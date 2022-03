Appenzeller News: Spatenstich für Bahnhofkreuzung in Herisau

15:14 Uhr 30.März

In Herisau wird wieder «usegstuehlet»

«Usegstuehlet», das vergnüglich-gemütliche Zusammensein im Dorfzentrum Herisau, wird am Samstag, 27. August 2022 stattfinden. Dies hat das Organisationsteam beschlossen. Nachdem «Usegstuehlet» 2020 wegen der Corona-Situation und 2021 wegen schlechtem Wetter nicht durchgeführt werden konnte, sind die Verantwortlichen optimistisch, dass «Usegstuehlet» dieses Jahr im üblichen Rahmen stattfinden wird.

Am 27. August wird von 14 bis 24 Uhr auf Strassen und Plätzen im Herisauer Dorfzentrum eine gemütliche Atmosphäre mit echt südländischem Flair herrschen. Interessante Begegnungen und spontane Gespräche, Freunde treffen, flanieren und verweilen, das ist «Usegstuehlet». Das Organisationsteam freut sich, wenn Ladenbesitzer, Gastronomiebetriebe, Vereine und Privatpersonen am Anlass teilnehmen. Ob Spieltisch, Jam-Session, Zaubershow oder einfach Kaffee und Kuchen, die Ideen der Teilnehmenden machen eine unscheinbare Strassenecke zum lebendigen Treffpunkt.

Unter dem Motto «Vom Dorf fürs Dorf» hoffen die Verantwortlichen auf möglichst viele aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie neugierige Besucherinnen und Besucher – auch Kinder sind herzlich willkommen. In diesem Tagen wird ein Flyer in alle Haushaltungen verteilt, der auf «Usegstuehlet» aufmerksam macht. Wer an «Usegstuehlet» im August teilnehmen will, meldet sich bis am 31. Mai 2022 per Mail (info@usegstuehlet.ch) oder über die Homepage www.usegstuehlet.ch/anmeldung-2022/ an.

«Usegstuehlet» hat 2015 erstmals stattgefunden. Auch in den folgenden zwei Jahren herrschte jeweils am letzten August-Samstag auf Gassen und Plätzen bis weit in den Abend hinein gute Stimmung und viel Betrieb in südländischer Atmosphäre. Im Jahre 2018 musste der Anlass wetterbedingt abgesagt werden und 2019 klappte es dann wieder mit der Durchführung. (pd)