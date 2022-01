APPENZELLER TICKER (Archiv 1. Dezember 2021 bis 10. Januar) Weitere Modernisierungsetappe im Coop Herisau +++ Gebührend entsorgen – gestern, heute und morgen +++ Unbekannte Täter brechen in Wohn- und Geschäftshaus ein «Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.» 10.01.2022, 10.37 Uhr

09:56 Uhr

Weitere Modernisierungsetappe im Coop Herisau

Der Coop Herisau wird derzeit modernisiert. Am Montag, 24. Januar, beginnen die Umbauarbeiten im Innern des Supermarkts, wie das Unternehmen mitteilt. Diese werden etappenweise vorgenommen, sodass die Kundinnen und Kunden wie gewohnt einkaufen können. Die Öffnungszeiten bleiben während des gesamten Umbaus unverändert. Die Gestaltung erfolgt nach neuem Ladenkonzept: Mit viel Holz, echten Backsteinmauern und einem Granitboden mit Steinplatten aus dem Tessiner Onsernonetal. Zudem werde das Angebot noch stärker auf Frische ausgerichtet. Die Eröffnung ist im Herbst dieses Jahres geplant. (pd)

Montag, 10. Januar - 08:51 Uhr

Gebührend entsorgen – gestern, heute und morgen

Abfälle gehören zu unserem Leben. Der korrekte und nachhaltige Umgang damit ist daher von zentraler Bedeutung. Wie wurden Abfälle gestern und heute bewirtschaftet; was ändert sich für die Zukunft? Ist «zero waste» eine Vision oder Illusion? Fragen, auf deren mögliche Antworten im Referat eingegangen wird und im Anschluss daran diskutiert werden darf. Die Appenzellische Naturwissenschaftliche Gesellschaft lädt am Montag, 10. Januar 2022, 19.30 Uhr zum öffentlichen, unentgeltlichen Vortrag am Bildschirm zuhause (Zugangsdaten auf der Internetseite ang-appenzell.ch).

Samstag, 8. Januar - 18:10 Uhr

Unbekannte Täter brechen in Wohn- und Geschäftshaus ein

Während den letzten Tagen drang eine bisher nicht bekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Brülisauerstrasse in Steinegg ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde und wie viel, ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Appenzell innerrhoden bittet unter der Telefonnummer 071 788 95 00 um sachdienliche Hinweise. (kapo/vat)

Samstag, 8. Januar - 11:11 Uhr

Selbstunfall in Urnäsch

Kurz nach 2 Uhr ist am Samstag eine 20-jährige Autofahrerin von der Schwägalp in Richtung Urnäsch gefahren. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rutschte das Fahrzeug im Bereich Grossgarten in einer Linkskurve gerade aus und kollidierte mit dem Wiesenbord, sowie einem Eisenpfahl. Die Fahrzeuginsassen seien unverletzt geblieben. An dem Personenwagen sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden. (kapo/evw)

Beim Selbstunfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

15:10 Uhr

Mit vereisten Scheiben unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Innerrhoder Kantonspolizei drei Autofahrer mit vereisten Scheiben angehalten. Die fehlbaren Automobilisten wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Weiterfahrt wurde laut Medienmitteilung erst gewährt, nachdem die Front- und Seitenscheiben sowie die Aussenspiegel gänzlich vom Eis befreit wurden. Die fehlbaren Personen müssen mit «saftigen Bussen und einem Führerausweisentzugsverfahren» rechnen, wie die Polizei schreibt. (KapoAI)

14:01 Uhr

Elvira Hospenthal-Breu demissioniert als Kantonsrichterin

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2021 hat Elvira Hospenthal-Breu ihren Rücktritt als Kantonsrichterin in Innerrhoden eingereicht. Sie wurde von der Landsgemeinde 2008 ins Kantonsgericht gewählt. (rk)

Freitag, 7. Januar - 09:33 Uhr

Nach Urnen-Nein: Grub überarbeitet Voranschlag

An den Gruber Gemeinderatssitzungen im Dezember wurde der abgelehnte Voranschlag 2022 vom Rat und dem zuständigen Rechnungsführer nochmals überprüft und überarbeitet. An zwei Sitzungen wurden die Kosten gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei optimiert. Das neue Budget prognostiziert aktuell einen Aufwandüberschuss von 327’460 Franken. Beim abgelehnten Voranschlag belief sich dieser auf 388’250 Franken.

Die Gemeinde Grub Bild: Martina Basista

«Der Rat ist sich geschlossen einig, dass im kommenden halben Jahr weiter an der Stabilisierung der allgemeinen Lage gearbeitet werden muss, damit auch der Weg für neue Mitglieder im Gemeinderat bereitet werden kann», schreibt die Kanzlei. Dazu müsse die Gemeinde im Bereich der Finanzen zwingend handlungsfähig bleiben und brauche die Unterstützung einer funktionierenden und starken Verwaltung. Der Rat lehnt gemäss Medienmitteilung deswegen die Kürzung des Budgets im Bereich der Personalkosten entschieden ab. Eine Kürzung des Verwaltungsaufwandes treffe genau diejenigen Personen, die im aktuellen und vergangenen Jahr sehr viel ausserordentliches leisten mussten, um den Betrieb der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Im überarbeiteten Voranschlag wurden laut Mitteilung die Vorgaben von HRM2 konsequent angewendet. Die Kosten und Einnahmen werden als Bruttowert in den jeweiligen Konten ausgewiesen. Die Weiterverrechnung von Kosten an die verschiedenen Funktionen erfolgen über interne Verrechnungskonten. «Mit diesem Vorgehen bleiben die Bruttokosten und -einnahmen in den jeweiligen Konten ersichtlich. Mit den neu berechneten Umlagen stellt der Gemeinderat sicher, dass die Leistungen, welche die allgemeine Verwaltung für andere Resorts erbringt, auch diesen Resorts zugewiesen werden.» (gk)

14:36 Uhr

Für 27,7 Millionen Franken Arbeiten vergeben

Das kantonale Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden hat für das Jahr 2021 die Statistik der Arbeitsvergaben in den drei Kategorien Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen veröffentlicht. Für rund 27.7 Millionen Franken wurden in verschiedenen Submissionsverfahren Arbeiten vergeben. Das teilte die Kantonskanzlei am Donnerstag mit.

Im Jahr 2021 sind über das kantonale Tiefbauamt in 159 Verfahren rund 27.7 Millionen Franken für Aufträge an die Privatwirtschaft vergeben worden. Davon fallen 24 Millionen Franken auf Bauarbeiten, 2.7 Millionen Franken auf Dienstleistungen und 1 Million Franken auf Lieferungen. Die letzte Kategorie umfasst hauptsächlich Fahrzeuge, Geräte und Treibstoffe. Ein Grossteil der Aufträge konnte ans einheimische Gewerbe vergeben werden. Der grösste Auftrag mit rund 9.2 Millionen Franken betrifft die Strassenbau- und Betonarbeiten für den Neubau der Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau. (kk)

11:25 Uhr

Mitte AR ist vom Vorschlag des Regierungsrates zum Personalgesetz enttäuscht

Gaetan Bally / KEYSTONE

Am 2. November hat der Ausserrhoder Regierungsrat seinen Entwurf zur Teilrevision 2023 des Personalgesetzes verabschiedet und es wurde die Vernehmlassung eröffnet. Die Mitte Appenzell Ausserrhoden ist von diesem Entwurf enttäuscht, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Vor allem die geplanten Anpassungen beim Urlaub für Mutter- und Vaterschaft sowie Betreuungsurlaub würden in keiner Art und Weise dem Personalleitbild, ein fortschrittlicher und familienfreundlicher Arbeitgeber sein zu wollen, entsprechen.

Die Mitte AR spricht sich im Communiqué grundsätzlich für eine flexible Elternzeit anstelle des starren Vaterschafts- und Mutterschaftsurlaubs aus. Sie sei sich aber bewusst, dass es hierfür eine gesamtschweizerische Lösung brauche. «Eine flexible Elternzeit für Angestellte des Kantons wäre nur für Elternpaare möglich, die beide beim Kanton angestellt sind», heisst es in der Mitteilung. Dies wiederum würde zu einer komplizierten Lösung führen, welche die anderen Angestellten benachteiligen würde. Allerdings könnte der Kanton mit dieser Revision dafür sorgen, dass zumindest kleine, unsachgemässe Unterschiede zwischen Vaterschafts- und Mutterschaftsurlaub aufgehoben werden. Einige der von der Mitte AR beantragten Änderungen sollen in diese Richtung gehen.

Die Mitte AR schlägt beim Mutterschaftsurlaub eine flexiblere Lösung für den Bezug vor. Der Bezug müsse zwingend zusammenhängend sein. Zumindest einen Teil davon könnte analog zum Vaterschaftsurlaub auch frei innerhalb einer bestimmten Zeit bezogen werden. Die Vorgabe des zusammenhängenden Bezugs sei für die Mutter unnötig einschränkend. Gerade für Mütter in höheren Positionen wäre es vorteilhaft, wenn hier eine gewisse Flexibilität gewährt würde, so die Mitte. Dies wäre durchaus im Interesse des Arbeitgebers.

Derzeit können Väter fünf Tage Vaterschaftsurlaub beziehen. Der Regierungsrat möchte diesen auf das gesetzliche Minimum von zehn Tagen anpassen. Mit dem Vorschlag der Regierung würde der Kanton gegenüber der heutigen Lösung gar Geld zulasten der Arbeitnehmer einsparen, weil damit der Kanton nur noch während zehn Tagen die 20 Prozent des Lohns übernehmen würde. Die restlichen 80 Prozent werden durch die EO-Entschädigung gedeckt. Somit muss der Kanton laut der Mitte nicht mehr für fünf Tage 100 Prozent des Lohnes bezahlen. Zudem stelle der Vorschlag des Regierungsrats eine Verschlechterung der heutigen Regelung dar. «Die Übernahme der 20 Prozent des Lohnes allein macht den Kanton nicht zu einem fortschrittlichen und kompetitiven Arbeitgeber, sondern stellt höchstens hinteres Mittelfeld dar», so die Partei. Darum schlägt die Mitte AR einen 15-tägigen Vaterschaftsurlaub vor. Dieser sei finanziell tragbar und die darauf zurückführenden Arbeitsausfälle seien verkraftbar. (pd)

Donnerstag, 6. Januar - 09:42 Uhr

Theres Altherr und Bruno Meier sind Tagessieger

Theres Altherr vom Skiclub Urnäsch und Bruno Meier vom Skiclub Bühler heissen die Sieger vom Ausserrhoder Freundschaftsrennen 2022. In den Gruppenwertungen gewann der Skiclub Bühler am Sonntagabend am Skilift Horn in Schwende die Wertung mit den vier und den zehn schnellsten Zeiten.

Als Abendveranstaltung konnte das Ausserrhoder Freundschaftsrennen am 2. Januar bei guten Pistenbedingungen am Skilift Horn durchgeführt werden. Die starken Regenfälle mit Wind und den hohen Temperaturen hatten der Piste in den letzten Tagen natürlich stark zugesetzt. Dennoch konnte das Rennen gestartet werden. Dank der guten Pistenpräparation und dem Kunstschnee fanden die rund 70 Startenden der drei Skiclubs Bühler, Urnäsch und Trogen gute Bedingungen vor.

Bei den Frauen gewann wiederum die Siegerin der letzten Jahre Theres Altherr, Urnäsch, vor ihrer Schwester Daniela und der jungen 12-jährigen Nachwuchsfahrerin Chiara Potocnik vom SC Bühler. Bei den Männern gab es einen neuen Sieger mit Bruno Meier, Bühler, vor dem letztjährigen Sieger Christof Altherr, Urnäsch und Emil Walser, Bühler. Auf dem vierten Platz auch hier ein Nachwuchsfahrer vom SC Bühler mit dem 16-jährigen Timo Walser, gleichzeitig Sieger bei den U21. Die Kategorie U16 mit den 33 Startenden Mädchen und Knaben gewannen Chiara Potocnik (2009) und Silvan Walser (2008), beide SC-Bühler. Als einzigartig bei diesem Rennen ist sicher die Kategorie Telemark/Snowboard zu erwähnen. Die Disziplin Telemark ist fest in der Hand der Familie Walser mit einem dreifachen Sieg durch Emil, Timo und Regula Walser.

Der Skiclub Bühler mit einer grossen JO-Abteilung schafft es immer wieder guten Rennfahrernachwuchs auszubilden. Die Wertung der vier und der zehn besten Fahrer geht erneut nach Bühler vor Urnäsch. Der ganze Anlass, mit Rennstart um 17.45h, war nach etwas mehr als 2 Stunden bereits um 20.00h mit dem Rangverlesen wieder zu Ende. Die kurzen Wege und die gute Infrastruktur mit dem Kunstschnee im Horn machen ein solches Rennen im Appenzellerland überhaupt möglich. (pd)

18:30 Uhr

Frontalkollision in Speicher

Am Mittwoch ist es in Speicher zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Eine Lenkerin musste laut Angaben der Ausserrhoder Kantonspolizei in Spitalpflege gebracht werden. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 53-jähriger Automobilist von St. Gallen herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Speicher. Kurz nach der Bahnhaltestelle Vögelinsegg geriet er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Personenwagen einer 49-jährigen Frau. Der Mann blieb unverletzt. Die Frau musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 30’000 Franken. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr für rund zwei Stunden umgeleitet werden. (KapoAR)

16:50 Uhr

Walzenhausen: Erneuerung der Strassenbeleuchtung verzögert sich

Bis 2024 wird die gesamte öffentliche Strassenbeleuchtung in der Gemeinde Walzenhausen erneuert. Es sind gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei Gesamtinvestitionen von rund 450’000 Franken vorgesehen. Ziel der Sanierung ist es, eine Beleuchtung zu schaffen, welche die Sicherheitsaspekte, die Kriterien der Zweckmässigkeit, der Anpassungsfähigkeit, die Reduktion und Vermeidung der Lichtverschmutzung und der Ästhetik berücksichtigen, sowie energie- und ressourcensparend ist. Aufgrund der weltweiten Lieferschwierigkeiten auch im Beleuchtungsbereich liegt die Umsetzung hinter dem Zeitplan. Bis Ende 2021 wurden Strassenabschnitte im Almendsberg, Güetli, Platz, beim Friedhof und an weiteren vereinzelten Standorten mit LED-Leuchte inklusive zentraler Steuerung versehen. Die neuen Leuchten weisen gegenüber den aktuellen Leuchten eine Energieeinsparung von gut 40 Prozent aus. Gemäss Organisationsreglement der Elektra Walzenhausen errichtet, betreibt und unterhält diese die öffentliche Beleuchtung für die Gemeinde. Der Gemeinderat hat den für 2022 im Voranschlag eingestellte Betrag von 100’000 Franken freigegeben. Für die Umsetzung der Erneuerung ist die Strassenaufsichtskommission zuständig. (gk)

14:57 Uhr

Einbrüche in Waldstatt und Gais

In Waldstatt und in Gais ist es zu je einem Einbruchdiebstahl gekommen. Dabei ist gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden.

Am Dienstag, zwischen 15.15 und 17.50 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über die Sitzplatztüre Zutritt in ein Einfamilienhaus in Waldstatt. Dabei wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Franken.

In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag wuchtete eine unbekannte Täterschaft während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster beim Sitzplatz eines Einfamilienhauses in Gais auf. In der Folge wurden sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Der angerichtete Sachschaden beträgt schätzungsweise 2000 Franken.

In beiden Fällen lässt sich das Deliktsgut noch nicht genau beziffern. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden beigezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KapoAR)

13:39 Uhr

Siegerprojekt für Bahn- und Bushof in Heiden kann realisiert werden

An der öffentlichen Versammlung im November des vergangenen Jahres präsentierte die Gemeinde Heiden das Siegerprojekt für den neuen Bahn- und Bushof. Den Wettbewerb gewonnen hat eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Alex Buob AG (Heiden) und der Carlos Martinez Architekten AG (Berneck). Gegen das Planerwahlverfahren ging innerhalb der Einsprachefrist eine Beschwerde ein. Dies teilte die Gemeinde vor den Festtagen in einer Medienmitteilung mit.

Gegen das Planerwahlverfahren für den neuen Bahn- und Bushof in Heiden ist eine Beschwerde eingeangen. Nun wurde diese wieder zurückgezogen. Bild: PD

Am Wettbewerb nahmen sechs Büros teil. Ein Teilnehmer musste ausgeschlossen werden, weil sein Vorschlag die Anforderungen nicht erfüllte. Ob dieser Bewerber die Beschwerde eingereicht hat, kann Gallus Pfister nicht bestätigen. Auch inhaltlich will der Heidler Gemeindepräsident zum Verfahren keine Stellung nehmen. Mittlerweile wurde die Beschwerde allerdings wieder zurückgezogen, wie Pfister bestätigt. Somit kann das Projekt ohne Verzug weiterverfolgt werden. Ende Jahr soll das Plangenehmigungsverfahren des Bundesamts für Verkehr starten. Baubeginn könnte dann im Frühling 2024 sein, sodass der neue Bahn-Bushof Ende 2025 in Betrieb genommen werden kann. Unklar ist, wann die eingereichten Vorschläge in einer Ausstellung gezeigt werden. «Wir werden darüber zu gegebener Zeit informieren», sagt Pfister. (cal)

11:43 Uhr

Frau auf Trottoir angefahren

Am Dienstag ist es in Herisau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einer Fussgängerin gekommen. Die Frau wurde gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei verletzt.

Kurz nach 15.15 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Kasernenstrasse in Richtung Dorfzentrum. Höhe Haus Nr. 11 bog er rechts in die Warteggstrasse ab. Dabei erfasste das Fahrzeug eine 76-jährige Fussgängerin, welche auf dem Trottoir unterwegs war. Durch den Sturz verletzte sich die Frau am Kopf und musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Am Personenwagen entstand kein Sachschaden. (kapor)

10:48 Uhr

Kinderimpfungen auch in Innerrhoden

Chris Iseli / AGR

Die ersten Impfdosen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind im Kanton Appenzell Innerrhoden angekommen. Interessierte Eltern können sich gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei in ihrer Haus- oder Kinderarztpraxis informieren. Anmeldungen nehmen einzelne Haus- und Kinderarztpraxen sowie das Ostschweizer Kinderspital entgegen.

Am 10. Dezember 2021 hat Swissmedic den mRNA-Impfstoff von Pfizer/Biontech für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen. Die eidgenössische Kommission für Impffragen empfiehlt den Erziehungsberechtigen eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung zu machen. Empfohlen wird die Impfung insbesondere für Kinder mit einer chronischen Krankheit und Kinder, die enge Kontakte - beispielsweise Haushaltsmitglieder - von besonders gefährdeten Personen sind, welche sich selbst mit der Impfung nicht ausreichend schützen können (zum Beispiel Menschen mit geschwächtem Immunsystem). Den Erziehungsberechtigten wird empfohlen, sich bei ihrer Haus- oder Kinderärztin beziehungsweise ihrem Haus- oder Kinderarzt beraten zu lassen. Ausführliche Informationen sind auf der Internetseite des Bundesamts für Gesundheit unter www.bag.admin.ch zu finden.

Erziehungsberechtigte Personen können ihre Kinder bei einzelnen Haus- oder Kinderärzten, dem Ostschweizer Kinderspital oder in den Impfzentren in Herisau und Heiden anmelden. Das Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell impft nach wie vor Personen ab 12 Jahren. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren müssen sich von einer erziehungsberechtigen Person begleiten lassen. Weitere Details zur Impfung und zur Anmeldung gibt es auf der kantonalen Informationsseite zur Corona-Impfung unter www.ai.ch/coronavirus-impfung. (rk)

Mittwoch, 5. Januar - 10:42 Uhr

Ernst Zingg und Röbi Heim kandidieren für Kantonsrat und GPK in Gais

Mit den Rücktritten von Beat Landolt aus dem Kantonsrat und Richard Hofer aus der Geschäftsprüfungskommission werden in Gais Wahlen am 3.April 2022 nötig. Den Mitgliedern der Vereinigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gais (VdA) und der SP Ortspartei werden gemäss Medienmitteilung Ernst Zingg, alt Obergerichtspräsident Appenzell Ausserrhoden für den Kantonsrat und Röbi Heim für die Geschäftsprüfungskommission zur Nomination vorgeschlagen. «Die VdA und SP freuen sich, über die Bereitschaft dieser zwei ausgewiesenen Persönlichkeiten, sich für diese wichtigen Ämter zur Verfügung zu stellen», heisst es in der Mitteilung. Man sei überzeugt, den Gaiser Wählerinnen und Wählern zwei, für diese Ämter geeignete Kandidaturen zu unterbreiten. Die offizielle Nomination findet am 1. Februar statt. (pd)

17:04 Uhr

Erneuerung in der Bertold-Suhner-Stiftung

Anfang 2022 übernahm Raoul Egeli das Präsidium der Bertold-Suhner-Stiftung für Natur-, Tier- und Landschaftsschutz St. Gallen (www.bss-stiftung.ch). Neu in den Stiftungsrat gewählt wurden gemäss Medienmitteilung zudem Ursina Tobler und Ueli Rehsteiner. Die neuen Mitglieder folgen auf Andreas Menzl, der die Stiftung während 28 Jahren präsidierte, sowie auf René Honegger und Robert Meier. Die beiden bisherigen Mitglieder Rudolf Schwager und Robert Zingg verbleiben im fünfköpfigen Stiftungsrat.

Die Stiftung finanzierte in den letzten dreissig Jahren rund 500 Projekte mit 14 Millionen Franken und ermöglichte damit etwa das vier- bis fünffache dieser Summe an Projektmassnahmen. Der Schwerpunkt der Projekte lag in der Deutschschweiz, und hier besonders in der Ostschweiz, zum Beispiel die Sanierung von landschaftsgestaltenden Trockenmauern im Parc Ela oder die Förderung von Schmetterlingshabitaten im Neckertal und Toggenburg. Mit einem speziellen Projektmanagement wird die langfristige Nachhaltigkeit der finanzierten Projekte sichergestellt. Das Stiftungsvermögen beträgt gemäss Communiqué derzeit 28 Millionen Franken. (pd)

14:19 Uhr

Ursus & Nadeschkin mit neuem Programm im Casino Herisau

Ursus und Nadeschkin gastieren am Mittwoch, 26. Januar, sowie am Donnerstag, 27. Januar, jeweils 20 Uhr, im Casino Herisau. Das Duo präsentiert sein neues Programm. «Der Tanz der Zuckerpflaumenfähre» ist laut Medienmitteilung eine absurde Mischung aus Geschichten und Lieblingsnummern, die noch nie in einem Duo-Programm zu sehen waren. Es gehe um Goethe und Madonna. Um Indien oder China. Um Alleinsein mit Hilfe oder einfach mit Schlagzeug. Oder «um Ohrfeigen und Platzwechsel, um Neugier und Zitronen und Brillen, die fehlen, wenn sie uns fehlen», wie es im Communiqué heisst. (pd)

Vorverkauf und weitere Informationen bei Ticketcorner, Coop City, Manor sowie dominoevent.ch.

11:25 Uhr

Beförderungen bei der Appenzeller Kantonalbank

Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) hat gemäss Medienmitteilung per 1. Januar 2022 fünf Mitarbeitende zu Prokuristinnen und Prokuristen befördert: Nicola Graf, Privatkundenberaterin; Myrta Inauen, Privatkundenberaterin; Désirée Fitzi, Anlageberaterin: Markus Koller, Anlageberater Patrik Rusch, Kreditkundenberater. (pd)

10:32 Uhr

Neujahrskonzert mit Gilles Apap in Appenzell

Aus bekannten Gründen musste das Konzert von Gilles Apap in Appenzell bereits zweimal verschoben werden. Nun soll es als Neujahrskonzert am Freitag, 7. Januar, 20 Uhr, in der Kunsthalle Ziegelhütte stattfinden. Mit seiner Virtuosität und seiner Spielfreude verschmilzt er die verschiedensten musikalischen Stilbereiche: Werke des klassischen Standardrepertoires erklingen genauso stilecht, wie Jazz, Zigeunerweisen und Volksmusik aus aller Welt.

Allerdings gibt es auch beim dritten Anlauf eine Änderung in letzter Minute zu melden: Wegen Erkrankung einer Musikerin wird Gilles Apap statt mit dem angekündigten Ensemble «Colors of Invention» zusammen mit der Pianistin Dana Ciocarlie auftreten. Die beiden spielen seit vielen Jahren im Duo und weiteren Formationen zusammen. Und so reicht das Repertoire, das sie in Appenzell zum Neujahr spielen werden, von Schubert, Brahms, Kreisler, Fauré und De Fallas «Danse Espagnole» über Enesco bis hin zu verschiedenen Volksmelodien, Jazz und einem «Dracula Breakdown Transylmania».

Der in Algerien, in einer französischen Familie geborene Violinist Gilles Apap begann sein Studium in Frankreich und schloss seine Ausbildung am Curtis Institute of Music in Philadelphia ab. Rasch beschloss er, sich von den Zwängen der internationalen Musikindustrie zu befreien und seinen eigenen Weg zu gehen – unabhängig von den ihm angebotenen Karriereplänen. Und es gelang ihm: Gilles Apap, welchen Menuhin als «authentischen Geiger des 21. Jahrhunderts» bezeichnet hatte, trat in den grössten Konzertsälen mit den bekanntesten Orchestern auf. Anerkannt für seine Virtuosität und Phantasie, bietet er sehr individuell geprägte Interpretationen von klassischen Werken an, welche er gerne mit Jazz- oder Folkvariationen bestückt. Die Pianistin Dana Ciocarlie stammt ursprünglich aus Rumänien, lebt aber seit ihrem Studium in Paris und verfolgt eine glänzende internationale Konzertkarriere. (pd)

Reservationen in der Kunsthalle Ziegelhütte unter Telefon 071 788 18 60, per Email info@kunsthalleziegelhuette.ch oder auf der Homepage h-gebertka.ch

Dienstag, 4. Januar - 08:48 Uhr

TGA startete in die neue JO-Cup Saison

Nach guten Skitrainings anfangs Winter startete die Trainingsgemeinschaft Appenzell am Sonntag in die neue Skirennsaison. Die Athletinnen und Athleten mit Jahrgang 2010 und älter nahmen an beiden Slalomrennen auf der Gamsalp in Wildhaus teil.

Bei frühlingshaften Bedingungen starteten die Rennfahrerinnen und Rennfahrer der TGA in die neue JO-Cup-Saison (Jahrgänge 2006-2010). Sie bestritten zwei Slalomrennen auf der Gamsalp. Aufgrund der warmen Temperaturen waren vor allem zu Beginn der Rennen die Helferinnen und Helfer vom Skiclub Grabserberg im vollen Einsatz. Dank der guten Arbeit der Helfer konnte dann nach einigen Athleten auf dem gut präparierten Untergrund gefahren werden. Elenie Rempfler (SC Steinegg), Elodie Tichy (SC Brülisau-Weissbad) und Chiara Potocnik (SC Bühler) konnten mit zwei starken Rennen die ersten Top-Ten-Rangierungen in der neuen Saison herausfahren. Elenie Rempfler platzierte sich auf den Rängen vier und sieben, Elodie Tichy auf den Plätzen sieben und zehn und Chiara Potocnik erreichte die Ränge zehn und acht. Livia Signer (SC Brülisau-Weissbad) steigerte sich im zweiten Rennen und schaffte ebenfalls den Sprung unter die besten Zehn (Rang 9). Neben den Mädchen konnten auch die Knaben überzeugen. Neal Neff (SC Brülisau Weissbad) war vor allem im ersten Rennen schnell unterwegs und erreichte mit einem Rückstand von 2.07 Sekunden aufs Podest den fünften Rang. Neben Neal Neff kam auch Nico Sutter (SC Brülisau-Weissbad) mit den Bedingungen im ersten Rennen gut zurecht. Er fuhr in der Kategorie U14 auf den starken sechsten Platz. Eine Altersstufe höher konnte Cedrik Bartholet (SC Oberegg) seine konstanten Podestplätze vom letzten Jahr weiterführen. Er fuhr zwei Mal auf den dritten Rang. Neben Cedrik Bartholet startete auch Laurin Fritsche (SC Brülisau-Weissbad) in dieser Kategorie. Als jüngerer Jahrgang ist seine schnelle Fahrt auf den fünften Rang als sehr gut einzustufen. Weiter geht es für die Athletinnen und Athleten der TGA am nächsten Wochenende im Prättigau. In Grüsch werden zwei Combi-Race durchgeführt, was mit Slalom- und Riesenslalomschwüngen ein spannendes Rennformat für Kinder und Trainer sein wird. (pd)

14:32 Uhr

Rhythmen und Melodien zu Anfang und Ende

Am Sonntagabend begrüsste der Verein «Kultur in der Kirche Wolfhalden KuKKiK» das neue Jahr mit einem besonderen klanglichen Höhepunkt: Das Trio Anderscht mit der Hackbrettvirtuosin Andrea Kind präsentierte zusammen mit dem Rheintaler Saxophonisten Peter Lenzin ein buntes und abwechslungsreiches Konzert. Gleichzeitig war dies ein Abschied, denn löst sich KuKKiK mit diesem letzten Konzert auf.

Mit dem Neujahrskonzert knüpfte KuKKiK noch einmal an seine Erfolge als Kulturveranstalter an. Trotz strengen Corona-Schutzmassnahmen war die Kirche im erlaubten Rahmen bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine lange Schlange wartete vor der Kirchentür und bis das letzte Covid-Zertifikat kontrolliert war, verzögerte sich der Konzertbeginn um fast eine halbe Stunde. Zum grossen Bedauern von Andreas Ennulat mussten Besucherinnen und Besucher, die sich im Vorfeld keinen Platz reserviert hatten, sogar zu Dutzenden wieder heimgeschickt werden. Eine Zuhörerin brachte es auf den Punkt: «Schön, wenn man mit einem vollen Haus aufhören kann» und nach einer kurzen Bedenkpause fügte sie hinzu: «Aber noch schöner wär’s, wenn es weiter gehen könnte!»

Die über 300 Besucherinnen und Besucher erlebten in der Folge eine begeisternde musikalische Feierstunde. Ein Dutzend beschwingte Melodien entführte sie in die Alpen, zu rassigen Zigeunerklängen mit Django Rheinhardt, in die Tangowelt des Spaniers Astor Piazolla, mit Summertime von George Gershwin ins Hafenviertel von New Orleans, zu traditionellen Klezmerklängen mit der jiddischen Melodie «Rozhinkes mit Mandelen» (Rosinen mit Mandeln), bis hin zur Zugabe, der rasanten Petersburger Schlittenfahrt..

In wechselnden Formationen, solo, im Duo, zu dritt oder alle vier gemeinsam, interpretierten Peter Lenzin, Saxophon, und das Trio Anderscht mit Andrea Kind und Fredi Zuberbühler, Hackbrett und Roland Christen, Kontrabass, einen bunten Strauss von Eigenkompositionen bis hin zu Werken bekannter und beliebter Komponisten. Ein farbiger Mix von Jazz und Volkstümlichem. die vier Musiker überzeugten mit hoher Präzision und grosser Bühnenpräsenz. Sie überraschten mit gelungenen Arrangements und witzigen Improvisationen. Immer wieder konnte das rasend schnelle und temperamentvolle Spiel der Hackbrettkünstlerin bewundert werden. Die grosse Vielseitigkeit dieses Musikinstruments überraschte. Die virtuosen und bisweilen auch eigenwilligen Saxophonklänge von Peter Lenzin, der auch fremdländische Hirtenflöten in Perfektion erklingen liess, fügten sich hervorragend in die urchige Hackbrettmusik ein. Ein letzter Höhepunkt in der schillernden Perlenkette der 38 hochstehenden Konzerte des Kulturvereins. (pd)

Montag, 3. Januar - 14:11 Uhr

Casino-Konzert mit Nuria Rial abgesagt

Wegen Corona im Ensemble kann das Konzert der Casino Gesellschaft Herisau vom Mittwoch, 5.Januar 2022 mit Nuria Rial und den Cornets Noirs nicht stattfinden. Das teilte der Veranstalter am Montag mit.

Montag, 3. Januar - 10:09 Uhr

Mehr Einwohner in Reute

Die Gemeinde Reute ist 2021 leicht gewachsen. Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, lebten Ende Jahr 694 Personen in Reute. Das sind 3 mehr als im Vorjahr. Gemäss Statistik gibt es deutlich mehr Männer (371) als Frauen (323). (gk)

Samstag, 1. Januar 2022 - 15:12 Uhr

Autofahrer kollidiert in Rehetobel mit Mauer

Beim Selbstunfall in Rehetobel entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken. Bild: KPAR

Am Freitagnachmittag fuhr ein 65-jähriger Lenker mit seinem Personenwagen kurz vor 14 Uhr von St. Gallen kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Rehetobel. Im Bereich Habset verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer Mauer. Am Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. (kpar)

16:18 Uhr

Gais sichert sich Ligaerhalt

Sandra Mohsin Bild: PD

Das Duell gegen Bulle 1 endete mit dem klaren Sieg für Gais. Mit 1510 gegen 1530 Punkten errangen die Sportschützen den 3. Sieg in 5 Wettkämpfen. Somit ist der Verbleib in der Nationalliga B für das Jahr 2022, vor den beiden letzten Begegnungen im Januar, gesichert. Die höchsten Gaiser Resultate erreichten: Barbara Schläpfer 199 Pt., Claudia Höhener 198 Pt, Sandra Mohsin und Tamara Katschnig mit je 192 Pt..(pd)

13:56 Uhr

Club ehemaliger Huber+Suhner-Lehrlinge unterstützt Tosam-Lehrling

WinVita»-Ausbildnerin Corinne Zähner, Hans Peter Manser, Detailhandels-Lehrling Minh Chang Nguyen, Andrea Lieberherr (Stiftung Tosam) und Jenny Fuchs-Mettler. (Bild: zVg) Bild: PD

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk gab es kürzlich für Minh Chang Nguyen, Detailhandels-Lehrling bei «Tosam WinVita» in Herisau. Seine EBA-Ausbildung wird vom Club der ehemaligen Huber+Suhner-Lehrlinge des Werks Herisau mit über 3000 Franken unterstützt.

Die Stiftung Tosam richtete 2005 an der Melonenstrasse in Herisau in Zusammenarbeit mit Caritas den Detailhandelsladen «Tosam WinVita» ein. In diesem werden − wie auch in den anderen acht Tosam-Betrieben − rund ein halbes Dutzend Menschen mit IV-Rente oder Sozialhilfeunterstützung beschäftigt. Wenn immer möglich bietet der von Corinne Zähner geführte Betrieb auch Ausbildungsplätze an. Einen solchen erhielt der 1998 in der Schweiz geborene Minh Chang Nguyen im August. Als Sohn vietnamesischer Flüchtlinge kam Minh Chang Nguyen im Alter von drei Jahren nach St.Gallen. Der inzwischen 23-Jährige mit Lern- und Schulschwäche absolvierte eine praktische Ausbildung im Service (nach INSOS), fand im ersten Arbeitsmarkt aber keine Anstellung. Seit August 2020 gehört er zum Team von «WinVita» in Herisau, wo er sich während einem Jahr als «Angestellter im zweiten Arbeitsmarkt» bewährte. Minh Chang Nguyen ist willens, selbstständig zu werden und nicht vom Staat abhängig zu sein. Dies soll nun in einem zweiten Anlauf mit einer zweijährigen Ausbildung zum Detailhandelsangestellten mit EBA-Abschluss bei «WinVita» gelingen. Grösste Herausforderung für Nguyen ist aber, die hiesige Sprache so zu verstehen, dass ein erfolgreicher Besuch der Gewerbeschule möglich ist. Dafür setzt sich auch seine Lehrmeisterin Corinne Zähner ein. Um die zusätzlichen Ausbildungskosten (über 8000 Franken) von Minh Chang Nguyen zu finanzieren, suchte Andrea Lieberherr von der Tosam Stiftung Unterstützungen, welche gefunden wurden. Während eine St.Galler Stiftung fünf Tausendernoten beisteuerte, übernimmt der «Club der ehemaligen Huber+Suhner Lehrlinge des Werks Herisau» den Rest. (pd)

11:30 Uhr

Silvesterchlausen-Film für alle

Die epidemiologische Lage rund um Covid-19 erfordert weiterhin viel Kreativität. Nachdem das Silvesterchlausen auch dieses Jahr nicht von allen erlebt werden kann, ermöglicht Appenzellerland Tourismus AR gemäss Medienmitteilung am 31. Dezember und am 13. Januar ein kostenloses Streaming des Kinofilms «Silvesterchlausen» von Produzent Thomas Rickenmann. Dieser bringt den gelebten Brauch zu den Einheimischen und den Gästen in die warme Stube.

Bereits seit dem Appell der Ausserrhoder Regierung an die Gäste, dem Silvesterbrauch gänzlich fernzubleiben, informiert Appenzellerland Tourismus AR nach eigenen Angaben auf ihrer Website über mögliche Alternativen für den Jahreswechsel und ruft zur Eigenverantwortung und Solidarität auf. Interessierten werde ans Herz gelegt, das Chlausen aus der Ferne zu beobachten. Nur so könne das Brauchtum ohne Folgen gelebt werden, heisst es in der Medienmitteilung.

Das Team der Tourismusorganisation hat laut Communiqué 101 alternative Ideen für den Silvestertag gesammelt. Von Wandertipps, über empfehlenswerte Sonnenbänkli mit besonderer Aussicht bis hin zu Buchempfehlungen ist für jede und jeden etwas dabei. Pünktlich auf den 31. Dezember wird nun eine 102. Alternative präsentiert, die das Brauchtum direkt ins Wohnzimmer bringt. Am 31. Dezember und am 13. Januar kann der Film «Silvesterchlausen» kostenlos unter www.appenzellerland.ch/silvesterchlausen angeschaut werden. Um dies möglich zu machen, hat sich Appenzellerland Tourismus AR mit dem Filmemacher Thomas Rickenmann zusammengeschlossen.

Der Film «Silvesterchlausen» setzt sich mit einem der ältesten Bräuche des ausserrhodischen Hinterlandes auseinander. Was verbirgt sich hinter der Tradition? Wie hat sie sich über all die Jahre hinweg verändert? Und was bewegt so viele Menschen dazu, für gerade einmal zwei Tage im Jahr tausende Freizeitstunden zu investieren? «Silvesterchlausen» gibt Antworten und gewährt intime Einblicke in das Leben der Chläuse. Der Film nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine 100-minütige Reise hinter die Kulissen des Brauchtums und zeigt Menschen von den Vorbereitungen bis hin zum lang ersehnten Tag. Ein eindrückliches Filmerlebnis. (pd)

Donnerstag, 30. Dezember - 9:24 Uhr

Ausserrhoder Kinder- und Familienimpftag am 5. Januar

Am 5. Januar wird Appenzell Ausserrhoden in den Impfzentren Herisau und Heiden einen Kinder- und Familienimpftag durchführen. Das teilte die Kantonskanzlei am Donnerstag mit.

Der Covid-19-Impfstoff Comirnaty® von Pfizer/BioNTech wurde kürzlich für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in der Schweiz zugelassen. Der Impfstoff wird in zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht und enthält etwa ein Drittel der Dosis für Jugendliche und Erwachsene. Für genesene Kinder genügt eine Impfstoffdosis. Kinder zwischen fünf und elf Jahren können geimpft werden, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte dies aufgrund der individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung wünschen. Das Bundesamt für Gesundheit BAG und die Eidgenössische Impfkommission EKIF empfehlen die Impfung, insbesondere für Kinder mit einer chronischen Krankheit und für Kinder, die enge Kontakte (z.B. im Haushalt) mit besonders gefährdeten Personen haben. Eine Beratung zur Impfung für Kinder wird in den Impfzentren nicht angeboten und hat bei Bedarf durch den eigenen Kinderarzt oder die eigene Kinderärztin zu erfolgen. Das Ostschweizer Kinderspital plant ebenfalls eine Impfstelle für Fünf- bis Elfjährige.

Kinder der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren werden in den Ausserrhoder Impfzentren in Herisau und Heiden im Beisein eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten geimpft. Gleichzeitig können sich am Kinder- und Familienimpftag auch Geschwister und Eltern impfen lassen. Eine Anmeldung für eine gleichzeitige Impfung von mehreren Familienangehörigen ist über die Hotline 071 353 67 97 möglich. Ab dem 6. Januar 2022 sind Kinderimpfungen auch an allen übrigen Impftagen möglich, Anmeldungen unter https://covid19.impf-check.ch/. (kk)

Informationen zur Kinderimpfung geben die Kinderärztinnen und Kinderärzte und sind auch auf der Homepage der Fachgesellschaft in der Kinder- und Jugendmedizin www.paediatrieschweiz.ch zu finden. Alle weiteren Informationen rund um Covid-19 können unter www.ar.ch/corona abgerufen werden.

Mittwoch, 29. Dezember - 10:25 Uhr

Gemeinde Bühler wählt neue Mitarbeiterin

Die Gemeinde Bühler hat Corina Ramseier als neue Verwaltungsangestellte unter anderem beim Zivilstandsamt gewählt. Das teilt die Gemeinde am Mittwoch mit. Ramseier ist Nachfolgerin von Silvia Boppart und wird die Stelle im 90-Prozent-Pensum am 3. Januar antreten. 40 Prozent wird sie beim Zivilstandsamt tätig sein und dort innert drei Jahren die zweijährige Ausbildung zur Zivilstandsbeamtin mit eidgenössischem Fachausweis absolvieren. Die anderen 50 Prozent werden als Stellvertretung Einwohnerkontrolle / Bestattungsamt, Finanzverwaltung und besondere Aufgaben aufgeteilt.

Corina Ramseier hat ihre Ausbildung bei der Gemeinde Teufen absolviert. Während ihrer Lehrzeit absolvierte sie die Ausbildung für ein halbes Jahr beim Zivilstandsamt Appenzeller Mittelland in Bühler. Mit der Wahl von Frau Ramseier sei sichergestellt, dass jede Abteilung eine Stellvertretungslösung hat. Der Gemeinderat Bühler wünscht Frau Ramseier in der Mitteilung einen guten Start und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Dienstag, 28. Dezember - 14:26 Uhr

Solarenergie in Ausserrhoden soll stärker gefördert werden

Der Ausserrhoder Regierungsrat treibt im Rahmen des Förderprogramms Energie den Ausbau der Stromproduktion mittels Fotovoltaikanlagen voran und verdoppelt deren Bundesförderung mit kantonalen Mitteln. Dies teilt die Kantonskanzlei in einer Medienmitteilung mit. Dafür hat der Kantonsrat im Rahmen des Voranschlags für 2022 eine zusätzliche Million Franken bereitgestellt.

2022 stellt Ausserrhoden für die Förderung von Fotovoltaikanlagen eine Million Franken zusätzlich zur Verfügung. Bild: Keystone

Grund dafür sind die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien. Der Entwurf der Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes verlangt neu, dass bis 2035 mindestens 40 Prozent des im Kanton verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien im Kanton erzeugt werden soll. Aufgrund des hohen Ausbaupotenzials und der vorhandenen Flächen auf den Gebäudedächern im Kanton sieht der Regierungsrat gemäss der Mitteilung in der Förderung der Sonnenergie die grössten Chancen, um den Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Unterstützung durch Bund, Kanton verdoppelt Beitrag

Der Bau von PV-Anlagen wird in der ganzen Schweiz durch die Einmalvergütung des Bundes bereits finanziell unterstützt. Beiträge erhalten netzgekoppelte Solarstromanlagen ab einer Leistung von 2 Kilowatt-Peak. Beitragsberechtigt sind neue Anlagen und die Erweiterung bestehender Anlagen mit Inbetriebnahme nach dem 1. Januar 2022.

Diese Einmalvergütung des Bundes für neue PV-Anlagen wird ab dem 1. Januar 2022 durch kantonale Mittel verdoppelt. Bei Erweiterungen einer PV-Anlage entfällt der Grundbeitrag. Der maximale kantonale Förderbeitrag pro Vorhaben beträgt 100 000 Franken. Das Budget 2022 für diese zusätzliche Fotovoltaikförderung ist auf 1 Million Franken beschränkt. Im kantonalen Aufgaben- und Finanzplan sind weitere Mittel ab 2023 eingeplant.





Förderung ist Teil des Energiekonzepts

Förderung beantragen können private Liegenschaftsbesitzende und Gemeinden. Dafür ist ein Gesuch mit der rechtskräftigen Auszahlungsverfügung des Bundes einzureichen. Beitragsgesuche können ab dem 10. Januar 2022 unter portal.dasgebaeudeprogramm.ch/ar erfasst werden. Die Berücksichtigung erfolgt nach Eingangsdatum; überzählige Gesuche werden auf eine Warteliste genommen. Das mit der PV-Förderung ergänzte kantonale Förderprogramm Energie 2021 Plus ist ab Januar 2022 auf www.energie.ar.ch unter der Rubrik ‹Förderung› einsehbar. Die Förderung von Fotovoltaikanlagen zur nachhaltigen Stromproduktion im Kanton ist Teil der Massnahmen zur Umsetzung des kantonalen Energiekonzepts 2017-2025 und des Regierungsprogramms 2020-2023. (kk)

Dienstag, 28. Dezember - 11:17 Uhr

Nach 40 Jahren Tätigkeit für die APPKB geht Lucia Fässler in Pension

Ende des Jahres geht Lucia Fässler bei der Appenzeller Kantonalbank (APPKB) in Pension.

Begonnen hat die Laufbahn von Lucia Fässler bei der APPKB bereits vor über vierzig Jahren, am 1. Februar 1979, in der sogenannten Maschinenbuchhaltung. Dort arbeitete sie gemäss einer Medienmitteilung fünf Jahre als Mitarbeiterin Datenerfassung. Anschliessend betätigte sie sich als Familienfrau. Am 12. April 1999 kehrte Lucia Fässler als Teilzeitangestellte Registratur und Aushilfe Spedition zurück zur APPKB. Seit dem 1. November 2005 arbeitet sie als Mitarbeiterin im Backoffice Anlagekunden. Die Appenzeller Kantonalbank dankt in der Mitteilung Lucia Fässler für ihren grossen Einsatz und wünscht ihr viele schöne Momente im neuen Lebensabschnitt. (pd)

Dienstag, 28. Dezember - 09:44 Uhr

Von 10.30 bis 15 Uhr ist das Herisauer Dorfzentrum an Silvester gesperrt

Am 31. Dezember werden die Strassen im Herisauer Zentrum – Platz, Obstmarkt sowie Bahnhof-, Oberdorf- und Buchenstrasse – von 10.30 bis 15 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Dies teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Dadurch wird Platz geschaffen für die Chlausenschuppel, die an Silvester, wie es das Brauchtum will, durchs Dorf ziehen. Wo Zuschauende den Mindestabstand von anderthalb Metern nicht einhalten können, muss eine Maske getragen werden. Damit sich Zaungäste beim Warten auf die Chläuse aufwärmen können, betreiben einheimische Vereine Verpflegungsangebote im Alten Zeughaus und in der Chälblihalle sowie einen Stand vor der Chäshalle.

Am Freitag steht unter anderem im Herisau das Silvesterchlausen an. Bild: APZ

Der Regierungsrat hat Gäste von ausserhalb des Kantons angesichts der epidemischen Lage dazu aufgefordert, in diesem Jahr dem Silvesterchlausen fernzubleiben. Somit werden seitens der Gemeinde auch keine zusätzlichen Parkplätze für Gäste angeboten. (gk)

Montag, 27. Dezember - 18:03 Uhr

Knatsch um Planerwahlverfahren zum Bahn- und Bushof in Heiden

So soll der neue Bahn- und Bushof in Heiden dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Innert der Einsprachefrist ging beim Obergericht eine Beschwerde gegen das Planerwahlverfahren zum neuen Heidler Bahn- und Bushof ein. Die öffentliche Präsentation werde deshalb erst im neuen Jahr stattfinden, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Über das Datum der Ausstellung wird frühzeitig informiert. Ebenfalls wird dann das Projekt im Gemeindeblatt vorgestellt. (gk)

Montag, 27. Dezember - 14:27 Uhr

Haus Vorderdorf erhält neue Stiftungsratspräsidentin

Seit fast zehn Jahren präsidierte Bruno Schlegel aus Degersheim den Stiftungsrat des Wohn- und Pflegeheims haus vorderdorf in Trogen. Davor hatte er 15 Jahre als dessen Vizepräsident gewirkt und kann auf insgesamt über 40 Jahre Mitgliedschaft im Stiftungsrat zurückblicken.

Antonia Fässler löst Bruno Schlegel ab und wird Präsidentin des Stiftungsrates des Stiftung haus vorderdorf. Bild: PD

Per Ende Jahr wird Bruno Schlegel das Stiftungsratspräsidium abgeben. Seine Nachfolgerin als Präsidentin des Stiftungsrates wird Antonia Fässler aus Appenzell. Als vormalige Gesundheits- und Sozialdirektorin des Kantons Appenzell Innerrhoden bringe Fässler Branchenwissen und die nötige Erfahrung in der strategischen Führung von Alters- und Pflegeinstitutionen mit, heisst es in einer Medienmitteilung.

Haus Vorderdorf hat sich zu einem Pflegeheim entwickelt

Im Rahmen einer würdigen Abschiedsfeier wurden die Verdienste von Bruno Schlegel verdankt. In seinen Wirkungsjahren habe sich das haus vorderdorf von einer auf Gehörlose spezialisierten Institution hin zu einem Pflegeheim entwickelt, das auch für Menschen ohne Hörbehinderung offen ist, schreibt die Stiftung. Letztere bilden heute sogar den Hauptanteil der Bewohnenden. Im Jahr 2016 wurde das Heim zudem mit einem Neubau mit 14 Wohnungen ergänzt, in denen Betreutes Wohnen angeboten wird. Damit stehe das haus vorderdorf heute als moderne und bedürfnisgerechte Pflegeinstitution da, die seit Jahren wirtschaftlich erfolgreich geführt wird, lob der Stiftungsrat. (pd)

Montag, 27. Dezember - 11:11 Uhr

Massnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung

Der Regierungsrat hat die Klimastrategie für Appenzell Ausserrhoden verabschiedet. Die Strategie definiert die klimapolitischen Ziele und Leitlinien und veranlasst im Rahmen einer dynamischen Planung Massnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Durch aktives und vorausschauendes Handeln sollen die Treibhausgasemissionen gesenkt und negative Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt, Bevölkerung und Wirtschaft reduziert werden. Bereits 2022 werde mit der Umsetzung der Massnahmen gestartet, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons heisst.

Bei den Klimaanpassungsmassnahmen wurden unter anderem der Bereich Wald berücksichtigt. Bild: Pablo Rohner

Die Schweiz hat sich im Rahmen des Pariser Klimaübereinkommens verpflichtet, bis 2030 ihren Treibhausgas-Ausstoss gegenüber dem Stand von 1990 zu halbieren und bis 2050 nicht mehr Treibhausgase zu emittieren als natürliche und technische Speicher aufnehmen können. Das Zwischenziel, den Ausstoss klimaschädlicher Gase in der Schweiz bis 2020 um 20 Prozent gegenüber 1990 zu senken, wurde nicht erreicht. Mit einer Zunahme der Jahresmitteltemperatur um 2 Grad Celsius gegenüber dem Messbeginn 1864, stieg die Temperatur in der Schweiz zudem gut doppelt so stark an wie im globalen Mittel. Dies hat Folgen wie beispielsweise eine Zunahme von Starkniederschlägen sowie Hitzewellen und Trockenperioden.

Strategie stützt sich auf dem Klimabericht ab

Der Ausserrhoder Regierungsrat unterstützt die nationalen Klimaziele und ist bereit, den notwendigen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten. Dieses Ziel soll auch nach der Ablehnung des revidierten CO2-Gesetzes am 13. Juni weiterverfolgt werden. Nach Auffassung des Regierungsrats ist «nichts tun» keine Option. Er ist der Überzeugung, dass ein Zuwarten sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimaanpassung später mit umso höheren Kosten verbunden sein wird.

Im Jahr 2020 wurde für den Kanton ein umfassender Klimabericht zu den Risiken und Chancen des Klimawandels sowie zu möglichen Klimamassnahmen erarbeitet. Der Regierungsrat hat beschlossen, aufbauend auf diesem Bericht eine kantonale Klimastrategie zu erarbeiten. Darin sind zum einen die strategischen Grundsätze und die Ausrichtung definiert, zum andern Massnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung aufgeführt. Die Strategie berücksichtigt die Rahmenbedingungen von Appenzell Ausserrhoden und fokussiert auf Bereiche, deren Umsetzung unmittelbar in der Zuständigkeit respektive dem direkten Einflussbereich des Kantons liegen. Die Gemeinden seien eingeladen, eine ergänzende, auf die Kommune fokussierte Strategie mit angepassten Massnahmen umzusetzen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Kantonsrat entscheidet über Klimastrategie

Die in der Klimastrategie definierten Massnahmen betreffen die Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Landnutzung sowie den Bereich Konsum und Ressourcen. Bei den Klimaanpassungsmassnahmen wurden die Bereiche Naturgefahren, Wald, Biodiversität, Raumplanung und Gebäude, Landwirtschaft sowie Gesundheit berücksichtigt. Aus diesem Katalog wurden Massnahmen priorisiert, mit deren Umsetzung bereits im Jahr 2022 begonnen wird. Der Massnahmenkatalog sowie die Priorisierung der Massnahmen werden fortlaufend überprüft, aktualisiert und angepasst.

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass Gemeinden, Wirtschaft und Bevölkerung die Ausserrhoder Klimastrategie unterstützen werden und die Massnahmen dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen. Die kantonale Klimastrategie wird dem Kantonsrat an einer nächsten Sitzung zur Kenntnisnahme vorgelegt. Sie ist einsehbar unter www.ar.ch/klima. (kk)

Montag, 27. Dezember, 09:17 Uhr

Neue Geschäftsführerin des WWF Appenzell

Am 1. Januar 2022 tritt Mila Yong die Stelle der Geschäftsführung des WWF Appenzell an. Sie folgt auf Martin Zimmermann, der pensioniert wird. Nach über 35 Jahren beim WWF wechselt der langjährige Geschäftsführer des WWF Appenzell, Martin Zimmermann, anfangs nächstes Jahr in den Ruhestand. Die 27-jährige St. Gallerin, Mila Yong, tritt an seine Stelle, wie der WWF Appenzell in einer Mitteilung schreibt.

Nach 35 Jahren beim WWF übergibt Martin Zimmermann die Geschäftsführung des WWF Appenzell an Mila Yong. Bild: pd

Martin Zimmermann hat neben der Geschäftsführung verschiedene Biodiversitäts- und Umweltbildungsprojekte des WWF in der Ostschweiz aufgebaut und realisiert. «Im ehemaligen Oekozentrum des WWF in Stein wurde meine Leidenschaft für die Umweltbildung geweckt», so Zimmermann. «Das war für mich der Antrieb, im Laufe der Jahre Projekte wie das Kurs- und Exkursionsprogramm «NaturLive», die Erlebnisbesuche für Schulen «NaturSchule» zu entwickeln.»

Da dem Erwachsenenbildner das Lernen mit Kopf, Herz und Hand immer wichtig war, stellte er mit dem WWF-Team auch das Projekt «NaturAktiv», Natureinsätze mit Freiwilligen, Firmenteams und Asylsuchenden auf die Beine. «Diese Projekte laufen längst ohne mein Zutun erfolgreich», sagt Zimmermann. Das habe Raum für verschiedene Biodiversitätsprojekte, wie zum Beispiel die Wiesen- oder Heckenmeisterschaften oder auch grössere Artenförderungsprojekte gegeben. «Synergien zu nutzen, ist eine gute Sache. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen, Amtsstellen und der Landwirtschaft konnten wir diese Projekte zugunsten der Natur durchführen», betont Zimmermann. Ohne Partner wäre dies kaum möglich gewesen.

Diesen Leitsatz setzte Martin Zimmermann auch an seinem Arbeitsplatz um. Aus dem ehemaligen Einmannbetrieb ist ein WWF-Regiobüro mit acht Mitarbeitenden geworden, das zusammen mit den WWF-Vorständen die WWF-Arbeit in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau koordiniert, Umweltprojekte entwickelt und betreut oder Bauprojekte auf ihre Gesetzeskonformität prüft.

«Bei meinem Namen würde man es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich Wurzeln in Innerrhoden», lacht Mila Yong. Sie fügt an: «Mein Grossvater stammt von hier. Ich kenne daher die Gegebenheiten und die Menschen in Innerrhoden und Ausserrhoden». Väterlicherseits gehen die Wurzeln von Mila Yong ins weit entfernte Singapur. Mila Yong lebt in St.Gallen und ist in Züberwangen aufgewachsen. «Ich glaube die Mischung aus Heimatverbundenheit und Weltoffenheit braucht es auch im Naturschutz. Eine fortschrittliche Naturschutzgesetzgebung und deren Einhaltung sind mein Ziel – dabei dürfen aber lokale Begebenheiten nicht vergessen werden.»

Um auf dieses Ziel hinzuarbeiten, ist sie gut gewappnet. Nach einem Masterstudium in Nachhaltiger Entwicklung arbeitete sie bei Pro Natura St.Gallen-Appenzell und ist jetzt seit einem Jahr im WWF Regiobüro St.Gallen, Appenzell, Thurgau als Projektleiterin tätig. Landwirtschaft und Raumplanung im Fokus «Besonders den Themen Landwirtschaft, Raumplanung und Grossraubtiere möchte ich mich in meiner neuen Funktion widmen.» Landwirtschaft und Raumplanung sind grosse Hebel, um eine nachhaltigere Zukunft möglich zu machen. «Aber auch das Thema Grossraubtiere, wie beispielsweise der Wolf, wird uns früher oder später auch in der gesamten Ostschweiz verstärkt beschäftigen.» Deshalb sei es nötig, bereits jetzt Verständnis zu schaffen und auf ein Nebeneinander von Wolf und Landwirtschaft hinzuarbeiten. Dass auch die Förderung der Biodiversität in ihrem neuen Tätigkeitsbereich von grosser Bedeutung ist, ist für Mila Yong eine Selbstverständlichkeit.

Samstag, 25. Dezember -15:44 Uhr

Brand in Waldstatt

Am Samstagnachmittag hat in Waldstatt ein Gebäude gebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wobei drei Personen mit der Ambulanz zur Beobachtung ins Spital gebracht wurden.

Bild: Andrea Häusler

Zuerst stieg Rauch aus dem Dach, später gab es offene Flammen: Gebrannt haben der 2. Stock und Dachstock eines Gebäudes an der Hauptstrasse in Waldstatt. Gemäss der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ging die Meldung um 15.15 Uhr ein. Die unverzüglich alarmierten Feuerwehren von Waldstatt, Herisau und Schwellbrunn stellten fest, dass das Ober- und Dachgeschoss in Brand stand. Sie brachten das offene Feuer rasch unter Kontrolle. Anschliessend mussten Teile des Daches geöffnet werden, um die Glutnester im Dachstock zu löschen. Die Bewohner der Liegenschaft konnten das Haus verlassen. Bei drei Personen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, diese wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur Beobachtung ins Spital überführt.

Es standen rund 90 Angehörige der Feuerwehren Waldstatt, Herisau und Schwellbrunn, des Rettungsdienstes, sowie Spezialisten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden und der Assekuranz im Einsatz. Der gesamte Sachschaden beläuft über mehrere Hunderttausend Franken.

In dem Gebäude wohnten zwei Familien und im untersten Stock waren Büroräume. Da die Liegenschaft unbewohnbar ist, wurde durch die Gemeinde Waldstatt für die Bewohner eine Ersatzunterkunft organisiert. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten. (red.)

Bild: Andrea Häusler

14:01 Uhr

2,78 Millionen Franken für Bahnhof Herisau

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat entschieden, die Gemeinde Herisau für den Neubau von Bushof und Bahnhofplatz mit einem Kantonsbeitrag von 2’780’000 Franken zu unterstützen. Abschliessend entscheidet der Kantonsrat über den Beitrag.

So könnte der Bahnhof Herisau in Zukunft aussehen. Pd

Bahnhofgelände und Bushof werden gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei den heutigen Anforderungen an Sicherheit und Kundenfreundlichkeit nicht mehr gerecht. Nach jahrelanger Planung wurde das Projekt «Bahnhofplatz mit Bushof» mit Gesamtkosten von 42,6 Millionen Franken vom Herisauer Stimmvolk am 27. September 2020 klar angenommen. Damit kann eine neue moderne Drehscheibe für die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs mit deutlich attraktiveren Zugängen für Fussgänger und Velofahrer realisiert werden. Dank einem Lift und einer Passerelle wird auch das Quartier Ebnet sowie das kantonale Spital, die Berufsschule sowie die kantonale Verwaltung besser und direkter an das Bahnhofareal angeschlossen. Aufgrund der hohen kantonalen Bedeutung des Projektes möchte der Regierungsrat auf Grundlage der Gesetzgebung über die Förderung des öffentlichen Verkehrs, das Projekt der Gemeinde Herisau mit einem Kantonsbeitrag unterstützen. (kk)

13:44 Uhr

Gemeindefusionen: IG ruft Bevölkerung zur Mitwirkung auf

Kürzlich hat sich die vorberatende Kommission des Ausserrhoder Kantonsrats für eine Reduktion der Anzahl Gemeinden von 20 auf 4 und somit für den Gegenvorschlag der Regierung ausgesprochen. Die IG begrüsst diese Ansicht, betont aber in einer Medienmitteilung, die Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» und den Gegenvorschlag des Regierungsrates nicht gegeneinander auszuspielen. Beide Lösungsansätze seien gut, zielten in die richtige Richtung und sollten weiterverfolgt werden, schreibt sie. Entsprechend werde sich die IG auch nicht gegen den Gegenvorschlag auflehnen. Sie appelliert an die Bevölkerung, an der Volksdiskussion zum Gegenvorschlag, welche im Anschluss an die 2. Lesung der Volksinitiative und die 1. Lesung des Gegenvorschlages im Kantonsrat vom 21. Februar stattfinden wird, aktiv teilzunehmen. Zuhanden des Regierungsrates richtet die IG den Wunsch, «die nächsten Schritte zur Behandlung der Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» nun konsequent und zügig voranzutreiben». (pd)

Freitag, 24. Dezember - 9:48 Uhr

86‘500 Franken für gemeinnützige Institutionen

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat 86‘500 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen vergeben: 25‘000 Franken werden im Kanton und in der Region eingesetzt, 20‘000 Franken erhalten Institutionen in der Schweiz und 41‘500 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte ins Ausland.

Es wurden gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei vierzehn Gesuche eingereicht, wovon drei Gesuche den Kanton, drei die übrige Schweiz und acht die Entwicklungshilfe betrafen. Auf kantonaler Ebene konnten zwei Gesuche berücksichtigt werden. Im Bereich gemeinnützige Zwecke übrige Schweiz wurden zwei Gesuche berücksichtigt. Im Rahmen der Entwicklungshilfe wurden wegen beschränkter finanzieller Mittel zwei Gesuche ausgeschieden.

Auf kantonaler Ebene wird die Stiftung benevol St. Gallen und die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft (AGG) jeweils mit einem Beitrag bzw. einem Druckkostenbeitrag unterstützt. Auf nationaler Ebene erhält der Verein TearFund Schweiz für das Teenie-Sensibilisierungsprogramm «Nacht ohne Dach» und der Verein JASS für das Projekt Social Influencer einen Beitrag aus dem Lotteriefonds. Insgesamt 41‘500 Franken werden für sechs Entwicklungshilfeprojekte in Mali, Simbabwe, Uganda, Burundi, Tschad und Guatemala eingesetzt.

16:47 Uhr

Zwei Personenwagen in Herisau kollidieren

Am Donnerstag ist es in Herisau zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr kurz nach 11 Uhr eine 19-jährige Automobilistin von einem Parkplatzareal auf die Cilanderstrasse und beabsichtigte nach links in Richtung Schwänlikreisel zu fahren. Dabei übersah sie einen Personenwagen, welcher auf der Cilanderstrasse in Richtung Gossauerstrasse fuhr. An den Personenwagen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (KapoAR)

16:12 Uhr

Kein Frühchlausen in Urnäsch

Im vergangenen Jahr war das Silvesterchlausen wegen der Coronapandemie untersagt. Dieses Jahr gibt es kein Verbot, jedoch weist der Ausserrhoder Regierungsrat eindringlich auf die aktuellen Regeln hin. Auswärtigen Gästen wird ans Herz gelegt, dem Silvesterchlausen fernzubleiben. Nun reagiert die Gemeinde Urnäsch. Aufgrund der neuen einschränkenden Vorschriften falle das Frühchlausen aus und die Strassenbeleuchtung am Morgen des 31. Dezember 2021 werde im Dorfzentrum erst um 5.30 Uhr eingeschaltet. Das teilte die Gemeindekanzlei am Donnerstag mit.

UMGEBUNG URNAESCH, URNAESCH: Silvesterklaeuse feiern den alten Silvester in der Naehe von Urnaesch.



[13 January 2014] Benjamin Manser

Weiter werde in Urnäsch keine zusätzliche Infrastruktur für Gäste zur Verfügung gestellt. Somit werden keine zusätzlichen Parkplätze und kein Shuttle-Busbetrieb zur Schönau angeboten. Die Gemeindekanzlei verweist zudem auf die geltenden Coronamassnahmen. Abschliessend heisst es in der Mitteilung: «Der Gemeinderat ersucht die Silvesterchläuse sowie die ganze Bevölkerung um Beachtung der geltenden Corona-Schutzbestimmungen und wünscht allen frohe Festtage sowie einen schönen neuen und alten Silvester unter Einheimischen.» (gk)

14:35 Uhr

Neuer Leiter Kanzleidienste in Ausserrhoden

Christian Bernhardsgrütter Bild: PD

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat an seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause Christian Bernhardsgrütter als Nachfolger von Jürg Weder für die Leitung der Kanzleidienste in der Kantonskanzlei gewählt. Christian Bernhardsgrütter ist laut Medienmitteilung aktuell als Vizepräsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil tätig und wird seine Arbeit beim Kanton Appenzell Ausserrhoden per 1. April 2022 aufnehmen. Der patentierte Rechtsagent und diplomierte Verwaltungsfachmann GFS wohnt mit seiner Familie in Niederbüren. (kk)

Donnerstag, 23. Dezember - 13:12 Uhr

Rollerfahrerin übersieht stillstehendes Auto

Am Mittwochnachmittag fuhr eine Rollerfahrerin auf der Gaiserstrasse von Meistersrüte in Richtung Appenzell. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen erkannte sie ein auf der Gaiserstrasse stillstehendes Auto im Bereich der Verzweigung Obere Hirschbergstrasse zu spät. Die Frau fuhr gemäss Medienmitteilung mit ihrem Roller in das Heck des Autos und stürzte. Das Ambulanzteam vom Gesundheitszentrum Appenzell stellte bei der Rollerfahrerin keine Verletzungen fest. (KapAI)

Donnerstag, 23. Dezember - 8:54 Uhr

Hallenbaderöffnung in Appenzell Mitte Juni 2022

Die Arbeiten am Hallenbad in Appenzell sind in vollem Gange. Die Abschlussarbeiten im Bereich Aussenhülle und Umgebung sind einmal mehr beeinträchtigt durch den frühen Wintereinbruch. Der gesamte Bau ist aber gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei inzwischen so weit fortgeschritten, dass diese Verzögerungen keinen Einfluss mehr auf den Eröffnungstermin haben. Gemäss Terminplan wird der Testbetrieb, für den rund fünf bis sechs Wochen eingeplant sind, um die Landsgemeinde herum (ca. Ende April) aufgenommen. Am Wochenende vom 11. und 12. Juni 2022 finden die Eröffnungsfeierlichkeiten mit geführten Besichtigungen und verschiedenen Events im und um das Hallenbad herum satt. Eine achtköpfige Arbeitsgruppe unter der Leitung von Hauptmann Franz Fässler bereitet das Eröffnungsfest vor. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten werden laut Communiqué mit den Kindern und Jugendlichen die zukünftigen Hauptnutzerinnen und -nutzer des Hallenbads stehen. Nach einer zweitägigen Reinigungsphase wird dann am Mittwoch, 15. Juni, der ordentliche Betrieb des Hallenbads aufgenommen. (rk)

16:58 Uhr

Repetitives Testen an der Schule Bühler-Gais

An der Primarschule Bühler machen 90 Prozent der Schülerschaft bei den repetitiven Tests mit. Vorletzte Woche gab es gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei keinen positiven Fall. Letzte Woche wurden zwei Kinder positiv getestet. An der Oberstufe wurde ein Kind positiv getestet. (gk)

16:10 Uhr

Neuer Betriebsleiter bei der Alpenbitter AG

Christian Roth (links) übergibt Amt und Arbeitskittel des Betriebsleiters an Christof Stillhart. Bild: PD

Christian Roth ist seit fünf Jahren Betriebsleiter der Appenzeller Alpenbitter AG und ihrer Schwesterfirmen Crowning’s AG und Zafferana AG und damit Mitglied der Geschäftsleitung. Per 1. Januar übernimmt gemäss Medienmitteilung nun Christof Stillhart diese Funktion. Bei der Crowning’s AG wurden zudem zwei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet: Heinz Helbling, der seit über 35 Jahren für das Tee-Handelsunternehmen arbeitete, sowie Toni Müller, der 18 Jahre lang für das Unternehmen tätig war. (pd)

13:54 Uhr

Impfen und Testen über die Festtage in Ausserrhoden

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus über Weihnachten und Neujahr einzudämmen, werden in Appenzell Ausserrhoden über die Festtage COVID-19-Schnelltests und Impfungen angeboten.

Appenzell Ausserrhoden stützt gemäss Medienmitteilung die Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen und weist auf die Impfmöglichkeiten in den beiden Impfzentren in Herisau und Heiden hin, die zwischen Weihnachten und Neujahr für Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfungen offen sind. Anmeldungen fürs Impfen sind via covid19.impf-check.ch/ oder über die Hotline 071 353 67 97 zu tätigen. Auch in den Arztpraxen wird weiterhin geimpft.

Über die Festtage können sich Personen mit und ohne Symptome zudem fast jeden Tag in den kantonalen Testzentren Herisau, Heiden und Teufen testen lassen. Nur an den Sonntagen 26. Dezember 2021 sowie 2. Januar 2022 sind die Testlokalitäten im Kanton geschlossen. Mitzunehmen sind dafür wie bekannt die Krankenkassenkarte und ein Identitätsnachweis. Auf www.ar.ch/corona finden sich die Öffnungszeiten des Impf- und Testangebots im Kanton sowie die aktuellsten Informationen über die gültigen Schutzmassnahmen.

Die kantonale Hotline (071 353 67 97) ist auch über die Festtage zu den bekannten Öffnungszeiten erreichbar: Montag bis Freitag, 8.30-12.15h und 13.30-17h. Am Freitag, 24. und 31. Dezember, ist die Hotline bis 16h erreichbar; samstags und sonntags ist sie geschlossen.

Swissmedic hat die Impfung für Kinder mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech zugelassen. Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können geimpft werden, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte dies aufgrund der individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung wünschen. Die Empfehlung gilt insbesondere für Kinder mit einer chronischen Krankheit oder für Kinder, die enge Kontakte (z.B. Haushaltsmitglieder) mit besonders gefährdeten Personen haben. Eine Beratung zur Impfung für Kinder wird in den Impfzentren nicht angeboten und ist durch den eigenen Kinderarzt sicherzustellen. Gemäss BAG soll der Impfstoff Anfang Januar verfügbar sein. Die Anmeldung dafür ist nächstens offen via covid19.impf-check.ch/. Weitere Informationen zu speziellen Kinderimpftagen folgen.

10:36 Uhr

Länger Parkieren auf dem Parkplatz Sonnenberg

Der Gemeinderat Herisau hat entschieden, die maximale Parkdauer auf dem Parkplatz Sonnenberg von acht auf zwölf Stunden zu erhöhen. Damit wird gemäss Medienmitteilung ab Januar 2022 die Möglichkeit geschaffen, Anwohnerbewilligungen für das Dauerparkieren auszustellen, sofern in der näheren Umgebung kein Angebot an privaten Parkplätzen vorhanden sei.

Die Massnahme dient der Feinabstimmung der im Juni eingeführten Bewirtschaftung des Parkplatzes Sonnenbergs. Diese hat unter anderem zum Zweck, Badigästen und dem Gewerbe grössere Kapazitäten auf dem Parkplatz Sonnenberg zur Verfügung zu stellen. Dauerparkierende sollen das grosse Angebot an privaten Parkplätzen in der näheren Umgebung nutzen. Weil dieses Angebot mittlerweile weitgehend ausgeschöpft ist, wurde jetzt für Anwohnende die Möglichkeit geschaffen, über das Volkswirtschaftsamt eine Dauerparkbewilligung zu beziehen. Voraussetzung dafür ist, dass in zumutbarer Distanz keine privaten Parkplätze verfügbar sind. (gk)

Mittwoch, 22. Dezember - 08:18 Uhr

Timo Walser gewinnt die Schweizer Telemarkmeisterschaften bei den Junioren

Timo Walser auf Platz 1. Bild: PD

Timo Walser vom Skiclub Bühler deklassierte seine Konkurrenten und eroberte bei den Junioren die Goldmedaille. Silvan Walser zeigte als jüngster Teilnehmer ebenfalls eine Glanzleistung und Emil Walser reihte sich inmitten der Elite ein.

Kurz vor Jahresende wurden in Hasliberg an einem FIS-Rennen die Schweizer Telemarkmeisterschaften 2021 integriert. Fahrer aus sechs Nationen kämpften in zwei Disziplinen um die Tagesbestzeiten. Der Riesenslalom, welcher auch einen Sprung beinhaltete, erforderte nebst fahrerischem Können auch taktisches Geschick. Die Sprunglandung wurde denn auch vielen zum Verhängnis. Das Trio Walser löste diese Aufgabe mit Bravour und brachte beide Läufe ins Ziel. Im Sprint mussten sowohl eine Riesenslalomstrecke, ein Sprung, eine 360°-Kurve sowie eine abschliessende Skatingstrecke absolviert werden. Sowohl bei den Damen, Junioren und Herren ging der Tagessieg an die Schweiz. Dass Timo Walser auch Kaderfahrer hinter sich liess, zeigt sein grosses Potenzial in dieser Disziplin. (pd)

Dienstag, 21. Dezember - 14:19 Uhr

Nadine Küng ersetzt Thomas Müller bei der KESB Ausserrhoden

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat Nadine Küng per 1. August 2022 mit einem Pensum von 90 Prozent als neues Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Appenzell Ausserrhoden gewählt. Sie ersetzt Thomas Müller, der die KESB AR verlässt.

Nadine Küng werde das Team der Ausserrhoder KESB ideal verstärken, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. Ihr Rechtsstudium absolvierte Küng an den Universitäten Zürich und Genf. Im Jahr 2011 erwarb sie das Anwaltspatent in Graubünden. Sie arbeitete zunächst während zwei Jahren als selbstständige Rechtsanwältin. Anschliessend war sie während vier Jahren Mitglied der Behörde bei der KESB Nordbünden in Chur. Im Herbst 2019 wurde sie als hauptamtliche Richterin an das Regionalgericht Plessur in Chur gewählt. (kk)

Dienstag, 21. Dezember - 14:18 Uhr

Ab Februar finden in der Kirche Herisau wieder Gottesdienste statt

In diesen Tagen wird das Projekt Innenrenovation, Umgestaltung und Erweiterung der Dorfkirche Herisau 60 Jahre nach der letzten Innensanierung termingerecht abgeschlossen. Dies teilt die Gemeinde Herisau in einer Medienmitteilung mit. Während der anderthalbjährigen Bauzeit wurde die Kirche zudem um ein Nebengebäude ergänzt, mit einem barrierefreien Zugang ausgestattet sowie die unterirdischen Lagerräume und die WC-Anlage den heutigen Ansprüchen angepasst. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die budgetierten Gesamtkosten von 6,8 Millionen Franken eingehalten, wovon 3,2 Millionen auf die Gemeinde entfallen.

Die Sanierung der Dorfkirche Herisau ist abgeschlossen. Bild: Benjamin Manser

Als Nächstes steht ab Januar mit der Sanierung der Orgel ein weiteres aufwendiges Vorhaben an, das während mehrerer Wochen den Innenraum in Anspruch nimmt. Aus diesem und betrieblichen Gründen können bis gegen Ende März keine Anlässe in der Kirche stattfinden. Ausnahme bilden die ordentlichen Gottesdienste der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde, welche ab dem 13. Februar 2022 ohne Orgelbegleitung wieder möglich sind.

Einweihung mit verschiedenen Anlässen geplant

Im Frühling wird die in neuem Glanz erstrahlende Dorfkirche Herisau mit verschiedenen Anlässen gebührend eingeweiht. Den Anfang setzt am Samstag, 26. März, ein Tag der offenen Tür, gefolgt von einem Festgottesdienst am Sonntag, 27. März. Am Sonntag, 24. April, offerieren die ortsansässigen Stiftungen, welche bereits die Sanierung grosszügig finanziell unterstützt haben, der Bevölkerung ein Sinfoniekonzert des Swiss Orchestra. Und am Samstag, 21. Mai, tritt Organist Markus Kühnis mit Querflötistin Martina Jucker auf Einladung des Vereins Dorfkirche auf. An diesem Konzert sollen die Möglichkeiten der revidierten Orgel demonstriert werden

Dienstag, 21. Dezember - 10:09 Uhr

Neue Virusvariante im Appenzellerland angekommen

In Appenzell Innerrhoden gibt es einen ersten Omikron-Fall. Bild: Keystone

Omikron wurde erstmals im November in Botsuana und Südafrika nachgewiesen. Nun ist ein erster Fall in Appenzell Innerrhoden festgestellt worden. Dies vermeldet das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Website. Die neue Virusvariante wurde zuletzt auch in den Kantonen Thurgau und St. Gallen nachgewiesen. Noch keinen Omikron-Fall gibt es dagegen in Ausserrhoden. (cal)

Dienstag, 21. Dezember - 09:23 Uhr

IG Tüüfner Engpass blickt Tunnel-Abstimmung mit Zuversicht entgegen

Die IG Tüüfner Engpass teilt mit, dass ein grosses und wichtiges Zwischenziel erreicht wurde: Die Bevölkerung von Teufen kann im Mai 2022 über eine Tunnelvariante für die Appenzeller Bahnen abstimmen. Der Teufner Gemeinderat hatte die mit 841 gültigen Unterschriften eingereichte Initiative bereits im April 2021 als formell für zu Stande gekommen bezeichnet; nun hat der Gemeinderat nach einer materiellen Prüfung, die auch ein externes Gutachten umfasste, die Initiative für gültig erklärt. «Ein einspuriger Tunnel wäre technisch wohl machbar», schreibt der Gemeinderat, um dann gleich einschränkend nachzuschieben: «Doch hätte dies weitgehende Konsequenzen, welche in der Initiative selbstredend nicht berücksichtigt sind, zur Folge.»

Appenzeller Bahnen, Dorf, Teufen, Zentrum, Doppelspur, Tunnel, IG Engpass David Scarano

Viele dieser «Konsequenzen» basieren auf sehr spekulativen Annahmen, wie das Fahrplankonzept 2035 gestaltet werden könnte. Tatsächlich bestätigt die vom Bundesamt für Verkehr im September vorgestellte Korridorstudie die Notwendigkeit einer Kreuzungsmöglichkeit für Züge im Raum Teufen – allerdings liegt eine optimale Kreuzungsstelle nicht im unmittelbar am Bahnhof anschliessenden Dorfzentrum, sondern westlich davon. Mit dem absehbaren Zeitgewinn durch den Tunnel gegenüber einer Fahrt durchs Dorfzentrum verschiebt sich die optimale Kreuzungsstelle noch weiter dorfauswärts und liegt im Bereich des Eggliranks zwischen Stofel und Sternen. Damit ist auch klar, dass eine einspurige Tunnellösung mit Blick auf den künftigen Fahrplan nicht schlechter abschneidet als eine Doppelspur durchs Dorfzentrum.

Gemeinderat muss Planungszone sichern

Daraus ergibt sich nun vor allem eine erste dringliche Konsequenz für den Gemeinderat: Dieser muss nämlich eine Planungszone über den Bereich Stofel­–Sternen erlassen, um eine mögliche Kreuzungsstelle neben der Strasse zu sichern. Falls diese Kreuzungsstelle dann wirklich notwendig ist, ist es freilich nicht Sache der Gemeinde, diese Infrastruktur zu erstellen. Neben dem Bereich einer Kreuzungsstelle muss der Gemeinderat auch die Trasse des möglichen Tunnels unter dem Thürer-Park sichern. Die IG Tüüfner Engpass fordert gemäss der Mitteilung den Gemeinderat auf, diese Schritte schnellstmöglich einzuleiten, um die Option einer Tunnellösung nicht durch Unterlassungen zu gefährden.

Die IG Tüüfner Engpass hofft nun darauf, dass der Gemeinderat verantwortungsvoll handelt und die notwendigen planerischen Schritte unternimmt, aber auch, dass die Exekutive im kommenden Abstimmungskampf fair bleibt und mit korrekten Kosten argumentiert. Die Mehrkosten für eine Tunnelvariante für die Gemeinde Teufen liegen im Bereich von absolut tragbaren 35 Millionen Franken (ohne Kreuzungsstelle) – diese Grössenordnung wurde auch von der Korridorstudie des BAV bestätigt. Dass allenfalls die Appenzeller Bahnen aufgrund ihrer Fehlplanung eine Abschreibung auf den Bahnhofsumbau einkalkulieren müssen, ist nicht Gegenstand der Abstimmung.

Lebensqualität für Teufen

Den Blick über Teufen hinaus etwas zu weiten lohnt sich allerdings: Wenn für viele Teufnerinnen und Teufner völlig unverständlich für 90 Sekunden Fahrzeitverkürzung ein Vögelinseggtunnel mit Kosten von 65 Millionen Franken zu Lasten des Bundes projektiert wird, dann ist ein Tunnel in Teufen mit einem Vielfachen an Vorteilen insbesondere auch im Bereich Sicherheit allemal gerechtfertigt.

Für die IG Tüüfner Engpass wiegt der Gewinn an Lebensqualität und Sicherheit sehr hoch. Mit der nun möglichen Tunnellösung ist eine vollständige Entflechtung von Bahn und Strasse im Dorfzentrum möglich, was die Sicherheit für Fussgänger und Velofahrer massiv erhöht. Beim Doppelspur-Projekt dagegen wären keine Velostreifen mehr vorgesehen. Mit einem Tunnel fallen zudem zwischen Bahnhof und Stofel mehrere gefährliche Einlenker auf die Hauptstrasse weg. Mit dem Tunnel braucht es weder einen Kreisel bei der Bahnhofkreuzung, noch zwei Lichtsignalanlagen oder die Bahnhaltestelle Stofel auf der Hauptstrasse, so die Mitteilung. (pd)

15:09 Uhr

Zwei Verletzte nach Unfall auf Stossstrasse

Am Sonntag ist es in Gais zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr um 10.30 Uhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Anhängerzug auf der Stossstrasse von Gais in Richtung Altstätten. Zur selben Zeit fuhr ein 38-jähriger Mann mit seiner Familie im Auto in die entgegengesetzte Richtung. Bei der Örtlichkeit Erlen Rietli beabsichtige dieser nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem Anhängerzug. Das Auto wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wo es noch leicht mit einem dritten Fahrzeug zusammenstiess. Beim Unfall wurden die Beifahrerin und ein sechsjähriger Knabe leicht verletzt. Sie wurden mit der sofort aufgebotenen Rettung ins Spital überführt. Am Auto entstand Totalschaden, der gesamte Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt. (KapoAR)

13:54 Uhr

Hockeysaison im Amateurbereich unterbrochen

Wegen der aktuellen Coronasituation hat der Verband den Spielbetrieb im Eishockey-Amateurbereich bis zum 27.Januar unterbrochen. Die Spiele werden nicht nachgeholt. Sollte der Bundesrat im Januar 2022 die aktuellen Massnahmen bis nach dem 10. Februar 2022 verlängern oder sogar verschärfen, werden Meisterschaften definitiv abgesagt. (red)

10:58 Uhr

Verteilung der Mittel aus der Spirituosensteuer 2021

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat über die Verwendung der Mittel aus der Spirituosensteuer entschieden. Insgesamt gehen 164’400 Franken an Institutionen und Organisationen, die sich aktiv in der Prävention und in der Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs engagieren, wie die Kantonskanzlei mitteilt.

Beiträge erhalten haben FOSUMOS, die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden, die Trägerschaft Verband Chancengleichheit und Optimierung, der Fachverband Sucht sowie die Stiftung Sucht Schweiz. Der Restbetrag wurde dem Fond zugewiesen. Damit beträgt der Fondsbestand neu 144’600 Franken. Die Ausschüttung für Appenzell Ausserrhoden im 2021 betrug insgesamt 173’460 Franken. (kk)

Montag, 20. Dezember - 8:51 Uhr

Weihnachten auf der Spur

Am Abend des vierten Advents führt der Kidstreff in der FEG Gais traditionellerweise ein Weihnachtsspiel auf. Für dieses Jahr schrieb die Hauptleiterin, Judith Graber, die auch für die tollen Kulissen verantwortlich zeichnete, wiederum eine tiefsinnige Geschichte. Eines von drei Kindern hatte einen Candy Cane und wollte den anderen beiden deren Bedeutung erklären. Da aber alle so beschäftigt waren, blieb für die Erklärung keine Zeit. In einer zweiten Ebene des Spiels suchte eine junge Frau – als «Detektivin in geheimer Mission» - nach der Bedeutung von Weihnachten. Ein junger Mann setzte sich zu ihr; die beiden kamen ins Gespräch und er konnte ihr anhand der Bibel die Weihnachtsgeschichte erklären. Und diese wurde von den Kindern und Jugendlichen mit viel Liebe und voller Überzeugungskraft auf der Bühne dargestellt. Die Geschichte wurde unterbrochen durch zahlreiche Lieder, bei denen vor allem die Stimmen von vier Mädchen alle Anwesenden zum Mitsingen animierten.

Am Schluss erschienen die drei Kinder wieder und hatten jetzt Zeit, um die Bedeutung des Candy Cane zu hören: wenn man die Zuckerstange umdreht, sieht es aus wie ein J, das für Jesus Christus steht. Wird sie normal gehalten, ähnelt sie einem Hirtenstab – Jesus der gute Hirte. Die weisse Farbe steht für das Helle, Reine, Saubere im Leben. Rot, die Farbe der Liebe, erinnert aber auch daran, dass Jesus sein Blut für uns Menschen vergoss. Die eindrückliche Feier wurde mit den bekannten Liedern «Amazing Grace» (Was für eine Gnade) und «Stille Nacht» beendet. Im Freien konnten sich alle – Gross und Klein – bei der wärmenden Feuerschale mit einem heissen Punsch und einer Knabberei noch genügend austauschen. (ws)

Samstag, 18. Dezember - 09:08 Uhr

Unbekannte stehlen mehrere tausend Franken

Am frühen Freitagabend wuchtete eine unbekannte Täterschaft das Fenster einer Erdgeschosswohnung in Weissbad auf und durchsuchte danach diverse Räume und Behältnisse. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einem Communiqué mitteilt, wurde Bargeld in Höhe von mehreren tausend Franken gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Symbolbild: Kapo AI

Personen, die an diesem Abend in Weissbad verdächtige Feststellungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter 071-788-95-00 zu melden. (kapo/nat)

13:44 Uhr

Einsegnung der neuen Gemeindekanzlei in Urnäsch

Der Neubau der Gemeindekanzlei Urnäsch geht zügig seiner Vollendung entgegen. Dieser Tage fand die feierliche Einsegnung der Kanzlei durch Pfarrer Markus Grieder und die Pfarreibeauftragte Juliane Schulz im Beisein zahlreicher Gäste statt. Einig waren sich alle, der Kanzleineubau sei in jeder Hinsicht ein Bijou, das der Gemeinde gut anstehe, heisst es in der Medienmitteilung (gk)

Freitag, 17. Dezember - 9:58 Uhr

Platz vier für Lucas Moreno

Der 15-jährige Lucas Moreno aus Speicher erreichte an den Schweizer Meisterschaften in seiner Alterskategorie den vierten Platz. In dieser Sportart zählen die Punkte aus den vier bekanntesten Rückschlagspielen.

Lucas Moreno Bild: PD

Die Racketlon-Meisterschaften wurden am vergangenen Wochenende in Langnau am Albis ausgetragen. In jeder Kategorie waren die acht besten Athleten des Jahresrankings qualifiziert. Lucas Moreno setzte sich in seinem Viertelfinal deutlich durch. Im Halbfinal endete für den Angehörigen der Sportlerschule Appenzellerland zwar die Squashpartie zu seinen Gunsten; die Ergebnisse aus dem Tischtennis, dem Badminton und dem Tennis entschieden aber gegen ihn. Den kleinen Final um Platz drei verlor der Absolvent der Kantonsschule Trogen mit dem Gesamtskore von 62:84 Punkten. Er durfte auf die Leistung an der Schweizer Meisterschaft stolz sein – auch wenn er sich eine Medaille erhofft hatte. (pd)

Donnerstag, 16. Dezember - 17:16 Uhr

Weiterhin Sprechstunden in Heiden

Das Spital Heiden Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Um der Bevölkerung im Appenzeller Vorderland auch nach der Spitalschliessung in Heiden Ende Jahr und vor der möglichen Eröffnung eines Ärztehauses ein ambulantes Angebot anzubieten, führt der Spitalverbund AR (Svar) sein aktuelles Sprechstundenangebot in Heiden vorerst weiter. Das gab der Svar am Donnerstag bekannt.

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat am 22.November in einer Medienmitteilung seine Absichtserklärung mit dem Ziel, den Betrieb eines Ärztehauses im heutigen kantonalen Spital Heiden, veröffentlicht. Die Initianten des Ärztehauses und der Kanton befinden sich laut Communiqué momentan in Verhandlung. Mit einer Eröffnung sei nicht vor Ende des ersten Quartals 2022 zu rechnen.

Das Sprechstundenangebot, das nun weitergeführt wird, umfasst folgende Fachbereiche: Chirurgie, Handchirurgie, Urologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Gynäkologie und ambulante Psychiatrische Dienste. Der Svar mietet beim Kanton Räumlichkeiten im Spital-Hauptgebäude und im Dunant-Haus. Der Kanton ist ab dem 1. Januar Eigentümer der Immobilien. (pd)

16:43 Uhr

Budgetabstimmung in Heiden am 3.April

Der Gemeinderat Heiden diskutierte kürzlich ausführlich über den vom Volk am 28. November 2021 deutlich abgelehnten Voranschlag 2022. Dabei erliess er eine Weisung, welche unerlässlichen Ausgaben und Investitionen ab dem 1. Januar 2022 bis zur rechtskräftigen Genehmigung des Voranschlags getätigt werden dürfen. Nach Meinung des Gemeinderats führte gemäss Medienmitteilung insbesondere der geplante Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe zur Ablehnung des Voranschlags. Der damit gemäss Aufgaben- und Finanzplan drohende Nettoverschuldungsgrad von über 200 Prozent hängt zwar nicht direkt mit dem Voranschlag zusammen, zumal für die Mehrzweckhalle im Jahr 2022 kaum Ausgaben geplant waren, dennoch war bei der Bevölkerung die Sorge um die Finanzierbarkeit der anstehenden Investitionen nicht zu überhören. Zusätzlich dürften die angedachten Verkäufe aus dem Finanzvermögen und die beantragte Steuererhöhung dazu beigetragen haben, dass die Vorlage an der Urne so deutlich scheiterte. Um die Meinungen der Parteien zu erfahren, lud der Gemeinderat diese zu einem Runden Tisch. Die Rückmeldungen der Parteivertreter decken sich mehrheitlich mit der Beurteilung des Gemeinderats. Die Prüfung eines Moratoriums beim Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe wurde dabei als mögliche Lösung vorgeschlagen. Zudem soll bei der neuerlichen Abstimmung über den Voranschlag aufgezeigt werden, wie die notwendigen Investitionen finanziert und das strukturelle Defizit nachhaltig beseitigt werden kann. Ebenfalls ist eine Erläuterung der Gründe für die geplanten Verkäufe der Liegenschaften im Finanzvermögen angedacht. Mit den Erkenntnissen des Runden Tisches wird der Gemeinderat den Voranschlag überarbeiten. Dabei wird auch der Abschluss für das Jahr 2021 berücksichtigt, für den ein deutlich besseres Ergebnis als budgetiert erwartet wird. Die Abstimmung über den neuen Voranschlag soll am 3. April 2022 erfolgen. (gk)

16:43 Uhr

Schulhaus-Erweiterung: Wie es in Stein weitergeht

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember das weitere Vorgehen bezüglich Schulraumsituation in Stein beraten. Nachdem der vorgelegte Baukredit für eine Erweiterung des Primarschulhauses am 28. November bei der Stimmbürgerschaft keine Mehrheit fand, gelte es nun, eine Auslegeordnung zu machen und Ideen für die Zukunft auszuarbeiten, schreibt die Gemeindekanzlei. Für diesen Prozess rechne der Gemeinderat mit dem Engagement der Bevölkerung.

Für den Gemeinderat hat gemäss Mitteilung die Sicherstellung des ordentlichen Schulbetriebes oberste Priorität. Der Gemeinderat hat daher die Schulkommission beauftragt, ihm anhand konkreten Zahlen mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt wie viel Schulraum in welcher Form zwingend notwendig ist. Ursprünglich war angedacht, dass die Zeit bis im Frühjahr 2024 mit verschiedenen Massnahmen überbrückt wird. Aufgrund dessen, dass der Zeitpunkt für eine mögliche Fertigstellung einer Erweiterung zurzeit nicht bekannt ist, müssen diese Vorgaben von Seiten der Schulkommission vorbereitet werden. Die Rückmeldung der Schulkommission bildet dann die Grundlage für die weitere Bearbeitung.

Der Gemeinderat zählt nun für die Sammlung verschiedener Ideen und Varianten auf die Mitwirkung der interessierten Steiner Bevölkerung. Ziel ist es, verschiedene Personen aus der Gemeinde zu finden, welche sich mit der Ideenfindung für die Realisierung von neuem, langfristigem Schulraum befassen und sich in diesen Prozess einbringen. Wenn Sie Interesse haben, den Prozess zu begleiten und mitzugestalten, melden Sie sich bitte bis spätestens am 31. Dezember 2021 beim Gemeindeschreiber Fabian Hüni, per E-Mail fabian.hueni@stein.ar.ch oder telefonisch unter 071 369 01 31. Der Gemeinderat wird an seiner Januar-Sitzung die weiteren Schritte definieren und Termine für den Austausch mit der interessierten Bevölkerung festlegen. (gk)

13:43 Uhr

Neue Chefärztin im PZA

Mirjana Vidakovic

Auf Antrag der Geschäftsleitung hat der Verwaltungsrat des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (Svar) Mirjana Vidakovic per 1. Januar 2022 zur Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) im Psychiatrischen Zentrum AR (PZA) gewählt. Als Chefärztin wird sie gemäss Medienmitteilung auch Gesamtleiterin des PZA und Mitglied der Geschäftsleitung SVAR.

Vidakovic arbeitet seit November 2020 im PZA. Zuerst als Leitende Ärztin sowie stellvertretende Chefärztin und seit Juni 2021 als Chefärztin ad interim. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärztin und Psychotherapeutin der Abhängigkeitserkrankungen hat ihr Studium der Humanmedizin in Kroatien absolviert und abgeschlossen. Nach rund zwanzigjähriger Tätigkeit in Deutschland, zog es Vidakovic 2014 in die Schweiz. Vor ihrem Wechsel ins PZA war sie sechs Jahre in der Clienia Littenheid, im Zentrum für Erwachsenenpsychiatrie Akut, tätig. Zuerst als Oberärztin und ab 2017 als Leitende Ärztin und stellvertretende Chefärztin.

Der Wahl von Mirjana Vidakovic zur neuen Chefärztin KPP ist ein mehrstufiges Rekrutierungs- und Auswahlverfahren vorangegangen, in welchem sie sich laut Communiqué gegenüber mehreren anderen valablen Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt hat. In der Findungskommission haben nebst dem Verwaltungsrat SVAR und Mitglieder der Geschäftsleitung SVAR, je ein Hausarzt und ein Psychiater Einsitz genommen.

«Mit der Wahl von Dr. Vidakovic setzt der Spitalverbund AR auf Kontinuität und anerkennt die herausragenden fachlichen und menschlichen Kompetenzen der bisherigen Chefärztin a.i. Dr. Vidakovic hat in den vergangenen Monaten viel zur Beruhigung der herausfordernden Situation beigetragen, in welcher sich das PZA befand», schreibt der Svar abschliessend. (pd)

Donnerstag, 16. Oktober - 9:36 Uhr

Kanton erhöht Förderbeiträge beim Ersatz von Öl-, Gas- oder Elektroheizungen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden will im Rahmen seiner Klimastrategie den Anteil an CO2-Emissionen im Gebäudebereich reduzieren. Der Kanton erhöht nun gemäss Medienmitteilung per 1. Januar 2022 die Förderbeitragssätze beim Ersatz von Öl-, Gas- oder Elektroheizungen durch umweltverträgliche Heizsysteme wie Holzfeuerungen, Wärmepumpenheizungen oder beim Anschluss an Wärmenetze mit erneuerbaren Energien.

Frauenfeld TG - Einweihung Erdgas-Waermepumpe bei den Werkbetrieben an der Gaswerkstrasse.

© NANA DO CARMO / TZ

22.09.2006 Nana Do Carmo

Der Gebäudesektor ist laut Communiqué schweizweit für rund einen Drittel der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Appenzell Ausserrhoden hat sehr viele alte Häuser. Ein Grossteil dieser Bauten ist in der Regel schlecht gedämmt und benötigt somit sehr viel Energie für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser. Zusätzlich werden diese Gebäude mehrheitlich fossil oder direkt-elektrisch beheizt. Trotz der steigenden Nachfrage nach Förderbeiträgen werden aktuell immer noch drei von vier Öl- oder Gasheizungen durch ebensolche ersetzt. Der Hauptgrund dürfte in den höheren Investitionskosten bei modernen und ökologischen Heizungen liegen. «Mit der stärkeren Förderung beim umweltfreundlichen Heizungsersatz soll diesem Umstand entgegengewirkt werden», schreibt die Kantonskanzlei

Mit der Anpassung des bestehenden Energieförderprogramms soll eine möglichst grosse Wirkung erzielt werden. Die Beiträge beim Ersatz von Wärmeerzeugern werden pauschal um 2500 Franken erhöht. Wird eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung ersetzt, werden folgende Unterstützungen gewährleistet: mindestens 5500 Franken bei Ersatz durch eine Holzfeuerung, 4850 Franken durch eine Luft/-Wasser-Wärmepumpenheizung, 10’000 Franken durch eine Sole/Wasser-Wärmepumpenheizung und 6750 Franken durch einen Fernwärmeanschluss. Der Wechsel von fossil (Öl und Gas) oder direkt-elektrisch auf mit erneuerbaren Energien betriebene Heizungen wird in jedem Fall finanziell unterstützt. Damit werden die Mehrinvestitionen bei einem Umstieg auf die Nutzung von erneuerbaren Energien mindestens teilweise ausgeglichen. Diese Systeme dürften unter Berücksichtigung der Betriebskosten in den meisten Fällen günstiger als Öl- oder Gasheizungen sein.

Gebäude mit Elektroheizungen und mobilen Elektroöfen sind im Winterhalbjahr für rund 20 Prozent des gesamten Strombedarfs verantwortlich. Der Neueinbau einer Zentralheizung ist kostspielig. Um den Einbau einer solchen Heizung attraktiver zu machen, wird der Pauschalbeitrag für die Erstinstallation in Einfamilienhäuser auf 4500 Franken erhöht. Bei Mehrfamilienhäusern wird leistungsabhängig gefördert mit einem Beitrag von etwa 2000 Franken pro Wohnung – mit den bisherigen Fördersätzen waren es lediglich einige hundert Franken pro Wohnung. Die Fördersumme wird auf 20’000 Franken pro Gebäude begrenzt.

Auch Energieberatung wird stärker gefördert

Der Kanton fördert seit 2018 die Beratung für einen Systemwechsel bei Heizungen. Die Beratung wird vom Verein Energie AR/AI durchgeführt. Damit auch Besitzer von grösseren Mehrfamilienhäusern und Stockwerkeigentümer vermehrt von der Beratung Gebrauch machen, wird der kantonale Beitrag bei Mehrfamilienhäusern auf 1’000 Franken erhöht. Somit bleibt der Selbstkostenanteil für Gebäudebesitzer bei 100 bis 500 Franken. Der Kanton trägt ein Drittel der Kosten zur Förderung des Heizungsersatzes. Die restlichen zwei Drittel stammen vom Bund bzw. aus den Einnahmen der CO2-Abgabe. Eine Förderung beantragen können private Liegenschaftsbesitzende sowie die Gemeinden. Das kantonale Förderprogramm Energie 2021 Plus mit den erhöhten Fördersätzen ist ab Januar 2022 auf www.energie.ar.ch unter der Rubrik ‹Förderung› einsehbar. Beitragsgesuche können ab dem 10. Januar 2022 unter portal.dasgebaeudeprogramm.ch/ar erfasst werden. (kk)

16:48 Uhr

Ende der Jagd auf Reh-, Hirsch- und Gamswild

Am vergangenen Samstag ist in Appenzell Ausserrhoden die Hochjagd gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei erfolgreich und unfallfrei abgeschlossen worden. Weiterhin offen ist die Jagd auf Wildschweine und Rabenvögel sowie auf Fuchs, Dachs und Steinmarder.

Am Samstag, 11. Dezember 2021, ist die Nachjagd auf das Rotwild zu Ende gegangen. Damit ist die Hochjagd in Appenzell Ausserrhoden abgeschlossen. Der Jägerschaft ist es gelungen, die in den Jagdvorschriften verfügten Abschusszahlen beim Rotwild vollständig zu erfüllen. Die Rehwildjagd endete bereits am 6. November 2021. Die Zielvorgaben der Rehabschüsse konnten in allen Jagdbezirken erreicht werden. Das Gamswild wurde aufgrund der im Jahr 2020 ausgebrochenen Gamsblindheit zurückhaltend bejagt. Auf eine vollständige Erfüllung des Abschlussplanes wurde deshalb verzichtet.

Die vergangene Nieder- und Hochjagd erfolgte ohne nennenswerte Zwischenfälle und konnte unfallfrei durchgeführt werden. Dies zeigt, wie umsichtig und verantwortungsbewusst die Ausserrhoder Jägerschaft ihre Aufgabe wahrnimmt. Damit leistet die Ausserrhoder Jagd einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen Nutzung der Wildbestände und zur Erreichung eines Gleichgewichts zwischen Wild, Wald und Flur. Weiterhin offen ist die Jagd auf Wildschweine und Rabenvögel sowie auf Fuchs, Dachs und Steinmarder. (KK)

14:55 Uhr

Fünf Rücktritte aus dem Einwohnerrat

Fünf Mitglieder des Einwohnerrats haben ihren Rücktritt auf Ende des Amtsjahres am 31. Mai 2022 erklärt: Ursula Fröhlich (EVP), Raphaël Froidevaux, André Fuchs (beide FDP), Nadja Bänziger und Susanne Weiler-Bänziger (beide Die Mitte). Zur Neubesetzung der Sitze werden nun gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei die Kandidierenden angefragt, welche bei den Wahlen im März 2019 die Ersatzplätze erreicht haben.

10:31 Uhr

Taxiunternehmen übernimmt Schulbus-Route

Die beiden in die Jahre gekommenen Schulbusse der Gemeinde Wolfhalden weisen einen stetig ansteigenden Reparaturbedarf auf. Aus diesem Grund wurde gemäss Medienmitteilung in der Investitionsplanung für das Jahr 2022 eine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Die Jugend- und Schulkommission hat nebst der Neubeschaffung auch ein Outsourcing als Alternative geprüft. Diese Alternative bietet unter anderem die Vorteile der Kosteneinsparungen sowie eine Reduktion des Organisationsaufwandes bei Personal und Reparaturen. Anhand der ersten Evaluationsergebnisse wurde diese Option vertieft geprüft und im Unternehmen Herold Taxi AG, St. Gallen, ein Anbieter gefunden, welcher über jahrelange Erfahrung im Bereich der regelmässigen Schülertransporte verfügt und die Anforderungen seitens der Gemeinde Wolfhalden erfüllen kann. Der Gemeinderat Wolfhalden hat auf Antrag der Jugend- und Schulkommission daher entschieden, von einer Investition in einen neuen Schulbus als Ersatz für den gelben Schulbus abzusehen und dem Unternehmen Herold Taxi AG, St. Gallen, den Auftrag zur Übernahme der «gelben» Schulbustour zu erteilen. Dieses wird mit Aufnahme der Fahrten per 6. Februar 2022 einen eigenen Bus für die Gemeinde Wolfhalden beschaffen. Des Weiteren hat sich Herold Taxi AG bereit erklärt, einen Schulbusfahrer zu gleichen Konditionen zu übernehmen. Der Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre. Die ersten gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Versuch werden bei der Evaluation der Nachfolgelösung für den roten Schulbus im 2023 einfliessen. Am gesamten Schulbusfahrtenablauf werden keine Änderungen vorgenommen. (gk)

08:41 Uhr

Eine Million für die Ausserrhoder Kultur

Der Ausserrhoder Regierungsrat erneuert die Leistungsvereinbarungen mit sechs Museen, vier Bibliotheken, acht weiteren Kulturinstitutionen von kantonaler Bedeutung sowie sechs ausserkantonalen Institutionen um weitere vier Jahre. Insgesamt fördert Ausserrhoden damit gemäss Medienmitteilung die Kultur mit jährlichen 1,05 Millionen Franken aus dem Kulturfonds.

Gret Zellweger baut ihre Ausstellung im Museum in Stein auf Mareycke Frehner

Mit der Erneuerung der Leistungsvereinbarungen im Bereich Kultur um weitere vier Jahre setze Appenzell Ausserrhoden ein wichtiges Zeichen in der Förderung der kulturellen Vielfalt. Sie tragen dazu bei, die kulturelle Grundversorgung sicherzustellen. Die Leistungsvereinbarungen mit Kulturinstitutionen stützen sich auf die Grundlagen des Kulturförderungsgesetzes, der Kulturförderungsverordnung und des Kulturkonzeptes. Sie werden nicht mehr nur für drei, sondern neu für vier Jahre abgeschlossen. Damit erhalten die Institutionen mehr Planungssicherheit.

Im Zusammenhang mit der kantonalen Museumsstrategie wurden insgesamt 620’000 Franken gesprochen. Darin enthalten sind auch Mittel für koordinierende Kommunikationsmassnahmen und die Federführung bei gemeinsamen Projekten. Folgende Museen werden während den nächsten vier Jahren mittels Leistungsvereinbarung unterstützt: Das Appenzeller Brauchtumsmuseum Urnäsch, das Appenzeller Volkskunde-Museum Stein, das Museum Herisau, das Henry-Dunant-Museum Heiden, das Museum für Lebensgeschichten Speicher sowie das Zeughaus Teufen.

Bei den Bibliotheken wurden die bisherigen Leistungsvereinbarungen unverändert erneuert. Die verfügbaren Mittel von insgesamt 60’000 Franken werden auch in den kommenden vier Jahren zu gleichen Teilen an die vier Bibliotheken von Herisau, Teufen, Speicher-Trogen und Heiden gesprochen.

Mit insgesamt 287’000 Franken werden acht weitere Kulturinstitutionen von kantonaler Bedeutung mittels Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2022 bis 2025 unterstützt. Es sind der Appenzeller Blasmusikverband, das Appenzeller Kammerorchester, die Appenzeller Kulturkonferenz, die Ausserrhodische Kulturstiftung, der Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden, die Dr. R. und R. Schlesinger Stiftung, die Stiftung für appenzellische Volkskunde und die Stuhlfabrik Herisau.

Zudem wurde auch für folgende fünf ausserkantonale Institutionen, die für das Kulturschaffen von Appenzell Ausserrhoden von besonderer Bedeutung sind, ein wiederkehrender Beitrag gesprochen: Museum im Lagerhaus St. Gallen, visarte.ost St.Gallen (mit dem Ausstellungsraum AUTO), art-tv.ch, bandXost und Roothuus Gonten. Dafür werden jährlich insgesamt 82’000 Franken aufgewendet.

Bei allen Vereinbarungen steht die Leistungszusage ab 2023 unter dem Vorbehalt, dass der Kantonsrat dem entsprechenden Voranschlag zustimmt. (kk)

15:46 Uhr

Tunnel-Initiative in Teufen ist gültig

Der Gemeinderat Teufen hat die Volksinitiative für einen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel für gültig erklärt. Das teilte die Gemeindekanzlei am Dienstag mit.

Der Gemeinderat hat gemäss Medienmitteilung an seiner Sitzung vom 27.April 2021 festgestellt, dass die Volksinitiative mit 841 gültigen Unterschriften formell zustandegekommen ist. Für die materielle Prüfung wurde das Vorliegen der Korridorstudie des Bundesamtes für Verkehr (BAV) abgewartet. Das BAV hat am 29. September die Korridorstudie zur Durchmesserlinie vorgestellt. Der Gemeinderat hat die Studie eingehend analysiert und in einer Sondersitzung behandelt. Wie bereits mit Medienmitteilung vom 20. Oktober kommuniziert, liegt mit dem Instrument der Korridorstudie eine umfassende Prüfung der insgesamt 18 Varianten vor. Die Studie hat die Notwendigkeit einer Kreuzungsstelle im Perimeter Bahnhof Teufen – Stofel/Sternen bestätigt. «Eine einspurige Tunnellösung wäre technisch wohl machbar, doch hätte dies weitgehende Konsequenzen, welche in der Initiative selbstredend nicht berücksichtigt sind, zur Folge», heisst es in der Mitteilung.

Aufgrund der Komplexität wurde Professor Benjamin Schindler beauftragt, ein Gutachten betreffend die Gültigkeitsfrage zur Initiative zu erstellen. Basierend auf diesem Gutachten hat sich der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 7. Dezember mit der Gültigkeitsfrage befasst. Nachdem die Initiative in Form einer allgemeinen Anregung eingereicht wurde und die Einspurtunnellösung technisch (wenn auch mit erheblichen Konsequen-zen) wohl machbar wäre, hat der Gemeinderat die Initiative für gültig erklärt. Die Gemeindekanzlei wurde hinsichtlich der eidgenössischen Abstimmungen im Mai 2022 mit der Ausarbeitung des Abstimmungsediktes beauftragt. (gk)

13:57 Uhr

Rücktritt von Grossrätin Luzia Inauen-Dörig

Luzia Inauen-Dörig Bild: PD

Luzia Inauen-Dörig hat auf die Bezirksgemeinde 2022 hin ihre Demission als Grossrätin eingereicht. Das teilte die Bezirksverwaltung am Dienstag mit. Inauen-Dörig wurde an der Bezirksgemeinde 2010 zur Grossrätin gewählt. (bk)

11:00

Zeugen gesucht: Kupferdiebstahl am Bahnhof Herisau

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft beim Bahnhof in Herisau gewaltsam Zutritt in eine Werkhalle der Appenzeller Bahnen. Der Einbruch wurde am Montag festgestellt, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei behändigte die Täterschaft einen Lieferwagen der Firma und beluden diesen mit einer grösseren Menge von gelagerten Kupferrollen bzw. Kabeln. Anschliessend verliess die Täterschaft das Bahnhofareal mit dem beladenen Lieferwagen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Personen, welche möglicherweise verdächtigte Feststellungen gemacht haben sind gebeten, sich mit dem Polizeiposten Herisau, Telefon 071 343 66 75, in Verbindung zu setzen.

10:32

Sachschaden bei Kaminbrand in Bühler

Am Montagabend, 13. Dezember, ist es in Bühler zu einem Kaminbrand gekommen. Personen wurden laut einer Mitteilung der Polizei keine verletzt. Es entstand Sachschaden.

In Bühler rückte die Feuerwehr Teufen/Bühler/Gais um 21.30 Uhr in den Weiler Untere Rüti zu einem Brandfall aus. Die Feuerwehr stellte beim Eintreffen fest, dass es in einem Einfamilienhaus zu einem Kaminbrand gekommen ist. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten.

09:23 Uhr

Aktive können sich jetzt fürs Jodlerfest 2022 in Appenzell anmelden

Jodlerinnen und Jodler sowie Teilnehmende aus den Kategorien Alphorn und Fahnenschwingen können sich für den Grossanlass vom 1.-3. Juli 2022 in Appenzell ab sofort anmelden.

Am ersten Juli-Wochenende 2022 werden am Nordostschweizerischen Jodlerfest in Appenzell gemäss einer Mitteilung der Verantwortlichen rund 3’000 Aktive und gegen 45’000 Gäste erwartet. Wer aktiv teilnehmen und einen Wettvortrag bestreiten will, kann sich auf der Website www.jodlerfest-appenzell.ch bis zum 31. Januar anmelden.

Mitglieder des OK auf der Dorfbrücke in Appenzell freuen sich auf viele Gäste und Aktive im nächsten Juli. Bild: PD

Nebst den Vorträgen, die von einer Jury beurteilt werden, erwartet die Aktiven unter dem Motto «me nehnd no ees» aber auch ein einmaliges Fest in den Gasthäusern und Festzelten rund um die berühmte Hauptgasse im Dorfkern von Appenzell. Zum Abschluss des Festwochenendes sind am Sonntag der feierliche Festakt und ein farbenfroher Umzug geplant. Das OK unter der Leitung von Philipp Haas sowie die sieben Trägervereine freuen sich schon jetzt auf viele wohlklingende Vorträge in den Kategorien Jodel und Alphorn sowie spektakuläre Einsätze der FahnenschwingerInnen.

Für Aktive besteht die Möglichkeit, direkt bei der Anmeldung eine Übernachtungsgelegenheit in einer Gruppenunterkunft zu reservieren. Allen Gästen wird empfohlen, frühzeitig eine Hotel-Übernachtung zu buchen.

Dienstag, 14. Dezember, 07:44 Uhr

Brand in Tiefgarage

Am Montagabend brannte ein Auto in einer Tiefgarage in Herisau. Bild: kapo

Am Montagabend begab sich eine 19-jährige Frau in die Tiefgarage beim Altersheim Heinrichsbad in Herisau. Beim Starten ihres Fahrzeuges, nahm sie gemäss Angaben der Kantonspolizei Rauchgeruch wahr und stellte auch Rauch aus der Lüftung fest. Die sofort alarmierte Feuerwehr Herisau stellte eine grosse Rauchentwicklung fest und konnte den Fahrzeugband rasch unter Kontrolle bringen. An weiteren, in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeugen entstand Rauchschaden. Bewohner und Mitarbeitende des Altersheims kamen keine zu Schaden. An den Fahrzeugen und an der Infrastruktur der Tiefgarage entstand beträchtlicher Sachschaden. (kapo/red)

13:49 Uhr

In zwei Liegenschaften in Waldstatt eingebrochen

Am Wochenende wurde in Waldstatt in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Beim Ersten verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gemäss Polizeibericht in der Zeit zwischen Samstag, 11. Dezember, 14 Uhr, bis Sonntag, 12. Dezember, 13.30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der leerstehenden Liegenschaft, durchsuchte verschiedene Räume und verliess diese anschliessend über die Sitzplatztüre.

Bei der zweiten Liegenschaft wuchtete die Täterschaft am Samstag, 11. Dezember , in der Zeit zwischen 16 und 20.30 Uhr, ein Fenster im Erdgeschoss auf, durchsuchte Räume sowie Behältnisse und entwendete verschiedenen Wertgegenstände. Anschliessend verliess die Täterschaft das Gebäude auch in diesem Fall wieder über die Sitzplatztüre.

Der Schaden an den beiden Gebäuden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Das genaue Deliktsgut konnte noch nicht bestimmt werden. (KapoAR)

11:49 Uhr

Neue Gemeindeschreiberin Rehetobel

Monika Erzinger

Der Gemeinderat Rehetobel hat Monika Erzinger, wohnhaft in Stein, zur neuen Gemeindeschreiberin gewählt. Erzinger ist gemäss Medienmitteilung derzeit als Finanzverwalterin der Gemeinde Bühler tätig und tritt ihr Amt mit einem Pensum von 80 Stellenprozenten am 1. Februar 2022 an. (GK)

11:25 Uhr

Neuer Betriebsleiter Skilift Grub–Kaien

Der neue Betriebsleiter des Skilifts Grub-Kaien, Pascal Keller, hat am Wochenende seine Feuertaufe erfolgreich bestanden. Der Skibetrieb konnte aufgenommen werden. Die 50 cm Schneedecke liess eine einwandfreie Präparation der Skipiste zu. Die Pistenbedingungen waren gut, die Gästezahl hoch. (pd)

Montag, 13. Dezember - 08:52 Uhr

Nächster Halt: Dunant-Museum Heiden

Felix Peter von der PostautoAG Heiden montiert das neue Schild. Bild: PD

Pünktlich um 14.17 traf am Freitag das Postauto von Wald herkommend mit markantem Dü-Da-Doo beim Dunant-Museum ein. Die Haltestelle, die offiziell auf den Fahrplanwechsel am 12. Dezember von «Heiden, Spital» in «Heiden, Dunant-Museum» umbenannt wurde, trug bereits die neue Beschriftung. Die mit dem Postauto eintreffende Präsidentin des Trägervereins des Museums, Marlis Hörler-Böhi, wurde von Roger Walser, Leiter Markt & Kunden Ost bei der PostAuto AG, von Heidens Gemeindepräsident Gallus Pfister, weiteren Gemeinderatsmitgliedern, Vorstandsmitgliedern des Museums-Trägervereins sowie des SRK beider Appenzell und anderen Interessierten erwartet.

Roger Walser erinnerte in seiner Grussadresse daran, dass jährlich mehr als 140 000 Fahrgäste die Haltestelle passieren und rund 30 000 Personen hier aussteigen. Die Umbenennung sei ein kleiner Beitrag, Henry Dunants wichtige Botschaft im Bewusstsein des Publikums zu halten.

Andreas Ennulat, Vorstandsmitglied des Dunant-Museums, hatte bereits vor Eintreffen des Postautos darauf hingewiesen, dass die Postauto AG Ostschweiz und die Gemeinde Heiden die Umbenennung unkompliziert und schnell in die Wege geleitet hätten, einerseits, weil das Spital Ende des Jahres geschlossen wird, anderseits, um den Gründer des Roten Kreuzes zu ehren.

Der 10. Dezember war für den kleinen Festakt das geeignete Datum: Auf den Tag genau vor 120 Jahren wurde Henry Dunant der Friedens-Nobelpreis verliehen. Davon hatte der Gründer des Roten Kreuzes in Heiden erfahren, wo er – zunächst unbeachtet und vergessen – seinen Lebensabend verbrachte.

Das Henry-Dunant-Museum in Heiden widmet sich als weltweit einzige derartige Institution seinem Leben und Wirken. Die Räume im Dunant-Haus, dem einstigen Spital, wo Dunant ein Zimmer bewohnt hatte, werden gegenwärtig umgebaut. Die Kernausstellung wird neu konzipiert und erweitert, um die Visionen und Werte Dunants auch kommenden Generationen nahezubringen: Solidarität, Offenheit, Hilfsbereitschaft. (PD)

Sonntag, 12. Dezember - 08:36 Uhr

Lieferwagen rutscht in Kurve und wird von Tanne gestoppt

Am Samstag, 11. Dezember kam es in Rehetobel, zwischen Kaien und Oberegg, zu einem Selbstunfall mit einem Lieferwagen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Kurz nach 5.30 Uhr fuhr ein 28 jähriger Lenker mit dem Lieferwagen auf der Nebenstrasse vom Scheidweg/Kaien in Richtung Oberegg. Aufgrund der winterlichen Strassenverhältnisse geriet er mit seinem Gefährt in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand und kollidierte dort mit einer Tanne. Durch die Kollision wurde der Lieferwagen gestoppt. Es entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. (kpar)

Samstag, 11. Dezember - 11:51 Uhr

Stromausfälle in den Gebieten Herisau, Waldstatt und Schwellbrunn

Am frühen Samstagmorgen ist es in den Gebieten Herisau, Winkeln, Waldstatt und Schwellbrunn zu Stromausfällen gekommen. Wie die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke in einer Mitteilung schreiben, sei die Ursache ein Kurzschluss gewesen, vermutlich durch Schneeabwurf, im Netz der Axpo, welcher zu einer Kettenreaktion von nachfolgenden Kurzschlüssen im Mittelspannungsnetz führte.

Gesamthaft betroffen waren rund 10’000 Haushalte im Zeitraum 0:04 Uhr bis 7:09 Uhr. Mittlerweile konnte das Problem behoben werden. (tn)

15:07 Uhr

Mann in Tiefgarage zwischen Auto und Schacht eingeklemmt

Am Donnerstag ist es in einer privaten Tiefgarage in Niederteufen zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, arbeitete ein 58-jähriger Anwohner in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an einem Entwässerungsschacht. Zu diesem Zweck hatte er den Entwässerungsschacht geöffnet und stand im Schacht. Zur selben Zeit kam ein 55-jähriger Anwohner nach Hause. Dieser fuhr in die Tiefgarage, um sein Fahrzeug abzustellen. Der im Schacht kauernde Mann wurde gemäss Polizeibericht zwischen Auto und Schachtöffnung eingeklemmt. Der 58-Jährige verletzte sich schwer und musste mit dem umgehend aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital überführt werden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten. Zwecks Bergung der verletzten Person rückte die Feuerwehr Teufen Bühler Gais zur Unfallstelle aus. Für die psychologische Betreuung der involvierten Personen wurde das Care-Team aufgeboten. (KapoAR)

13:39 Uhr

Weniger Lichtverschmutzung in Walzenhausen

Der Gemeinderat Walzenhausen hat bereits 2015 dem geplanten Bauvorhaben des Kantons zur Gesamterneuerung des Strassenabschnitts Leuchen – Kantonsgrenze SG zugestimmt. Anlässlich der Gemeinderatssitzung im Oktober 2021 wurde gemäss Mitteilung der Gemeindekanzlei der Vorschlag aus der Strassenaufsichtskommission bezüglich der Strassenbeleuchtung beraten. Aktuell ist der betroffene Strassenabschnitt mit fünf Kandelabern ausgestattet. Bezüglich der Strassenbeleuchtung sind je nach Situation die Belange der Verkehrssicherheit, der Wirtschaftlichkeit, der Lichtverschmutzung und des Energiesparens zu berücksichtigen. Parallel zum Strassenabschnitt Leuchen – Kantonsgrenze SG verläuft ein Fussweg. Die Strasse kreuzt sich an mehreren Stellen mit Wanderwegen. Da der Abschnitt nicht als wichtiger Verkehrsknoten angesehen wird, soll er unter den Aspekten des Energieverbrauchs sowie der Reduktion von Lichtverschmutzung künftig nur noch mit vier Kandelabern ausgestattet werden. Dabei sind je zwei Kandelaber im «unteren» und «oberen» Leuchen vorgesehen. Diese sollen eine moderate Strassenbeleuchtung an exponierten Stellen sicherstellen. Die Realisierung der Gesamterneuerung Leuchen – Kantonsgrenze SG erfolgt ab 2022. (gk)

11:18 Uhr

Illegale Fahrtests auf der Schwägalp

In den vergangenen Tagen hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf der Schwägalp auf den verschneiten Strassen Verkehrskontrollen durchgeführt. Mehrere Autofahrer wurden gemäss Medienmitteilung wegen gefährlichen Fahrmanövern zur Anzeige gebracht.

Die Verkehrsgruppe der Kantonspolizei Ausserrhoden führte während den vergangenen Tagen verschiedene Verkehrskontrollen auf der Schwägalp durch. Die winterlichen Strassenverhältnisse nutzten einige Automobilisten, ihre Fahrfähigkeit und Fahrzeuge im Schnee zu testen. Die Polizeipatrouillen stellten dabei aufgrund der Fahrweise Gefahren für die übrigen Verkehrsteilnehmer und zum Teil technische Änderungen an Fahrzeugen fest. Rund ein Dutzend Autofahrer wurden zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft gebracht. Aufgrund der festgestellten Übertretungen muss auch in Zukunft mit entsprechenden Kontrollen gerechnet werden. (KapoAR)

10:51 Uhr

Keine Maskenpflicht bei 2G in Innerrhoden

In Innerrhoden besteht seit dem 2. Dezember eine erweiterte Maskenpflicht für Veranstaltungen, Märkte sowie Fach- und Publikumsmessen. Inzwischen hat der Bund die Möglichkeit für eine Beschränkung auf 2G beschlossen. Die Standeskommission hat diese Bestimmung nun gemäss Medienmitteilung auch in die kantonale Regelung übernommen.

Seit dem 6. Dezember gilt von Bundesrechts wegen in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen und Betrieben generell eine Maskentragpflicht. Von dieser Pflicht gibt es verschiedene Ausnahmen, unter anderem dann, wenn der Zugang auf Personen mit 2G, das heisst Geimpfte oder Genesene, beschränkt ist. Gemäss dem geltenden kantonalen Recht gilt für Veranstaltungen, Märkte sowie Fach- und Publikumsmessen eine Maskenpflicht. Diese erstreckt sich auf die Innen- und die Aussenbereiche, auch wenn eine Zertifikatspflicht gilt. Um eine Angleichung an die Bundesregelung zu erreichen, wird die entsprechende Bestimmung im kantonalen Recht angepasst, wie die Innerrhoder Ratskanzlei mitteilt. Somit könne auf das Tragen einer Maske an Veranstaltungen, Märkten oder Messen in Innen- und Aussenbereichen verzichtet werden, wenn für diese eine 2G-Pflicht gilt. Die Neuregelung tritt am 11. Dezember in Kraft.

Bezüglich des Zugangs von Besuchenden zu Gesundheits- und Sozialinstitutionen haben sich verschiedentlich Fragen ergeben, heisst es in der Mitteilung. Die Standeskommission möchte daher festhalten, dass Besucherinnen und Besucher von Gesundheitsinstitutionen und Heimen seit dem 3. Dezember 2021 ein Covid-Zertifikat haben müssen. Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, können mit einem gültigen negativen Test weiterhin Besuche vornehmen. Zusätzlich zur Zertifikatspflicht gilt für Besucherinnen und Besucher eine Maskenpflicht in Innen- und Aussenbereichen der Gesundheits- und Sozialinstitutionen. (rk)

10:30 Uhr

Fahrkostenberechnung angepasst

Auf den 1. Januar wird die Fahrkostenberechnung der privaten Nutzung eines Geschäftsfahrzeugs angepasst. Der pauschale Beitrag beträgt neu 0.9 Prozent des Fahrzeugkaufpreises, wie die Innerrhoder Ratskanzlei mitteilt. Dafür ist der Arbeitsweg in der Berechnung enthalten. Durch die Anpassung vereinfachen sich die Angaben in der Steuererklärung für Privatpersonen und im Lohnausweis für Arbeitgebende.

Die eidgenössische Berufskostenverordnung wird per 1. Januar 2022 angepasst. Dabei wird der pauschale Privatanteil für die private Benutzung eines Geschäftsfahrzeugs von monatlich 0.8 auf 0.9 Prozent des Fahrzeugkaufpreises erhöht. Neu ist in der pauschalen Berechnung des Privatanteils die private Nutzung des Geschäftsfahrzeugs inklusive Arbeitsweg enthalten.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden übernimmt gemäss Communiqué diese Regelung. Von der Anpassung betroffen sind Personen, welche von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitgeber ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung gestellt erhalten und bei denen somit der Privatanteil mit 0.9 Prozent pro Monat im Lohnausweis aufgerechnet wird. Ab der Steuerperiode 2022 müssen diese Personen in der persönlichen Steuererklärung demnach den geldwerten Vorteil für den Arbeitsweg nicht mehr als Einkommen deklarieren. In der Folge entfällt auch der Abzug für den Arbeitsweg. Zudem erübrigt sich die Angabe des Aussendienstanteils auf dem Lohnausweis. Diese Anpassungen gelten auch für die von der Steuerverwaltung bereits genehmigten Spesenreglemente. (rk)

Freitag, 10. Dezember - 8:54 Uhr

Neugestaltung der Gossauerstrasse abgeschlossen

Ab Montag ist die Gossauerstrasse im Herisauer Zentrum wieder durchgehend für den Verkehr freigegeben. Damit ist das erste grössere Projekt aus der Zentrumsentwicklung abgeschlossen, wie die Gemeindekanzlei mitteilt. Bereits seit ein paar Tagen ist die Schmiedgasse wieder offen.

Mit der Signalisierung am Montag, 13. Dezember, findet die Sanierung und Neugestaltung der Gossauerstrasse ihren Abschluss. Im Rahmen des Projektes, das ab Frühling 2020 in mehreren Etappen umgesetzt worden ist, wurde gemäss Communiqué der Strassenraum gesamterneuert und optisch aufgewertet. Ausserdem wurden das Trottoir barrierefrei gestaltet sowie die Werkleitungen und die Kanalisation erneuert. Die Neugestaltung leitet sich aus dem Konzept zur Zentrumsentwicklung ab, welches der Gemeinderat 2016 zur Attraktivitätssteigerung im Ortskern erarbeitet hat.

Auch die Schmiedgasse ist bereits vor einigen Tagen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Sie war im Zuge der Verlegung des Mischwasserkanals Poststrasse-Schmiedgasse seit Anfang Oktober auf dem obersten Abschnitt gesperrt. (gk)

16:29 Uhr

Kronberg-Schlittelweg ab Samstag offen

Ab Samstag, 11. Dezember, ist der sieben Kilometer lange Kronberg-Schlittelweg offen. Vom Gipfel führt der gemäss Medienmitteilung längste Schlittelweg der Ostschweiz über die Scheidegg zur Talstation Jakobsbad. Der Startpunkt beim Gipfelkreuz kann mit der Luftseilbahn erreicht werden. Mit dem Start der aktuellen Wintersaison 2021/22 bietet der Kronberg ein exklusives Angebot. Der Zipline-Park im Jakobsbad sei der einzige Winter-Seilpark in der Ostschweiz, schreibt das Unternehmen. Bis zum 20. März 2022 ist der Zipline-Park an Sonntagen bei trockenen Bedingungen geöffnet und kann von Montag bis Samstag für Gruppen ab 10 Personen gebucht werden. Auf fünf ausgeschilderten Routen kann man am Kronberg zudem Schneeschuhwanderungen geniessen. Equipment wie Schneeschuhe oder Stöcke können an der Talstation gemietet werden. (pd)

14:21 Uhr

Mehrere Verkehrsunfälle auf winterlichen Strassen

Am Mittwoch ist es auf den winterlichen Strassen des Kanton Appenzell Ausserrhoden zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Um 10.45 Uhr fuhr in Heiden eine 69-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Brunnenstrasse in Richtung Dorfzentrum. In der letzten Rechtskurve vor der Schützengasse geriet sie über die Gegenfahrbahn und linksseitig in ein steil abfallendes Bachbord. Dort kippte ihr Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite, wo es an einem Baum zu Stillstand kam. Zur Bergung der Frau, welche ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen konnte, wurde die Regiwehr Heiden aufgeboten. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Haldenstrasse von Speicherschwendi in Richtung Speicher. Bei der Örtlichkeit Hinter dem Ack geriet er über die Strassenmitte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen eines 58-jährigen Mannes frontal kollidierte. Bei der Kollision verletzte sich der talwärts fahrende Lenker des Personenwagens leicht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken. Die Haldenstrasse musste aufgrund des Unfalles kurzzeitig gesperrt werden.

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Anhängerzug auf der Speicherstrasse von Teufen in Richtung Speicher. Zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Speicherstrasse in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve auf Höhe der Örtlichkeit Tobel verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über die Strassenmitte. Dabei stiess das Auto gegen die Achse des Anhängers. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Eine 33-jährige Frau fuhr um 16.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Bühlerstrasse von Bühler in Richtung Teufen. In einer Rechtskurve im Bereich der Hasenränke geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte frontal mit einem Personenwagen. Eine Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. (KapoAR)

12:50 Uhr

Prämienverbilligung 2022: Tieferer Selbstbehalt

An der Dezembersitzung hat der Kantonsrat im Rahmen des Voranschlags 2022 für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 33,96 Millionen Franken genehmigt. Davon bezahlt der Bund 18,21 Millionen Franken; 15,75 Millionen Franken übernimmt der Kanton.

Nach den Vorgaben des Bundes müssen die Prämien für Kinder zu 80 Prozent verbilligt werden. Für die jungen Erwachsenen in Ausbildung hat der Regierungsrat entschieden, die Prämien um 50 Prozent zu verbilligen, wie die Kantonskanzlei mitteilt. Den Kinderabzug hat er auf 2000 Franken belassen. Die herabgesetzten Obergrenzen beim Vermögen um 20 Prozent und die Anpassungen beim Einkommen werden beibehalten. Der Selbstbehalt wird auf 36 Prozent gesenkt (Vorjahr 46 Prozent). Damit soll mit den vom Kantonsrat bewilligten Mitteln ein möglichst grosser Anteil von Personen in Appenzell Ausserrhoden Prämienverbilligung erhalten.

Personen, die mutmasslich Anspruch auf eine Prämienverbilligung haben, werden von den Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden angeschrieben. Ein Antrag auf Prämienverbilligung ist bis spätestens 31. März 2022 möglich. Weitere Informationen zur Prämienverbilligung finden sich auf www.sovar.ch. (kk)

11:02 Uhr

Urnäsch senkt die Steuern

An der Budgetversammlung in Urnäsch haben die Anwesenden dem Voranschlag 2022 ebenso einhellig und diskussionslos zugestimmt, wie der Investitionsrechnung 2022 und dem von 4,3 auf 4,2 Einheiten gesenkten Steuerfuss.

Gemeindepräsident Peter Kürsteiner konnte gemäss Medienbericht 39 Stimmberechtigte in der Mehrzweckanlage Au zur Budgetversammlung begrüssen. Er wies darauf hin, dass sich die noch immer grassierende Pandemie glücklicherweise kaum auf die Gemeindefinanzen ausgewirkt habe. Das Budget 2022 rechnet bei Ausgaben von 20 Mio. Franken mit einem Ausgabenüberschuss von 490 000 Franken, dies bei einem von 4,3 auf 4,2 Einheiten gesenkten Steuerfuss. Die Nettoinvestitionen für das kommende Jahr sind mit 1,05 Mio. Franken budgetiert. Der für das Finanzressort zuständige Gemeinderat Iwan Schnyder ging in der Folge kurz auf verschiedene Budgetpositionen ein und erläuterte allfällige Abweichungen gegenüber dem laufenden Jahr. Mehrausgaben von rund 300 000 Franken resultieren beim baulichen Unterhalt für die Innensanierung der Schulhäuser Mettlen und Saien sowie an der Unterdorfstrasse 38. Beim kantonalen Finanzausgleich wird ein um 290'000 Franken tieferer Betrag, noch rund 1.84 Mio Franken, erwartet. «Dies ist eigentlich erfreulich, belegt dies doch die höhere Steuerkraft der Gemeinde», sagte Finanzchef Iwan Schnyder.

Der Gemeinderat Urnäsch erachtet die Senkung des Steuerfusses um 0,1 Einheiten vor allem aus zwei Gründen für vertretbar: Da ist zum einen das respektable Eigenkapital von rund 10 Mio. Franken und zum andern der Umstand, dass in den nächsten Jahren in Urnäsch kaum grössere Investitionen anstehen. Gemeinderat Iwan Schnyder wies drauf hin, dass Urnäsch mit der Steuerfussenkung, es resultieren Mindereinnahmen von 135'000 Franken, in Sachen Steuerfuss dem kantonalen Mittelfeld näherkomme. Es sei erklärtes Ziel des Gemeinderats, die Steuerbelastung so tief wie möglich zu halten und mit sparsamem Haushalten mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung präsentieren zu können. Optimistisch stimmt den Gemeinderat, dass sich die vorgesehene Neuregelung der Bemessungsgrundlagen für den kantonalen Finanzausgleich für Urnäsch positiv auswirken wird. (gk)

09:50 Uhr

Einwohnerrat verabschiedet Voranschlag 2022

Der Herisauer Einwohnerrat hat am Mittwoch den Voranschlag 2022 mit 15 zu 12 Stimmen genehmigt. Mit 16 zu 11 Stimmen wurde auch dem Antrag des Gemeinderats zugestimmt, für Lohnerhöhungen 0,6 Prozent der Lohnsumme zu bewilligen. Der Finanzplan 2023 – 2025 wurde gemäss Medienmitteilung zur Kenntnis genommen. Ein weiteres Traktandum war eine Teilrevision des Personalreglements, welches die Basis schafft für freiwillige Lohnnebenleistungen seitens der Gemeinde. Der Einwohnerrat senkte deren möglichen Umfang von den beantragten 0,5 Prozent auf 0,2 Prozent und genehmigte die Teilrevision ohne Gegenstimmen. (gk)

Donnerstag - 9. Dezember - 8:53 Uhr

Besinnliches Konzert

Das Adventskonzert 2019 war das letzte grössere Konzert der Jugendmusik Heiden. Rund zwei Jahre später durften kürzlich die drei Formationen der Jugendmusik einen besinnlichen Neuanfang starten. Die Musikantinnen und Musikanten konnten es kaum erwarten wieder vor Publikum auftreten zu können. Den rund 250 Besucherinnen und Besuchern wurde ein besinnliches, aber zugleich emotionales, Konzert geboten. Die Jugendmusik nahm am Adventskonzert von Maria Sturm und deren Partner, Michael Müller, Abschied. Während rund drei resp. zwei Jahren waren sie die musikalischen Leiter des Korps resp. Nachwuchskorps. Unter der Leitung von Maria Sturm und dem Vizedirigenten Tobias Braunwalder erreichte die Jugendmusik Heiden 2019 am Schweizer Jugendmusikfest ein Glanzresultat und wurde gar Schweizer Meister in der Kategorie «Parademusik Small». Im Weiteren konnten sich die Mitglieder der Jugendmusik Heiden trotz der aktuellen pandemischen Lage musikalisch weiterentwickeln. Auf Anfang 2022 wird eine neue musikalische Leitung für die rund 40 Musikantinnen und Musikanten gesucht. Aktuell finden Probedirigate statt. (pd)

Mittwoch, 8. Dezember, 17:56 Uhr

Selbstunfall bei winterlichen Verhältnissen

Das Auto kam im steil abfallenden Waldrand zum stehen. Bild: kapo

Am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Auto von Meistersrüte in Richtung Appenzell. Im Bereich Bleichenwald geriet das Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ausser Kontrolle und rutschte über das Trottoir und durch den Zaun. Der Personenwagen blieb im steil abfallenden Waldrand stark beschädigt stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (kapo)

15:36 Uhr

Mehr Stellensuchende in Ausserrhoden

Das Total der Stellensuchenden in Appenzell Ausserrhoden hat gegenüber dem Vormonat um 21 Personen zugenommen. Neu sind gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei 870 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungs­zentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 432 ganz ohne Beschäftigung sind. Von den 438 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 127 in der Kündigungsfrist. Weitere 247 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 64 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs o.ä.) oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt unverändert bei 1,4 Prozent.

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 472 Männer und 398 Frauen. 358 Stellensuchende (Vormonat 349) sind über 50 jährig. 17,8 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen. In der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 83 Personen beim RAV gemeldet. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 1,3 Prozent um 0,1 Prozentpunkte tiefer als die allgemeine Quote über alle Altersklassen.

Seit Beginn der Corona-Krise hat die Arbeitslosenkasse Appenzell Ausserrhoden über 57 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Entschädigt wurden damit 889 Betriebe für ein Total von 2’141’444 wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden. Derzeit verfügen noch 70 Betriebe über eine aktive Bewilligung für Kurzarbeit. (kk)

12:32 Uhr

Verkehrsunfall in Herisau

Am Dienstag ist es in Herisau zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Der Autofahrer verletzte sich gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei leicht.

Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Alpsteinstrasse von Herisau in Richtung Waldstatt. Auf Höhe der Liegenschaft Alpsteinstrasse 45 geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem korrekt entgegenkommenden Linienbus der Regiobus AG kollidierte. Bei der Kollision verletzte sich der Autofahrer leicht. Er wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital überführt. Der Buschauffeur und die Passagiere des Linenbusses blieben unverletzt. Der Verkehrsunfall führte über die Mittagszeit für die übrigen Verkehrsteilnehmer auf der Alpstein-, Industriestrasse und im Dorf Herisau zu einem grösseren Rückstau. Am Auto entstand Totalschaden. Der Sachschaden am Bus beläuft sich auf mehrere tausend Franken. (KapoAR)

Mittwoch, 8. Dezember - 9:47 Uhr

Samichlaus besuchte Flüchtlingsfamilien in Appenzell

Spannung, Neugierde, Herzklopfen, leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter prägten kürzlich den Samichlaus-Besuch bei Flüchtlingsfamilien im ehemaligen Kapuzinerkloster Appenzell. Von den über 30 Mädchen und Buben sahen einige den Samichlaus und den Schmutzli zum ersten Mal, begrüssten die beiden höflich. Sie sagten Versli auf, waren verwundert darüber, woher der Samichlaus denn wusste, dass einige von ihnen lieber Süsses statt Gemüse essen, oder die eine oder andere Mutter froh wäre, wenn ihre Kinder die Spielsachen von sich aus wegräumen würden. Im dicken Buch des Samichlauses standen aber mehrheitlich Dinge, die Anlass zum Loben gaben. Einige Kinder nahmen ihren Mut zusammen und fragten den Samichlaus ob er auch eine Frau hat, wo sie denn wohnt, ob er auch Elche hat und ob eines von ihnen auch so eine rote Nase hat wie «Rudolph das kleine Rentier». Natürlich erhielten die dankbaren Kinder auch ein Geschenk in Form eines herzigen Plüschhundes sowie Nüssli und etwas Süsses dazu. (vp)

14:02 Uhr

Kursaal: Gemeinderat kündigt Vertrag mit Hotel Heiden AG

Der Kursaal Heiden Bild: APZ

Die Bewirtschaftung des Kursaals wird neu beurteilt. Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, hat der Gemeinderat die Vereinbarung mit der Hotel Heiden AG zur Führung des Kursaals auf Ende Juni 2022 gekündigt. Grund dafür sind gemäss Mitteilung die aus Sicht der Gemeinde ungünstigen Konditionen. Mit einem Gastronomie-Spezialisten wurden verschiedene Szenarien für eine künftige Bewirtschaftung ausgearbeitet. Der Gemeinderat favorisiert die Weiterverfolgung der Variante Mietverhältnis. Aktuell werden die neuen Rahmenbedingungen erarbeitet. Die Kommission Infrastruktur wird die Bewirtschaftung des Kursaals in Kürze ausschreiben. Der künftige Betreiber soll nach Möglichkeit aus Heiden stammen. (gk)

10:38 Uhr

Malwettbewerb der Kantonspolizei

Die Verkehrsinstruktion der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden lancierte einen Malwettbewerb unter allen Erstklässlern in Innerrhoden, wobei jedes teilnehmende Kind eine trendige, reflektierende Wollmütze erhielt. Bis zum Einsendeschluss am 30. November trafen laut Medienmitteilung 59 Werke ein. Die Kinder begriffen die Kernbotschaft der Aktion, nämlich «ich muss von den Fahrzeuglenkenden gesehen werden und das auch besonders in der dunklen Jahreszeit». Der Kantonspolizei und allen Kindern sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Fahrzeuglenkerinnen und –Lenker erkennen, dass sie immer und überall mit Kindern auf der Fahrbahn rechnen müssen. (KapoAI)

Dienstag, 7. Dezember - 10:15 Uhr

Nachfolgeregelung für Datenschutzbeauftragten des Kantons

Stefan Gerschwiler Bild: PD

Rechtsanwalt Urs Glaus, St.Gallen, hat die Demission als Datenschutzbeauftragter des Kantons Appenzell Innerrhoden bekannt gegeben. Als Nachfolger hat die Standeskommission gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei Rechtsanwalt Stefan Gerschwiler, Rorschach, bestimmt. Der Gewählte ist in einer St.Galler Anwaltskanzlei tätig und bringt eine reiche Erfahrung im Datenschutz mit. Er ist bereits seit einigen Jahren Datenschutzbeauftragter des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Die Wahl des neuen Datenschützers bedarf noch der Genehmigung des Grossen Rates. Diese ist für die Februarsession 2022 vorgesehen. (rk)

Montag, 6. Dezember - 14:51 Uhr

Der UHC Herisau kommt mit 4 Punkten aus der Doppelrunde

Nach einer zuletzt dürftigen Leistung gegen Unihockey Limmattal war die Mannschaft des UHC Herisau am vergangenen Wochenende gegen den zweitplatzierten UHC Pfannenstiel Egg auf Wiedergutmachung aus. Nach einer schön vorgetragenen Freistossvariante lancierte Schilling den freistehenden Meier vor dem Tor, welcher zum 1:0 einschieben konnte. Es brauchte in der 17. Minute einen abgelenkten Weitschuss von Pfannenstiel Egg um das Skore wieder auszugleichen. In der 27. Minute war es Conzett, welcher sich an der Bande durchtankte und mit seiner scharfen Hereingabe ein Eigentor provozierte. Die erneute Führung hielt bis kurz vor Drittelende, ehe Kellermüller nach einem blitzsauberen Konter zum 2:2 Ausgleich traf.

Die Partie gestaltete sich im letzten Drittel offener. Nach rund vier Minuten ging der UHC Pfannenstiel Egg erstmals in Führung. Kurze Zeit später war es Conzett der sich den Ball in der offensiven Zone erkämpfte und Meier vor dem Tor bediente, welcher seinen zweiten persönlichen Treffer realisieren konnte. Weitere drei Minuten später war es Niederöst von Pfannenstiel Egg, der den Ball nach einem Freistoss zum 4:3 ins Herisauer Gehäuse hämmerte. Nach dem Timeout wurde Zwicker mustergültig von Silas Stucki bedient und stellte den Ausgleich wieder her. Und es kam noch besser für den UHC Herisau, welcher nur 30 Sekunden später in Überzahl agieren konnte. Patrick Mittelholzer sorgte mit einem satten Schuss für die erneute Führung. Nun waren es die Zürcher welche ihrerseits das Time-Out nahmen, welches die Wirkung ebenfalls nicht verfehlte. In der 59. Minute war es Suter, welcher für das 5:5 verantwortlich war. So musste die Verlängerung über den Ausgang der Partie entscheiden. Diese Verlängerung war exakt 21 Sekunde alt, ehe Scharfenberger mittels Distanzschuss den Zusatzpunkt für den UHC Pfannenstiel Egg sicherte.

Dank überragendem Conzett zum Auswärtssieg in Uznach

Mit den Jona-Uznach Flames wartete am Folgetag ein direkter Konkurrent um die Playoffplätze auf die Appenzeller. Bereits nach drei Minuten waren die Herisauer mit 2:0 in Front. Nachdem Conzett in der ersten Spielminute Meier bediente und dieser einhändig den Führungstreffer erzielen konnte, versenkte er den Ball nur zwei Minuten später wuchtig selbst im Tor. Die Flames hatten in den ersten Minuten nicht viel entgegen zu setzten. Als sich die Herisauer in der 17. Minute in der Zone der St. Galler fest spielen konnte, war es Rüegg, der zum 3:0 aus Sicht der Herisauer einnetzen konnte. Den finalen Pass gab erneut Joel Conzett.



Mit der Führung im Rücken gab der UHC Herisau im zweiten Drittel die Zügel etwas aus den Händen. Die Flames konnten bis zur Spielmitte gleich drei Mal reüssieren. Dass es nach 30 Spielminuten nicht 3:3 stand war Stefan Meier zu verdanken, welcher zwischenzeitlich das vierte Tor für die Herisauer markierte. Andreas Zwicker war es dann in der 36. Spielminute, welcher die Herisauer nach einem schönen Angriff wieder mit zwei Längen in Führung schoss. Auf diesen Treffer hatte das Heimteam aus Uznach aber erneut eine Antwort bereit. Schneider verkürzte noch vor Drittelsende zum 4:5 aus Sicht der St. Galler.

Im letzten Drittel war es dann Joel Conzett, welcher zur persönlichen Kür ansetzte. Während er in der 45. Minute im Powerplay den Ball im gegnerischen Tor versenkte, überlistete er den Torhüter der Flames drei Minuten später mit einem gekonnten Schuss einhändig ins hohe Eck. Diese Tore sollten vorentscheidend sein. Dem 7:5 der Flames folgte eine 5-Minütige 6:5-Unterzahl, in welcher die Herisauer aber dank beherzter Defensivarbeit, etwas Glück und Torhüter Jud keinen weiteren Treffer mehr hinnehmen mussten. (jw)

Montag, 6. Dezember - 14:15 Uhr

Kantonspolizei und Grenzschutz kontrollieren im Appenzeller Vorderland

Verkehrskontrolle der Kantonspolizei Zürich beim Bahnhof Glanzenberg. Fotografiert am 2. November 2021. Sandra Ardizzone / LTA

In der Nacht auf Samstag, 4. Dezember, hat die Ausserrhoder Kantonspolizei gemeinsam mit dem Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit im Appenzeller Vorderland koordinierte Verkehrskontrollen durchgeführt. Involviert waren verschiedene Fachdienste der Kantonspolizei, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Rahmen der mehrstündigen Kontrolle wurden rund 150 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Bei sieben Fahrzeugführenden wurden Anzeichen von Alkoholsymptomen oder möglicher Fahrunfähigkeit wegen Medikamenten- oder Drogenkonsum festgestellt. Während drei Personen ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben mussten, erhielten weitere vier ein mehrstündiges Fahrverbot. Alle werden an die Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Montag, 6. Dezember - 11:38 Uhr

Soziale Integration der aus dem Ausland zugezogenen Bevölkerung im Fokus

Das Integrationsprogramm 2018-2021 von Appenzell Ausserrhoden wird um zwei Jahre verlängert und mit der Integrationsagenda Schweiz zusammengelegt. Diese zweijährige Zwischenphase erlaube es, Erkenntnisse aus der Umsetzung der 2019 eingeführten Integrationsagenda Schweiz zu gewinnen und Synergien optimal zu nutzen, schreibt die Kantonskanzlei in einer Mitteilung. Die enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton und Gemeinden hat sich bewährt und wird weitergeführt. Um die integrationspolitischen Ziele zu erreichen, soll die chancengleiche Teilnahme der aus dem Ausland zugezogenen Personen am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben gefördert werden.

Das Integrationsprogramm soll einen wichtiger Beitrag zur Chancengleichheit leisten Gaetan Bally / KEYSTONE

In der zweijährigen Zwischenphase bis zur Einführung des dritten Programms liegt der Fokus verstärkt auf der Förderung der sozialen Integration für alle aus dem Ausland zugezogenen Personen. Die gesellschaftliche Teilnahme im Rahmen der individuellen Interessen und Möglichkeiten sowie die Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Herkunft sollen gestärkt werden. Die Umsetzung dieser Ziele wird durch Fördermassnahmen wie Erstinformationsgespräche, Potentialabklärungen, Sprachförderung, Förderunterricht, berufsvorbereitende Kurse oder Arbeitsmarkteinsätze unterstützt.

Ziel der Integrationsagenda Schweiz ist, dass zwei Drittel der 16- bis 25-jährigen fünf Jahre nach der Einreise in einer nachobligatorischen Ausbildung und rund die Hälfte aller Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt integriert sind. Damit soll eine längerfristige und nachhaltige Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der Sozialhilfe gewährleistet werden. Ein weiterer Fokus liegt bei der sprachlichen Integration und den Kenntnissen von Land und Kultur. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Kinder im Vorschulalter gerichtet: 80 Prozent von ihnen sollen sich beim Eintritt in den Kindergarten in deutscher Sprache verständigen können.

In Appenzell Ausserrhoden wird seit 2014 in enger Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden das kantonale Integrationsprogramm erfolgreich umgesetzt, womit ein wichtiger Beitrag zur Chancengleichheit geleistet wird. Durch eine gute Integration, der aus dem Ausland zugezogenen Personen, wird der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt und die Zukunft des Wirtschaftsstandortes gesichert. Die entsprechende Programmvereinbarung mit dem Bund, Staatssekretariat für Migration, wurde von allen 20 Gemeinden und vom Regierungsrat genehmigt und konnte Ende November 2021 abgeschlossen werden. (kk)

Montag, 6. Dezember - 08:26 Uhr

Autofahrer prallt in Leitplanke

Das Unfallfahrzeug. Bild: PD

Am Sonntagabend fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto von Appenzell in Richtung Stein. Auf Höhe Enggenhüttenstrasse 92 verlor er wegen einer momentanen Unaufmerksamkeit die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke, wie die Innerrhoder Kantonspolizei mitteilt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt. (kpai)

Sonntag, 5. Dezember, 09:45 Uhr

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In Waldstatt wurde eingebrochen. Bild: Ppampicture / iStockphoto

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der vergangenen Woche gewaltsam Zutritt in ein Ferienhaus in Waldstatt. Danach durchsuchte sie sämtliche Räume sowie verschiedene Behältnisse und verliess das Gebäude wieder durch die Sitzplatztüre. Die Abklärungen der Kantonspolizei sind im Gange. (kapo/red)

Sonntag, 5. Dezember, 09:34 Uhr

Verkehrsunfall in Schwellbrunn

In Schwellbrunn kam es zu einem Verkehrsunfall. Bild: Daniel Ammann

Eine Autolenkerin fuhr am Samstagabend von der Örtlichkeit Risi in Richtung Schwellbrunn. In einer Rechtskurve rutsche sie auf der schneebedeckten Strasse über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und kollidierte mit dem rechtsseitig ansteigenden Wiesenbord. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Eine Mitfahrerin klagte über Schmerzen in der Schulter und suchte selbstständig einen Arzt auf. (kapo/red)

Samstag, 4. Dezember, 16:15 Uhr

Junglenker fährt mit Auto in Holzschopf

Am frühen Freitagabend fuhr ein 18-jähriger Mann mit einem Kleinwagen von Urnäsch in Richtung Gonten. Kurz vor dem Jakobsbad verlor er auf der schneebedeckten Strasse die Herrschaft über das Fahrzeug, schlitterte durch den rechtsseitigen Zaun und danach in einen nahen Holzschopf. Der junge Mann blieb unverletzt. (kapo/vat)

Kapo AI

Samstag, 4. Dezember, 10:51 Uhr

Verkehrsunfall in Trogen

In Trogen kam es zu einem Verkehrsunfall. Bild: kapo

Ein Personenwagenlenker fuhr am Freitag, kurz nach 17 Uhr, von Bühler in Richtung Trogen. Bei der Örtlichkeit Sand geriet er aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen, prallte gegen den rechtsseitigen Röhrenzaun und in der Folge auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit der korrekt entgegenkommenden Lenkerin eines Lieferwagens. Bei der Kollision entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeuge sowie am Zaun. (kapo/red)

14:29 Uhr

Informationsabend über den Polizeiberuf

Für die Polizeischule 2022 sucht die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gemäss Medienmitteilung Bewerberinnen und Bewerber. Am Mittwoch, 8. Dezember, 19.30 Uhr, führt die Kantonspolizei in Speicher (Buchensaal) nun einen Informationsabend zum Polizeiberuf durch. Verschiedene Polizeiangehörige bringen die vielfältigen Aufgaben der Polizei und Impressionen aus dem Polizeialltag näher. Während der Besichtigung des neuen Einsatzleitfahrzeuges bestehen viele Möglichkeiten für den persönlichen Austausch. (KapoAR)

12:06 Uhr

Viele Unfälle auf Ausserrhoder Strassen

Am Donnerstag kam es gleich zu mehreren Verkehrsunfällen in Appenzell Ausserrhoden. Der Sachschaden ist hoch, Personen wurden nicht verletzt.

In Schwellbrunn fuhr gemäss Polizeibericht ein 18-jähriger Lenker kurz vor 7.45 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Bubenstigstrasse in Richtung Herisau. In der Folge verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam über den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dort mit einem korrekt parkierten Personenwagen. An den Fahrzeugen entstand Schachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

In Niederteufen lenkte ein 57-Jähriger seinen Personenwagen kurz nach 11 Uhr von Stein kommend auf der Steinerstrasse bergwärts in Richtung Teufen. In einer Linkskurve kam er über den rechten Fahrbahnrand, überquerte ein Steinbeet und prallte schliesslich frontal in eine Betonmauer. Der Schaden beläuft sich auf rund 20'000 Franken.

In Schachen bei Reute fuhr ein 39-jähriger Lenker mit seinem Lieferwagen um 16.15 Uhr in Richtung Reute. Im Bereich Wolftobel verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Wenige Minuten später kam es an der gleichen Örtlichkeit zu einem Folgeunfall. Dabei lenkte eine in Richtung Oberegg fahrende 40-jährige Automobilistin ihr Fahrzeug aufgrund der am Fahrbahnrand abgestellten Unfallfahrzeuge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Auch bei dieser Kollision entstand mehrere Tausend Franken Schaden an den Fahrzeugen.

In Herisau fuhr ein 36-jähriger um 16.20 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Degersheimerstrasse in Richtung Dorfzentrum. Kurz vor dem ‹Schwänli-Kreisel› geriet er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen, kam über den rechten Fahrbahnrand sowie das angrenzende Trottoir und kollidierte dort schliesslich mit dem Brückengeländer. Am Brückengeländer und dem Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

In Heiden fuhr ein 40-jähriger Lenker kurz vor 18.30 Uhr mit seinem Personenwagen von Oberegg kommend in Richtung Kaien. Im Bereich Gstalden verlor er bei einem Ausweichmanöver die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam über den Fahrbahnrand in die angrenzende Wiese und überschlug sich dort. Am Personenwagen entstand Totalschaden.

In Gais lenkte ein 56-Jähriger seinen noch mit Sommerreifen ausgerüsteten Personenwagen um 18.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Bühler. Dabei verlor er im Bereich Strahlholz die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Personenwagen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

In Trogen fuhr ein 33-jähriger mit seinem Personenwagen auf der Hauptstrasse in Richtung Wald. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Personenwagen. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. (KapoAR)

11:58 Uhr

Anpassungen Prämienverbilligung

Die Standeskommission hat die Richtprämien zur Berechnung der individuellen Prämienverbilligungen für das Jahr 2022 festgelegt: Erwachsene 3654 Franken (2021: 3487); Junge Erwachsene 2688 (2021: 2799); Kinder 810 (2021 839).

Beim Selbstbehalt hat die Standeskommission gemäss Medienmitteilung gegenüber dem zu Ende gehenden Jahr keine Änderung vorgenommen. Die Bandbreite liegt auch 2022 nach wie vor bei 7 bis 12 Prozent. Die Standeskommission hat im Weiteren die Berechnung des massgeblichen Gesamteinkommens leicht angepasst. Infolge einer Änderung im kantonalen Steuerrecht werden neu Dividenden aus Beteiligungen an Gesellschaften in bestimmten Fällen privilegiert gehandhabt und steuerlich in Abzug gebracht. Damit verringert sich das steuerbare Einkommen. Um eine Gleichbehandlung mit Steuerpflichtigen ohne einen solchen Abzug zu gewährleisten, muss beim Gesamteinkommen, welches als Grundlage für die Berechnung der Prämienverbilligung herangezogen wird, eine entsprechende Aufrechnung vorgenommen werden. Für die Prämienverbilligung ist weiterhin keine Anmeldung erforderlich. Das Gesundheitsamt führt die Berechnungen von Amtes wegen anhand der Steuerveranlagungen aus und teilt den Versicherten den Verbilligungsanspruch mittels Verfügung mit. Die Verbilligung wird direkt den jeweiligen Krankenversicherern ausbezahlt. Sofern die Berechnungsgrundlagen vorliegen, werden die ersten Zahlungen im ersten Quartal 2022 vorgenommen. (rk)

Freitag, 3. Dezember - 8:44 Uhr

Chlausfeier in Heiden abgesagt

Bereits 2020 konnte die Chlausgruppe des Männerchors Heiden den beliebten Chlaustrott mit Tieren und Säckliverteilung an alle Kinder, die ein Sprüchli aufsagen oder ein Liedli singen, infolge der Pandemiebestimmungen nicht durchführen. Nun muss sie auch die diesjährige Ausgabe absagen. Das teilte die Chlausgruppe am Freitag mit.

Samichlaus und Schmutzli füllen so zwischen 250 und 300 Chlaussäckli ab. Der Einkauf für eine solche Menge sei eine Herausforderung. «Die jüngsten Entwicklungen von Covid-19 lassen für den Chlaustag vom 6.Dezember nichts Gutes erahnen, wie der Oberchlaus bei Sondierungen in Erfahrung bringen konnte», heisst es weiter. Der Kanton müsse sich bekanntlich an die Vorschriften des Bundes halten. Die Chlausgruppe habe zwar ein ihrer Ansicht nach griffiges Schutzkonzept erarbeitet, doch scheine dieses im Hinblick auf die derzeit massiv steigenden Zahlen von infizierten Personen, nicht zu genügen. Obwohl seitens des Bauamtes von Heiden alles aufgegleist war, und das EW Heiden die Elektrisch-Installationen samt dem Strom gratis abgegeben hätte, könne die Chlaustruppe die zu erwartenden Auflagen nicht erfüllen. Aber auch der Samichlaus wäre für seinen Einsatz parat gewesen. «Es tut den Samichläusen und Schmutzlis sehr leid, dass sie die Kinder auch 2021 nicht im gewohnten Rahmen sehen können. Sie sind somit genötigt, den Chlausanlass sehr kurzfristig absagen zu müssen», teilt die Chlausgruppe mit. Chlausbesuche im Freien werden durchgeführt. Wer einen Samichlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich auch noch kurzfristig unter 071 891 43 13 / 079 822 06 35 oder unter hilty.heiden@bluewin.ch anmelden. (pd)

Donnerstag, 2. Dezember – 15:32 Uhr

Stein: Olivia Schweizer wird Gemeindeschreiberin

Der Gemeinderat von Stein hat Olivia Schweizer, wohnhaft in Wittenbach, zur Gemeindeschreiberin gewählt. Sie tritt ihr Amt per 1. März 2022 an und wird im März durch ihren Vorgänger Fabian Hüni eingearbeitet.

Olivia Schweizer tritt im kommenden März die Stelle als Gemeindeschreiberin in Stein an. Bild: PD

Olivia Schweizer ist 25-jährig, hat aber trotz ihres jungen Alters schon viele Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung gesammelt. Sie arbeitet zurzeit im Frontoffice einer grösseren St.Galler Gemeinde und hat dadurch Einblicke in diverse Themenbereiche der Verwaltung. Durch ihre kaufmännische Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung sowie die schulischen Weiterbildungen bringe sie das notwendige Wissen mit, um die Funktion als Gemeindeschreiberin zu erfüllen, teilt die Gemeindekanzlei mit. (gk)

Donnerstag, 2. Dezember – 15:24 Uhr

Neue Haltestelle und erweitertes Angebot

Am Sonntag, 12. Dezember, tritt schweizweit der neue Fahrplan in Kraft. Die Appenzeller Bahnen (AB) erweitern das Angebot auf den Linien Rheineck-Walzenhausen und Trogen-St.Gallen-Appenzell. Anpassungen auf der Linie Rorschach-Heiden ermöglichen gemäss Mitteilung des Unternehmens eine attraktive Verbindung am Morgen auf den neuen IC5 nach St.Gallen-Zürich. Am Güterbahnhof St.Gallen wird die neue Haltestelle in Betrieb genommen. Der Fahrplan der Linien Frauenfeld-Wil, Gossau-Appenzell-Wasserauen und Altstätten-Gais bleibt unverändert. Die Taschenfahrpläne werden ab diesem Fahrplanwechsel nicht mehr produziert. Auch bei den PubliCar-Angeboten und auf PostAuto-Linien gibt es Anpassungen.

Eine Tangokomposition der Appenzeller Bahnen am Bahnhof St.Gallen. Bild: PD

Kürzere Fahrzeit nach Zürich

Die Veränderungen im Detail: Die Reisezeit von Heiden nach Zürich dauert bei der Verbindung mit dem IC5 1 Stunde 37 Minuten. Am Morgen gibt es laut Mitteilung drei weitere attraktive Verbindungen nach St.Gallen. Zudem ergeben sich mit dem Winterfahrplan zwischen St.Gallen und Heiden bis zu 10 Minuten kürzere Reisezeiten.

Haltestelle Güterbahnhof St.Gallen

Die Haltestelle Güterbahnhof St.Gallen der AB wird ab dem Fahrplanwechsel offiziell in den Fahrgastbetrieb genommen. Die umliegenden Quartiere beim Güterbahnhof erhalten eine Bahnverbindung Richtung Hauptbahnhof und Innenstadt sowie eine direkte Verbindung ins Appenzellerland. Auch im Hinblick auf die bauliche Entwicklung des Gebiets werde mit der neuen Anbindung durch den öffentlichen Verkehr die Attraktivität für das Quartier gesteigert, teilen die AB mit. Die neue Kreuzungsstelle für die Züge federt allfällige Verspätungen ab und verbessert die Fahrplanstabilität.

Anpassungen auf der Linie Trogen-St.Gallen-Appenzell

Der Viertelstundentakt wird am Abend von Speicher über St.Gallen-Teufen um einen Zug verlängert. Diese Verbindung um 19.11 Uhr ab St.Gallen fährt bis nach Gais. Damit erhalten die Fahrgäste eine zusätzliche, schnelle Verbindung mit Abfahrt 18.03 Uhr ab Zürich über Teufen bis nach Gais. In Gais wird das Fahrzeug über Nacht abgestellt. Dies ermöglicht eine neue Frühverbindung mit Abfahrt 5.05 Uhr ab Gais mit Anschluss in St.Gallen nach Zürich. Ergänzend zu diesen Massnahmen werden kleinere Anpassungen im Minutenbereich gemacht.

Verlängerter Halbstundentakt ab Walzenhausen

Auf der Linie Rheineck-Walzenhausen gibt es Anpassungen im Minutenbereich. Nun fährt der Zug genau im Halbstundentakt, jeweils Abfahrt xx:05 Uhr und um xx:35 Uhr ab Rheineck. Am Morgen gibt es neu zwei zusätzliche Verbindungen zwischen Rheineck und Walzenhausen. Der Halbstundentakt wird somit bis 8.35 Uhr verlängert.

Ausbau bei PubliCar und Postauto

Der PubliCar Appenzell weitet per Fahrplanwechsel sein Gebiet aus. Der Rufbus fährt neu zum Bahnhof Gais und weiter bis zur Klinik Gais. Mit dieser Anbindung werden die sozialen Einrichtungen Alterszentrum Gais, die Alterssiedlung Gais sowie die Hausgemeinschaft zur Oase ans Netz von PubliCar angebunden. Der Ein- und Ausstieg erfolgt nach Bestellung entlang der genannten Strassen, ohne Haustürservice.

Für Fahrten ab Oberegg, Post nach Heiden entfällt von Montag bis Samstag die Reservationspflicht. Neu fährt der PubliCar ab 21.18 Uhr im Stundentakt ab Oberegg, Post entlang der offiziellen Haltestellen nach Heiden.

Auf der PostAuto-Linie 225 Heiden-Lachen-Walzenhausen verkehren die Postautos um 11.01 Uhr ab Heiden beziehungsweise um 11.31 Uhr ab Walzenhausen, Bild neu ganzjährig von Montag bis Freitag. Bei der Linie 230 Heiden-Wald-Trogen gibt es abends bessere Anschlüsse. Durch die Vorverlegung der beiden Postautos ab Trogen um zwei Minuten auf 17.28 Uhr und 18.28 Uhr entstehen in Kaien schlanke Anschlüsse für die Weiterfahrt auf der Linie 121 Richtung Rehetobel-St.Gallen.

Keine Taschenfahrpläne mehr

Die Produktion von gedruckten Taschenfahrplänen wird im Gebiet des Tarifverbundes Ostwind per Dezember 2021 mehrheitlich eingestellt. Die AB empfiehlt, Fahrplanabfragen via SBB-App oder www.appenzellerbahnen.ch zu tätigen. Mitteilungen zu Verkehrsunterbrüchen, Störungsmeldungen oder Verspätungen halten die Fahrgäste stets auf dem Laufenden. Die AB-Verkaufsstellen in Appenzell und Heiden stehen bei Fragen zur Verfügung und stellen Kundinnen und Kunden gewünschte Fahrpläne per Post zu.(pd)

Donnerstag, 2. Dezember – 11:32 Uhr

Landammann Dölf Biasotto richtet Videobotschaft an die Bevölkerung

Der Ausserrhoder Landammann und Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, Regierungsrat Dölf Biasotto, wendet sich in der Adventszeit mit einer Video-Ansprache an die Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden. Er bittet im rund zehnminütigen Video darum, weiterhin konsequent die geltenden Regeln zur Eindämmung des Coronavirus einzuhalten. In der Bekämpfung der Pandemie gelte es, zusammenzuhalten und sich mit gegenseitigem Respekt und Toleranz zu begegnen.

Biasotto wünscht der Bevölkerung frohe Festtage, Zeit, Ruhe und trotz allem schöne Momente, damit alle mit Zuversicht ins 2022 starten können. (kk)

Donnerstag, 2. Dezember – 10:39 Uhr

Appenzeller Bergkräuter: Wetter beeinträchtigt die Ernte

Sieben Bauernfamilien aus Appenzell und Umgebung bauen Kräuter für den Appenzeller Alpenbitter an. Kürzlich haben sie ihre Ernte 2021 abgeliefert. Aufgrund des Wetters fiel sie gemäss einer Medienmitteilung geringer aus als in den vergangenen Jahren.

Mitglieder des Vereins Appenzeller Bergkräuter mit einem Teil der Ernte 2021 im Brennraum der Appenzeller Alpenbitter AG. Bild: PD

Pfefferminze, Lavendel, Zitronenmelisse: Diese und sechs weitere Kräuter produzieren Appenzeller Bäuerinnen und ihre Familien für die Appenzeller Alpenbitter AG. Die Kräuterfrauen sind im Verein Appenzeller Bergkräuter zusammengeschlossen und haben die diesjährige Ernte dem Familienunternehmen Appenzeller Alpenbitter AG geliefert. Vereinspräsidentin Ida Signer: «Der Ertrag wurde leider durch den späten Frühling und den verregneten Sommer geschmälert.» Trotzdem: Die Kräuterfrauen sind sichtlich stolz auf ihre Arbeit – und der Bedarf an Pfefferminze und Zitronenmelisse lasse sich fast vollständig mit lokalen Kräutern decken.

Regionalprojekt seit sieben Jahren

Die Idee für das Projekt Appenzeller Bergkräuter entstand 2012. Die Appenzeller Alpenbitter AG klärte damals die Möglichkeiten für eine regionale Kräuterproduktion ab, gleichzeitig suchte das kantonale Landwirtschaftsamt auf Einladung des Bundes förderungswürdige Projekte mit regionaler Bedeutung. Das passte zusammen, 2014 wurde das Kräuterprojekt gestartet. «Seither beziehen wir Kräuter soweit möglich aus der Region», sagt Pascal Loepfe-Brügger, Geschäftsführer der Appenzeller Alpenbitter AG. Einige der 42 Kräuter und Gewürze, die nach 120-jährigem Geheimrezept verarbeitet werden, stammen jedoch seit jeher aus anderen Weltgegenden. «Orangen, zum Beispiel, gedeihen nun einmal nicht im Appenzellerland.»

«Kräuterfrau» Edith Räss mit Lavendel vom eigenen Feld. Bild: PD

Sieben geheime Mischungen

Aus den getrockneten und geschnittenen Kräutern entstehen Kräutermischungen für sieben Teilprodukte. Die Mischung erfolgt hinter den verschlossenen Türen der Kräuterkammer. Dafür zuständig sind die Geheimnisträger Beat Kölbener und Walter Regli. Nur diese beiden Mitglieder der Gründerfamilie kennen das 1902 kreierte Geheimrezept. Die sieben Mischungen werden teils destilliert, teils mazeriert, also kalt in Alkohol angesetzt. Nach der individuellen Lagerung mischt der Brennmeister die sieben Teilprodukte und filtriert das Ganze – fertig ist der Appenzeller Alpenbitter. (pd)

Donnerstag, 2. Dezember – 09:35 Uhr

Zum Leutnant befördert

Im Offiziers-Kader der Schweizer Armee wird Michaela Hälg aus Schachen bei Herisau per 4. Dezember zum Leutnant befördert. Dies geht aus einer Mitteilung des Kreiskommandos von Appenzell Ausserrhoden hervor.

Mittwoch, 1. Dezember – 15:01 Uhr

Kantonale Aktionswoche «Wie geht’s dir?»

Die kantonale Abteilung Gesundheitsförderung sensibilisiert in einer Aktionswoche vom 6. –12. Dezember die Ausserrhoder Bevölkerung für die Stärkung ihrer psychischen Gesundheit.

Die Massnahmen aufgrund der Covid-19 Pandemie sind gemäss Medienmitteilung mit tiefgreifenden Veränderungen des Alltags und des gesellschaftlichen Zusammenlebens verbunden. Dies sei für die psychische Gesundheit besonders herausfordernd. Studien und Berichte zeigen, dass Jugendliche und junge Erwachsene eine höhere psychische Belastung aufgrund der Corona-Krise haben als Erwachsene. Ängste, Depressionen und Krisen haben bei ihnen zugenommen. Dies bestätigen auch Zahlen der Dargebotenen Hand (Tel. 143) und der Pro Juventute (Tel. 147), welche niederschwellige Beratungsangebote anbieten. Die Vorweihnachtstage als eine Zeit der Stille und des Nachdenkens sowie mit weniger Tageslicht können für viele Menschen ohnehin schwierig sein. Wenn sich negative Gefühle häufen und verstärkende Faktoren wie Einsamkeit, Krankheit, Stress oder Konflikte hinzukommen, kann dies auch die Psyche stark belasten. Umso wichtiger ist es darüber zu sprechen.

Die kantonale Abteilung Gesundheitsförderung sensibilisiert mit der «Wie geht’s dir?»-Aktionswoche vom 6.–12. Dezember die Ausserrhoder Bevölkerung erneut für die Stärkung der psychischen Gesundheit. Plakate, Flyer und ein digitaler Clip in Bussen und Zügen sollen das Thema beleuchten und Handlungsoptionen aufzeigen. Auch die «Wie geht’s dir?»-App unterstützt dabei. Darüber können Nutzende die Gefühlswelt entdecken, ein Tagebuch der Emotionen führen und wertvolle Tipps rund um die psychische Gesundheit finden. Zudem gibt die App auf die Gemütslage zugeschnittene Empfehlungen. Diese können helfen, positive Gefühle zu empfinden und zu verstärken – oder aber negative Gefühle auszuhalten und den Umgang mit ihnen zu verbessern. Die App soll dadurch die Wahrnehmung für den eigenen Gefühlszustand schärfen. «Das Smartphone wird damit zum persönlichen Hosentaschen-Coach», so Markus Meitz, Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung. (kk)

Mittwoch, 1. Dezember - 08:44 Uhr

Einbruchdiebstahl in Herisau

Am Dienstagnachmittag ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Herisau eingebrochen. Dabei ist ein Schaden in noch nicht bestimmter Höhe entstanden.

Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Dienstag, 30. November 2021, in der Zeit zwischen 13.30 und 18.12 Uhr, auf der Nordseite des Gebäudes über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Liegenschaft. Anschliessend durchsuchte sie laut Ausserrhoder Kantonspolizei sämtliche Räume sowie verschiedene Behältnisse und verliess das Gebäude wieder in unbekannter Richtung.

Mittwoch, 1. Dezember - 08:37 Uhr

Massnahmen gegen die fünfte Coronawelle: Heute Mittwoch, ab 10 Uhr, informieren die Ostschweizer Kantonsregierungen gemeinsam

Die Entwicklung der Coronapandemie, vor allem das Auftauchen der neuen Omikron-Variante, macht Gegenmassnahmen nötig. Der Bundesrat hat solche nach einer Krisensitzung am Dienstag in die Vernehmlassung gegeben. Aber auch die Regierungen beider Appenzell sowie der Kantone St.Gallen und Thurgau reagieren jetzt: Sie haben gemeinsam Massnahmen gegen die Pandemie beschlossen.

Heute Mittwoch, 10 Uhr, treten Vertreterinnen und Vertreter der vier Kantonsregierungen in St.Gallen gemeinsam vor die Medien. Informieren werden die Thurgauer Regierungspräsidentin Monika Knill, die Innerrhoder Statthalterin Monika Rüegg Bless, der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto und der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann.

Anders als bei früheren Medienorientierungen zur Coronapandemie wird es diesmal keinen Livestream aus dem Regierungsgebäude geben. Dies wegen der Auslastung der Staatskanzlei durch die parallel laufende Novembersession des St.Galler Kantonsrates im Olma-Areal. «Tagblatt online» hingegen wird wie üblich ab 10 Uhr mit einem Liveticker direkt aus der Medienorientierung über das dort Gesagte informieren. (SK/vre)

16:20 Uhr

Bühler: Neue Leitung Einwohnerkontrolle und Stellvertretung Gemeindeschreiberin gewählt

Daniela Inauen. Bild: pd

Nach dem Ausscheiden von Cristina Ravaioli im September 2021 und der Kündigung von Sandra Mohsin im Oktober 2021 war die Gemeindeverwaltung Bühler auf der Suche nach einer neuen Leitung Einwohnerkontrolle / Stellvertretung Gemeindeschreiberin. Als Übergangslösung konnte Dorothea Brühwiler die Aufgabe wahrnehmen. Dies schreibt die Gemeinde Bühler in einer Mitteilung. Mohsin wird die Gemeindeverwaltung per Ende Januar 2022 verlassen. Brühwiler wird bis auf weiteres als Springerin fungieren, bis die offenen Stellen besetzt und die Nachfolger:innen eingearbeitet sind. Nun konnte Daniela Inauen als neue Leitung Einwohnerkontrolle / Stellvertretung Gemeindeschreiberin sowie Aktuarin diverser Kommissionen gewählt werden. Frau Inauen war Stellvertreterin des Amtsleiters und Sachbearbeiterin der Verwaltungspolizei Appenzell Innerroden und hat darum ein breites Fachwissen und eine langjährige Verwaltungserfahrung. Der Gemeinderat ist überzeugt mit Frau Inauen eine Kompetente Anschlusslösung gefunden zu haben, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünscht Frau Inauen viel Freude und Erfolg bei der neuen Herausforderung. (gk)

14:34 Uhr

Prix Heiden geht an Andreas Stehli und Häädler Frauen

Die Co-Präsidentinnen Regula Nyffenegger und Ursula Locher nehmen den Preis stellvertretend für ihre Mitglieder entgegen. Bild: pd

Der Prix Heiden ging bereits zum dritten Mal an eine verdiente Persönlichkeit oder an eine Institution für nachhaltige und aussergewöhnliche Leistungen. Andres Stehli schuf als langjähriger Hotelier in der Pension Nord ein Ort der Kulturvermittlung und war damit wichtig für den Häädler Tourismus. Lange Jahre stellte er sein Wissen und seine Arbeitskraft dem Kurverein Heiden als dessen Präsident zur Verfügung. Im historisch-antiquarischen Museum hat er sich mit jährlichen Sonderausstellungen für die Vermittlung unserer Geschichte eingesetzt.

Andreas Stehli erhält den Prix Heiden. Bild: pd

Aufgrund seines kulturellen Engagements, welches stets ehrenamtlich und unentgeltlich war, ehrt die Gemeinde Heiden Andres Stehli mit dem Prix Heiden. Auch den Häädler Frauen, Preisträgerinnen vom letzten Jahr, wurde der Prix Heiden übergeben. Als einer der grössten Vereine in Heiden übernehmen die Häädler Frauen eine wichtige Funktion im gesellschaftlichen und gemeinnützigen Leben der Gemeinde. Der Verein entstand im Mai 2017 durch die Fusion der Frauengemeinschaft und dem Frauenverein Heiden. Stellvertretend für die über 300 Mitglieder wurden der Preis den beiden Co-Präsidentinnen Regula Nyffenegger und Ursula Locher übergeben. (pd)

11:03 Uhr

Trogener Adventsmarkt abgesagt

Der Trogner Adventsmarkt findet heuer zum zweiten Mal in Folge nicht statt. Bild: PD

Ein Jahr verspätet sollte am 4. Dezember 2021 der 35. Adventsmarkt in Trogen stattfinden. Nun sehen sich die Veranstalter gezwungen, vor der schwierigen Lage zu kapitulieren. Die Organisatoren bedauern die Absage des Marktes, der laut dem OK als einziger ausschliesslich Produkte von Institutionen für Menschen mit Behinderung anbietet.

Die Regelungen, welche am Freitagnachmittag vom Amt für Wirtschaft des Kantons bekannt gegeben wurden, seien für das OK nicht einhaltbar gewesen. So hätte man neu auch im Aussenbereich nur Menschen mit Covid-Zertifikat begrüssen dürfen. Die Alternative wäre eine Zutrittsbegrenzung auf 1000 Personen gewesen.

Der Markt hätte eingezäunt werden müssen, was bei den Trogener Verhältnissen mit den verschiedenen Nebenschauplätzen in den Gassen so kurzfristig ein Ding der Unmöglichkeit sei - das Problem der Anwohner, die ihr Haus ohne Kontrolle erreichen müssen, ebenfalls ungelöst.

Wie letztes Jahr werden die Institutionen nun eigene Wege suchen und Ersatzevents und überschaubarere Verkaufsmöglichkeiten finden. (Charlotte Kehl/rak)

09:33 Uhr

Ausgebautes Covid-Test-Angebot in Heiden und Herisau

Tägliche Angebote und längere Öffnungszeiten: Ab Mittwoch 1. Dezember gibt es ein ausgebautes Angebot in den kantonalen Covid-Testzentren Herisau und Heiden. Dies schreibt der Kanton in einer entsprechenden Mitteilung. Neu wird an beiden Standorten an jedem Werktag inklusive Samstag getestet.

Mit dieser Ausweitung der Testkapazitäten gibt es nun in allen drei Kantonsteilen ein tägliches Angebot. An allen Standorten werden Personen mit und ohne Symptomen getestet. Allerdings müssen sich Personen mit Symptomen in jedem Fall zwingend anmelden. Für Personen ohne Symptome ist in den Hirslanden-Zentren in Herisau (Bahnhofstr. 23) und Heiden (Dunant-Haus) ein spontanes Erscheinen zu allen Öffnungszeiten möglich. Wer sich anmeldet, geniesst allerdings Vorrang. In Teufen ist ein Walk-In nur am Samstag möglich.

Die Zentren in Herisau und Heiden haben nun Montag bis Mittwoch jeweils von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Samstag gibt es am Abend eine Stunde Verlängerung. Das Zentrum in Teufen ist Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr und in der Regel von 13 bis 17 Uhr (abhängig von den Buchungen) geöffnet, am Samstag von 9 bis 13 Uhr (Walk-In).

Termine in den Zentren Herisau und Heiden werden am besten online vereinbart: www.hirslanden.ch/testzentrum-herisau oder www.hirslanden.ch/testzentrum-heiden. Termine im Testzentrum Teufen sind über die Hotline zu vereinbaren: 071 353 67 97. Die Hotline steht auch bei Problemen mit der Online-Anmeldung zur Verfügung. (rk)