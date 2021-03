APPENZELLER TICKER Autolenkerin baut Selbstunfall in Unterschlatt +++ Verschmutzung der Glatt rasch melden +++ Nick Spörri verpasst Top Ten knapp Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 06.03.2021, 09.57 Uhr

Samstag, 6. März - 09:52 Uhr

Aus ungeklärten Gründen: 55-jährige Autolenkerin fährt auf Haslenstrasse in Betonpfahlzaun

Das beschädigte Unfallfahrzeug. Bild: Kapo AI

(kapo/nat) Am frühen Freitagabend fuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Auto von Haslen in Richtung Appenzell. In Unterschlatt fuhr sie aus nicht geklärten Gründen in den rechtsseitigen Betonpfahlzaun und beschädigte dabei ihr Fahrzeug, teilt die Kantonspolizei Innerrhoden in einem Communiqué mit. Die Autolenkerin blieb unverletzt.

Freitag, 5. März - 15:58 Uhr

Verschmutzung der Glatt rasch melden

(GK) Verschmutzungen können für Gewässer und ihre Bewohner schwere Folgen bis hin zu Fischsterben haben. Wer bei Verschmutzungen die Augen offen hält und zum Telefon greift, kann die Umwelt vor Schäden bewahren. Das teilte die Herisauer Gemeindekanzlei am Freitag mit.

Bachbewohner reagieren laut Medienmitteilung oft sehr empfindlich auf eine Verschmutzung des Gewässers. Bei einem Vorfall in der Glatt starben im vergangenen Jahr mindestens 60 Fische. Es war kantonsweit das einzige gemeldete Fischsterben 2020. Allerdings verging seit 2014 kein Jahr mehr ohne ein solches Ereignis, wie die Schadendienststatistik des kantonalen Amtes für Umwelt zeigt. Die Glatt bei Herisau ist besonders häufig von Gewässerverschmutzungen betroffen.

Passantinnen und Passanten, die das Wasser aufmerksam beobachten, können in einem solchen Fall Schlimmeres verhindern: Wer beispielsweise ungewöhnlich viel Schaum, auffallende Verfärbungen oder gar eine grössere Zahl toter Fische im Wasser entdeckt, soll sich möglichst rasch bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden unter 071 343 66 66 melden. Diese verständigt den Pikettdienst des Amtes für Umwelt. Erfolgt die Alarmierung rechtzeitig, kann diese Fachstelle mit den weiteren Einsatzkräften Massnahmen einleiten und so vielleicht verhindern, dass das Leben in einem Bachabschnitt für längere Zeit abstirbt.

Freitag, 5. März - 14:25 Uhr

Nick Spörri macht sieben Plätze gut

Nick Spörri aus Teufen hat an der Junioren-WM in Bansko drei Rennen bestritten. Der elfte Rang im Slalom war sein bestes Ergebnis. Bild: PD

(mc) Der Skirennfahrer Nick Spörri hat an der Junioren-WM in Bansko im Slalom den elften Rang erreicht. Der Teufner verbesserte sich im zweiten Lauf um sieben Plätze. Sein Landsmann Fadri Janutin holte Silber. Spörri hatte zwei weitere WM-Einsätze. Im Super-G erreichte er den 18. Rang, ein gutes Ergebnis, trainiert doch Spörri diese Disziplin nur selten. Im Riesenslalom fiel er im zweiten Lauf aus. Die wegen Corona verkürzte WM ist für die Junioren beendet.

Freitag, 5. März - 10:58 Uhr

Telefonbetrüger treiben in Innerrhoden ihr Unwesen

Anrufe von «falschen Polizisten» sollen unbedingt beendet und der richtigen Polizei gemeldet werden. Bild: KPAI

(kpai) In mindestens 14 Fällen haben «falsche Polizisten» in Appenzell Innerrhodern in den vergangenen Tagen versucht, das Vertrauen von meist älteren Personen zu gewinnen. Bei der Kantonspolizei gingen 14 Meldungen, wonach «falsche Polizisten» mit glaubhaften Geschichten das Vertrauen der meist älteren Personen zu gewinnen versuchten. Bisher hätten die angerufenen Personen richtig reagiert, indem sie die Gespräche sofort beendeten und die Polizei informierten.

Die Innerrhoder Kantonspolizei ruft die Bevölkerung auf, sich niemals von unbekannten Personen telefonisch zu einer Geldzahlung oder der Herausgabe von Wertgegenständen überreden zu lassen. Misstrauen sei auch immer dann angebracht, wenn die Anrufer schnelles Handeln fordern.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Betrüger ihre Masche dauernd ändern und am Telefon sehr überzeugend wirken. Misstrauische Opfer würden sogar aufgefordert, die Identität des Anrufers durch einen Rückruf auf die Notrufnummer 117 oder eine andere Telefonnummer zu überprüfen. Wer jedoch der Aufforderung «Bleiben Sie in der Leitung, nach dem Piepton können Sie die 117 eingeben» Folge leistet, landet – im Glauben, dass er nun mit der richtigen Notrufzentrale verbunden ist – wieder bei den Betrügern. Die Polizei rät:

«Lassen Sie sich nicht durch eine im eigenen Display aufleuchtende Anrufnummer 117 täuschen - auch das kann von den Betrügern manipuliert worden sein.»

Polizistinnen und Polizisten der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sprechen Mundart und würden die Leute am Telefon nie über deren finanzielle Verhältnisse befragen oder Geld oder Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung verlangen.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden empfiehlt deshalb dringend, solche Gespräche zu beenden. Erst wenn ein Gespräch wirklich abgeschlossen sei, soll man sich danach via Notrufnummer 117 bei der richtigen Polizei melden und den Vorfall schildern.

Freitag, 5. März - 09:11 Uhr

«Die Schutzmassnahmen sind ein Witz»: Armeeangehöriger des Infanterie-Bataillons 61 in Waldstatt bemängelt Umgang mit Covid-19

(nat) Der Wiederholungskurs des Infanterie-Bataillons 61 in Waldstatt findet trotz Coronapandemie statt. Dies, weil es sich um eine Bereitschaftsformation handelt und Echt-Einsätze möglich sind. Derzeit sind dort über 100 Armeeangehörige stationiert.

Trotz Covid-19 würde nicht ausreichend auf die Hygienemassnahmen geachtet und somit sei die Ansteckungsgefahr gross, berichtet ein Betroffener aus dem Bataillon 61, der anonym bleiben will, gegenüber «FM1Today». Als Beweis hat er dem Online-Portal folgendes Foto zukommen lassen und sagt: «Es ist wirklich nicht schön, hier auf die Toilette zu gehen.»

«Saubere WCs sehen für mich sicher nicht so aus. Hier muss das Ansteckungsrisiko enorm gross sein.»

So sehen die Toiletten im WK in Waldstatt aus. Bild: «FM1Today»

Militär weist alle Vorwürfe zurück

Armee-Sprecher Daniel Reist weist die Vorwürfe zurück und betont, die Schutzmassnahmen werden zu jedem Zeitpunkt eingehalten. In der Unterkunft fände zwischendurch eine Grundreinigung statt, die Toiletten würden zwei- bis dreimal pro Tag gereinigt und desinfiziert. «Es ist natürlich möglich, dass ein Kübel nicht sofort geleert wird – hier wäre aber doch auch die Eigeninitiative eines mündigen und volljährigen Angehörigen der Armee gefragt, dies zu melden. Oder aber gerade den Missstand direkt zu beseitigen», so Reist.

Nebst dem Zustand der Toiletten bemängelt der Armeeangehörige auch die Schlafsituation: «Wir sind hier zum Teil zu acht in einem kleinen Zimmer. Ich glaube, dem Virus ist es egal, wenn jedes zweite Kajütenbett nicht besetzt ist.» Letzte Woche sei zudem eine neue Truppe eingerückt und man habe sich in den Schlafsälen «vermischt». Auch diese Aussagen sollen laut Armee nicht stimmen. «Die neue Truppe schläft getrennt und mit den vorgeschriebenen Abständen», erwidert Reist.

Donnerstag, 4. März - 16:54 Uhr

Gedenkminute in Appenzell Ausserrhoden

(red) Am 5. März 2020 verstarb in der Schweiz die erste Person an Corona. Die Gesellschaft ist gemäss einem Communiqué des Kantons Appenzell Ausserrhoden nach wie vor stark gefordert. Der Bund plane zurzeit keine grosse Gedenkveranstaltung.

Bundespräsident Guy Parmelin möchte aber für morgen Freitag, 5. März, zu einem Moment der Besinnung einladen, einer Schweigeminute am Mittag um 11.59 Uhr. Die drei Landeskirchen hätten sich bereiterklärt, um 12 Uhr die Kirchenglocken läuten zu lassen. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden unterstützt laut Mitteilung des Kantons das Anliegen des Bundespräsidenten, den Verstorbenen zu gedenken und sich auf Solidarität und Freundschaft zu besinnen.

Donnerstag, 4. März - 15:57 Uhr

A-Cappella-Festival Appenzell erneut verschoben

(red) Gute Nachricht für alle Fans des A-Cappella-Festivals Appenzell: Gemäss einer Medienmitteilung der Veranstalter fällt zwar der angekündigte Anlass vom 29. April bis 1. Mai 2021 aufgrund der momentan herrschenden Unsicherheiten erneut aus, dennoch wird das Festival wie angekündigt stattfinden. Zwar erst im 2022 – aber das Programm solle wie geplant über die Bühne gehen. Die Verhandlungen mit den Bands laufen und es zeichne sich ab, dass die gebuchten Künstler auch nächstes Jahr am vorgesehenen Abend auftreten werden.

Wer bereits Tickets für das nun zum zweiten Mal verschobene A-Cappella-Festival 2020/2021 besitzt, solle diese sorgfältig aufbewahren. Diese sind gemäss Communiqué im 2022 unbeschränkt gültig: gleicher Wochenabend, gleiches Programm, gleicher Sitzplatz gemäss Nummer auf dem Ticket.

Das 16. A-Cappella-Festival finde somit vom 28. bis 30. April 2022 statt. Der Vorverkauf bleibe weiterhin offen. Für alle drei Konzertabende gebe es noch Plätze und es können weiterhin Tickets bestellt werden. Alles weitere unter www.acappella-appenzell.ch.

«4-In-A-Bar, eines der beliebtesten Vokalensembles Irlands, und alle anderen Top-Formationen freuen sich auf drei Konzertabende im 2022. Bild: PD

Donnerstag, 4. März - 14:50 Uhr

Selbstunfall in Hundwil - keine Verletzten

(kapo/evw) Auf der Schwägalp ist es am Mittwoch zu einem Selbstunfall eines Personenwagenlenkers gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer ist gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden um kurz nach 21.30 Uhr mit seinem Fahrzeug talwärts vom Parkplatz der Schwägalp in Richtung Passhöhe gefahren. In einer Rechtskurve auf Höhe der Kapelle sei er über die Gegenfahrbahn geraten und in der Folge mit der linksseitigen Leitplanke kollidiert. Bei der Kollision entstand gemäss Communiqué Sachschaden von mehreren Tausend Franken, verletzt wurde niemand.

Beim Selbstunfall in Hundwil wurden keine Personen verletzt. Bild: Kapo AR

Donnerstag, 4. März - 13:53 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(red) In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle im Appenzellerland um acht angestiegen. Laut der Website des BAG steigt die Zahl der seit dem 8. Juni 2020 registrierten Fälle im Kanton Appenzell Ausserrhoden damit auf 3073 an. Im Kanton Appenzell Innerrhoden sind seit gestern keine positiven Fälle mehr dazugekommen – damit bleibt es dort bei 860 laborbestätigten Fällen seit dem 8. Juni. Todesfälle gab es im Appenzellerland in den letzten 24 Stunden keine zu vermelden. In Ausserrhoden bleibt es damit bei 58 und in Innerrhoden bei 15 Todesfällen.

Donnerstag, 4. März - 10:36 Uhr

Raphael Brauchli stellt sich in Bühler zur Wahl in den Kantonsrat

Der 23-jährige Raphael Brauchli stellt sich in Bühler zur Wahl in den Kantonsrat. Bild: PD

(red) Am 11. April wählen die Stimmberechtigten der Gemeinde Bühler in einer kommunalen Ergänzungswahl ein Mitglied in den Kantonsrat. Die Mitte Mittelland Appenzell Ausserrhoden teilt am Donnerstag in einer Medienmitteilung mit, dass sich in Bühler Raphael Brauchli zur Wahl in den Kantonsrat stellt. Der 23-Jährige sei gelernter Maurer EFZ und lasse sich zum diplomierten Finanzberater IAF ausbilden.

In Anbetracht der aktuellen Situation, der steigenden Verschuldung und den Entwicklungen in der Altersvorsorge wird die jüngere Generation gemäss Communiqué in den kommenden Jahren mit grossen Herausforderungen konfrontiert werden. In einem durchschnittlich 55-jährigen Kantonsrat sollen sich jüngere Stimmen für die Zukunft von allen stark machen. Daher empfehle Die Mitte Mittelland AR Raphael Brauchli zur Wahl in den Kantonsrat.

Brauchli wohne seit zehn Jahren mit kurzem Unterbruch in der Gemeinde Bühler und sei bereits bei den Ergänzungswahlen im März 2019 in der IG Konstruktiv aktiv gewesen. Als Mitglied der Mitte Appenzell Ausserrhoden hat er laut Mitteilung der Gründung der Regionalpartei Mittelland im Januar 2021 massgebend mitgewirkt und ist seither im Parteivorstand tätig. Als designierter Präsident der jungen Mitte AR bereite er deren Gründung vor, welche im Frühsommer 2021 geplant ist. Im Dezember 2020 haben ihn die Mitglieder der Mitte AR zum kantonalen Delegierten der Mitte Schweiz gewählt und er vertrete dort engagiert die Ausserrhoder Anliegen.

In seiner Freizeit ist Raphael Brauchli sportlich aktiv und mit den traditionellen Bräuchen stark verbunden, heisst es im Communiqué weiter. Gemäss der Mitte AR sei es mit den wachsenden Herausforderungen wichtig, für ausgewogene politische Gremien zu sorgen und die jüngere Generation stärker in die Entscheidungen einzubinden.

Donnerstag, 4. März - 09:09 Uhr

Chris Eschbach beendet Unihockeykarriere auf Ende Saison

(red) Nach über zehn Jahren in der NLA-Mannschaft hat sich Chris Eschbach entschieden, seine Unihockeykarriere auf Ende Saison zu beenden. Das hat der UHC Waldkirch-St.Gallen am Donnerstag in einer Medienmitteilung bekanntgegeben. Der rechte Flügel habe die Mannschaft auf und neben dem Feld entscheiden mitgeprägt. Nach fast 230 Spielen betrage das Punktekonto des bald 30-jährigen Waldstätters über 300 Skorerpunkte. Einen solch hohen Wert kann gemäss Communiqué sonst keiner aus der aktuellen Mannschaft ausweisen.

Nach über zehn Jahren wird Chris Eschbach seine Unihockeykarriere auf Ende Saison beenden. Bild: Paul Wellauer

Chris Eschbach wolle etwas kürzertreten. In der Mitteilung lässt er sich folgendermassen zitieren: «Ich merke, dass mein Körper mit fast 30 Jahren langsam Abnützungserscheinungen zeigt und möchte auch mehr Zeit für mein privates Umfeld haben.» Als Highlight seiner Karriere sehe er die lang erarbeitete Playoff-Qualifikation des vergangenen Jahres. Am Sonntag werde er mit seinem Team im Spiel gegen Uster nochmal alles geben, um die Playoff-Qualifikation zu wiederholen.

Für den sportlichen Leiter Roman Brülisauer hinterlässt der Abschied von Chris Eschbach eine grosse Lücke. Gemäss Communiqué sei es fast unmöglich einen Spieler wie Eschbach eins zu eins zu ersetzen. Gleichzeitig biete der Abgang aber auch die Möglichkeit für jüngere Spieler, im Team vermehrt Verantwortung zu übernehmen.

Mittwoch, 3. März - 16:02 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(Red) Die Anzahl bestätigter Coronafälle seit dem 8. Juni 2020 ist in Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch auf total 3065 gestiegen. Das sind nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit BAG 5 mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 58 Personen (+0) an den Folgen von Covid-19 gestorben. In Appenzell Innerrhoden beläuft sich die Anzahl Fälle kumuliert auf 860. Das sind 3 mehr als am Vortag. Todesfälle gab es bislang 15 (+0).

Mittwoch, 3. März - 14:59 Uhr

Rücktritt von Vermittlerin Regina Stadler

(BK) Regina Stadler hat auf die Bezirksgemeinde 2021 hin ihre Demission als Vermittlerin des Bezirks Appenzell eingereicht. Das teilte die Bezirksverwaltung am Mittwoch mit. Sie wurde an der Bezirksgemeinde 2014 als Vermittler-Stellvertreterin und im 2016 als Vermittlerin gewählt.

Mittwoch, 3. März - 10:41 Uhr

Verkehrsunfall zwischen Bahn und Auto in Speicher

(KapoAR) Am Dienstag ist es in Speicher zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Zugskomposition der Appenzeller Bahnen und einem Personenwagen gekommen. Es entstand laut Polizeibericht Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Personen blieben unverletzt.

Ein 64-jähriger Autofahrer wollte kurz vor 13 Uhr sein Fahrzeug im Bereich Skilift Vögelinsegg von einem Vorplatz auf die St. Gallerstrasse lenken. Dabei übersah er, trotz eingeschaltetem Wechselblinklicht, den von St.Gallen heranfahrende Zug. In der Folge kam es zu einer leichten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Mittwoch, 3. März - 8:50 Uhr

Peter Niedermayer kandidiert für den Kantonsrat in Heiden

(PD) Per Ende Mai wird nach dem Rücktritt von Alex Rohner (SVP) ein Heidler Kantonsratssitz frei. Dieser ist heiss begehrt. Am Mittwoch stieg der parteiunabhängige Peter Niedermayer ins Rennen. Er ist nun der dritte Kandidat. Zuvor hatten bereits Sven Gerig (SVP) und Silvan Graf (SP) ihre Ambitionen bekanntgegeben.

Peter Niedermayer Bild: PD

Peter Niedermayer ist gemäss Medienmitteilung verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er wohnt seit 1999 in Heiden. Nach seinem Studium an der ETH Zürich und diversen Weiterbildungen arbeitet er seit 2004 bei Raiffeisen Schweiz in St.Gallen. Aktuell ist er Teamleiter in der Informatik und verantwortlich für diverse Systeme zur Unterstützung der gesamten Raiffeisen-Gruppe. Von 2005 bis 2008 war er Mitglied des Gemeinderates in Heiden, leitete das Ressort Bau und Planung und war Präsident der Forstkoporation Vorderland. Er engagierte sich in den vergangenen Jahren in diversen Vereinen: Feuerwehr, Tennis-Club (Kassier) und BSG Vorderland (Kassier und Aktuar).

Über seine Motivation für eine Kandidatur schreibt Niedermayer, dass er sich für Heiden und das Vorderland einsetzen werde, damit auch künftige Generationen die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen erhalten, ihre Ziele in einem attraktiven Appenzell Ausserrhoden zu verwirklichen. «Die Basis dafür bilden gesunde Finanzen, eine nach innen gerichtete qualitative Siedlungsentwicklung und steuerlich gute Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen», schreibt er.

Dienstag, 2. März - 14:42 Uhr

Verschiedene Geschwindigkeitskontrollen in Ausserrhoden

(kapo/red) Vom Donnerstag 25. Februar bis Montag 1. März hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verschiedene Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Laut einer Medienmitteilung wurden dabei zwei Führerausweise auf der Stelle eingezogen.

Am Donnerstag führte die Polizei über Mittag im Innerortsbereich in Lustmühle eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Acht Fahrzeugführer mussten gemäss Communiqué zur Anzeige gebracht werden. Sie hätten den Bereich mit Geschwindigkeiten zwischen 69 und 81 Kilometern pro Stunde befahren. 75 Verkehrsteilnehmer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.

führte die Polizei über Mittag im Innerortsbereich in Lustmühle eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Acht Fahrzeugführer mussten gemäss Communiqué zur Anzeige gebracht werden. Sie hätten den Bereich mit Geschwindigkeiten zwischen 69 und 81 Kilometern pro Stunde befahren. 75 Verkehrsteilnehmer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden. An einer Verkehrskontrolle in Teufen wurde am Freitag einem Motorradlenker im Ausserortsbereich der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen, heisst es weiter in der Mitteilung. Der 37-Jährige habe die Strecke mit 132 statt den erlaubten 80 Kilometern pro Stunde befahren. 16 weitere Fahrzeugführer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.

einem Motorradlenker im Ausserortsbereich der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen, heisst es weiter in der Mitteilung. Der 37-Jährige habe die Strecke mit 132 statt den erlaubten 80 Kilometern pro Stunde befahren. 16 weitere Fahrzeugführer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden. Am Samstag habe ein 23-jähriger Autofahrer in Wienacht-Tobel die Messstelle im Innerortsbereich mit 85 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde passiert. Der Führerausweis sei dem Mann auf der Stelle abgenommen worden. Neun weitere Personen wurden laut Communiqué gebüsst.

habe ein 23-jähriger Autofahrer in Wienacht-Tobel die Messstelle im Innerortsbereich mit 85 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde passiert. Der Führerausweis sei dem Mann auf der Stelle abgenommen worden. Neun weitere Personen wurden laut Communiqué gebüsst. In Stein habe am Sonntag ein Autofahrer die Geschwindigkeitsmessstelle im 80iger-Bereich mit 112 Kilometern pro Stunde befahren, eine Personenwagenlenkerin sei mit 107 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Die beiden Personen werden gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Weitere 20 Fahrzeugführer seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.

Im Zeitraum von vier Tagen hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden verschiedene Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dienstag, 2. März - 14:26 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(red) Wie der Website des BAG zu entnehmen ist, ist die Zahl der Neuinfektionen im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den letzten 24 Stunden um acht auf 3060 bestätigte Coronafälle gestiegen. Dies sind die absoluten Fallzahlen seit dem 8. Juni 2020. Gemäss Informationen des Kantons befinden sich in Ausserrhoden zurzeit 120 COVID-19-Erkrankte in Isolation.

In Appenzell Innerrhoden meldet das BAG seit gestern drei zusätzliche Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit dem 8. Juni 2020 auf 857 Personen.

Dienstag, 2. März - 14:05 Uhr

Heiden schliesst Jahresrechnung mit ausgeglichenen Ergebnis

(pd) Der provisorische Rechnungsabschluss der Gemeinde Heiden weist einen Ertragsüberschuss von knapp 68'000 Franken aus. Laut einer Medienmitteilung des Gemeinderates Heiden bedeutet dies einen Besserabschluss von rund 900‘000 Franken gegenüber dem Voranschlag 2020, welcher mit einem Aufwandüberschuss von 834'600 Franken gerechnet hatte. Der Gemeinderat habe an seiner 1. Lesung der Jahresrechnung vom ausgeglichenen Jahresergebnis Kenntnis genommen. Die definitiven Zahlen und Detailinformationen werden der Bevölkerung mit der Genehmigung des Jahresberichts nach der Revision zur Kenntnis gebracht.

Dienstag, 2. März - 09:58 Uhr

GFI empfiehlt ein Nein zum Burka-Verbot und der E-ID

(pd/red) Die Gruppe für Innerrhoden (GFI) empfiehlt ein Nein zur Volksinitiative zum «Verhüllungsverbot» und zum Bundesgesetz für eine elektronische ID. Laut einer Medienmitteilung der GFI hat eine interne Umfrage ein sehr grosses Nein für die E-ID und ein knappes für die Burka-Initiative ergeben.

Im Visier der Initianten stehe vor allem die Verhüllung des ganzen Körpers der Frau mit der sogenannten Burka oder dem Niqab. Es gelte, die Werte der Schweiz und die Freiheit der Frau zu verteidigen. Gemäss Communique sei die Sorge um die schweizerische und christlich-abendländische Kultur durchaus verständlich und begründet. Die Gefahr rühre allerdings kaum von einigen Dutzend Frauen, welche eine Gesichtsverhüllung aus einer anderen Religion tragen.

Die Versuchung, ein Zeichen zu setzen, sei gross. Die GFI schreibt:

«Die Wirkung wird klein sein, weil die Initiative ein Problem lösen will, das kaum existiert beziehungsweise tiefer liegt und anders anzugehen ist.»

Die Gruppe für Innerrhoden (GFI) empfiehlt ein Nein zur Volksinitiative zum «Verhüllungsverbot». Bild: Benjamin Manser / TAGBLATT

E-ID: Nein zur Abgabe staatlicher Hoheit

Mit einem Gesetz über «elektronische Identifizierungsdienste» will das Parlament gemäss Communiqué der GFI einen «digitalen Pass» – einen neuen amtlichen Ausweis, vergleichbar mit realem Pass und ID – schaffen. Ein solcher solle «die Vielzahl von Passwörtern» verringern und die umständlichen Registrierungen wegfallen lassen.

Es würden «strenge Pflichten zum Umgang mit Daten» eingeführt, und der Bund sorge für die Kontrolle der E-ID-Anbieterinnen und sei der «Garant für ein sicheres und vertrauenswürdiges System». Mit der Sicherheit im Internet ist es allerdings nicht gerade zum Besten bestellt, schreibt die Gruppe für Innerrhoden in der Mitteilung. Eine E-ID sei zudem auch vorgesehen für Service-public-Leistungen wie das elektronische Patientendossier. Die GFI schreibt:

«Gerade hier ist eine vertrauenswürdige Lösung zentral.»

Die digitale Identität solle nicht kommerzialisiert werden.

Dienstag, 2. März - 08:52 Uhr

FDP Rehetobel schickt Lorenz Borer ins Rennen um den GPK-Sitz

(PD) Die FDP Rehetobel nominiert anlässlich eines ausserordentlichen Onlinemeetings Lorenz Borer für die Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 11. Dies teilt die Partei in einer Medienmitteilung mit. Lorenz Borer, Jahrgang 1964, ist seit drei Jahren eng mit der Gemeinde verbunden und hat seinen Wohnsitz im letzten Jahr nach Rehetobel an die Bergstrasse verlegt. Seine Wurzeln hat der studierte Molekularbiologe in der Stadt Zürich.

Lorenz Borer wohnt seit drei Jahren in Rehetobel und will nun in die GPK. Bild: PD

Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied der FDP und war von 2006 - 2016 Mitglied der Fachkommission Gesundheitspolitik der FDP Schweiz. Seit 15 Jahren arbeitet er bei Novartis Schweiz. Lorenz Borer zu seiner Nomination: «Ich danke den Mitgliedern der FDP für das Vertrauen, das sie in meine Kandidatur setzen. Rehetobel ist ein wunderbares und selbstbewusstes Dorf mit hoher Lebensqualität, guter Infrastruktur und einem aktivem Vereinsleben. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen – und deshalb engagiere ich mich mit Freude!»

Montag, 1. März - 15:25 Uhr

Camille Kappeler kandidiert für den Kantonsrat in Bühler

(PD) Die SP Rotbach schickt Camille Kappeler ins Rennen um die Ersatzwahl für den Kantonsrat in Bühler. Politischen Fragen begegnet die 27-Jährige laut der Medienmitteilung bisher vor allem in ihrem Studium der Gesellschaftswissenschaften, wo sie einen Schwerpunkt auf die UN-Nachhaltigkeitsagenda 2030 setzt.

Camille Kappeler

Aufgewachsen in Bühler, sei Camille Kappeler noch immer stark in ihrer Heimat verwurzelt, auch wenn sie weit herumgekommen ist. Nach der Matura absolvierte sie ein Praktikum in einem Obdachlosenprojekt in Madagaskars Hauptstadt. Als Vorstandsmitglied einer NGO leitete sie Schulprojekte in Kamerun und der Schweiz mit. Es zeuge von Vielseitigkeit und Belastbarkeit, dass sie dies neben ihrem mittlerweile abgeschlossenem Erststudium in Ethnologie und Medienwissenschaft bewältigen konnte.

Als passionierte Thai- und Kickboxerin versteht sie es gemäss der SP zudem, ausdauernd und unbeirrt an einer Sache zu bleiben. «Im Kampfsport ist der Respekt, den man sich selbst und seinem Gegenüber entgegenbringt das höchste Gut und oft entscheidend für den Ausgang eines Kampfes», wird sie zitiert. Sie möchte auch so politisieren: Respektvoll, unermüdlich, kompromissbereit, reflektiert und für bestmögliche Lösungen für alle und nicht bloss für wenige.

Montag, 1. März - 13:50 Uhr

Coronasituation im Appenzellerland

(Red) Die Anzahl bestätigter Coronafälle seit dem 8. Juni 2020 ist in Appenzell Ausserrhoden am Montag auf total 3052 gestiegen. Das sind nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit BAG 7 mehr als am Freitag. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 58 Personen (+0) an den Folgen von Covid-19 gestorben. In Appenzell Innerrhoden beläuft sich die Anzahl Fälle kumuliert auf 854. Das sind 3 mehr als am Freitag. Todesfälle gab es bislang 15 (+0).

Montag, 1. März - 11:16 Uhr

Ausserrhoder Kapo warnt vor falschen Polizisten

Am Samstag und Sonntag haben mehrere im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhafte Personen Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten und richtig reagiert: Dies teilt die Kantonspolizei am Montag mit. Sie haben sich laut der Medienmitteilung sofort mit einem offiziellen Polizeiposten oder der Kantonalen Notrufzentrale in Verbindung gesetzt. Bei den Anrufen handelte es sich um die Betrugsmasche «Falsche Polizisten».

Verschiedene Personen wurden laut Medienbericht von angeblichen Polizisten, welche hochdeutsch gesprochen haben, angerufen. Dabei wurde erwähnt, dass die Polizei einer Diebesbande auf der Spur sei und Verhaftungen erfolgt seien. In den Unterlagen sei eine Liste mit dem Namen der/des Angerufenen gefunden worden. Nun wolle man sich bezüglich Vermögenswerte informieren.

Die Ausserrhoder Kantonspolizei rät nun eingehend, keinerlei Auskünfte zu erteilen und sich beim örtlichen Polizeiposten zu melden. «Ein echter Polizist der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wird mit mundart sprechenden Personen nicht hochdeutsch sprechen und sich am Telefon nicht detailliert über verschiedene Vermögenswerte informieren», heisst es in der Mitteilung. Weiter weist die Polizei darauf hin, dass die Täter ihre Betrugsmaschen laufend ändern und immer wieder neue Geschichten erfinden.

Um sich vor der Betrugsmasche zu schützen empfiehlt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden folgendes:

Echte Polizistinnen und Polizisten

• sprechen schweizerdeutsch.

• würden nie am Telefon nach finanziellen Verhältnissen Fragen.

• werden nie Geld oder Wertsachen zur sicheren Unterbringung verlangen. Personen sollten insbesondere misstrauisch werden, wenn sie am Telefon von jemanden unter Druck gesetzt werden.

Im Weiteren gilt:

• Jüngere Personen sollten ihre älteren Verwandten und Bekannten über die Betrugsmasche informieren und aktiv nachfragen bezüglich merkwürdiger Telefonanrufe.

• Warnungen von Bankangestellten sollten ernst genommen werden.

• Geld darf niemals an eine unbekannte Person übergeben werden.

• Bei Unsicherheit kann beim nächsten Polizeiposten oder bei der Notrufnummer 117 nachgefragt werden. Es gilt aber: Rechtzeitig nachfragen! Ist das Geld erst einmal übergeben, ist es in der Regel verloren.

Montag, 9:20 Uhr

In Produktionsbetrieb eingebrochen: Täter fliehen

(KapoAR) Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in einen Produktionsbetrieb in Waldstatt. Die Unbekannten durchsuchten laut Medienbericht der Kantonspolizei Ausserrhoden die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Dabei wurden die zwei unbekannten und schwarz gekleideten Personen durch Produktionsmitarbeiter überrascht, weshalb sie sofort die Flucht ergriffen. Die sofort eingeleitete Gebäudekontrolle und Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Über das mögliche Deliktsgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Montag, 1. März - 8:49 Uhr

Neuer Leiter Konkursamt Appenzell Ausserrhoden

(kk) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Michael Bischof zum neuen Leiter des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er übernimmt laut der Medienmitteilung der Kantonskanzlei seine Aufgabe am 1. Juli als Nachfolger von Claudius Platzer, der in Pension geht.

Michael Bischof Bild: PD

Michael Bischof ist pat. Rechtsagent, dipl. Rechtsfachmann HF sowie dipl. Fachmann Schuldbetreibungs-recht GFS. Er arbeitet seit 2011 auf dem Betreibungs- und Konkursamt in Heiden und weist fundierte Erfahrungen als bisheriger Stellvertreter des Leiters des Konkursamtes aus.

Freitag, 26. Februar - 14:41 Uhr

Heiden: Baustart Mehrzweckhalle Gerbe verschoben

(gk) Der Gemeinderat Heiden muss den für diesen Sommer geplanten Baustart der Mehrzweckhalle Gerbe auf Sommer 2022 verschieben. Das teilte die Gemeindekanzlei am Freitag mit. Die Verschiebung erfolgt laut Mitteilung aufgrund der offenen Einsprachen gegen das Bauprojekt und der dadurch bestehenden Planungsunsicherheit. Bereits früher wurde in verschiedenen Szenarien geprüft, wann der Baustart idealerweise erfolgen soll. Aufgrund der zu erwartenden Lärmemissionen soll der Baustart mit Rücksicht auf den Schulbetrieb mit Beginn der Sommerferien erfolgen. Die ersten Werkarbeiten wurden gemäss Submissionsgesetz öffentlich ausgeschrieben. Die Bekanntgabe der Arbeitsvergaben erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Gemeinderat hat aufgrund der Verzögerung des Baustarts entschieden, einen Projektausschuss die Finanzierungsmöglichkeiten für die Mehrzweckhalle Gerbe und ihre Auswirkungen auf die Verschuldung vertieft prüfen lassen. Die Erkenntnisse daraus wird der Gemeinderat der Bevölkerung im Rahmen des Voranschlags 2022 und des Finanzplans 2023 – 2025 zur Kenntnis bringen..

Freitag, 26. Februar - 13:58 Uhr

236 offene Lehrstellen in Ausserrhoden

(KK) Die Lehrstellensituation in Appenzell Ausserrhoden präsentiert sich im Mehrjahresvergleich trotz Corona-Pandemie stabil. Dies teilte die Kantonskanzlei am Freitag mit. Per Ende Februar wurden 258 Lehrverträge vom Departement Bildung und Kultur genehmigt. Für den Lehrbeginn 2021 steht noch etwa die gleiche Zahl offener Lehrstellen zur Verfügung.

Zurzeit ist die Besetzung der Lehrstellen für den Sommer 2021 voll im Gange. Die aktuellen Zahlen lassen gemäss Medienmitteilung auf eine stabile Lehrstellensituation schliessen. Eine Zurückhaltung bei der Besetzung der Lehrstellen sei nicht spürbar. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen fehlt in gewissen Branchen die Möglichkeit zum Schnuppern. Trotz dieser Schwierigkeit zeige sich, dass nicht weniger Lehrverträge abgeschlossen werden. «Die Lehrbetriebe zeigen sehr grosses Interesse an der Ausbildung von Lernenden», schreibt der Kanton.

Per Ende Februar sind 258 Lehrverhältnisse bei der Abteilung Berufsbildung zur Genehmigung eingereicht worden. Dies entspricht dem Mittel der letzten fünf Jahre. Daraus lässt sich schliessen, dass Schulabgängerinnen und Schulabgänger sowie Eltern, Lehrpersonen und alle am Berufswahlprozess Beteiligten mit grossem Engagement ihren Beitrag zu dieser Situation leisten.

Aktuell stehen noch 236 Lehrstellen über alle Berufsgruppen hinweg zur Verfügung (www.berufsberatung.ch/lena).

Freitag, 26. Februar - 10:37 Uhr

Nick Spörri für Weltmeisterschaften der Junioren selektioniert

Europacupfahrer Nick Spörri aus Teufen nimmt an der Junioren-WM teil. Bild: Andre Ziltener

(pd) Swiss-Ski hat die Selektionen für die alpinen Junioren-Ski-Weltmeisterschaften in Bansko (BUL) vorgenommen. Die Titelkämpfe der Alpinen finden vom 1. bis 5. März statt. Dank guter Leistungen während der aktuellen Saison wurde der Teufner Nick Spörri als einer von vier Athleten selektioniert. Ein nächster Schritt in der Karriere des 20-Jährigen.

Freitag, 26. Februar - 10:02 Uhr

Simon Ehammer: Erste Teilnahme an Hallen-EM der Aktiven

Simon Ehammer, Athlet des TV Teufen, wird die Schweiz an der Hallen-EM im Siebenkampf vertreten. Bild: Ulf Schiller / KEYSTONE

(mc) Swiss Athletics hat die Rekordzahl von 24 Athletinnen und Athleten für die Hallen-Europameisterschaft selektioniert, darunter den Steiner Mehrkämpfer Simon Ehammer vom TV Teufen. Für den 21-Jährigen ist es die erste Teilnahme bei den Aktiven. Ehammer hält mit 6092 Punkten den Schweizer Hallenrekord im Siebenkampf. Es sind zwölf Athleten aus elf Nationen gemeldet.

Die Hallen-EM wird vom 4. bis 7. März in Torun (Polen) ausgetragen.