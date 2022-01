Appenzeller News: Beim Einbiegen Auto übersehen

APPENZELLER TICKER Auf vereister Strasse ins Rutschen geraten +++ In Herisau ins Heck geprallt +++ Beim Einbiegen Auto übersehen «Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.» 15.01.2022, 08.50 Uhr

Samstag, 15. Januar - 08:47 Uhr

Auf vereister Fahrbahn ins Rutschen geraten und verunfallt

Der Fahrer blieb beim Selbstunfall unverletzt. Bild: Kapo AI

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 30-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Personenwagen von Appenzell in Richtung Enggenhütten. Aufgrund der vereisten Fahrbahn verlor der Mann in der SOS-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in die rechte Leitplanke und kam zum Stillstand. Das Auto musste anschliessend durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Lenker blieb gemäss Mitteilung der Polizei unverletzt. (kapo/chs)

15:01 Uhr

Ins Heck geprallt

Unbestimmte Verletzungen haben sich am Donnerstagmittag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Herisau zugezogen.

Eine 25-jährige Lenkerin fuhr gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit ihrem Personenwagen kurz vor 13.15 Uhr auf der St.Gallerstrasse in Richtung St. Gallen. Dabei realisierte sie zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr aufgrund des Verkehrsaufkommens angehalten hatten und prallte gegen den vor ihr stehenden Personenwagen. Durch die Wucht des Aufpralles zogen sich der Lenker des stehenden Fahrzeuges und die auffahrende Lenkerin unbestimmte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. (KapoAR)

10:27 Uhr

Beim Einbiegen Auto übersehen

Am Donnerstag stiessen in Trogen zwei Autos zusammen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, fuhr ein 86-jähriger Lenker mit seinem Personenwagen kurz nach 12 Uhr von Bergstrasse kommend in Richtung Bühlerstrasse. Dort wollte er nach links in Richtung Trogen einbiegen, übersah dabei einen in Richtung Bühler fahrenden Personenwagen und kollidierte schliesslich mit diesem. (Kpar)

08:50 Uhr

Kathrin Dörig wird neue Geschäftsleiterin im Appenzeller Volkskunde-Museum

Die Verwaltung der Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum hat an ihrer Sitzung vom 5. Januar die Nachfolgerin für die bisherige Geschäftsführerin Sandra Nater gewählt. Auf die Herisauerin folgt nun Kathrin Dörig. Das teilte die Genossenschaft am Freitag mit. «Eine Funktion zu übernehmen, um zusammen mit einem Team die Entwicklung eines wichtigen Museums im Appenzellerland mitzugestalten, hat mich schon immer gereizt. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf», wird sie in der Mitteilung zitiert.

Kathrin Dörig Bild: PD

Bis zum Eintritt der neuen Geschäftsleiterin führt Jolanda Höhener als stellvertretende Geschäftsführerin interimsweise das Museum. Sie behält nachher die Funktion der Stellvertreterin der Geschäftsleitung und führt das Frontteam mit Sekretariat.

In der Mitteilung schreibt die Genossenschaft: «Wir sind glücklich, mit Kathrin Dörig, Jahrgang 1981, eine sehr gute Persönlichkeit für diese Führungsposition gefunden zu haben.» Von ihrer Ausbildung und ihren bisherigen Tätigkeiten bringe sie viel Know-how und auch Erfahrung mit, um das Appenzeller Volkskunde-Museum erfolgreich zu führen. Sie hat ein Masterstudium in Kulturmanagement erfolgreich absolviert und verschiedene Erfahrungen in Museen, Galerien und in der Kulturförderung gesammelt. Unter anderem war sie gut sieben Jahre für die Stadt Wil als Kulturbeauftragte tätig. Sie hatte diese Stelle aufgebaut und verschiedene Formate in der Förderung und Vernetzung entwickelt. Seit 2019 engagiert sie sich in ihrer Wohngemeinde Teufen als Gemeinderätin. Sie ist Leiterin des Ressorts Betriebe und Sicherheit sowie Kultur. Auch ist sie Stiftungsrätin der Stiftung Grubenmann-Sammlung und Präsidentin der Kulturkommission Teufen. Sie ist zudem Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee.

Kathrin Dörig wird ihre Tätigkeit am 1. März aufnehmen. Sie ist im Appenzeller Volkskunde-Museum verantwortlich für das Marketing, die Öffentlichkeitsarbeit und die gesamte Administration. Sie arbeitet in einer Co-Leitung sehr eng zusammen mit Nathalie Büsser, die die Verantwortung für das Kuratorium und somit für die Inhalte der Dauer- und Sonderausstellungen trägt. Mit diesem Schritt der neuen Führungsform stärke das Museum die inhaltliche Ausrichtung und freue sich, mit den beiden kompetenten Geschäftsführerinnen das Museum weiterzuentwickeln, heisst es im Communiqué. Die Mutter von drei Kindern lebt mit ihrem Mann seit 2014 in Teufen. Nebst Familie, Haus und Garten findet sie ihren Ausgleich zum beruflichen Alltag in der der Natur beim Bergsteigen sowie beim Yoga. (pd)

Donnerstag, 13. Januar - 17:50 Uhr

Mit Clowns schmunzeln und herzhaft lachen

Die Stiftung Lebensfreude machte es möglich. Die Clowns Elsi und Sissi unterhielten die Bewohnerinnen und Bewohner das Alterswohnheims Walzenhausen aufs Beste. Bereits die farbenfrohen Kostüme und die liebevollen Accessoires wie Blumen begeisterten die Bewohnenden, welche sich erwartungsvoll versammelt hatten. Die Stiftung Lebensfreude mit Präsidentin Christine Lienhard hatte auf ihrer Homepage nicht zu viel versprochen, als sie schrieb, die Stiftung verfolge das Ziel, Kraftquelle zu werden. Elsi und Sissi sprühten vor Fröhlichkeit, nahmen sich Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner, gingen auf sie ein, sangen gemeinsam auch alte, bekannte Weisen und taten der Seele rundum gut. Gerne hätten die Gruppe die Beiden noch lange im Almendsberg behalten, aber dann galt es nach einigen Zugaben Abschied zu nehmen. Elsi uns Sissi aber hatten alle zum Schmunzeln und immer wieder zum herzhaften Lachen gebracht. (pd)

13:41 Uhr

Herisauer Sporttage verschoben

Vom 31. Januar bis am 4. Februar 2022 hätten nach einem Jahr Unterbruch die Herisauer Sporttage wieder stattfinden sollen. Aufgrund diverser Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Pandemie hat sich das Organisationskomitee der Herisauer Sporttage entschieden, den Anlass auf 2023 zu verschieben. «Der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen. Doch das mit der Durchführung verbundene Risiko erscheint uns aktuell zu gross», sagt Dölf Alpiger, Projektverantwortlicher der Herisauer Sporttage. Auch habe man einen plötzlichen Abbruch der Sporttage vermeiden wollen. Für Dölf Alpiger wären es dieses Jahr die letzten Herisauer Sporttage gewesen, welche unter seiner Leitung stattgefunden hätten. (pd)

10:51 Uhr

«Nacht des Fuchses»

In der Fuchspopulation sind die Räude und Staube weitverbreitete Krankheiten. Vor allem letztere erweist sich als hochansteckend gegenüber Katzen und Hunden. Die Jägerschaft im Appenzellerland ist bemüht, kranke und schwache Tiere zu erlegen. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 2022 fand im Rahmen eines Hegeeinsatzes die sogenannte «Nacht des Fuchses» statt. Dreizehn Jäger versuchten in dieser Nacht, Beute zu machen. Am frühen Samstagmorgen kamen sie in Teufen zusammen. Im leichten Schneegestöber wurden die neun erlegten Füchse ausgelegt. Ein Trio aus Trogen spielte mit ihrem Jagdhorn das Lied Halali und verblaste so die Strecke. Jagdhornbläser sind unerlässliche Botschafter für die Jagd. Sie erweisen den Tieren die letzte Ehre und bilden eine Kommunikationsmöglichkeit zur Nicht-jagenden Bevölkerung. Mit dieser Art der Hege wird das Ziel verfolgt, der gesamten Artenvielfalt einen Lebensraum zu erhalten und die artgerechte Entwicklung und Verbreitung von Fauna und Flora zu ermöglichen. (pd)

Donnerstag, 13. Dezember - 9:30 Uhr

Caroni übernimmt SGP-Präsidium

Ständerat Andrea Caroni während der Wintersession. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni hat in der Wintersession turnusgemäss die Präsidien der Staatspolitischen sowie der Gerichtskommission abgeben und wurde neu ins ständerätliche Büro gewählt. Nun hat der FDP-Politiker ein weiteres neues Amt übernommen. Er wird Nachfolger von alt Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen (SGP). Die Wahl des Ausserrhoders erfolgte kürzlich an der Hauptversammlung in Luzern. Die SGP wurde 1997 gegründet. In der Gesellschaft sind die Bundesversammlung, die Kantons- sowie zahlreiche Gemeindeparlamente vertreten. Auch der Ausserrhoder Kantonsrat und der Innerrhoder Grosse Rat sind Mitglieder. Die SGP hat unter anderem zum Ziel, die wissenschaftliche Forschung zu Parlamentsfragen und den Austausch unter den zahlreichen Parlamenten zu fördern. In diesem Jahr feiert die Gesellschaft ihr 25-Jahr-Jubiläum. (red)

16:55 Uhr

Gutes Jahresergebnis für die Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland

Das Jahresergebnis 2021 der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland fällt positiv aus. Wie das Unternehmen mitteilt, haben die Kundeneinlagen um 7,5 Prozent auf 884,2 Millionen Franken zugenommen. Die Refinanzierung der Ausleihungen über Kundeneinlagen erreichte mit 102,11 Prozent einen sehr hohen Stand. Ebenfalls deutlich angestiegen seien die Depotvermögen. Per 31. Dezember beträgt der Depotbestand 211,4 Millionen Franken.

Die Ertragspositionen entwickelten sich im vergangenen Geschäftsjahr gemäss Medienmitteilung positiv. Der Geschäftsertrag ist dank des hohen Geschäftsvolumens um 2 Prozent auf 12,26 Millionen Franken (Vorjahr 12 Millionen Franken) gestiegen. «Der Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung sowie das Vertrauen in die Anlagekompetenz von Raiffeisen führte zu höheren Transaktionsvolumen der Anlegerinnen und Anleger», schreibt die Bank. Die Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland konnte gemäss Mitteilung zudem ihren Marktanteil im Hypothekargeschäft halten und das Hypothekarvolumen um 2,5 Prozent auf 849,9 Millionen Franken steigern. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden seien leicht, um 0,7 Millionen Franken auf 16,1 Millionen Franken, gesunken. Darin enthalten seien auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen, die im Vorjahr im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Ein Teil der Covid-19-Kredite sei inzwischen bereits zurückbezahlt worden. Insgesamt weist die Raiffeisenbank für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresgewinn von 0,898 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer Zunahme von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit dem erwirtschafteten Gewinn stärke die Raiffeisenbank ihre stabile Eigenkapitalbasis erneut und sei somit für die kommenden Jahre gut aufgestellt.

Da aufgrund der aktuellen Zertifikatsregeln und der Corona-Situation nicht allen Genossenschafterinnen und Genossenschafter eine Teilnahme an der Generalversammlung ermöglicht werden kann, hat der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland entschieden, wieder von der Möglichkeit der schriftlichen Abstimmung Gebrauch zu machen. Die Mitglieder-Anlässe am 30. April (Comedy-Obet in Hundwil mit Peach Weber) und 1. Mai (Zmorge in Waldstatt) sollen aber wie geplant, unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Regeln, stattfinden. (pd)

13:37 Uhr

Urnäsch: Kinder unter 15 Jahren von Kurtaxe befreit

Das revidierte Kurtaxenreglement ist per 1. Januar in Urnäsch in Kraft gesetzt worden. Wesentlichste Änderungen ist gemäss Medienmitteilung die Kurtaxenbefreiung der Kinder bis 15 Jahre.

Die Urnäscher Stimmbevölkerung hat mit dem unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist am 22. Oktober dem Kurtaxenreglement zugestimmt, der Regierungsrat hat das neue Kurtaxenreglement am 7. Dezember genehmigt. Gestützt darauf hat der Gemeinderat beschlossen, das revidierte Kurtaxenreglement per 1. Januar in Kraft zu setzen.

Die Kurtaxe beläuft sich in Urnäsch schon über ein Jahrzehnt auf 1 Franken pro Gast und Logiernacht und bleibt unverändert. Ebenfalls unverändert bleibt die Jahrespauschale für Eigentümer sowie Dauermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen bei 100 Franken.

Nebst der Anpassungen von Zuständigkeiten und Begriffen ist folgende Änderung hervorzuheben: Bisher waren Kinder unter 12 Jahren von der Entrichtung der Kurtaxe befreit; neu sind Kinder unter 15 Jahren sind von der Kurtaxe befreit. Dies werde Eltern sowie auch Schulen entgegenkommen, welche in Urnäsch Ferien verbringen, so die Gemeindekanzlei. (gk)

11:56 Uhr

Prüfungserfolge für ARA-Leitungsteam

ARA-Betriebsleiter Patrick Holderegger und sein Stellvertreter Marcel Weiss haben die Prüfung zum eidgenössisch diplomierten Klärwerkfachmann bestanden.

Eine Abwasserreinigungsanlage (ARA) ist ein komplexes Gebilde, bei dessen Betrieb physikalische, biologische und chemische Prozesse genau im Auge behalten werden müssen. Darum habe die Ausbildung des Personals einen hohen Stellenwert, wie die Gemeinde Herisau mitteilt.

Den schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen ging eine mehrjährige Vorbereitung mit insgesamt neuen Wochen Blockunterricht voran. ARA-Betriebsleiter Patrick Holderegger hatte gemäss Communiqué 2020 das Pech, dass seine Prüfung zwei Wochen vor der Durchführung pandemiebedingt abgesagt wurde. «Dafür konnte ich mich zusammen mit Marcel Weiss auf die Prüfung Ende 2021 vorbereiten.»

Patrick Holderegger, Betriebsleiter ARA Herisau, und Marcel Weiss, stv. Betriebsleiter ARA Herisau (v.l.) Bild: PD

Das eidgenössische Diplom für Klärwerkfachleute ist Voraussetzung für die Leitung von Abwasserreinigungsanlagen mit einem Einzugsgebiet von 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern oder mehr. Die ARA Herisau ist auf 34’000 Einwohnergleichwerte ausgelegt und versorgt die Gemeinden Herisau und Teilgebiete von Schwellbrunn. Ausserdem ist ihr Team für den Betrieb der Abwasserreinigungsanlagen Waldstatt, Urnäsch, Bömmeli und Schwägalp sowie der zugehörigen Pumpstationen zuständig. (gk)

11:13 Uhr

Livia Schlesinger als Leiterin Sozialamt in Wolfhalden gewählt

Ende Januar 2022 verlässt Stefanie Rohner nach rund zwei Jahren das Sozialamt Wolfhalden, um eine neue berufliche Herausforderung anzutreten. Als neue Leiterin Sozialamt wurde nun Livia Schlesinger gewählt,wie die Gemeinde mitteilt. Schlesinger tritt die Stelle per 1. April mit einem Pensum von 40 Prozent an.

Livia Schlesinger ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie im Appenzeller Vorderland. Nach der kaufmännischen Grundausbildung hat sie sich stetig weitergebildet und im Sozialbereich spezialisiert. Aktuell arbeitet sie bei den Sozialen Diensten Vorderland und ist für das Alimentenwesen zuständig. Für die Überbrückung der Vakanz konnte Christian Hug gewonnen werden. Während rund 23 Jahren war er Leiter des Polyvalenten Sozialdienstes der Stadt Romanshorn – während der letzten 10 Jahre zudem Vormundschaftssekretär. (gk)

Mittwoch, 12. Januar - 9:57 Uhr

Personalgesetz wirft für PU Fragen auf

Herisau - Regierungsgebäude Appenzell Ausserrhoden am Obstmarkt in Herisau Appenzell Ralph Ribi

Die Parteiunabhängigen Appenzell Ausserrhoden (PU AR) nehmen Stellung zum teilrevidierten Personalgesetz. Der Handlungsbedarf zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten sei unbestritten, teilt die Gruppierung in der Medienmitteilung zur Vernehmlassung mit. Wegen verschiedenen Änderungen des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz und des Obligationenrechts sei der Kanton angehalten, das Personalgesetz (PG) anzupassen. Zudem habe das Stimmvolk die Gesetzesvorlage «Ehe für alle» im September 2021 angenommen. Damit gebe es eine Änderung der Bestimmung über die Entstehung des Kindesverhältnisses bzw. die Begründung der Elternschaft.

Die PU AR begrüssen in der Medienmitteilung grundsätzlich, dass im neuen PG die im Personalrecht verankerten Urlaubsansprüche auf das Anspruchsniveau des Obligationenrechts angehoben werden. Ebenso begrüssen die PU AR, dass dort wo die Erwerbsersatzordnung 80 Prozent ausrichtet, die Betroffenen 100 Prozent des Lohnes ausbezahlt bekommen. Diesbezüglich schätzt die PU auch, dass in den Erläuterungen auch auf das Regierungsprogramm 2020-2023 verwiesen wird. Der Kanton solle als ein fortschrittlicher und kompetitiver Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Die PU vermissen in den Erläuterungen hingegen eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen der Anpassung des PG. Zwar werde darauf hingewiesen, dass Referenzgrössen bezüglich Häufigkeit von Mutterschaft, Vaterschaft, Adoption und Betreuungsbedarf fehlen. Es werde aber geschätzt, dass mit ca. 15 Vaterschaften pro Jahr gerechnet werden könne.

Betreffend Mutterschaftsurlaub wird erwähnt, dass der Arbeitgeber für den Teil der Lohnfortzahlung, welcher die Leistungen nach EOG übersteigt, eine Versicherung abschliesst. «Ist dies nur für den Mutterschaftsurlaub vorgesehen oder für alle im PG verankerten Urlaube (Mutterschafts-, Vaterschafts-, Adoptions- und Betreuungsurlaub)?», so die PU.

Zu grösseren Diskussionen bei den PU AR führte der Betreuungs- und Adoptionsurlaub. Hier gehe der Kanton deutlich weiter als vorgeschrieben. Eine geringe Minderheit der PU AR lehnt diese Ausdehnung ab. Die PU fragt sich dabei, was die Begründung sei, dass der Kanton so grosszügig beiden Elternteile den vollen Urlaub zugestehe. Im Weiteren wird definiert, dass im Krankheitsfall ein Rückfall erst als neues Ereignis anerkannt wird, wenn er nach längerer beschwerdefreier Zeit eintritt. Dies ist für die PU ein zu ungenau definierter Zeitraum. Es sollte genau definiert werden, was unter «längerer beschwerdefreier Zeit» verstanden wird, sonst dürften Rekurse an der Tagesordnung sein, so die Gruppierung. (pd)

Dienstag, 18:15 Uhr

Nordostschweizer Jodlerfest sucht Sponsoren

Das Organisationskomitee (OK) ist seit Längerem mit den Vorbereitungen des Festes beschäftigt. Bild: PD

(pd) Die Vorbereitungen für das Nordostschweizer Jodlerfest vom 1.- 3. Juli 2022 in Appenzell laufen auf Hochtouren. Für eine erfolgreiche Durchführung zählt das Organisationskomitee aber auch auf die Unterstützung aus der Region. Das örtliche Gewerbe und Private können sich gemäss einer Mitteilung als Gönner, Sponsoren oder Inserenten für das Jodlerfest engagieren und so einen Beitrag zum Grossanlass im kommenden Sommer leisten.

Mit Inseraten im Festführer oder auf den Tombola-Losen kann das grosse Jodlerfest-Publikum direkt erreicht werden. Zudem werden Gönnerbeiträge ab 500 Franken im Internet und im Festführer publiziert. Auch ein Engagement als Sponsor sei weiterhin möglich, heisst es im Schreiben weiter. Alle Details finden sich auf www.jodlerfest-appenzell.ch/sponsoren

Dienstag, 14:20 Uhr

Parkplatzgebühren auf dem Zeughausplatz in Teufen

Bislang war das Parkieren auf dem Zeughausplatz kostenlos. Bild: Trix Niederau

(gk) Die Kommission Betriebe und Sicherheit hat sich gemäss einer Mitteilung im Auftrag des Teufner Gemeinderates mit der Thematik der Parkplatzbewirtschaftung auf dem Gemeindegebiet auseinandergesetzt. Infolgedessen unterbreitete sie dem Gemeinderat einen Antrag zur Einführung der aktiven Parkplatzbewirtschaftung an der Landhausstrasse und dem Zeughausplatz. Mit diesem Schritt soll das Parkplatzregime im Dorfzentrum vereinheitlicht werden und den Langzeitparkierenden (Lastwagen, Baumaschinen, Wohnwagen etc.) entgegengewirkt werden. Der Gemeinderat habe den Überlegungen und den Anträgen der Kommission zugestimmt.

Folglich ergibt sich folgende Gebührenregelung für die beiden Parkplätze: Zeughausplatz: Ganztägig von 00.00 – 24.00 Uhr:

3 h gratis Parkzeit

bis 6 h 1.-

bis 12 h 3.-

bis 24 h 5.-

Landhausstrasse: Montag - Freitag 08.00 -19.00 Uhr, Samstag 08.00 - 16.00 Uhr

3 h gratis Parkzeit

bis 6 h 1.-

bis 12 h 3.-

bis 24 h 5.-

Als zusätzliche Begleitmassnahme werde zudem die freie Parkdauer in der Tiefgarage Landhaus von 4 auf 3h reduziert und an die übrigen Parkplätze angeglichen. Die aktuell gültigen Tarife der Tiefgarage würden keine Anpassung erfahren, heisst es im Schreiben weiter.

Dienstag, 10:50 Uhr

Erfolgreicher Saisonstart für den TGA

3. Rang Laura Potocnik (SC Bühler), 4. Rang Leonie Fuster (SC Brülisau-Weissbad) und 5. Rang Xenia Fuster (SC Brülisau-Weissbad). Bild: PD

(pd) Mit zwei Podestplätzen und neun Top-Rangierungen starteten die jüngsten Athletinnen und Athleten der Trainingsgemeinschaft Appenzell (TGA) vergangenes Wochenende in die neue Saison. Die beiden Combi-Race fanden in Grüsch-Danusa statt. Mit abwechselnden Slalom- und Riesenslalomabschnitten sei dieses Rennformat gemäss einer Mitteilung für die Kinder «etwas sehr Spezielles». Das Schwierige dabei sei, dass man auf die sich ändernden Torabstände schnell reagieren muss. Weiter wird bei einem solchen Rennen auch die Wahl des Skis immer heiss diskutiert. Es stellt sich nämlich die Frage, ob man sich eher für den kürzeren Slalomski entscheidet, und damit perfekt auf die Slalomabschnitte vorbereitet ist, oder nimmt man lieber den längeren Riesenslalomski, damit man das Tempo aus den Riesenslalomabschnitten mitnehmen kann.

Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf reisten die Rennfahrerinnen und Rennfahrer zusammen mit ihren Trainern Irina Schefer und Remo Blatter nach Grüsch. Im ersten der beiden Rennen waren die Kinder dann auch schon stark gefordert, da der Lauf schwierig gesteckt wurde. Laura Potocnik (SC Bühler), Leonie Fuster (SC Brülisau-Weissbad) und Xenia Fuster (SC Brülisau-Weissbad) kamen mit den schwierigen Bedingungen gut zurecht und platzierten sich gleich alle hintereinander auf den Plätzen drei bis fünf. Dieses Rennen war dann für viele TGA-Fahrerinnen auch gleich das erste Rennen der neuen Saison. Laura konnte im zweiten Lauf ihre Leistung bestätigen und fuhr erneut auf den dritten Platz. Gleich hinter ihr platzierte sich Gianna Lippuner (SC Appenzell), die sich im Vergleich zum ersten Rennen um drei Plätze verbessern konnte. Mit zwei Podestplätzen und den vielen Top-Ten-Rangierungen zeigte das junge Team einen guten Saisonstart und verspricht einiges für die nächsten Rennen.

Dienstag, 9:25 Uhr

Schwägalp-Schwinget mit neuer Website

Tausende Besucherinnen und Besucher zählt der Schwägalp-Schwinget bei jeder Durchführung. Bild: Urs Bucher

(pd) Die Coronazeit hat das Organisationskomitee (OK) Schwägalp-Schwinget genutzt um ihre, in die Jahre gekommene Website www.schwaegalp-schwinget.ch neu zu gestalten. Aufgeschaltet wird sie gemäss einer Mitteilung zum alten Silvester, den 13. Januar, hin. Die Nutzerinnen und Nutzer werden auf der neu gestalteten Seite Informationen zum Schwingfest selber, zur Anreise, zum Ticketing, zur Übernachtung, Aus- und Rückblick sowie Wissenswertes über den Verein, dass OK und die Geschichte finden. Die ganze Website wurde mit grossformatigen Bildern sowie Bildergalerien bestückt. Ebenso sind Filmsequenzen vom Schwägalp-Schwinget anzuschauen. Auch das Thema Tradition wird auf der neuen Website grossgeschrieben: So finden die Besucherinnen und Besucher Interessantes über die verschiedenen Bräuche und Traditionen rund um den Säntis.

16:54 Uhr

UHA gewinnt beim Schlusslicht im Wallis

Für die NLB-Frauen des UH Appenzell stand nach der Weihnachtspause eigentlich eine Doppelrunde auf dem Programm. Die Partie gegen die Hot Chilis wurde aufgrund von positiv getesteten Spielerinnen jedoch kurzfristig abgesagt. Am Sonntag ging die Reise dann nach Visp, um gegen das Tabellenschlusslicht anzutreten. Die Innerrhoderinnen fuhren einen 6:0-Auswärtssieg ein. In den ersten Spielminuten war der UH Appenzell grösstenteils im Ballbesitz. Die Visper Lions lauerten auf Konter und probierten die Auslösungen der Appenzellerinnen zu stören und unruhige Situationen auszunutzen. So wurden unzählige Chancen der Innerrhoderinnen zunichtegemacht. Erst in der letzten Spielminute des ersten Drittels fand der Ball dann den Weg ins Tor des Heimteams. Nicole Fässler lancierte mit einem weiten Ball Lea Fritsche, die mit einer Volleyabnahme ins nahe Eck die Torhüterin der Lions bezwang. Zweiter Treffer kurz vor Ende des Mitteldrittels Die Appenzellerinnen waren sich in der Pause bewusst, dass sie ihre Chancen besser nutzen müssen, und kehrten nach der Traineransprache gestärkt auf das Spielfeld zurück. Doch es dauerte wiederum beinahe 20 Spielminuten, bis das nächste Tor fiel. Nach einem schönen Spielzug versenkte Ronja Graf am weiten Pfosten das Zuspiel von Ladina Moser. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung verabschiedeten sich die beiden Teams in die Pause. Für das letzte Drittel nahmen sich die Appenzellerinnen vor, den Vorsprung weiter auszubauen und in der Defensive abgeklärt aufzutreten. Die Walliserinnen versuchten hingegen mehr Druck auszuüben, weshalb sich für die Innerrhoderinnen Räume öffneten. Svenja Manser nutzte dies, zog alleine auf die Torhüterin und netzte mit einem satten Schuss zum 3:0 ein. Die Torlaune der UHA-Frauen stieg und so erhöhten sie innert weniger Minuten das Skore weiter. Svenja Manser brachte den Ball kurz nach dem 3:0 erneut im Tor unter. Anschliessend folgte ein Tor durch Livia Heller auf Pass von Corinne Knellwolf. Die Unparteiischen sprachen danach eine Strafe gegen Visp aufgrund Bodenspiels aus. Die Appenzellerinnen liessen auch diese Chance nicht ungenutzt und erhöhten auf das Schlussresultat von 6:0. (pd)

14:06 Uhr

Standortbestimmung für Ü40

Mit der Initiative Viamia wollen Bund und Kantone die Berufschancen von älteren Arbeitskräften erhöhen. Per Anfang Januar wird das Angebot schweizweit eingeführt. So auch in Appenzell Ausserrhoden, wie die Kantonskanzlei mitteilt.

Themenbilder Homeoffice, aufgenommen am 25.01.2021 Britta Gut

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat gemeinsam mit den Kantonen den Auftrag, ein kostenloses Angebot für die berufliche Standortbestimmung und Laufbahnberatung von Arbeitnehmenden über 40 Jahre zu schaffen. Dieser Auftrag ist eine von sieben Massnahmen, welche der Bundesrat 2019 zur Stärkung des inländischen Arbeitskräftepotenzials beschlossen hat. Viamia ist ein einheitliches Beratungsangebot. Elf Pilotkantone haben dieses im Jahr 2021 erfolgreich getestet.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden können sich Interessierte Personen nun für das Viamia-Beratungsangebot anmelden. Das Angebot besteht aus einer kostenlosen beruflichen Standortbestimmung. Weiter zeigt es den Teilnehmenden Chancen für ihre berufliche Weiterentwicklung auf. Teilnehmen können alle Personen über 40 Jahre, welche im Kanton wohnhaft sind und keine vergleichbaren Beratungsangebote von ALV, IV oder Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Am Anfang des Prozesses wird anhand der Berufsbiografie sowie einer schriftlichen Befragung eine Standortbestimmung durchgeführt. Die Ergebnisse bespricht eine Fachperson aus der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung mit der teilnehmenden Person im Rahmen einer Beratung. Daraus resultiert eine Einschätzung über die persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Einschätzung basiert nicht nur auf den persönlichen Komponenten, sondern berücksichtigt auch aktuelle, branchenspezifische Trends auf dem Arbeitsmarkt. Die Beratungspersonen finden gemeinsam mit der teilnehmenden Person Wege, wie diese ihre Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und stärken kann. Am Ende des Beratungsprozesses wird ein Ergebnisbericht erstellt. Interessierte Personen finden auf www.ar.ch/viamia weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit für das Beratungsangebot. (kk)

11:35 Uhr

Auch am Alten Silvester gilt: Touristen unerwünscht

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zum Jahreswechsel wurde dem Appell des Ausserrhoder Regierungsrates, auf einen Besuch des Silvesterchlausens zu verzichten, weitgehend Folge geleistet. Wie die Kantonskanzlei mitteilt, blieben viele auswärtige Gäste dem Anlass fern. Die zahlreichen Chlausenschuppel in den Gemeinden des Hinter- und Mittellandes verlegten ihre «Striche» (Routen) ausserhalb der Dörfer und trugen so aktiv zur Vermeidung von Menschenansammlungen in den Zentren bei.

Für die Durchführung des Silvesterchlausens vom 13. Januar gelten wieder dieselben Regeln und Schutzmassnahmen. Die Schuppel werden unterwegs sein können – das auswärtige Publikum und die Touristinnen und Touristen werden dringend aufgefordert, dem Anlass fernzubleiben, heisst es im Communiqué. «Zur aktiven Bekämpfung der Pandemie müssen alle Personen, Einheimische und Silvesterchläuse, sich strikte an die Schutzregeln halten.»

Nur wenn sich die Schuppel an die geltenden Regeln halten und die üblicherweise zahlreichen Gäste ausbleiben, könne der alte Silvester ohne Folgen gefeiert werden. Alle Personen müssen sich angesichts der aktuellen Situation und der neuen, hochansteckenden Virusvariante an die Regeln halten. Touristen werden aufgefordert, das Silvesterchlausen aus der Ferne zu beobachten, zum Beispiel mit dem Film «Silvesterchlausen», welcher auf der Homepage von Appenzellerland Tourismus am 13. Januar verfügbar ist.

Neben den bereits bekannten Impfmöglichkeiten und Teststationen in Herisau und Teufen wird im Vorfeld des Silvesterchlausens am 12. Januar eine zusätzliche Teststation für Silvesterchläuse in Urnäsch, Schulanlage, Unterdorfstrasse 36, von 15 bis 20 Uhr eingerichtet. Die Öffnungszeiten der anderen Testzentren und weitere Informationen sind unter www.ar.ch/corona abrufbar. (kk)

11:22 Uhr

Christbäume − trotz Ungewissheit wegen Corona − für den Funkensonntag gesammelt

Es ist inzwischen eine Tradition, dass der Waldstätter Gidio Hosestoss auf einem Funken verbrannt wird, der aus eingesammelten Christbäumen gebaut wird. Ob dieses Jahr die «Kremation» am Funkensonntag, aber auch der Gidio-Umzug überhaupt stattfinden kann, ist noch ungewiss. Trotzdem entschied Gidio-Pfarrer Gian Mattïa Gantenbein (rechts auf dem Bild) nach Rücksprache mit dem Gemeindepräsidenten, dass die Christbäume durch seine Klassenkameradinnen und -kameraden eingesammelt und im Betriebsgebäude des ehemaligen Armee-Tanklagers im Winkfeld zwischengelagert werden. Dies geschah am Samstag. So waren ab acht Uhr 13 Mädchen und neun Knaben während gegen drei Stunden damit beschäftigt, im ganzen Gemeindegebiet die an den Strassenränder deponierten Zweige, Tännchen und Tannen einzusammeln. Unterstützt wurden sie von Tobias Blumer, Stefan Roth Marcel Rüegg und Gemeindemitarbeiter Hans-Jürg Nufer mit Fahrzeugen.

Der Gidio-Hosestoss-Umzug in der Gemeinde Waldstatt musste letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Christbäume wurden trotzdem eingesammelt, jedoch sogleich beim MZG gehäckselt. Gian Mattïa Gantenbein hofft, dass sich die Lage bis in rund acht Wochen soweit verbessert, dass schliesslich doch noch ein Funken aufgebaut werden kann. Ansonsten gibt es erneut eine «Christbaum-Häckselte». Ob der Gidio-Umzug am 2. März 2022 stattfinden kann, ist ungewiss. Nachdem aber bekannt wurde, dass Schulskilager durchgeführt werden dürfen, trafen beim 111. Waldstätter Gidio-Pfarrer sogleich Anmeldungen für Themenwagen ein. (H9)

09:56 Uhr

Weitere Modernisierungsetappe im Coop Herisau

Der Coop Herisau wird derzeit modernisiert. Am Montag, 24. Januar, beginnen die Umbauarbeiten im Innern des Supermarkts, wie das Unternehmen mitteilt. Diese werden etappenweise vorgenommen, sodass die Kundinnen und Kunden wie gewohnt einkaufen können. Die Öffnungszeiten bleiben während des gesamten Umbaus unverändert. Die Gestaltung erfolgt nach neuem Ladenkonzept: Mit viel Holz, echten Backsteinmauern und einem Granitboden mit Steinplatten aus dem Tessiner Onsernonetal. Zudem werde das Angebot noch stärker auf Frische ausgerichtet. Die Eröffnung ist im Herbst dieses Jahres geplant. (pd)

Montag, 10. Januar - 08:51 Uhr

Gebührend entsorgen – gestern, heute und morgen

Abfälle gehören zu unserem Leben. Der korrekte und nachhaltige Umgang damit ist daher von zentraler Bedeutung. Wie wurden Abfälle gestern und heute bewirtschaftet; was ändert sich für die Zukunft? Ist «zero waste» eine Vision oder Illusion? Fragen, auf deren mögliche Antworten im Referat eingegangen wird und im Anschluss daran diskutiert werden darf. Die Appenzellische Naturwissenschaftliche Gesellschaft lädt am Montag, 10. Januar 2022, 19.30 Uhr zum öffentlichen, unentgeltlichen Vortrag am Bildschirm zuhause (Zugangsdaten auf der Internetseite ang-appenzell.ch).

Samstag, 8. Januar - 18:10 Uhr

Unbekannte Täter brechen in Wohn- und Geschäftshaus ein

Während den letzten Tagen drang eine bisher nicht bekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Brülisauerstrasse in Steinegg ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde und wie viel, ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Appenzell innerrhoden bittet unter der Telefonnummer 071 788 95 00 um sachdienliche Hinweise. (kapo/vat)

Samstag, 8. Januar - 11:11 Uhr

Selbstunfall in Urnäsch

Kurz nach 2 Uhr ist am Samstag eine 20-jährige Autofahrerin von der Schwägalp in Richtung Urnäsch gefahren. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rutschte das Fahrzeug im Bereich Grossgarten in einer Linkskurve gerade aus und kollidierte mit dem Wiesenbord, sowie einem Eisenpfahl. Die Fahrzeuginsassen seien unverletzt geblieben. An dem Personenwagen sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden. (kapo/evw)

Beim Selbstunfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden