im Kanton Appenzell Innerrhoden sind seit gestern keine positiven Fälle mehr dazugekommen – damit bleibt es dort bei 860 laborbestätigten Fällen seit dem 8. Juni. Todesfälle gab es im Appenzellerland in den letzten 24 Stunden keine zu vermelden. In Ausserrhoden bleibt es damit bei 58 und in Innerrhoden bei 15 Todesfällen.

Donnerstag, 4. März - 10:36 Uhr

Raphael Brauchli stellt sich in Bühler zur Wahl in den Kantonsrat

Der 23-jährige Raphael Brauchli stellt sich in Bühler zur Wahl in den Kantonsrat. Bild: PD

(red) Am 11. April wählen die Stimmberechtigten der Gemeinde Bühler in einer kommunalen Ergänzungswahl ein Mitglied in den Kantonsrat. Die Mitte Mittelland Appenzell Ausserrhoden teilt am Donnerstag in einer Medienmitteilung mit, dass sich in Bühler Raphael Brauchli zur Wahl in den Kantonsrat stellt. Der 23-Jährige sei gelernter Maurer EFZ und lasse sich zum diplomierten Finanzberater IAF ausbilden.

In Anbetracht der aktuellen Situation, der steigenden Verschuldung und den Entwicklungen in der Altersvorsorge wird die jüngere Generation gemäss Communiqué in den kommenden Jahren mit grossen Herausforderungen konfrontiert werden. In einem durchschnittlich 55-jährigen Kantonsrat sollen sich jüngere Stimmen für die Zukunft von allen stark machen. Daher empfehle Die Mitte Mittelland AR Raphael Brauchli zur Wahl in den Kantonsrat.

Brauchli wohne seit zehn Jahren mit kurzem Unterbruch in der Gemeinde Bühler und sei bereits bei den Ergänzungswahlen im März 2019 in der IG Konstruktiv aktiv gewesen. Als Mitglied der Mitte Appenzell Ausserrhoden hat er laut Mitteilung der Gründung der Regionalpartei Mittelland im Januar 2021 massgebend mitgewirkt und ist seither im Parteivorstand tätig. Als designierter Präsident der jungen Mitte AR bereite er deren Gründung vor, welche im Frühsommer 2021 geplant ist. Im Dezember 2020 haben ihn die Mitglieder der Mitte AR zum kantonalen Delegierten der Mitte Schweiz gewählt und er vertrete dort engagiert die Ausserrhoder Anliegen.

In seiner Freizeit ist Raphael Brauchli sportlich aktiv und mit den traditionellen Bräuchen stark verbunden, heisst es im Communiqué weiter. Gemäss der Mitte AR sei es mit den wachsenden Herausforderungen wichtig, für ausgewogene politische Gremien zu sorgen und die jüngere Generation stärker in die Entscheidungen einzubinden.

Donnerstag, 4. März - 09:09 Uhr

Chris Eschbach beendet Unihockeykarriere auf Ende Saison

(red) Nach über zehn Jahren in der NLA-Mannschaft hat sich Chris Eschbach entschieden, seine Unihockeykarriere auf Ende Saison zu beenden. Das hat der UHC Waldkirch-St.Gallen am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekanntgegeben. Der rechte Flügel habe die Mannschaft auf und neben dem Feld entscheiden mitgeprägt. Nach fast 230 Spielen betrage das Punktekonto des bald 30-jährigen Waldstätters über 300 Skorerpunkte. Einen solch hohen Wert kann gemäss Communiqué sonst keiner aus der aktuellen Mannschaft ausweisen.

Nach über zehn Jahren wird Chris Eschbach seine Unihockeykarriere auf Ende Saison beenden. Bild: Paul Wellauer

Chris Eschbach wolle etwas kürzertreten. In der Mitteilung lässt er sich folgendermassen zitieren: «Ich merke, dass mein Körper mit fast 30 Jahren langsam Abnützungserscheinungen zeigt und möchte auch mehr Zeit für mein privates Umfeld haben.» Als Highlight seiner Karriere sehe er die lang erarbeitete Playoff-Qualifikation des vergangenen Jahres. Am Sonntag werde er mit seinem Team im Spiel gegen Uster nochmal alles geben, um die Playoff-Qualifikation zu wiederholen.

Für den sportlichen Leiter Roman Brülisauer hinterlässt der Abschied von Chris Eschbach eine grosse Lücke. Gemäss Communiqué sei es fast unmöglich einen Spieler wie Eschbach eins zu eins zu ersetzen. Gleichzeitig biete der Abgang aber auch die Möglichkeit für jüngere Spieler, im Team vermehrt Verantwortung zu übernehmen.

Mittwoch, 3. März - 16:02 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(Red) Die Anzahl bestätigter Coronafälle seit dem 8. Juni 2020 ist in Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch auf total 3065 gestiegen. Das sind nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit BAG 5 mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 58 Personen (+0) an den Folgen von Covid-19 gestorben. In Appenzell Innerrhoden beläuft sich die Anzahl Fälle kumuliert auf 860. Das sind 3 mehr als am Vortag. Todesfälle gab es bislang 15 (+0).

Mittwoch, 3. März - 14:59 Uhr

Rücktritt von Vermittlerin Regina Stadler

(BK) Regina Stadler hat auf die Bezirksgemeinde 2021 hin ihre Demission als Vermittlerin des Bezirks Appenzell eingereicht. Das teilte die Bezirksverwaltung am Mittwoch mit. Sie wurde an der Bezirksgemeinde 2014 als Vermittler-Stellvertreterin und im 2016 als Vermittlerin gewählt.

Mittwoch, 3. März - 10:41 Uhr

Verkehrsunfall zwischen Bahn und Auto in Speicher

(KapoAR) Am Dienstag ist es in Speicher zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Zugskomposition der Appenzeller Bahnen und einem Personenwagen gekommen. Es entstand laut Polizeibericht Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Personen blieben unverletzt.

Ein 64-jähriger Autofahrer wollte kurz vor 13 Uhr sein Fahrzeug im Bereich Skilift Vögelinsegg von einem Vorplatz auf die St. Gallerstrasse lenken. Dabei übersah er, trotz eingeschaltetem Wechselblinklicht, den von St.Gallen heranfahrende Zug. In der Folge kam es zu einer leichten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Mittwoch, 3. März - 8:50 Uhr

Peter Niedermayer kandidiert für den Kantonsrat in Heiden

(PD) Per Ende Mai wird nach dem Rücktritt von Alex Rohner (SVP) ein Heidler Kantonsratssitz frei. Dieser ist heiss begehrt. Am Mittwoch stieg der parteiunabhängige Peter Niedermayer ins Rennen. Er ist nun der dritte Kandidat. Zuvor hatten bereits Sven Gerig (SVP) und Silvan Graf (SP) ihre Ambitionen bekanntgegeben.

Peter Niedermayer Bild: PD

Peter Niedermayer ist gemäss Medienmitteilung verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er wohnt seit 1999 in Heiden. Nach seinem Studium an der ETH Zürich und diversen Weiterbildungen arbeitet er seit 2004 bei Raiffeisen Schweiz in St.Gallen. Aktuell ist er Teamleiter in der Informatik und verantwortlich für diverse Systeme zur Unterstützung der gesamten Raiffeisen-Gruppe. Von 2005 bis 2008 war er Mitglied des Gemeinderates in Heiden, leitete das Ressort Bau und Planung und war Präsident der Forstkoporation Vorderland. Er engagierte sich in den vergangenen Jahren in diversen Vereinen: Feuerwehr, Tennis-Club (Kassier) und BSG Vorderland (Kassier und Aktuar).

Über seine Motivation für eine Kandidatur schreibt Niedermayer, dass er sich für Heiden und das Vorderland einsetzen werde, damit auch künftige Generationen die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen erhalten, ihre Ziele in einem attraktiven Appenzell Ausserrhoden zu verwirklichen. «Die Basis dafür bilden gesunde Finanzen, eine nach innen gerichtete qualitative Siedlungsentwicklung und steuerlich gute Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen», schreibt er.

Dienstag, 2. März - 14:42 Uhr

Verschiedene Geschwindigkeitskontrollen in Ausserrhoden

(kapo/red) Vom Donnerstag 25. Februar bis Montag 1. März hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verschiedene Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Laut einer Medienmitteilung wurden dabei zwei Führerausweise auf der Stelle eingezogen.

Am Donnerstag führte die Polizei über Mittag im Innerortsbereich in Lustmühle eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Acht Fahrzeugführer mussten gemäss Communiqué zur Anzeige gebracht werden. Sie hätten den Bereich mit Geschwindigkeiten zwischen 69 und 81 Kilometern pro Stunde befahren. 75 Verkehrsteilnehmer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.

führte die Polizei über Mittag im Innerortsbereich in Lustmühle eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Acht Fahrzeugführer mussten gemäss Communiqué zur Anzeige gebracht werden. Sie hätten den Bereich mit Geschwindigkeiten zwischen 69 und 81 Kilometern pro Stunde befahren. 75 Verkehrsteilnehmer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden. An einer Verkehrskontrolle in Teufen wurde am Freitag einem Motorradlenker im Ausserortsbereich der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen, heisst es weiter in der Mitteilung. Der 37-Jährige habe die Strecke mit 132 statt den erlaubten 80 Kilometern pro Stunde befahren. 16 weitere Fahrzeugführer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.

einem Motorradlenker im Ausserortsbereich der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen, heisst es weiter in der Mitteilung. Der 37-Jährige habe die Strecke mit 132 statt den erlaubten 80 Kilometern pro Stunde befahren. 16 weitere Fahrzeugführer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden. Am Samstag habe ein 23-jähriger Autofahrer in Wienacht-Tobel die Messstelle im Innerortsbereich mit 85 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde passiert. Der Führerausweis sei dem Mann auf der Stelle abgenommen worden. Neun weitere Personen wurden laut Communiqué gebüsst.

habe ein 23-jähriger Autofahrer in Wienacht-Tobel die Messstelle im Innerortsbereich mit 85 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde passiert. Der Führerausweis sei dem Mann auf der Stelle abgenommen worden. Neun weitere Personen wurden laut Communiqué gebüsst. In Stein habe am Sonntag ein Autofahrer die Geschwindigkeitsmessstelle im 80iger-Bereich mit 112 Kilometern pro Stunde befahren, eine Personenwagenlenkerin sei mit 107 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Die beiden Personen werden gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Weitere 20 Fahrzeugführer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.

Im Zeitraum von vier Tagen hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verschiedene Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dienstag, 2. März - 14:26 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(red) Wie der Website des BAG zu entnehmen ist, ist die Zahl der Neuinfektionen im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den letzten 24 Stunden um acht auf 3060 bestätigte Coronafälle gestiegen. Dies sind die absoluten Fallzahlen seit dem 8. Juni 2020. Gemäss Informationen des Kantons befinden sich in Ausserrhoden zurzeit 120 COVID-19-Erkrankte in Isolation.

In Appenzell Innerrhoden meldet das BAG seit gestern drei zusätzliche Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit dem 8. Juni 2020 auf 857 Personen.

Dienstag, 2. März - 14:05 Uhr

Heiden schliesst Jahresrechnung mit ausgeglichenen Ergebnis

(pd) Der provisorische Rechnungsabschluss der Gemeinde Heiden weist einen Ertragsüberschuss von knapp 68'000 Franken aus. Laut einer Medienmitteilung des Gemeinderates Heiden bedeutet dies einen Besserabschluss von rund 900‘000 Franken gegenüber dem Voranschlag 2020, welcher mit einem Aufwandüberschuss von 834'600 Franken gerechnet hatte. Der Gemeinderat habe an seiner 1. Lesung der Jahresrechnung vom ausgeglichenen Jahresergebnis Kenntnis genommen. Die definitiven Zahlen und Detailinformationen werden der Bevölkerung mit der Genehmigung des Jahresberichts nach der Revision zur Kenntnis gebracht.

Dienstag, 2. März - 09:58 Uhr

GFI empfiehlt ein Nein zum Burka-Verbot und der E-ID

(pd/red) Die Gruppe für Innerrhoden (GFI) empfiehlt ein Nein zur Volksinitiative zum «Verhüllungsverbot» und zum Bundesgesetz für eine elektronische ID. Laut einer Medienmitteilung der GFI hat eine interne Umfrage ein sehr grosses Nein für die E-ID und ein knappes für die Burka-Initiative ergeben.

Im Visier der Initianten stehe vor allem die Verhüllung des ganzen Körpers der Frau mit der sogenannten Burka oder dem Niqab. Es gelte, die Werte der Schweiz und die Freiheit der Frau zu verteidigen. Gemäss Communique sei die Sorge um die schweizerische und christlich-abendländische Kultur durchaus verständlich und begründet. Die Gefahr rühre allerdings kaum von einigen Dutzend Frauen, welche eine Gesichtsverhüllung aus einer anderen Religion tragen.

Die Versuchung, ein Zeichen zu setzen, sei gross. Die GFI schreibt:

«Die Wirkung wird klein sein, weil die Initiative ein Problem lösen will, das kaum existiert beziehungsweise tiefer liegt und anders anzugehen ist.»

Die Gruppe für Innerrhoden (GFI) empfiehlt ein Nein zur Volksinitiative zum «Verhüllungsverbot». Bild: Benjamin Manser / TAGBLATT

E-ID: Nein zur Abgabe staatlicher Hoheit

Mit einem Gesetz über «elektronische Identifizierungsdienste» will das Parlament gemäss Communiqué der GFI einen «digitalen Pass» – einen neuen amtlichen Ausweis, vergleichbar mit realem Pass und ID – schaffen. Ein solcher solle «die Vielzahl von Passwörtern» verringern und die umständlichen Registrierungen wegfallen lassen.

Es würden «strenge Pflichten zum Umgang mit Daten» eingeführt, und der Bund sorge für die Kontrolle der E-ID-Anbieterinnen und sei der «Garant für ein sicheres und vertrauenswürdiges System». Mit der Sicherheit im Internet ist es allerdings nicht gerade zum Besten bestellt, schreibt die Gruppe für Innerrhoden in der Mitteilung. Eine E-ID sei zudem auch vorgesehen für Service-public-Leistungen wie das elektronische Patientendossier. Die GFI schreibt:

«Gerade hier ist eine vertrauenswürdige Lösung zentral.»

Die digitale Identität solle nicht kommerzialisiert werden.

Dienstag, 2. März - 08:52 Uhr

FDP Rehetobel schickt Lorenz Borer ins Rennen um den GPK-Sitz

(PD) Die FDP Rehetobel nominiert anlässlich eines ausserordentlichen Onlinemeetings Lorenz Borer für die Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 11. Dies teilt die Partei in einer Medienmitteilung mit. Lorenz Borer, Jahrgang 1964, ist seit drei Jahren eng mit der Gemeinde verbunden und hat seinen Wohnsitz im letzten Jahr nach Rehetobel an die Bergstrasse verlegt. Seine Wurzeln hat der studierte Molekularbiologe in der Stadt Zürich.

Lorenz Borer wohnt seit drei Jahren in Rehetobel und will nun in die GPK. Bild: PD

Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied der FDP und war von 2006 - 2016 Mitglied der Fachkommission Gesundheitspolitik der FDP Schweiz. Seit 15 Jahren arbeitet er bei Novartis Schweiz. Lorenz Borer zu seiner Nomination: «Ich danke den Mitgliedern der FDP für das Vertrauen, das sie in meine Kandidatur setzen. Rehetobel ist ein wunderbares und selbstbewusstes Dorf mit hoher Lebensqualität, guter Infrastruktur und einem aktivem Vereinsleben. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen – und deshalb engagiere ich mich mit Freude!»

Montag, 1. März - 15:25 Uhr

Camille Kappeler kandidiert für den Kantonsrat in Bühler

(PD) Die SP Rotbach schickt Camille Kappeler ins Rennen um die Ersatzwahl für den Kantonsrat in Bühler. Politischen Fragen begegnet die 27-Jährige laut der Medienmitteilung bisher vor allem in ihrem Studium der Gesellschaftswissenschaften, wo sie einen Schwerpunkt auf die UN-Nachhaltigkeitsagenda 2030 setzt.

Camille Kappeler

Aufgewachsen in Bühler, sei Camille Kappeler noch immer stark in ihrer Heimat verwurzelt, auch wenn sie weit herumgekommen ist. Nach der Matura absolvierte sie ein Praktikum in einem Obdachlosenprojekt in Madagaskars Hauptstadt. Als Vorstandsmitglied einer NGO leitete sie Schulprojekte in Kamerun und der Schweiz mit. Es zeuge von Vielseitigkeit und Belastbarkeit, dass sie dies neben ihrem mittlerweile abgeschlossenem Erststudium in Ethnologie und Medienwissenschaft bewältigen konnte.

Als passionierte Thai- und Kickboxerin versteht sie es gemäss der SP zudem, ausdauernd und unbeirrt an einer Sache zu bleiben. «Im Kampfsport ist der Respekt, den man sich selbst und seinem Gegenüber entgegenbringt das höchste Gut und oft entscheidend für den Ausgang eines Kampfes», wird sie zitiert. Sie möchte auch so politisieren: Respektvoll, unermüdlich, kompromissbereit, reflektiert und für bestmögliche Lösungen für alle und nicht bloss für wenige.

Montag, 1. März - 13:50 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(Red) Die Anzahl bestätigter Coronafälle seit dem 8. Juni 2020 ist in Appenzell Ausserrhoden am Montag auf total 3052 gestiegen. Das sind nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit BAG 7 mehr als am Freitag. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 58 Personen (+0) an den Folgen von Covid-19 gestorben. In Appenzell Innerrhoden beläuft sich die Anzahl Fälle kumuliert auf 854. Das sind 3 mehr als am Freitag. Todesfälle gab es bislang 15 (+0).

Montag, 1. März - 11:16 Uhr

Ausserrhoder Kapo warnt vor falschen Polizisten

Am Samstag und Sonntag haben mehrere im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhafte Personen Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten und richtig reagiert: Dies teilt die Kantonspolizei am Montag mit. Sie haben sich laut der Medienmitteilung sofort mit einem offiziellen Polizeiposten oder der Kantonalen Notrufzentrale in Verbindung gesetzt. Bei den Anrufen handelte es sich um die Betrugsmasche «Falsche Polizisten».

Verschiedene Personen wurden laut Medienbericht von angeblichen Polizisten, welche hochdeutsch gesprochen haben, angerufen. Dabei wurde erwähnt, dass die Polizei einer Diebesbande auf der Spur sei und Verhaftungen erfolgt seien. In den Unterlagen sei eine Liste mit dem Namen der/des Angerufenen gefunden worden. Nun wolle man sich bezüglich Vermögenswerte informieren.

Die Ausserrhoder Kantonspolizei rät nun eingehend, keinerlei Auskünfte zu erteilen und sich beim örtlichen Polizeiposten zu melden. «Ein echter Polizist der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wird mit mundart sprechenden Personen nicht hochdeutsch sprechen und sich am Telefon nicht detailliert über verschiedene Vermögenswerte informieren», heisst es in der Mitteilung. Weiter weist die Polizei darauf hin, dass die Täter ihre Betrugsmaschen laufend ändern und immer wieder neue Geschichten erfinden.

Um sich vor der Betrugsmasche zu schützen empfiehlt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden folgendes:

Echte Polizistinnen und Polizisten

• sprechen schweizerdeutsch.

• würden nie am Telefon nach finanziellen Verhältnissen Fragen.

• werden nie Geld oder Wertsachen zur sicheren Unterbringung verlangen. Personen sollten insbesondere misstrauisch werden, wenn sie am Telefon von jemanden unter Druck gesetzt werden.

Im Weiteren gilt:

• Jüngere Personen sollten ihre älteren Verwandten und Bekannten über die Betrugsmasche informieren und aktiv nachfragen bezüglich merkwürdiger Telefonanrufe.

• Warnungen von Bankangestellten sollten ernst genommen werden.

• Geld darf niemals an eine unbekannte Person übergeben werden.

• Bei Unsicherheit kann beim nächsten Polizeiposten oder bei der Notrufnummer 117 nachgefragt werden. Es gilt aber: Rechtzeitig nachfragen! Ist das Geld erst einmal übergeben, ist es in der Regel verloren.

Montag, 9:20 Uhr

In Produktionsbetrieb eingebrochen: Täter fliehen

(KapoAR) Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in einen Produktionsbetrieb in Waldstatt. Die Unbekannten durchsuchten laut Medienbericht der Kantonspolizei Ausserrhoden die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Dabei wurden die zwei unbekannten und schwarz gekleideten Personen durch Produktionsmitarbeiter überrascht, weshalb sie sofort die Flucht ergriffen. Die sofort eingeleitete Gebäudekontrolle und Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Über das mögliche Deliktsgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Montag, 1. März - 8:49 Uhr

Neuer Leiter Konkursamt Appenzell Ausserrhoden

(kk) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Michael Bischof zum neuen Leiter des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er übernimmt laut der Medienmitteilung der Kantonskanzlei seine Aufgabe am 1. Juli als Nachfolger von Claudius Platzer, der in Pension geht.

Michael Bischof Bild: PD

Michael Bischof ist pat. Rechtsagent, dipl. Rechtsfachmann HF sowie dipl. Fachmann Schuldbetreibungs-recht GFS. Er arbeitet seit 2011 auf dem Betreibungs- und Konkursamt in Heiden und weist fundierte Erfahrungen als bisheriger Stellvertreter des Leiters des Konkursamtes aus.

Freitag, 26. Februar - 14:41 Uhr

Heiden: Baustart Mehrzweckhalle Gerbe verschoben

(gk) Der Gemeinderat Heiden muss den für diesen Sommer geplanten Baustart der Mehrzweckhalle Gerbe auf Sommer 2022 verschieben. Das teilte die Gemeindekanzlei am Freitag mit. Die Verschiebung erfolgt laut Mitteilung aufgrund der offenen Einsprachen gegen das Bauprojekt und der dadurch bestehenden Planungsunsicherheit. Bereits früher wurde in verschiedenen Szenarien geprüft, wann der Baustart idealerweise erfolgen soll. Aufgrund der zu erwartenden Lärmemissionen soll der Baustart mit Rücksicht auf den Schulbetrieb mit Beginn der Sommerferien erfolgen. Die ersten Werkarbeiten wurden gemäss Submissionsgesetz öffentlich ausgeschrieben. Die Bekanntgabe der Arbeitsvergaben erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Gemeinderat hat aufgrund der Verzögerung des Baustarts entschieden, einen Projektausschuss die Finanzierungsmöglichkeiten für die Mehrzweckhalle Gerbe und ihre Auswirkungen auf die Verschuldung vertieft prüfen lassen. Die Erkenntnisse daraus wird der Gemeinderat der Bevölkerung im Rahmen des Voranschlags 2022 und des Finanzplans 2023 – 2025 zur Kenntnis bringen..

Freitag, 26. Februar - 13:58 Uhr

236 offene Lehrstellen in Ausserrhoden

(KK) Die Lehrstellensituation in Appenzell Ausserrhoden präsentiert sich im Mehrjahresvergleich trotz Corona-Pandemie stabil. Dies teilte die Kantonskanzlei am Freitag mit. Per Ende Februar wurden 258 Lehrverträge vom Departement Bildung und Kultur genehmigt. Für den Lehrbeginn 2021 steht noch etwa die gleiche Zahl offener Lehrstellen zur Verfügung.

Zurzeit ist die Besetzung der Lehrstellen für den Sommer 2021 voll im Gange. Die aktuellen Zahlen lassen gemäss Medienmitteilung auf eine stabile Lehrstellensituation schliessen. Eine Zurückhaltung bei der Besetzung der Lehrstellen sei nicht spürbar. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen fehlt in gewissen Branchen die Möglichkeit zum Schnuppern. Trotz dieser Schwierigkeit zeige sich, dass nicht weniger Lehrverträge abgeschlossen werden. «Die Lehrbetriebe zeigen sehr grosses Interesse an der Ausbildung von Lernenden», schreibt der Kanton.

Per Ende Februar sind 258 Lehrverhältnisse bei der Abteilung Berufsbildung zur Genehmigung eingereicht worden. Dies entspricht dem Mittel der letzten fünf Jahre. Daraus lässt sich schliessen, dass Schulabgängerinnen und Schulabgänger sowie Eltern, Lehrpersonen und alle am Berufswahlprozess Beteiligten mit grossem Engagement ihren Beitrag zu dieser Situation leisten.

Aktuell stehen noch 236 Lehrstellen über alle Berufsgruppen hinweg zur Verfügung (www.berufsberatung.ch/lena).

Freitag, 26. Februar - 10:37 Uhr

Nick Spörri für Weltmeisterschaften der Junioren selektioniert

Europacupfahrer Nick Spörri aus Teufen nimmt an der Junioren-WM teil. Bild: Andre Ziltener

(pd) Swiss-Ski hat die Selektionen für die alpinen Junioren-Ski-Weltmeisterschaften in Bansko (BUL) vorgenommen. Die Titelkämpfe der Alpinen finden vom 1. bis 5. März statt. Dank guter Leistungen während der aktuellen Saison wurde der Teufner Nick Spörri als einer von vier Athleten selektioniert. Ein nächster Schritt in der Karriere des 20-Jährigen.

Freitag, 26. Februar - 10:02 Uhr

Simon Ehammer: Erste Teilnahme an Hallen-EM der Aktiven

Simon Ehammer, Athlet des TV Teufen, wird die Schweiz an der Hallen-EM im Siebenkampf vertreten. Bild: Ulf Schiller / KEYSTONE

(mc) Swiss Athletics hat die Rekordzahl von 24 Athletinnen und Athleten für die Hallen-Europameisterschaft selektioniert, darunter den Steiner Mehrkämpfer Simon Ehammer vom TV Teufen. Für den 21-Jährigen ist es die erste Teilnahme bei den Aktiven. Ehammer hält mit 6092 Punkten den Schweizer Hallenrekord im Siebenkampf. Es sind zwölf Athleten aus elf Nationen gemeldet.

Die Hallen-EM wird vom 4. bis 7. März in Torun (Polen) ausgetragen.