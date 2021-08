Appenzell News: Appenzellerland bekommt eine GLP

APPENZELLER TICKER Appenzellerland bekommt eine GLP +++ Bluegrass-Openair in Zürchersmühle mit Workshop +++ Herisau gewinnt im Penaltyschiessen Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 17.08.2021, 09.39 Uhr

Appenzellerland bekommt eine GLP

Die GLP gehört zu den erfolgreichsten Parteien der vergangenen Jahren. Im Appenzellerland waren die Grünliberalen aber bislang nicht präsent. Das wird sich nun ändern. Am 30.August wird in Teufen eine GLP Appenzellerland gegründet. In der Mitteilung schreibt sie, das Appenzellerland bekomme eine politische Alternative. Und weiter: «Unsere Zukunft braucht mehr Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Weitblick.» Dieser Grundsatz habe Menschen aus Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden zusammengeführt. Sie wollen gemeinsam etwas bewegen. Erwähnt wird in der Mitteilung als Beispiel die «Ehe für alle», alle Menschen sollen frei und gleichberechtigt sein. (red)

Dienstag, 17. August - 8:38 Uhr

Bluegrass-Openair in Zürchersmühle mit Workshop

Am Samstag, 21. August findet der 3. Openair Bluegrass i de Müli statt in Urnäsch/Zürchersmühle statt.

Aus Italien reist Red Wine an. Die Band ist gemäss Mitteilung eine der wichtigsten europäischen Bluegrass-Gruppen, die seit 1978 im Geschäft ist und auf eine grosse Fangemeinde zählen kann. Ihr Stil reicht vom traditionellen bis zeitgenössischem Bluegrass. Ebenfalls dabei ist die Band Blueland aus der Slovakei sorgen. Die Gruppe konzentriert sich auf modernen zeitgenössischen Bluegrass. Die dritte Band, 4-Star Grass, wurde in Deutschland gegründet und präsentiert ein vielseitiges Repertoire. Table for Two, ein Duo aus Belgien, macht das Programm voll. Hier steht die Harmonie in verschiedenen Stilen mit Gitarre, Banjo und Mandoline im Mittelpunkt. Jede Band spielt zwei Sets und kurz vor Mitternacht ist noch eine Jam-Session angesagt.

Ein Neuheit des diesjährigen Bluegrass Openairs ist die Durchführung diverser Workshops. Diese finden am Vorabend (20.8.2021) ab 18.00 Uhr am gleichen Ort wie das Festival statt. Durchgeführt werden diese in englischer Sprache durch die europaweit bekannten Musiker Thierry Schoysman (Be) sowie Signe Borch (Dk) und sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Es sind genügend Räumlichkeiten vorhanden, so dass eine sichere Durchführung möglich ist. Folgende Workshops werden angeboten: Gitarre, Mandoline, Bluegrass Banjo, Harmonie Gesang.

Da die Platzzahl beschränkt ist, wird eine schnelle Sicherung der Tickets empfohlen. Damit die vom Bund geforderte Rückverfolgung gewährleistet werden kann, muss jeder Besucher im Besitz eines gültigen Tickets sein. Diese Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich und können unter www.bluegrassidemueli.ch bestellt werden. (pd)

14:26 Uhr

Herisau gewinnt im Penaltyschiessen



Am Samstag bestritt die 1. Mannschaft des FC Herisau ihren ersten Ernstkampf der Saison. Im Cup gastierte der SC Bronschhofen auf dem Ebnet. Mit den Gästen, die ebenfalls in der 2. Liga spielen, hatten die Herisauer noch eine Rechnung offen. Letztes Jahr schieden sie gegen denselben Gegner aus dem aus. Das Spiel war ausgeglichen, schnell wurde klar, dass ein Tor entscheidend sein könnte. Beide Hintermannschaften standen kompakt und liessen in der ersten Halbzeit wenig zu. Und so stand es auch noch bei Halbzeit 0:0. Die Partie gestaltete sie auch danach ausgeglichen. Zwar hatten beide Teams mit dem Verlauf der Partie mehr Chancen, aber ein Tor wollte keines fallen und so kam es nach 90 Minuten zum Penaltyschiessen. Die ersten 13 Schützen trafen allesamt. Es war schliesslich Pascal Grubenmann, der zum Helden des Abends avancierte, und den 7. Penalty der Gäste parieren konnte. Der Jubel war gross bei den Herisauern, die Revanche war geglückt. Aufgrund der kämpferischen Leistung ging der Sieg und der Einzug in die nächste Cuprunde in Ordnung. (pen)

13:25 Uhr

Appenzell scheidet im Cup aus

Die 3.-Liga-Mannschaft des FC Appenzell konnte in ihrem ersten Spiel des Ostschweizers Cup nicht an ihre guten Leistungen in der Vorbereitung anknüpfen und verlor beim Viertligisten Berg (TG) nach Penaltyschiessen 3:5 (1:1, 0:0).

Wegen Abwesenden reisten die Innerrhoder mit vier Junioren A an. Die Appenzeller kamen während der gesamten Partie nie richtig in die Partie und boten gegenüber den Vorbereitungsspielen eine deutlich schwächere Leistung. Es wurde mit zu wenig Biss agiert und beim Passspiel wirkten die Gäste unkonzentriert. Beide Mannschaften erspielten sich nicht viele Chancen, aber Berg wollte mehr.

In den ersten Minuten gelangten die Einheimischen etwas mehr vor das von Michael Räss gut gehütete Tor. In der 25. Minute zeigten sich auch die Innerrhoder vor dem Tor der Einheimischen, aber Sokol Shabani fand mit seinem Schuss das Ziel nicht. Drei Minuten weiter liess einer der noch besten Innerrhoder, Jonas Signer, seinen Gegner aus und sein Abschluss führte zu einem Eckball. Kurz vor dem Pausenpfiff lancierte bei einem schönen Angriff Michael Dörig auf der linken Jonas Signer, welcher nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Der Freistoss brachte aber nichts ein.

Nach dem Re-Start versuchten die Gäste (vorübergehend) den Druck etwas zu erhöhen. In der 73. Minute wurde Jonas Signer von Kevin Streule auf der linken Seite angespielt und nach einem guten gezielten Schuss ins rechte Eck erzielte der Erstgenannte das 1:0 für Appenzell. Leider brachten die Gäste das Spiel auch jetzt nicht unter Kontrolle. In der 84. Minute fiel nach einem Angriff über rechts mit einem Geschoss ins weite Eck doch etwas überraschend der Ausgleich. In der Nachspielzeit musste Michael Räss herauslaufend klären und wegen Abseits wurde ein Treffer der Platzherren annulliert. So hiess es nach 90 Minuten 1:1.

So kam es nach neuem, regionalem Reglement gleich zum Elfmeterschiessen. Die je ersten zwei Penaltys brachten beide Equipen ins Ziel, sodass es bei 3:3 weiterging. Dann brachten die Gäste den dritten (daneben) und den vierten Elfmeter (Latte) nicht im Tor unter, während Berg zweimal traf und Appenzell so mit einer 3:5-Niederlage die Heimreise antreten musste. (mk)

Montag, 16. August - 9:52 Uhr

Suchtberatung: Lesungen «Mein Name ist Julia»

Diesen Frühling fand die nationale Aktionswoche «Kinder von suchtkranken Eltern» statt. Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen AR organisiert nun in Herisau und Teufen am 1. und 8. September 2021 exklusiv zwei Lesungen des Buches «Mein Name ist Julia». Buchautorin Julia Keller erzählt darin gemäss der Medienmitteilung der Kantonskanzlei aus ihrem Leben als betroffenes Kind.

Autorin Julia Keller bei einer Lesung in Werdenberg. Bild: SGT

In der Schweiz leben rund 100'000 Kinder und Jugendliche mit einem alkoholkranken Elternteil. Alkoholsucht ist eine Krankheit, welche die ganze Familie trifft. Für Kinder von betroffenen Eltern(teilen) bedeutet dies oftmals, dass das Familienklima angespannt, konfliktbeladen und unberechenbar ist. Autorin Julia Keller hat in ihrem Buch «Mein Name ist Julia» ihre Sichtweise als Betroffene verarbeitet. Im Buch beschreibt sie ihre Kindheit mit einer alkoholkranken Mutter und die Bewältigung der Situation – mit tragischem Ausgang.

Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen hat Julia Keller im September exklusiv für zwei Buchlesungen engagiert, und zwar am 1.September (19h, Stuhlfabrik Herisau) und am 8. September 2021 (19h, Zeughaus Teufen). «Mit der Organisation der Lesungen möchten wir das Tabu brechen und die Öffentlichkeit für die Situation dieser Kinder sensibilisieren», so Markus Meitz, Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung.

Die Anlässe sind kostenlos, die Platzzahl ist allerdings beschränkt. Vor Ort besteht die Möglichkeit, die Buchautorin und ihre Kunst kennen zu lernen. An den Anlässen gilt Maskenpflicht sowie eine Registrierung mit Angaben der Kontaktdaten. Gemäss den geltenden Vorschriften wird ein Covid-19-Schutzkonzept umgesetzt. Weitere Informationen sowie den Anmeldeflyer finden Sie unter www.sucht-ar.ch. (kk)

Montag, 16. August - 9:24 Uhr

Teufen im Cup weiter

Am Sonntagnachmittag siegt der FC Teufen mit 4:2 gegen den Viertligisten Eschlikon. In einem umkämpften Cup-Spiel glänzen die Drittligisten aus dem Mittelland keineswegs, der Sieg ist jedoch zu keinem Zeitpunkt in grösserer Gefahr.

Das Spiel der 2. Runde des Cups startete um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Eschlikon. Bei Temperaturen um 30° Celsius wussten die Teams vor dem Anpfiff, dass sie ihre Kräfte gut einteilen müssen. Dennoch starteten die höher klassierten Teufner druckvoll. Nach acht gespielten Minuten lancierte Kern den schnellen Neuländner, welcher von seinem Gegenspieler nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Nico Weiler zimmerte den Ball mit etwas Glück am Torhüter der Thurgauer vorbei zum 1:0. Bis dahin hatten die Viertligisten noch kaum einen Ball berührt und mussten vor allem defensiv arbeiten. Durch den hoher Druck der Gäste liess auch das 2:0 nicht lange auf sich warten. Nachdem mehrere Spieler im Strafraum nicht zum Abschluss kamen, gelangte der Ball am Ende zu Lukas Kern, welcher den Ball via Pfosten im Tor unterbringen konnte.

Danach verringerte der FC Teufen den Druck und auch die Hausherren kamen zu ihren Offensivaktionen. Viel Gefahr strahlten sie aber nicht aus. In der 37. Minute dann bereits die vermeintliche Entscheidung der Partie. Cristian Creo Garcia konnte den Ball wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:0 einschieben. Allerdings reagierte nun auch der FC Eschlikon. Nach einem schnell ausgeführten Freistoss konnte Zudenke Nehoda den Anschlusstreffer erzielen. Das 3:1-Pausenresultat.

Nach dem Pausentee flachte das Spiel ab. Dennoch kamen die Hausherren in dieser Phase zu ihrem zweiten Treffer. Wieder war es der Spieler mit der Nummer 9, welcher nach einer unglücklichen Aktion vom Teufner Schlussmann das 2:3 erzielen konnte. Nach 56 Minuten war die Spannung zurück. Nur 10 Minuten später hatte Cristian Creo nach einem eher streng gepfiffenen Elfmeter die Chance, den zwei-Tore-Abstand wiederherzustellen. Er setzte den Ball aus elf Metern neben das Tor.

Eschlikon konnte den Druck auf den Gegner jedoch kaum erhöhen, weshalb der Ausgleich nie wirklich in der Luft lag. In der 75. Minute die Entscheidung für Teufen. Roman Ehrbar schoss das Leder aus 12 Metern Entfernung unhaltbar ins Tor. Dieser Treffer war dann auch gleichbedeutend mit dem Endstand. (Claudio Fässler)

Gespräch an der Kanzel mit Beni Thurnheer

Beni Thurnheer ist Gast in einem besonderen Gottesdienst in Teufen. Bild: PD

(pd) Beni Thurnheer hat die Radio- und Fernsehlandschaft in der Schweiz geprägt. Seine markante Stimme, sein akribisches Faktenwissen und seine originellen und stets trockenen Gedanken- und Wortspiele haben ihn ausgezeichnet. Doch das ist nicht der ganze Mensch Beni Thurnheer. Es gibt viel mehr hinter den bekannten Bildern: ein sensibler Mensch, der sich ebenso wie jeder andere Mensch seine Gedanken macht über Lebenssinn, Geld, Glück, Zufriedenheit, Sterben und Gott. Im Gottesdienst am Sonntag, 22. August um 10 Uhr ist Beni Thurnheer zu Gast im Gespräch an der Kanzel in der kath. Kirche Teufen. Musikalisch wird der besondere Gottesdienst begleitet durch Alessandro Fiore am Piano und Ramona Künzli (Gesang).

Samstag, 14. August - 22:02 Uhr

FDP findet Nachfolgerin für Präsidentin Monika Bodenmann-Odermatt

(pd) Die Parteileitung der FDP AR freut sich, den Delegierten an ihrer Versammlung am 25. August in Bühler Monika Gessler, die Vizepräsidentin der FDP Heiden, zur Wahl als neue Präsidentin vorzuschlagen. Dies schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.

Die neue FDP-Präsidentin Monika Gessler ist Fachspezialistin Verein und Gesellschaft im Zentralsekretariat der SRG SSR in Bern. Bild: PD

Für die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten und die Vorselektion setzte die Parteileitung eine Findungskommission ein, die mit verschiedenen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten Gespräche führte. Der Kommission gehören an: Patrick Kessler (Fraktionspräsident FDP AR und Vizepräsident der Parteileitung), Marcel Walker (Vizepräsident der Parteileitung) und Monika Bodenmann-Odermatt (aktuelle Präsidentin mit beratender Funktion). Mit grosser Freude habe die Findungskommission und die Parteileitung die Zusage von Monika Gessler entgegengenommen, gehört sie doch zu den Wunschkandidaten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Monika Gessler ist Fachspezialistin Verein und Gesellschaft im Zentralsekretariat der SRG SSR in Bern. Sie war von April 2016 bis Juli 2017 Geschäftsführerin der FDP Appenzell Ausserrhoden. In dieser Funktion war sie für den Aufbau der neuen Strukturen verantwortlich. Seit Juni 2015 ist sie Vizepräsidentin der FDP Heiden und seit Juni 2013 Mitglied des Verwaltungsrats des Appenzeller Heilbads. Monika Gessler hat sich in diversen Projekten im Appenzellerland engagiert. So war sie Projektkoordinatorin und Kommunikationsverantwortliche für den Verein Dunant-Jahr 2010 Heiden - ein Projekt des Regierungsprogramms A.Rh. 2007-2011 zum 100. Todestag von Henry Dunant. Sie war mitverantwortlich für die Interviews zur Ausstellung «Laufmaschen – Chancen und soziale Verantwortung; Aufstieg und Fall der Strumpffabrik Media», des historischen Museums Heiden, war Medienverantwortliche des Etappenorts Heiden der Tour de Suisse im Jahr 2014, Revisorin des TCS AR und Vorstandsmitglied im Fussball- und Tennisclub Heiden.

Kandidatin kennt die Strukturen der Partei

Die Parteileitung ist überzeugt, mit Monika Gessler eine ideale Kandidatin für das Amt der Präsidentin gefunden zu haben. Ihre Leidenschaft für Politik, ihre verbindende Persönlichkeit, ihre strukturierte Arbeitsweise und nicht zuletzt ihre fundierten Kenntnisse der Strukturen der Kantonalpartei sind die perfekten Voraussetzungen für das Amt.

Samstag, 14. August – 19:24 Uhr

Kollision zwischen Quadfahrzeug und Auto in Trogen

Bild: kpar

(kpar) Am Samstagmittag kam es in Trogen zu einer Kollision zwischen einem Quad und einem Auto. Ein 28-jähriger Mann fuhr in einer Gruppe von mehreren Quadfahrzeugen von Trogen Richtung Bühler. Kurz nach Wissegg geriet der Mann in einer Rechtskurve auf die andere Fahrbahn und stiess in der Folge mit einem entgegenkommenden Personenwagen zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Samstag, 14. August - 11:58 Uhr

Rega fliegt verletzte Motorfahrradlenkerin ins Spital

(kpar) Am Freitag ist es in Waldstatt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorfahrrad gekommen. Kurz vor 20 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau auf der Hauptstrasse von Waldstatt in Richtung Urnäsch. Nach dem Trüblirank schloss sie auf einen Personenwagen auf, welcher die Fahrt verlangsamte. In der Folge begann die Frau das voranfahrende Auto zu überholen.

Es gab zu einer Kollision zwischen der Motorfahrradlenkerin und dem Auto. Bild: KPAR

Auf Höhe des Autos bemerkte sie, dass vor diesem Fahrzeug eine 15-jährige Motorfahrradlenkerin im Begriff war nach links in eine Seitenstrasse abzubiegen. Trotz eingeleitetem Brems- und Ausweichmanöver konnte sie eine Kollision mit der Mofalenkerin nicht mehr verhindern und es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision. Die Zweiradlenkerin erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde mit der Rega ins Spital überführt. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Waldstatt für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden

Freitag, 13. August - 16:16 Uhr

Eine Velotour für das Klima

Die Forderung wird am Sonntagnachmittag auf dem Herisauer Obstmarkt überreicht. Bild: Archiv

(pd) Der Ausserrhoder Finanzdirektor Paul Signer erhält am Sonntagnachmittag «dicke Post». Um 13.30 Uhr überreichen im Klimaaktivisten auf dem Obstmarkt ihre Forderung an die Schweizerische Nationalbank (SNB), dass jene aus den fossilen Energien aussteigen soll. Signer soll die Forderung wiederum an die SNB weiterleiten.

Die Aktion ist Teil der «Tour de Climat». Mit dem Velo fahren Klimaaktivisten in 39 Tagen durch die schönsten Gegenden der Schweiz und besuchen dabei alle Kantone und ihre Hauptorte. Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, dass die SNB auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens hinarbeiten soll. Gemäss einer Mitteilung der Schweizer Kampagnen- und Mobilisierungsorganisation campax, welche die «Tour de Climat» organisiert, weigere sich die SNB, ihren Beitrag zur Erreichung der Schweizer Klimaziele zu leisten.

Freitag, 13. August - 11:42 Uhr

Kunstinstallation auf dem Hohen Kasten eingeweiht

(pd) Auf dem Hohen Kasten wurde am Freitag mit einer Vernissage der neue Tunnel mit Schräglift seiner Bestimmung übergeben. Eine kreative Kunstinstallation macht aus dem einstmaligen schummrigen Tunnelengpass gemäss einer Medienmitteilung ein verspieltes Schmuckstück und lädt die Gäste nach der Ankunft auf dem Berg zum Verweilen ein. Dank dem komfortablen Schräglift ist der Ostschweizer Aussichtsberg nun von der Talstation bis ins Drehrestaurant barrierefrei begeh- und befahrbar. Das Seilbahnunternehmen investierte 2,7 Millionen Franken.

Die Kunstinstallation soll zum Verweilen auf dem Berg einladen. Bild: PD

Die Tunnel-Inszenierung «Zauberberg» nimmt die ankommenden Bahngäste mit auf eine Reise in eine sagenhafte Bergwelt, welche am Ende des Tunnels von weitem in die Dunkelheit der Felshöhle hineinleuchtet. Der Berg verbirgt tief im Innern seine Geheimnisse. In Hohlräumen und Nischen bildeten sich über Jahrtausende hinweg Kristalle. Diese faszinierenden Freiräume stehen in Kontrast zu den rauen, mächtigen Felsformationen und nisteten sich wie kleine Landschaften oder Mikrokosmen in den Felsen ein.

Gäste solle in eine Entdeckerstimmung versetzt werden

Der Tunnel wird durch die Inszenierung mit Bildern, Farben und Geräuschen gleichsam zum Intro, zum «Vorfilm» der stillen Eindrücklichkeit der Bergwelt auf dem Hohen Kasten. Er steht durch Enge und Dunkelheit im grösstmöglichen Kontrast zur späteren Aussicht. Unerwartete Momente im Tunnel versetzen die Gäste in eine Entdecker- und Ferienstimmung.

Ein Spiegel-Umlenksystem holt das Abbild der Aussenwelt in den Tunnel. Das Periskop wurde speziell für diesen Ort entwickelt. Es ermöglicht eine surreal wirkende Optik auf das Panorama der Vorarlberger und Tiroler Alpenwelt, gleichsam als Vorgeschmack darauf, was die Gäste auf dem Aussichtsberg erwartet.

Freitag, 13. August - 10:16 Uhr

25 Jahre bei der Appenzeller Kantonalbank

Thomas Dörig arbeitet seit 1996 bei der Appenzeller Kantonalbank. Bild: PD

(pd) Die Appenzeller Kantonalbank hat ein Dienstjubiläum zu vermelden. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, ist Thomas Dörig seit mittlerweile 25 Jahren angestellt. 1996 startete er als Agenturleiter in Gonten. Bis zur Schliessung der Agentur 2004 arbeitete er jeweils halbtags in Gonten und am Hauptsitz in Appenzell. Anschliessend wechselte er als Privatkundenberater ganz nach Appenzell. Bis zum Erweiterungsbau der Bank im Jahr 2009 kümmerte er sich in der Kundenhalle um die Kundinnen und Kunden. Seither ist Thomas Dörig Teil des Kundenservice und hilft bei unterschiedlichsten Fragen, Anliegen und Problemen weiter. Zudem betreut er auf technischer Seite alle Karten der Appenzeller Kantonalbank, die Zahl-App TWINT sowie die Geldautomaten.

16:05 Uhr

Faustball: Schwellbrunn holt sich mit einer hartnäckigen Leistung die Vollrunde

Mit zwei Siegen hat Schwellbrunn den Kopf aus der Schlinge gezogen. Archivbild

(jfk) Der Start der Hinterländer auf heimischem Kunstrasen verlief harzig. Diesen Zustand wussten die Gäste aus Elgg-Ettenhausen auszunutzen. Nicht mit besseren Leistungen, aber mit weniger Fehlern holte sich das Auswärtsteam die ersten beiden Sätze mit 9:11 und 8:11. Als sie dann noch im dritten Satz in Führung gingen, sah es schlecht aus für die Appenzeller. Doch nach dem erneuten Seitenwechsel gelang dem Heimteam der Turnaround. Mit einigen Rotationen und vor allem mit einem mentalen Steigerungslauf drückte es dem Spiel seinen Stempel auf. Schwellbrunn gewann den dritten Satz mit 11:9, steigerte sich besonders in der Offensive und holte sich so die Oberhand zurück. Es folgte zweimal ein Satzgewinn mit 11:6, welche nach einem Entfesselungskampf in bester Houdini-Manier zum Schwellbrunner Sieg führte. Beeindruckend war vor ihren die mentale Leistung, mit der sie sich auch mit dem Rücken zur Wand nicht einschüchtern liessen. Wie so oft in dieser Saison entschieden sie so ein Spiel über fünf Sätze für sich.

Gegen Jona knüpften die Hinterländer gleich an diese Leistung an und gewann den ersten Satz mit 11:9. Doch die Gegenabwehr wurde ebenfalls härter und ein Abnützungskampf zeichnete sich ab. Nachdem sich Jona den zweiten Durchgang mit 11:13 schnappte waren es die beiden Anschläger, welche das Spiel gegenseitig prägten. Mit fantastischen Angaben holten sie einen Grossteil der Punkte. Doch in diesem hochstehenden Schlagabtausch war Schwellbrunn ein wenig zwingender, stabiler und hartnäckiger. So holten sie sich die nächsten beiden Durchgänge knapp mit 11:9 und 12:10. Somit war kurz vor Mitternacht die Vollrunde perfekt.

Die Appenzeller zeigten einmal mehr mentale Stärke und Kampfesgeist. Mit diesen zwei Siegen holen sie sich die Tabellenführung zurück, können jedoch noch vom Zweitplatzierten Dägerlen, welche weniger Spiele verbuchen, überholt werden. Für das Ende des Rennens zeichnet sich also ein enger Spitzenkampf ab.

Beziehungsweg in Stein

Zum Perlenweg für geduldige und kombinationsfreudige Kinder und Erwachsene ist seit Anfang Juli in Stein der «Beziehungsweg» mit dem Titel «Der Liebe nachgehen» hinzugekommen. An acht Stationen können sich junge und langjährige Paarbeziehungen noch bis im Herbst herausfordern lassen. Sie erhalten dabei die Gelegenheit, den bisherigen gemeinsamen Weg körperlich, sinnlich und geistig gegenwärtig werden zu lassen und gemeinsam «blinde Flecken» der Routine und des Alltäglichen zu entdecken und gemeinsam über mögliche Veränderungen nachzudenken.

Der von der evangelischen Kirchgemeinde Stein ermöglichte und von Pfarrerin Irina Bossart realisierte Weg beginnt beim Reservoir in Stein und führt auf dem Hügelrücken westwärts in Richtung Hundwil. Der grösste Teil der 8 Tafeln steht im Höggwald und es braucht, wie beim Perlenweg, etwas Beobachtungsgabe, um den Weg zu den Thementafeln zu finden. Ein Routenplan liegt beim Startpunkt auf. Das Unterwegssein in der Natur und die Beschäftigung mit den Fragestellungen und Arbeitsanweisungen machen den Weg zu einem besonderen Erlebnis unabhängig von der Witterung. Der gemeinsame Austausch über Themen, die oft in der Hektik des Familien- und Arbeitsalltages an den Rand gedrängt werden, verlangen etwas Mut und die Bereitschaft, nicht immer sofort die Worte zu finden, um einen Eindruck oder ein Verhalten zu erklären.

Der Blick auf gemeinsame Wochen, Monate und Jahre sensibilisiert für Veränderungen und bietet die Chance, Veraltetes über Bord zu werfen und neue Perspektiven zu entdecken. Deutlich wird, dass es ohne persönliches Engagement nicht geht und dass starre oder idealistische Vorstellungen, wie «es zu sein hat», nicht hilfreich sind. Liebe wird zur Arbeit an sich und am gemeinsamen Weg. Das können die Besucher handfest und praktisch erfahren, wenn sie im Wald unterwegs sind.

Am Ende des Parcours stehen die Besucher am Waldrand und der Blick fällt über die Hügel des Appenzellerlandes bis über den Bodensee. Die Frage «Wo gömmer dure?» stellt sich dort unmittelbar und die Spuren im Gras zeigen, dass verschiedene Wege gewählt wurden, um an den Ausgangspunkt zurückzukehren. (pd)

13:48 Uhr

Auffahrkollision in Waldstatt

Am Mittwoch ist es in Waldstatt zu einer Auffahrkollision gekommen. Es entstand gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden Sachschaden.

Um 18.50 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau auf der Mooshaldenstrasse von Hundwil kommend in Richtung Herisau. Bei der Verzweigung Mooshaldenstrasse/Herisauerstrasse bemerkte sie zu spät, dass das voranfahrende Auto abbremste und es kam zu einer Auffahrfahrkollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Donnerstag, 12. August - 8:39 Uhr

Spektakulärer Unfall beim Herisauer Gemeindehaus

Am Mittwoch ist es in Herisau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, fuhr um 16.25 Uhr eine 54-jährige Automobilistin von der Eggstrasse abwärts und bog nach links in die Poststrasse ein, um in Richtung Alpsteinstrasse zu fahren. Gleichzeitig fuhr ein 25-jähriger Lernfahrer mit dem Personenwagen vom Platz in Richtung Alpsteinstrasse. Um eine seitliche Kollision mit dem abbiegenden Wagen zu verhindern, wich der Lernfahrer nach rechts aus. Er geriet über das Trottoir hinaus und kollidierte mit der Treppe zum Haupteingang des Gemeindehauses, wo sich der Personenwagen anschliessend überschlug. Der Wagen kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Der 25-jährige Lernfahrer und sein 27-jähriger Begleiter wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (KapoAR)

16:42 Uhr

Autofahrerin übersieht E-Biker

Am Mittwoch ist es in Gais zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Elektrofahrrad gekommen. Der Zweiradlenker wurde verletzt.

Kurz nach 11 Uhr fuhr eine 62-jährige Autolenkerin gemäss der Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei von der Quartierstrasse untere Brunnen an die Dorfstrasse und beabsichtigte nach rechts in Richtung Gais in die Hauptstrasse einzubiegen. Dabei übersah sie einen 67-jährigen Mann mit dem Elektrofahrrad, der auf dem Trottoir abwärts in Richtung Bühler, Dorf fuhr. Der Zweiradlenker kollidierte mit der Front des Personenwagens. Durch den Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit der Ambulanz ins Spital überführt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Franken. (KapoAR)

15:20 Uhr

Der neue SCH-Nachwuchschef stellt sich vor

Marco Capaul

Marco Capaul ist der neue Nachwuchschef beim SC Herisau. Der Churer bringt einen grossen Erfahrungsschatz mit - und hat sich bereits klare Ziele gesetzt. Der Verein hat kürzlich ein Interview mit ihm publiziert. Hier ein Auszug:

Das U17-Team spielt bereits in der Top-Liga. Das U20-Team nicht. Was ist Ihr Plan diesbezüglich?

Marco Capaul: Das war eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurde. Und ich bin der Meinung, man sollte einen Aufstieg in die U20-Top mindestens prüfen. Einerseits könnte man so die Diskrepanz zwischen U17 und U20 ausgleichen und andererseits steigert das auch die Attraktivität des Clubs.

Aber so ein Aufstieg müsste auch von den Spielern mitgetragen werden.

Natürlich! Und das Ganze ist auch nicht zu unterschätzen. Die U20-Top-Liga ist noch einmal ein ziemlicher Niveau-Sprung. Ausserdem finden diese Spiele dann in der ganzen Schweiz statt. Oft Freitag und Sonntag. Dazu braucht es Transportmöglichkeiten und das Commitment des Teams.

Ich vermute, der Trainingsplan würde sich auch ändern.

Ja. Deshalb müssen wir das Thema in der Vereinsführung erst besprechen. Denn ein Aufstieg hat logistische, organisatorische und finanzielle Folgen.

Und hat das Team spielerisch das Zeug dazu?

Dazu kann ich Stand heute noch nicht viel sagen. Ich werde die Teams in den kommenden Wochen kennenlernen und mir ein Bild machen. Klar ist aber auch: Ein Aufstieg sollte in jedem Fall nicht überstürzt werden. Das kann auch ein längerfristiges Ziel sein. Bei einem Verein wie dem SC Herisau geht es in erster Linie darum, möglichst vielen Jungen die Chance zu geben, Eishockey zu spielen. Wenn wir es schaffen, möglichst viele von unserem Sport zu überzeugen und diese perfekt auf allen Stufen zu fördern, wird sich die Qualität und der Erfolg auf den einzelnen Stufen von allein einstellen.

Der 48-jährige Marco Capaul begann seine Eishockey-Kariere beim EHC Chur. Nach dem Durchlaufen der Nachwuchs-Abteilung wechselte er gemäss Mitteilung für ein Jahr nach Lugano. Anschliessend folgten elf Jahre in Rapperswil. Seine aktive Zeit liess er wiederum beim EHC Chur auslaufen. Währenddessen arbeitete er nebenbei in einem Temporär-Büro und begann gleichzeitig, Traineraufgaben wahrzunehmen. Später übernahm er das vollamtliche Amt des Nachwuchschefs in Chur, das er bis Ende April 2021 innehatte. Seit dem 1. Juli ist er nun beim SC Herisau mit einem 60-Prozent-Pensum angestellt. Er führt als Nachwuchschef den kompletten Nachwuchs, ist für die Ausrichtung und Koordination der einzelnen Stufen zuständig und wird bei den U17- und U20-Teams auch noch als Headcoach tätig sein. Marco Capaul lebt in Chur, ist verheiratet und hat zwei Kinder. (pd)

Mittwoch, 11. August - 8:37 Uhr

Kollision in Herisau

Am Dienstagmittag kollidierten in Herisau zwei Personenwagen. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt.

Eine 34-jährige Lenkerin wollte um 12.30 Uhr mit ihrem Personenwagen von einer Tankstelle an der Alpsteinstrasse nach links in die Hauptstrasse einbiegen und ihre Fahrt anschliessend in Richtung Dorfzentrum fortsetzen. Dabei übersah sie bei der Einfahrt in die Alpsteinstrasse einen vom Zentrum in Richtung Waldstatt fahrenden Personenwagen. (KapoAR)

Dienstag, 10. August - 18:46 Uhr

Kantonspolizei sucht nach Diebstahl in Herisau Zeugen

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag ist in Herisau ein Motorrad entwendet worden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Das Motorrad wurde zwischen Montag und Dienstag entwendet. Bild: KPAR

Die unbekannte Täterschaft entwendete das Motorrad zwischen Montag, 17 Uhr. und Dienstag, 11.30 Uhr, ab einem Vorplatz an der Gossauerstrasse 66 in Herisau. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Motorrad durch die Täterschaft aufgeladen und anschliessend abtransportiert worden ist. Die Kantonspolizei AR sucht Personen, welche sachdienliche Hinweise machen können und bittet diese, sich bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau 071 343 66 66) zu melden.

Dienstag, 10. August - 15:20 Uhr

Einen Blick in die neuen Rosenau-Schulzimmer werfen

Die neuen Schulzimmer im Schulhaus Rosenau sind 2020 fertig geworden. Bild: PD

(gk) Im Sommer 2020 konnten die neuen Schulzimmer im Schulhaus Rosenau der Schuleinheit Landhaus in Herisau bezogen werden. Damals sei es leider noch nicht möglich gewesen, die neuen Räume den Eltern und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde. Das holt die Schule Herisau nun nach und lädt am Samstag, 21. August, zum Einweihungsmorgen ein. Der Anlass beginnt um 9 Uhr mit einer Ansprache im Zimmer der 5. Klasse Haueis/Holenstein, welche die Feier mitgestalten wird, und dauert bis 11 Uhr.

Dienstag, 10. August - 13:57 Uhr

AR Informatik AG ist ISO-27001-zertifiziert

(pd) Cyberbedrohungen gelten mittlerweile als eines der grössten Risiken weltweit. Die Anzahl der Angriffe nimmt täglich zu und auch in Appenzell Ausserrhoden häufen sich gezielte Angriffe auf IT-Systeme. Nicht zuletzt deshalb hat sich die AR Informatik AG (ARI) als zentraler Informatikdienstleister des Kantons nach dem internationalen Standard ISO/IEC 27001:2013 zertifizieren lassen. Dies teilt das Unternehmen in einer Medienmitteilung mit.

Johannes Dörler und Christoph Schwalm von der AR Informatik AG mit der ISO-Zertifikat. Bild: PD

«Das ISO-27001-Zertifikat bestätigt, dass ARI über die nötigen Grundlagen verfügt, um die Informationssicherheit der hochsensiblen Daten unserer Kunden aus Verwaltung, Spitalverbund, Schulen, Polizei und vielen weiteren Organisationen unter dem Dach des Kantons zu gewährleisten. Es zeigt auch, dass die Mitarbeitenden mit Informationssicherheit generell sehr bewusst umgehen», so CISO Christoph Schwalm. Mit der Zertifizierung gemäss ISO/IEC 27001:2013 feiert ARI nach eigenen Angaben einen weiteren, wichtigen Meilenstein in ihrer jungen Geschichte. Von der erfolgreichen Zertifizierung und dem Bewusstsein der ARI-Mitarbeitenden in Bezug auf Sicherheitsrisiken und deren Prävention profitiere nicht nur ARI selbst, sondern auch ihre Kunden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Dienstag, 10. August - 11:08 Uhr

Kollektiv der Atombombenopfer von Nagasaki gedacht

(chf) Am Montag wurde bei der Peace Bell in Heiden die jährliche Gedenkfeier an den Atombombenangriff auf Nagasaki vor 76 Jahren abgehalten und von den Teilnehmenden die Peace Bell geläutet. Im Beisein des ehemaligen Schweizer Spitzendiplomaten und Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Jakob Kellenberger, und des Heidler Gemeindepräsidenten Gallus Pfister, hielt Maria Helena Nyberg, Vorstandsmitglied der Schweizer Sektion der Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), die Gedenkrede. Die 1915 gegründete WILPF ist die älteste internationale Frauen-Friedens-Organisation.

Bewegende Momente: Die Teilnehmenden an der Gedenkfeier läuten gemeinsam die «Peace Bell» beim Henri-Dunant-Museum. Bild: Christof Lampart

Dass in Zeiten von Corona sich so viele Menschen vor der Peace Bell in Heiden versammelten, sei ein starkes Zeichen, so Nyberg. Würden doch so die 67’000 Personen in Japan, die nach den beiden Bombenabwürfen verdampften und verbrannten, und die mehr als 200'000 Frühtodesfälle, die bis zum Ende des Jahres starben, aber auch die 230'000 Spätopfer, die bis 1950 den Auswirkungen der Primärverstrahlung zum Opfer fielen, geehrt. Heiden erweise sich so erneut als ein Ort, an dem eine «Gemeinschaft der Friedensbewegten» am Werk sei, sagte Nyberg.

Soziale Netze komplett ausgelöscht

Jedoch reiche das Grauen dieser Massaker weit über die nackten Zahlen hinaus. Denn es seien damals von einem Moment auf den anderen nicht nur kriegsnotwendige Gebäude und Infrastruktur zerstört worden, sondern unwiederbringlich unschuldige Menschen, die alle ein eigenes soziales Netz von Angehörigen, Freunden und Kollegen pflegten. «Die physische Infrastruktur einer Stadt kann mit der Zeit wieder aufgebaut werden, aber menschliche Verbindungen, soziale Geflechte aus dem Nichts aufzubauen, über die erlittenen psychischen Schmerzen hinweg, kann Generationen dauern», mahnte Nyberg. Es wäre deshalb wünschenswert und von grosser symbolischer Bedeutung, wenn die Schweiz sich endlich offiziell gegen den Besitz von Atomwaffen ausspräche und den UN-Atomwaffenverbotsvertrag ratifizierte, denn: «Eine durch Atomwaffen angeblich garantierte Sicherheit ist nicht die Sicherheit, die wir wollen. Menschliche Sicherheit wird nicht durch Waffen garantiert, schon gar nicht durch Atomwaffen.»

Musikalisch sehr schön und bewegend umrahmt wurde die Gedenkfeier durch die beiden japanischen Musikerinnen Hiroko Haag (Piano und Gesang) und Yuko Ishikawa (Violine), welche japanische Lieder vortrugen; unter anderem auch das berühmte Lied «Die Glocken von Nagasaki».

Dienstag, 10. August - 9:13 Uhr

Motorradlenker kollidiert mit Mauer

Das Unfallfahrzeug. Bild: PD

(kpar) Am Montag fuhr ein 32-jähriger Lenker kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Motorrad in einer Vierergruppe von Rehetobel kommend in Richtung Speicherschwendi. Im Bereich Habset verlor er nach einem Überholmanöver die Herrschaft über sein Motorrad und kollidierte in einer Linkskurve mit einer rechts an die Strassen angrenzenden Mauer. Dabei zog er sich gemäss Polizeimeldung unbestimmte Verletzungen im Schulterbereich zu und musste durch die Rettungssanität ins Spital überführt werden. Am Motorrad entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Montag, 9. August - 16:36 Uhr

E-Biker verletzt sich bei Sturz am Kopf

Unbestimmte Kopfverletzungen hat sich am Sonntagmorgen ein 63-jähriger Mann bei einem Selbstunfall mit seinem E-Bike in Teufen zugezogen.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr der Lenker um 10.45 Uhr von der Bündtstrasse talwärts in Richtung Dorf Teufen. Dabei verlor er beim Bremsen die Herrschaft über sein Fahrrad, kam zu Fall und zog sich beim Sturz unbestimmte Verletzungen am Kopf zu. Der Verunfallte musste durch die Rettungssanität ins Spital überführt werden. Am Fahrrad entstand Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Franken. (kpar)

Montag, 9. August - 13:42 Uhr

Teufen ohne Mühe gegen Urnäsch weiter

Der FC Teufen gewinnt in der ersten Runde des Cups gegen den FC Urnäsch mit 5:1. Gegen tapfer kämpfende Viertligisten sind die Teufner zwar die bessere Mannschaft, das Heimteam kann über weite Strecken jedoch gut mithalten. Am Freitagabend trafen die beiden Teams auf dem Sportplatz in Urnäsch aufeinander. Bei perfektem Fussballwetter machten die Gäste von Anfang an Druck und pressten hoch. Bereits nach sechs Minuten belohnten sie sich für den betriebenen Aufwand. Cyrill Rohner schlenzte einen Ball aus 15 Metern unhaltbar in die Maschen. Das 1:0 für den Drittligisten. Danach versuchten auch die Hausherren mutiger aufzuspielen. Es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. In der 31. Minute folgte dann das 2:0 für die Teufner. Luca Locher konnte den Ball nach der Vorlage von Roman Ehrbar im Tor unterbringen. Nur wenige Minuten später folgte die nächste Grosschance für den FC Teufen. Doch weder Locher noch Ehrbar oder Weiler gelang es, den Ball ins gegnerische Tor zu schiessen. Kurz vor der Pause fiel das 3:0 aber doch noch. Torschütze war Roman Ehrbar. Nach dem Pausentee wechselte der FC Teufen gleich viermal. Mit einem Vorsprung von drei Toren wollte Trainer Michael Knechtle allen Spielern die Chance auf Spielzeit gewähren. Die Urnäscher kämpften indes wacker weiter und kamen nun auch immer wieder zu Offensivaktionen. In der 57. Minute wurden sie dafür belohnt. Nach einem Foul im Strafraum liess sich Bieg die Chance nicht nehmen und nutzte den zugesprochenen Penalty.

Im Anschluss flachte die Partie etwas ab. Viele Wechsel auf beiden Seiten liessen keinen grossen Spielfluss mehr aufkommen. Chancen hatten jedoch beide Teams. Nach 75 Minuten machte Cristian Creo den Sack für die Teufner zu und erhöhte die Differenz wieder auf drei Tore. Kurz vor Schluss erzielte Luca Locher gar noch seinen zweiten persönlichen Treffer zum Endstand von 5:1. (clf)

10:57 Uhr

Ausserrhoder überfällt Bahnhofskiosk in St.Gallen

Am Sonntag ist es bei einem Kiosk am Hauptbahnhof St.Gallen zu einem unbewaffneten Raub gekommen. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen um einen 35-jährigen im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhaften Schweizer, der kurz nach der Tat angehalten werden konnte.

Der Täter betrat um 11:30 Uhr vermummt den Kiosk in der Hauptunterführung und begab sich zur Kasse. Dort forderte er unbewaffnet von einer Angestellten das in der Kasse enthaltene Geld. Anschliessend verliess der Täter gemäss Medienbericht mitsamt dem Deliktgut im Wert von mehreren hundert Franken das Geschäft Richtung Rosenberg. Anlässlich der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmassliche Täter durch eine Patrouille der Stadtpolizei angehalten werden. Die Kantonspolizei tätigt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen weitere Ermittlungen.

10:39 Uhr

Andreas Zuberbühler wird PU-Ehrenpräsident

Andreas Zuberbühler Bild: PD

Coronabedingt erst letzten Samstag haben sich die Parteiunabhängigen AR zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung getroffen. Präsidentin Arlette Schläpfer hielt in ihrem Jahresbericht Rückschau auf die stattgefundenen politischen und leider mehrheitlich ausgebliebenen gesellschaftlichen Höhepunkte des Vereinslebens. Erfreut konnte sie gemäss Medienmitteilung berichten, dass bei einem Vereinsaustritt sieben Neueintritte verzeichnet werden können. Somit präsentiert sich die aktuelle Zusammensetzung der PU AR wie folgt: 1/3 der Mitglieder sind Frauen, 2/3 Männer. 50 Prozent kommen aus dem Vorderland, 41 Prozent aus dem Hinterland und 9 Prozent aus dem Mittelland. «Hier läge also noch Potenzial brach», schreibt die PU AR. Die Altersstruktur zeige ebenfalls Handlungsbedarf auf. 30 Prozent der Mitglieder sind zwischen 35 und 54 Jahren alt, 40 Prozent zwischen 55 und 65 Jahren und 30 Prozent sind älter als 65 Jahre. Deshalb hat der Vorstand das Projekt «Potenzial ausschöpfen» gestartet. Ebenfalls konnte über die Formierung eines PU-Wahlausschusses informiert werden, welchem im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen 2023 erhebliche Bedeutung zukommt.

Für den frei gewordenen Sitz im Vorstand wurde mit Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin Margrit Müller erfreulicherweise eine ausgezeichnete Kandidatin gefunden, welche dann auch mit grossem Beifall einstimmig gewählt wurde. Der weitere Vorstand bleibt unverändert.

Mit mehr als nur einem bisschen Wehmut hat die Präsidentin anschliessend das Rücktrittschreiben von Andreas Zuberbühler vorgelesen, der nach seinem letztjährigen Rücktritt als Präsident noch ein Jahr als Vizepräsident im Vorstand verblieb. Das Schreiben endete mit den Worten: «Jede Zeit hat ihre Köpfe und jeder Kopf hat seine Zeit. … Es war mir eine Ehre…». Auf Vorschlag des Vorstandes wurde Andreas Zuberbühler mit Akklamation zum Ehrenmitglied und Ehrenpräsidenten gewählt und als Dank erhielt er einen «Schittschtock» mit geheimem Innenleben für gemütliche Stunden. (pd)

Montag, 9. August - 9:30 Uhr

Arbeitslosenquote sinkt in Ausserrhoden auf 1,7 Prozent

Das Total der Stellensuchenden hat in Ausserrhoden gegenüber dem Vormonat um 55 Personen abgenommen, was einer Abnahme von mehr als 5 Prozent entspricht. Neu sind gemäss der Medienmitteilung der Kantonskanzlei 951 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungs­zentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 520 ganz ohne Beschäftigung sind. Von den 431 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 98 in der Kündigungsfrist. Weitere 270 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 63 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt mit 1,7 Prozent um 0,2 Prozentpunkte tiefer als im Vormonat. (kk)

Montag, 9. August - 8:29 Uhr

FC Heiden: Ersatzgeschwächt und chancenlos

Nach dem Abstieg startet Neo-Viertligist Heiden mit einem Negativerlebnis in die neue Spielzeit. Im Cupspiel verlieren die ersatzgeschwächten Vorderländer gegen den überlegenen Gast Weinfelden-Bürglen mit 1:8.

Mit dem FC Weinfelden-Bürgeln begrüssten die Hausherren an diesem Nachmittag einen Leidensgenossen. Wie der FCH stiegen auch die Thurgauer in der letzten Saison in die 4. Liga ab, weshalb auf dem Papier eine Affiche auf Augenhöhe erwartet werden konnte. Doch bereits die ersten Minuten liessen erahnen, dass die Gäste an diesem Nachmittag schwer zu knacken sind. Auf der anderen Seite hatten die Gastgeber erstaunlich Mühe, ins Spiel zu finden. Erst nach 35 Minuten liess sich die erste Torchance durch Fessler notieren - zu einem Zeitpunkt, an dem die Partie bereits entschieden schien. Die Gäste führten bereits mit drei Toren, die nicht zwingend, aber letztlich auch nicht unverdient waren. Die Thurgauer investierten schlicht mehr in ihr Spiel.

Eine delikate Aufgabe für das Trainer-Duo Koru. Die FCH-Übungsleiter hatten viel Gesprächsstoff für die Halbzeitbesprechung. Zwar spielten die Gäste in Durchgang zwei weiterhin nach vorne, doch Heiden hielt - wesentlich besser als in der ersten Halbzeit - dagegen und zeigte sich offensiv präsenter. Dennoch war es der Weinfelder Wick, der - wie bereits Züllig in der ersten Hälfte - nach 53 Zeigerumdrehungen zum Doppeltoschützen avancierte. Heiden nutzte das Spiel nun als Vorbereitung auf die neue Saison, erspielte sich zahlreiche Chancen und kam in der 65. Minute zum Ehrentreffer. Der 17 jährige Fessler traf auf Flanke des gleichaltrigen Redjepi herrlich per Volley. Der zweite Durchgang machte Mut, doch zum Schluss liess bei Heiden die Energie - sowohl in den Beinen wie wohl auch in den Köpfen - nach. Dies bestraften die Thurgauer brutal mit vier weiteren Toren in der Schlussviertelstunde. Eine bittere Lektion für ersatzgeschwächte Vorderländer, bei denen an diesem Nachmittag einige Stammkräfte fehlten. (lua)



Sonntag, 8. August - 15:27 Uhr

19-Jähriger fährt zu schnell: Unfall mit hohem Sachschaden in Schwellbrunn

(kapo/chs) Am Samstag kam es in Schwellbrunn, Bereich Säntisblick zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden über mehrere Tausend Franken. Bild: Kapo AR

Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit einem Personenwagen von Schwellbrunn Richtung Waldstatt. Auf Höhe Säntisblick 186 kam er ausgangs einer Kurve aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit über die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Kantonspolizei niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden über mehrere Tausend Franken.

Freitag, 6. August - 17:29 Uhr

Covid-Impfung ohne Anmeldung auch in Ausserrhoden

Im August, September und Oktober können sich Impfwillige in Appenzell Ausserrhoden an verschiedenen Tagen ohne Voranmeldung in den Impfzentren in Herisau und Heiden gegen Covid-19 impfen lassen. Das teilte die Kantonskanzlei am Freitag mit.

An folgenden Terminen dürfen sich impfwillige Personen in den Impfzentren Herisau und Heiden ohne Voranmeldung impfen lassen:

· Mittwoch, 18. August, 13.30 - 21 Uhr

· Dienstag, 24. August, 13.30 - 21 Uhr

· Dienstag, 7. September, 13.30 - 21 Uhr

· Samstag, 25. September, 8.00 - 15.30 Uhr

· Mittwoch, 13. Oktober, 13.30 - 21 Uhr

· Samstag, 23. Oktober, 8.00 - 15.30 Uhr

Die persönlichen Daten werden beim Besuch in den Impfzentren anhand der mitzubringenden Krankenversicherungskarte und eines Identitätsausweises vor Ort erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung, und es wird ein zweiter Impftermin vereinbart. Es kann allenfalls zu Wartezeiten in den Zentren kommen.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind selbstverständlich weiterhin über https://ar.impfung-covid.ch/ oder die Ausserrhoder Impfhotline +41 71 353 67 97 möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ar.ch/corona. (KK)

13:51 Uhr

Neuer Lift für die Neue Kanzlei

Nachdem Ende 2020 die Liftanlage in der Landeskanzlei erneuert wurde, wird nun auch in der Neuen Kanzlei der Lift ersetzt. Ab dem 17. August wird der alte Aufzug durch die Schindler Aufzüge AG demontiert und zwischen dem 23. August und dem 10. September 2021 eine neue Anlage eingebaut.

Die Anzahl der Parkplätze auf dem Kanzleiplatz ist gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei wegen der Bauarbeiten bis zum Ende der Umbauphase am 13. September 2021 reduziert. Zudem wird Material für den Umbau angeliefert. Entsprechend ist die Anfahrt zur Kanzlei erschwert und eine Beeinträchtigung des Verkehrsflusses nicht auszuschliessen.

Die neue Liftanlage ist voraussichtlich ab dem 13. September wieder in Betrieb. Während der Umbauphase kann ein barrierefreier Zugang zu den Ämtern in der Neuen Kanzlei leider nicht gewährleistet werden. Man kann sich aber telefonisch beim Weibel- und Supportdienst melden (071 788 93 58 oder 59), damit eine individuelle Lösung für die nachgesuchte Dienstleistung gefunden werden kann. Ein Informationsaushang mit Kontaktmöglichkeit wird am Eingang der Neuen Kanzlei angebracht. (rk)

09:36 Uhr

Innerrhoden erweitert das Angebot der Walk-In-Impfungen

Ende Juli wurde das Angebot der Walk-In-Impfungen lanciert. Impfwillige Personen aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden. können sich ohne Voranmeldung beim kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie die Ratskanzlei mitteilt, stösst das Angebot bei der Innerrhoder Bevölkerung auf grosse Nachfrage und wird deswegen ausgeweitet.

Aufgrund der grossen Nachfrage wird das Angebot der Walk-In-Impfungen auf insgesamt drei Wochentage ausgeweitet. Ab Dienstag, 10. August, können sich impfwillige Personen ab 12 Jahren jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr beim Impfzentrum am Gesundheitszentrum Appenzell spontan impfen lassen. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte sowie die Identitätskarte oder der Reisepass. Das Angebot ist vorerst bis zum 25. August 2021 befristet. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Im Impfzentrum werden anhand der Krankenversicherungskarte und des Identitätsausweises die persönlichen Daten erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung und der zweite Impftermin wird vereinbart.

Covid-Impfungen mit Anmeldung sind weiterhin über https://ai.impfung-covid.ch oder die Impfhotline 071 788 99 66 möglich. Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Bezirk Oberegg haben die Möglichkeit, sich beim Impfzentrum in Heiden impfen zu lassen. Die Anmeldung erfolgt unter https://ar.impfung-covid.ch oder telefonisch über die kantonale Hotline Appenzell A.Rh. unter 071 353 67 97. (rk)

Freitag, 6. August - 08:39 Uhr

Autofahrer übersieht Mountainbiker in Reute

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Personenwagen in Reute zugezogen.

Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, fuhr der 47-jähriger Lenker um 15.20 Uhr mit seinem Personenwagen von Altstätten kommend bergwärts in Richtung Mohren und wollte dort nach links in die Ahornstrasse einbiegen. Er übersah einen entgegenkommenden Mountainbikefahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch die Rettungssanität ins Spital überführt werden. Am Mountainbike und dem Personenwagen entstand geringer Sachschaden. (KapoAR)

13:15 Uhr

Schweizer Cup im Faustball: Schwellbrunn fordert NLA-Club

Im Achtelfinal des Schweizer-Cups zeigt Schwellbrunn gegen den NLA-Verein aus Oberentfelden eine starke Leistung.

Die Oberentfelder reisten als haushohe Favoriten ins Appenzellerland. Nicht umsonst stehen sie in der Nationalliga A momentan auf dem vierten Rang. Umso überraschender war es, dass das zwei Ligen tiefer klassierte Heimteam von Beginn weg gut mithielt. Die Hinterländer zeigten sich nämlich bissig, leisteten defensiv gute Gegenwehr und erzielten im Angriff aktiv Punkte gegen die Aargauer. Mit diesem ausgeglichenen Startsatz standen die Aussenseiter plötzlich mit einem Satzball da. Geholfen dabei hatte die Regelung, dass Schwellbrunn wegen des Ligenunterschieds in jedem Satz mit drei Punkten Führung startete. Doch die Aargauer wehrten den Satzball ab und verwerteten nach harter Gegenwehr ihrerseits ihren dritten Satzball zum 11:13. Nach dem Seitenwechsel rieben sich dann manche Zuschauer die Augen. Schwellbrunn spielte grandios auf und dominierte Oberentfelden regelrecht. Mit dieser bärenstarken Leistung ging das Heimteam gleich mit 8:1 in Führung. Diesen Vorsprung liessen sie sich in Folge nicht nehmen. Sie zogen ihr Spiel durch und gewannen den zweiten Satz überraschenderweise klar mit 11:4 und machten so eine kleine Sensation perfekt.

Doch eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer. Oberentfelden tätigte Wechsel und zeigte von da an ihre Klasse. Abgeklärt nahmen sie das Heft in die Hand und spielten dominant auf. Sie gewannen die nächsten vier klar Sätze mit 8:11, 6:11, 8:11 und 7:11. Besonders im Angriff zeigten die, mit Nationalspieler bestückten Aargauer, zu welchem hochklassigen Faustball sie fähig sind. Schwellbrunn hielt immer noch sehr gut mit, konnte aber nicht ganz an die Leistung des zweiten Satzes anknüpfen.

Trotz der Niederlage dürfen die Appenzeller zufrieden sein mit ihrer Leistung. Sie haben gezeigt zu welcher Gegenwehr sie fähig sind. Weiter geht es nächsten Mittwoch mit einer Meisterschaftsrunde am 11.08. um 19.30 Uhr in Schwellbrunn. (jfk)

Donnerstag, 5. August - 08:56 Uhr

Coop Herisau wird modernisiert

Der Coop Herisau wird ab kommendem Montag, 9. August, umgebaut und energietechnisch saniert. Trotz der Bauarbeiten bleibt der Supermarkt wie gewohnt geöffnet.

Der Coop Herisau an der Gossauerstrasse 2 erhält in den nächsten Monaten ein komplett neues Gesicht. Das gesamte Gebäude wird gemäss Medienmitteilung in mehreren Etappen energietechnisch saniert, umgebaut und modernisiert. Dabei sorgen die neue Eternit-Fassadenverkleidung sowie die Glasfront für eine frische Optik.

Die Bauarbeiten starten am Montag, 9. August, mit den ersten Sanierungsarbeiten an den Untergeschossen und der Fassade. Die Umgestaltung des Ladens wird Anfang 2022 in Angriff genommen und die Eröffnung ist im Herbst 2022 geplant. Die Öffnungszeiten bleiben während des ganzen Umbaus unverändert. (pd)

16:19 Uhr

Mehrzweckgebäude: Arbeitsvergaben Fenster und Notausgangstüren

Das Mehrzweckgebäude Waldstatt ist in die Jahre gekommen. Bereits ist es über 40-jährig. Nun ist es gemäss dem Gemeinderat an der Zeit, laufend Renovationen zu machen, damit das Gebäude noch lange seinen Zweck erfüllt, aber auch im energetischen Bereich saniert wird. Im Investitionsplan 2021 wurde für die energietechnische Sanierung der Fenster, West- und Südseite, ein Betrag in der Höhe von 140‘000 Franken eingestellt. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Arbeitsvergebungen vorgenommen. Erfreulicher Weise konnten aufgrund der vorliegenden Offerten die Arbeiten der Firma Blumer Techno Fenster AG, Waldstatt, vergeben werden. Weitere Arbeiten wurden an die Dörig Metallbau AG, Waldkirch und M. Meier Bedachungen AG, Waldstatt, vergeben. (gr)

Montag, 4. August - 11:51 Uhr

22 Stunden wandern auf der Route 22

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt zu einer geführten Wanderung quer durch den ganzen Kanton ein. Die 22-Stunden-Tour findet am Samstag 21. August auf der Route 22 statt.

Die Route 22 (Kulturspur Appenzellerland) führt von Degersheim quer durch den Kanton Appenzell Ausserrhoden bis nach Rheineck im St. Galler Rheintal. Rund 50 Kulturgüter sind zu entdecken, wobei der Begriff Kultur weit gefasst wird. Dazu gehören Ortsbilder, historische Verkehrswege, Museen, Persönlichkeiten, Kunstwerke im öffentlichen Raum, mit der Wirtschaftsgeschichte verbundene Bauwerke und Hinweise auf politische, kirchliche und geografische Begebenheiten. Die Spur folgt auf landschaftlich verschiedenartigen, aussichtsreichen und nach Möglichkeit ungeteerten Wanderwegen.

Dieses Mal stehen aber nicht die Kulturgüter im Vordergrund, sondern die sportliche Herausforderung. Wer schafft die 55 km lange Strecke mit den beachtlichen 2400 Höhenmetern Aufstieg und 2800 Höhenmetern Abstieg? Die geführte Tour richtet sich an geübte Wanderer und Wanderinnen und startet am Samstag 21. August 2021 um 00.22 Uhr in Degersheim, das Eintreffen in Rheineck ist für 22.22 Uhr geplant. So werden wir 22 Stunden auf der Route 22 unterwegs sein. Anmeldeschluss für die geführte Wanderung: Mittwoch 18. August 2021 unter Tel. 079 749 36 55 (pd)

Dienstag, 3. August - 14:14 Uhr

Junglenker verliert in Hundwil Herrschaft über sein Auto

(kpar) Am Montag um 21.50 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit dem Personenwagen auf der Hauptstrasse von Waldstatt in Richtung Hundwil. Im Bereich einer unübersichtlichen Rechtskurve, auf Höhe des Friedhofs, überholte er einen Personenwagen. Nach dem Überholmanöver lenkte er den Wagen zurück auf die Fahrbahn und er verlor dabei die Herrschaft über das Auto. Er geriet rechtsseitig über den Strassenrand hinaus und kollidierte dort mit einem Zaun, sowie einer Ortstafel. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste den Führerausweis auf Probe abgeben.

Beim Unfall in Hundwil entstand am Fahrzeug Totalschaden. Bild: KPAR

Dienstag, 3. August - 12:19 Uhr

1900 holte Emil Kellenberger Doppel-Olympiagold und Silber

(iks) Nina Christen wurde Ende Juli an der Olympiade in Tokio die erste Schweizer Olympiasiegerin im Schiessen. Vor 121 Jahren war der Walzenhauser Emil Kellenberger Schweizer Doppel-Olympiasieger und Silbermedaillengewinner in Paris. Der Vorderländer triumphierte 1900 in Paris an den zweiten Olympischen Spielen der Neuzeit. Vier Jahre zuvor massen sich erstmals Athleten in neun Sportarten. Dazu zählte auch das Schiessen, wohl auch weil der Begründer der Neuzeit-Spiele Pierre de Coubertin ein begeisterter Pistolenschütze war. Erstmals mit dabei waren in Paris übrigens Frauen, 22 an der Zahl, jedoch nur in den Disziplinen Tennis und Golf, nicht als Sportschützinnen.

Emil Kellenberger ganz links im Mannschaftswettbewerb und rechts in Walzenhausen. Bild: PD

Emil Kellenberger, geboren am 3. April 1864, gewann in Paris mit dem Armeegewehr im 300-Meter Dreistellungskampf eine Goldmedaille und eine weitere im Mannschaftswettbewerb. Edelmetall, Silber, kam beim 300-Meter-Schiesssen kniend hinzu, hier gewann mit Konrad Stäheli ebenfalls ein mehrfacher Schweizer Olympiasieger und Weltmeister. Damit reüssierte Kellenberger in drei der insgesamt 89 Wettbewerbe, ausgetragen von 997 Athleten und Athletinnen aus 24 Nationen mit drei olympischen Medaillen.

Rideau-Fabrikant und Weltmeister

Kellenbergers nationale Schiesserfolge begannen während seiner Zeit als Rideau-Fabrikant mit Sticklokal im Ortsteil Güetli in Walzenhausen. Er schoss wie damals üblich mit einer Militärwaffe, der GP90, einem Karabiner des Jahrgangs 1890 mit 7,65 mm Munition. Das Gewehr ist heute im Gemeindehaus Walzenhausen öffentlich zugänglich. Bereits 1897 holte er den Titel des Schützenkönigs am Kantonalen in Bern und 1898 in Neuenburg. Ein Jahr später wurde er Vizeweltmeister in Den Haag, und im Jahr des Doppel-Olympiasiegs errang er auch den ersten Weltmeistertitel, den er von 1901 bis 1903 in Luzern, Rom und Argentinien verteidigte.

Kurz nach der Jahrhundertwende kaufte er das «Türmlihaus» von A. Künzler-Weilemann im Dorf, um den dort eingerichteten «Grand Bazar» weiter zu führen. Gleichzeitig betätigte er sich als Sektionschef. Emil Kellenberger starb in der Zeit des Zweiten Weltkriegs am 30. November 1943.

Dienstag, 3. August - 12:18 Uhr

SVP Herisau spricht sich für Monika Baumberger als Gemeinderätin aus

(PD) Für die Ergänzungswahlen in den Gemeinderat von Herisau am 22. August stehen drei Kandidierende fest: Patrik Kobler (parteilos), Monika Baumberger (FDP.Die Liberalen) und Stefanie Danner (parteilos). Die Mitglieder der SVP Herisau, die selbst keinen Kandidaten bzw. keine Kandidatin stellen konnte, entschieden sich an der Nominationsversammlung im Restaurant Ramsenhof klar für Monika Baumberger.

Monika Baumberger hat das Vertrauen der SVP. Markus Osterwalder

Mit diesem Entscheid werde die Parteienlandschaft gestärkt, heisst es in einer Mitteilung. Monika Baumbergers Leistungsausweis ist gross. Als Mitglied des Gewerbevereins und als Einwohnerrätin bringt sie Erfahrung in der Legislative (Einwohnerrat) mit, wo sie überdies als Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission amtet. Letztlich wird sie aber auch zur Wahl empfohlen, weil die Mitgliedschaft in einer Partei für Bürgerinnen und Bürger eine Orientierungshilfe darstellt, welche für Abstimmungen und Wahlen in unserem politischen System von grosser Wichtigkeit ist. Überdies sei die SVP Herisau einmal mehr davon überzeugt, dass die FDP die natürliche Partnerin der SVP ist und sein sollte, so die Mitteilung weiter.

Kinder begleiten die Friedensläufer ins Ziel



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Mayors for Peace» fand am Wochenende zum zweiten Mal der Friedenslauf zu Ehren von Henry Dunant zwischen Lustenau und Heiden statt. Die beiden «Laufenden Botschafter des Friedens» vom Österreichischen Roten Kreuz Michael Dorfstätter und Christoph Hohn wurden in diesem Jahr von einer kleinen Gruppe Läuferinnen und Läufern aus beiden Orten begleitet.

Für die Organisation und Begleitung des Laufes sorgten Sandra Grabher vom Jugendrotkreuz Vorarlberg sowie Oliver Bucher und Pascal Rohner vom TV Heiden. Auf dem letzten Teilstück bis zum Dunant-Platz schloss sich eine grosse Gruppe von Kindern des TV Heiden an. Im Kursaal wurden schliesslich alle anlässlich der 1.-August-Feier willkommen geheissen. In den Grussbotschaften des mitlaufenden Bürgermeistes von Lustenau Kurt Fischer und des «Laufenden Botschafters für den Frieden» Michael Dorfstätter betonten beide das Ziel – vor allem im Blick auf die Zukunft der Kinder –, dass der Friedensgedanken in Bewegung zu halten sei und man nicht müde werden dürfe, sich dafür einzusetzen – global und lokal. (pd)

Montag, 2. August - 08:43 Uhr

Kostenloses Krafttraining in Appenzell

Vom 8. August bis 26. September bietet der Verein Street Workout auf dem Street-Workout-Park in Appenzell wöchentlich kostenlose betreute Sporttrainings in Form von Open Classes an.

Auf insgesamt acht verschiedenen Ostschweizer Street Workout Parks wird gemäss der Medienmitteilung über einen Zeitraum von jeweils acht Wochen eine wöchentliche Parkbetreuung angeboten. Street-Workout-Trainerinnen und Trainer sind vom 8. August bis 26. September jeweils sonntags zwischen 14 – 16 Uhr auf dem Park bei der Sportanlage Schaies anwesend. Die freien Trainings sind für alle Teilnehmenden kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Geleitet werden die Open Classes durch ausgebildete Street-Workout-Trainerinnen und -Trainer vom Verein street-workout.com. Die Open Classes sind für jedes Niveau sowie Jung und Alt gleichermassen geeignet. «Wir gehen auf die Bedürfnisse der Interessentinnen und Interessenten ein und möchten aufzeigen, dass das Training auf dem Park kein spezielles Vorwissen benötigt», sagt Eric Manser, Verantwortlicher Training und Ausbildung. Neben geführten Workout-Einheiten in Gruppen kann man auch einfach frei trainieren und sich spezifische Tipps abholen.

Mit dem Ziel, der Bevölkerung in der Ostschweiz eine frei zugängliche, gesunde Freizeitbeschäftigung zu bieten und Begeisterung für Bewegung zu entfachen, unterstützt das Migros-Kulturprozent den Verein street-workout.com bei der Belebung der Parks. (pd)

Sonntag, 1. August - 10:51 Uhr

Verwüstungen auf dem Friedhof Appenzell – Kantonspolizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung

(kapo/sae) Anfangs Mai 2021 wurden diverse Gräber auf dem Friedhof in Appenzell verunstaltet und einige Grabutensilien weggenommen. In den Lokalmedien wurde darüber berichtet und die Kirchenverwaltung informierte die Angehörigen der betroffenen Gräber. Hierauf wurden insgesamt sechs Anzeigen erstattet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Der Appenzeller Friedhof. Bild: PD

Bei den betroffenen Grabfeldern handelte es sich laut Innerrhodener Kantonspolizei um solche, mit Sterbedaten im Jahr 2000. In der Nähe dieser Gräber wurde mittels Schild darauf aufmerksam gemacht, dass die Gräber der Verstorbenen mit dem Todesjahr 1999 bis zum 30. April 2021 geräumt werden. Die bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden führten noch nicht zur Täterschaft.

Aus diesem Grund bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden unter der Telefonnummer 071 788 95 00 entgegen.

Samstag, 31. Juli - 14:03 Uhr

Streifkollision zwischen Traktor und Auto

(kapo/sae) Am Freitag ist es in Urnäsch zu einer Streifkollision zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Um kurz nach 21 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit dem Traktor auf der Hochalpstrasse talwärts in Richtung Dorf. Zur selben Zeit fuhr ein 48-jähriger Automobilist auf der Strasse bergwärts. Beim Kreuzen der beiden Fahrzeuge streifte der Traktor mit dem Doppelrad den Personenwagen.

Der Traktor streifte dieses Fahrzeug mit dem Doppelrad. Bild: Kapo AR

Verletzt wurde laut Ausserrhodener Kantonspolizei niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Aufgrund von Alkoholsymptomen wurde beim Traktorlenker eine beweissichere Atemalkoholprobe angeordnet.

Samstag, 31. Juli - 10:23 Uhr

Streifkollision von zwei Motorrädern

Eines der Motorräder, die an der Streifkollision beteiligt waren. Bild: Kapo AR

(kapo/sae) Am Freitag ist es in Urnäsch zu einer Streifkollision zwischen zwei Motorrädern gekommen. Um kurz nach 14:30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann mit dem Motorrad von der Passhöhe Schwägalp in Richtung Urnäsch. Im Bereich Oberer Grossgarten in einer Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand und touchierte einen Strassenpfahl. Das Motorrad wurde zurück auf die Strasse abgewiesen, geriet über die Fahrbahnmitte und streifte ein bergwärts fahrendes Motorrad eines 30-jährigen Mannes.

Beide Fahrzeuglenker kamen laut Ausserrhodener Kantonspolizei nicht zu Fall. Der 30-Jährige erlitt eine Fraktur am Fuss und wurde durch die Ambulanz betreut. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

15:43 Uhr

Cédric Deillon erhält Tipps vom Europameister



Cédric Deillon und der Schweizer U23-Rekordhalter im Speerwurf Simon Wieland. Bild: PD

65 Leichtathletiktalente haben diese Woche im UBS-Kids-Cup-Camp in Tenero Motivation für eine grosse Sportkarriere getankt. Unter den Teilnehmenden befand sich mit Cédric Deillon auch ein Ausserrhoder. Der Speicherer, der für den TV Teufen startet, konnte sich am Nationalen Jugendsportzentrum in Tenero (CST) in verschiedenen Disziplinen weiterentwickeln und an seinen Techniken feilen. Wertvolle Inputs erhielt er dabei von den Trainerinnen und Trainern von Swiss Athletics – und mit Simon Wieland auch von einem echten Europameister. Der Junioren-Europameister und Schweizer U23-Rekordhalter im Speerwurf war selbst mehrfacher Teilnehmer am UBS-Kids-Cup. Mit der Zeit hat sich sein Talent für die Würfe, speziell den 800-g-Speer, herauskristallisiert. Am Dienstag gab der 20-jährige Berner seinen Erfahrungsschatz an die nächste Generation weiter, wobei er, wie er betont, selber noch täglich dazulerne.



Mit über einer Million Teilnahmen in den vergangenen zehn Jahren bildet der UBS-Kids-Cup die Basis für den jüngsten Aufschwung der Schweizer Leichtathletik. Damit der Höhenflug weitergeht, investieren Weltklasse Zürich, Swiss Athletics und Hauptpartner UBS in eine nachhaltige Nachwuchsförderung. Das Trainingslager am Lago Maggiore bietet den Talenten gemäss Medienmitteilung seit 2012 die Möglichkeit, mit anderen ambitionierten Talenten aus der ganzen Schweiz zusammenzukommen, sich auszutauschen und gegenseitig voneinander zu profitieren. (pd)

Freitag, 30. Juli - 08:56 Uhr

Carolina Eyck statt Katica Illényi und das Péter Sárik Jazztrio

Angekündigt waren die ungarischen Musiker Katica Illényi und das Péter Sárik Jazztrio. Das Programm «Showtime!» muss gemäss Medienmitteilung des Veranstalters für einmal nicht wegen Covid sondern wegen einer unvorhergesehenen Operation abgesagt werden. Als kurzfristiger Ersatz werden die junge Theremin-Virtuosin Carolina Eyck zusammen mit dem Gitarristen Bertram Burkert einspringen und am Freitag, 6. August, 20 Uhr in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell ein Konzert geben.

13:22 Uhr

Schwellbrunner Mountainbike-Event findet wieder statt

Am 14. August kehrt der «Schwellbrunner Mountainbike-Event» zurück. Basierend auf den Vorgaben des BAG hat die Männerriege gemäss Medienmitteilung ein umfassendes Corona-Schutzkonzept erstellt. So sollen beispielsweise Menschenansammlungen im Start-/Ziel-Gelände möglichst vermeiden werden. Dazu wird die Infrastruktur grosszügig erweitert und die Prozesse vereinfacht. Bisherige Teilnehmende müssen sich am Start nicht registrieren sondern können direkt die Startkarte beziehen und losfahren. Gleiches gilt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche sich über www.bike-event.ch anmelden. Einzig spontan Teilnehmende durchlaufen beim Start eine vereinfachte Registrierung. Mit der erweiterten, frei wählbaren Startzeit zwischen 6:30 und 12:00 wird gleichzeitig eine möglichst breite zeitliche Verteilung der Teilnehmenden angestrebt.

Ansonsten bleibt das Konzept unverändert. Drei unterschiedliche, gut beschilderte Routen (Mini 19 km, Classic 31 km, Challenge 52 km) führen die Teilnehmenden vorwiegend auf Naturstrassen durch das hügelige Appenzeller Hinterland. Viele gemütliche Restaurants entlang der Strecken, aber auch die offiziellen Verpflegungsposten auf dem Hochhamm und dem Fuchsacker, laden zum Verweilen unterwegs ein. Bei Bedarf steht sogar eine Pannenhilfe einsatzbereit. (pd)

10:17 Uhr

Club 60plus Herisau unterwegs

Der diesjährige Sommer zeichnet sich durch überaus wechselhaftes, vielfach nasses Wetter aus. Die gut 30 Wanderer und Wanderinnen vom Club 60plus, die Margrith Graf am Bahnhof Herisau begrüssen konnte, standen denn auch im Nebel. Beim Start der Wanderung in Engelburg schien aber bereits die Sonne und alle waren froh, nach einem kurzen Stück der Strasse nach in den kühlen Wald einzubiegen. Die total 7,1 km lange Route mit moderaten Auf- und Abstiegen führte über Engi zu einer der gesamtschweizerisch 571 Schweizer Familie-Grillstellen. Der Weg dahin führt über die historisch gedeckte Holzbrücke Wannenbrugg. Diese wurde um 1800 gebaut, ist 44 m lang, einspurig befahrbar und steht unter Denkmalschutz. Die Grillstelle Wannen, perfekt vorbereitet vom heutigen Grillmeister Peter Schmid, liegt direkt an der Sitter. Eigentlich hätten Badehose und Tüechli zur Pflichtausrüstung gehört. Infolge der kürzlichen Unwetter war das Wasser jedoch ziemlich kalt und trüb. Einige wenige Mutige wagten es trotzdem, mindestens bis zu den Knien ins Wasser zu waten. Die Sitter, als grösster Nebenfluss der Thur, durchfliesst in unzähligen Windungen vier Kantone und mündet nach 49 km bei Bischofszell in die Thur.

Heimwärts ging es mit dem öffentlichen Verkehr und alle waren sich wohl einig: Es gibt in der Sommerhitze nichts Schöneres als zu einem schattigen Plätzchen am Wasser zu wandern und die Nase mit dem Duft von Wald, Holz, offenem Feuer und warmem Grillgut zu verwöhnen. (pd)

Donnerstag, 29. Juli - 7:48 Uhr

Leserinnenbild

Leserin Angelika Ebneter aus Bühler fotografierte den Sämtisersee

16:55 Uhr

Programmänderung 1. August in Heiden

Aufgrund der Wetterprognosen hat sich der Kurverein entschlossen den 1.-August-Anlass in den Kursaal zu verlegen. Ebenso verzichten die Veranstalter auf das Höhenfeuer und den Lampionumzug. Im Saal gelten gemäss Mitteilung die aktuellen Schutzvorschriften bis zum Sitzplatz Maskenpflicht. Die Festwirtschaft ist ab 18 Uhr in Betrieb. Die Ansprache durch Alice Scherrer erfolgt um 19 Uhr - anschliessend Unterhaltung mit den Appenzeller Vorderländern. Der Lichtergruss aus Lindau ist um 21.55 Uhr und das Feuerwerk um 22.00 Uhr. (pd)

11:13 Uhr

Fehlgeleitete Touristen in Heiden

Im Appenzeller Vorderland weilen derzeit erfreulich viele Touristen. Wer sich über die verschiedenen Möglichkeiten zur Gestaltung des Aufenthalts informieren will, wird vom Wegweiser mit dem international bekannten Symbol «i» ins Dorfzentrum geschickt. Hier befand sich bis vor einigen Jahren gut sichtbar an prominenter Stelle die kantonale (und Vorderländer) Tourist-Information, die dann aus unerfindlichen Gründen in ein seelenloses Herisauer Industriequartier verlegt wurde. Die touristische Informationsstelle von Heiden befindet sich heute im Bahnhofgebäude, womit der Wegweiser um 180 Grad zu drehen wäre. (pe)

Mittwoch, 28. Juli - 09:15 Uhr

Kräuterkammer neu bemalt

Die lokale Künstlerin Vreny Eugster hat die Tür zur legendären Kräuterkammer mit den 42 Kräutern neu bemalt.

Die Künstlerin Vreny Eugster hat die Tür zur legendären Kräuterkammer neu bemalt. Darin mischen die beiden Geheimnisträger Walter Regli (Mitte) und Beat Kölbener jeweils die 42 Kräuter für den Appenzeller Alpenbitter.

Bild: PD

Sie ist in der Region bekannt – und ganz besonders bei der Appenzeller Alpenbitter AG: Für das Familienunternehmen malte Vreny Eugster 1984 Bilder aller 42 Kräuter, die im Alpenbitter enthalten sind, und verzierte einen antiken Schrank, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. 2001 bemalte sie die Tür der Kräuterkammer ein erstes Mal. «Bei der ersten Anfrage war ich noch etwas unsicher, aber natürlich enorm stolz», erzählt sie. «Das Malen der Kräuter und Schriften hat mir dann sehr viel Freude bereitet.» Deshalb sagte sie auch sofort zu, als die Appenzeller Alpenbitter AG sie im vergangenen Jahr erneut für die Bemalung der Tür anfragte. Die Rückkehr in die Kräuterkammer war für Vreny Eugster auch eine Rückkehr zur Bauernmalerei. Denn in der Zwischenzeit ging sie künstlerisch neue Wege. «Devisli» machten Vreny Eugster bekannt Bekannt wurde Vreny Eugster in den 1980er-Jahren durch ihre «Devisli». Diesen traditionellen Innerrhoder Weihnachtsschmuck modellierte sie von Hand aus Zuckerteig und bemalte ihn mit Motiven aus dem bäuerlichen Leben. Der Aufwand war gross, die Nachfrage riesig. «Ich war das ganze Jahr über dran», sagt Vreny Eugster, «und das während mehr als 30 Jahren.» Dann hatte sie Lust auf Neues, besuchte Kurse an der Kunstgewerbeschule und begann, intuitiv zu malen, ganz Verschiedenes. Ihre Bilder zeige sie an mehreren Ausstellungen. Farben sind ihre Leidenschaft, eine zweite ist die Natur. Beides ist in nun in die Gestaltung der beiden Türflügel der Kräuterkammer eingeflossen. Wunder der Natur Vreny Eugster hatte freie Hand und erarbeitete mehrere Entwürfe für die Tür. Nun hat sie neben verschiedenen Kräutern auch eine grosse Blume mit Wurzelknolle und Samen auf den gelben Grund gemalt. «Sie symbolisiert das Wunder der Natur», erklärt sie. «Das ist wunderschön zu malen. Und wenn ich dran bin, kann ich fast nicht mehr aufhören.» Zwischendurch brauche sie aber doch Pausen. Und dann gehts raus in die Natur. (pd)

16:40 Uhr

Innerrhoden nicht mehr coronafrei

Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) steigen die Corona-Fallzahlen in der Schweiz seit einigen Wochen wieder leicht an. In Innerrhoden wurde am 26. Juli ein neuer Fall gemeldet. Zuvor galt der Kanton während eines Monats als coronafrei. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1245 Personen mit dem Virus infiziert, 16 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In Ausserrhoden wurden innerhalb der vergangenen Woche vier neue Fälle gemeldet. Total haben sich 3934 Personen infiziert, 64 sind gestorben. Ausserrhoden und Innerrhoden sind zurzeit zusammen mit Uri jene Kantone mit der tiefsten Infektionsrate. (wec)



11:40 Uhr

Appenzeller helfen blinden und augenkranken Menschen

Die Einwohnerinnen und Einwohner in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden vertrauten der CBM Christoffel Blindenmission im Jahr 2020 gesamthaft 71’214 Franken an. Davon waren 32’459 Franken für die Augenarbeit bestimmt, wie die Blindenmission am Dienstag mitteilte. Dieser Betrag entspricht laut der Medienmitteilung 649 Grauen-Star-Operationen, die komplett und teilweise erblindeten Menschen in Armutsgebieten die Sehkraft zurückgebracht haben. Von den weltweit rund 43 Millionen blinden Menschen sind 17 Millionen Personen am Grauen Star erblindet. Diese Personen leben vor allem in den Armutsgebieten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Der Graue Star ist die global häufigste Ursache für Blindheit – obwohl er korrigierbar wäre: Die trübe Augenlinse kann in einer Operation entfernt und durch eine künstliche, klare Linse ersetzt werden. Dieser Routineeingriff kostet vor Ort umgerechnet nur rund 50 Franken. Für in Armut lebende Familien sind diese Kosten dennoch zu hoch. Im letzten Jahr ermöglichte die internationale CBM-Föderation 197'000 Graue-Star-Operationen. Die Zahl fiel tiefer aus als 2019 (589'000 Operationen), weil die CBM-geförderten Augenkliniken ihre Dienste während der sich wiederholenden Lockdowns jeweils stark reduzieren bzw. auf die Corona-Nothilfe umstellen mussten. Insgesamt wurden im Jahr 2020 rund 2,4 Millionen Menschen augenmedizinisch untersucht und 900'000 behandelt. (pd)

Dienstag, 27. Juli - 08:37 Uhr

Traditioneller Sennenball im Säntisblick Zürchersmühle

Am Montag nach Jakobi fand der traditionelle Sennenball im Restaurant Säntisblick statt. Zum Tanz spielte die Kapelle Echo vom Säntis aus Hundwil. Die Sennen und ihre Partnerinnen führten Blockweise Tänze vor - unter anderem das Mölirad,ein schöner Männertanz. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt vom Wirtepaar Marie und Hans Knaus. (ln)

Montag, 26. Juli - 16:36 Uhr

Filmnächte im Garten des Kapuzinerklosters

Vom 10. bis 14. August finden die diesjährigen Filmnächte der Kulturgruppe Appenzell im Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters statt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Innerrhoder Kulturstiftung werden dieses Jahr fünf lauschige Nächte und nicht wie sonst zwei stattfinden.

Szene aus dem Film «Bruno Manser - Die Stimme des Regenwaldes». Bild: Ascot Elite

Am Freitag 13. und am Samstag 14. August flimmern von der Kulturgruppe ausgewählte Filme über die Openair-Leinwand, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Am Freitag steht der Film «BlackKkKlansman», eine tragisch-komische Story um Journalisten, die unter die Kapuzen der Ku-Klux-Klan-Mitglieder schauen wollen, auf dem Programm. Da der eine Journalist von dunkler Hautfarbe ist, braucht er einen weissen «Strohmann». Die Geschichte um Rassismus, Loyalität und Identität spielt zwar in den USA der Siebzigerjahre, ist aber immer noch hochaktuell. Am Samstag begeben sich die Zuschauenden dann auf den Spuren des Schweizer Umweltaktivisten Bruno Manser in den Regenwald von Borneo zu den Penan, mit denen er zusammenlebte. Er kämpfte für die Rechte der Indigenen und gegen die Abholzung ihres Lebensraums – bis er eines Tages spurlos verschwand. Die bisher teuerste Schweizer Filmproduktion erhielt viel Lob, besonders Hauptdarsteller Sven Schelker, der sich während des 13-wöchigen Drehs in Indonesien physisch und mental alles abverlangte. (pd)



Montag, 26. Juli - 13:22 Uhr

Unbekannter stiehlt Kasse und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

In Trogen wurde am Montagmorgen ein Fachgeschäft ausgeraubt. Symbolbild: Reto Martin

(kapoAR/nat) Am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ist in Trogen ein Mitarbeiter eines Geschäftes mit Ladenlokal von einem Unbekannten überrascht und ins Geschäft gedrängt worden. Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, forderte der Unbekannte, der eine dunkle Stoffmaske trug, im Lokal die Herausgabe der Kasse und flüchtete zu Fuss in Richtung Speicher. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Polizei wurde kurz nach 7 Uhr informiert und leitete eine Fahndung ein. Trotz des Einsatzes verschiedener Polizeikräfte und Polizeihunden verlief die Suche erfolglos. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Täter bewaffnet gewesen sein. Er trug eine Hygiene-Maske und wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

ca. 35-40 Jahre alt

ca. 180 cm gross

sportliche Statur

schwarze Hose und schwarzer Kapuzenpullover

trug eine schwarze Hygiene-Maske aus Stoff

dunkle Sonnenbrille

sprach gebrochen Deutsch

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bittet Personen, die Angaben zum Vorgefallenen machen können, sich beim Regionalpolizeiposten in Teufen unter der Telefonnummer 071-353-93-33 zu melden.

Montag, 26. Juli - 08:47 Uhr

Zweimal Inselschutzpfosten umgefahren

In Herisau ist es am Samstag und am Sonntag zu je einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. An der Kasernen- und an der Mühlestrasse wurden Inselschutzpfosten umgefahren. Die Fahrzeuglenker blieben unverletzt. In einem Fall wurde der Führerausweis abgenommen.

Am Samstagmorgen lenkte gemäss der Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei eine 53-jährige Frau ihr Auto auf der Kasernenstrasse in Herisau Dorf auswärts. Aufgrund eines unbekannten Fahrzeuggeräusches erschrak die Autofahrerin und geriet in der Folge mit ihrem Auto gegen einen Inselschutzpfosten in der Strassenmitte. Die Kollision führte zu zwei platten Reifen, weshalb das Auto abtransportiert werde musste.

Am Sonntagabend befuhr ein 90-Jähriger mit seinem Auto die Mühlestrasse in Richtung Schwänlikreisel. Unmittelbar vor dem Kreisel prallte der Autofahrer gegen den Inselschutzpfosten. Nach kurzem Halt fuhr der Mann ohne Schadenregulierung weiter. Durch die aufgebotene Polizeipatrouille konnte der fehlbare Lenker, aufgrund Hinweisen von Passanten, an der Huebstrasse angehalten werden. Infolge Anzeichen auf Fahrunfähigkeit wurde ein Amtsarzt aufgeboten. Der Führerausweis wurde dem Mann zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. (KapoAR)

Samstag, 24. Juli – 20:01 Uhr

Viel Regen und Hagel über dem Appenzellerland



(red) Am frühen Samstagabend zog ein heftiges Gewitter über das Appenzellerland hinweg. Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, fielen in Oberegg innert zehn Minuten mehr als 33 Millimeter Regen. Das sei eine sehr grosse Menge in so kurzer Zeit. Wie die Bilder der Webcam auf dem St.Anton zeigen, hagelte es auch.

Auch in Gais und in Bühler gingen während des Gewitters grosse Mengen Hagel nieder.

Freitag, 23. Juli - 14:38 Uhr

Ausserordentliche Staatsanwälte ernannt

Der gemeinsame Pikettpool für die Staatsanwaltschaften der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden ist erweitert worden. Das teilte die Ratskanzlei am Freitag mit. Vier in Ausserrhoden neu als ordentliche Staatsanwältinnen und -anwälte tätige Personen sind in Innerrhoden nun als ausserordentliche Staatsanwälte sowie ausserordentliche Jugendanwälte ernannt worden.

248287376

Zusammen mit Ausserrhoden betreibt Innerrhoden seit 2017 einen Pikettpool für beide Staatsanwaltschaften. Gemäss der damals abgeschlossenen Vereinbarung werden die im Rahmen dieses Pools Dienst leistenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte von der Regierung des jeweils anderen Kantons zu ausserordentlichen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ernannt, damit sie auf dessen Gebiet Pikettdienst leisten können.

Bei Strafverfahren stehen einzelnen Opfergruppen besondere Rechte zu. So haben weibliche Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität das Recht, von einer Person gleichen Geschlechts einvernommen zu werden. Einvernahmen mit weiblichen Opfern sowie Kindern werden zudem regelmässig durch speziell ausgebildete Staatsanwältinnen und -anwälten sowie Jugendanwältinnen und -anwälten durchgeführt. Da bei der Staatsanwaltschaft Innerrhoden derzeit weder eine Staatsanwältin arbeitet noch eine für die Opferbefragungen speziell ausgebildete Person tätig ist, müssen dafür externe Fachpersonen beigezogen werden können. Mit dem Beizug der ausserordentlichen Staatsanwältinnen und -anwälte aus Ausserrhoden kann diese Lücke gemäss Communiqué geschlossen werden.

Auf der Staatsanwaltschaft Ausserrhoden haben in jüngerer Zeit folgende Personen den Dienst als ordentliche Staatsanwältinnen oder -anwälte aufgenommen: Anna Duttweiler, St.Gallen; Anna Eugster, Herisau; Alessandro Götz, St.Gallen; Christoph Reut, St.Gallen.

Damit diese Personen im Rahmen des gemeinsamen Pikettpools auch im Kanton Appenzell I.Rh. tätig sein können, wurden sie von der Standeskommission als ausserordentliche Staatsanwältinnen und -anwälte sowie ausserordentliche Jugendanwältinnen und -anwälte des Kantons Appenzell Innerrhoden gewählt. Die beiden genannten Staatsanwältinnen können in Zukunft von der Staatsanwaltschaft Appenzell I.Rh. auch für Einvernahmen mit weiblichen Opfern sowie Kindern beigezogen werden. (rk)

11:45 Uhr

Ambühl gibt Leitung Asylzentrum ab

Stefan Ambühl, der langjährige Leiter des Asylzentrums Appenzell, gibt die Leitung des Asylzentrums per 30. September aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ab. Die Standeskommission bedauert gemäss Mitteilung der Ratskanzlei den Weggang, hat aber Verständnis für den Schritt.

In der Zeit bis zur vorzeitigen Pensionierung am 30. Juni 2022 wird Stefan Ambühl weiterhin für den Kanton tätig sein, sofern es die Umstände erlauben. Die Standeskommission hat mit Blick auf die in der letzten Zeit stetig leicht gesunkenen Asylzahlen beschlossen, die freiwerdende Leitungsstelle mit einem Pensum von 80 Prozent zur Wiederbesetzung auszuschreiben. (rk)

08:42 Uhr

Covid-Impfung ohne Anmeldung in Innerrhoden

Innerrhoden vereinfacht das Impfen. Vom 28. Juli bis am 25. August können sich gemäss Mitteilung der Ratskanzlei impfwillige Personen ab 12 Jahren jeweils am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr ohne Voranmeldung zum kantonalen Impfzentrum begeben und impfen lassen. Kinder zwischen 12 und 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Die persönlichen Daten werden anhand der Krankenversicherungskarte und des Identitätsausweises vor Ort erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung und es wird ein zweiter Impftermin vereinbart.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind gemäss Mitteilung weiterhin über https://ai.impfung-covid.ch oder die Impfhotline 071 788 99 66 möglich. Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Bezirk Oberegg haben die Möglichkeit, sich beim Impfzentrum in Heiden zu impfen. Die Anmeldung erfolgt unter https://ar.impfung-covid.ch oder telefonisch über die kantonale Hotline Appenzell A.Rh. unter 071 353 67 97. (rk)

Freitag, 23. Juli - 07:44 Uhr

Herisauer Badi-Fäscht mit Bettina Castaño

Das 60-Jahr-Jubiläum des Herisauer Freibads Sonnenberg konnte im vergangenen Jahr nicht gefeiert werden. Deshalb findet bei gutem Wetter am 21. August das Badi-Fäscht zum 61. Geburtstag statt. Zu den Aktivitäten zählen gemäss Medienmitteilung unter anderem XXL-Outdoor-Spiele und ein Wettbewerb. Besucherinnen und Besucher können mit Schnupper-Workouts und Massagen Angebote des Sportzentrums ausprobieren.

Nach einer Ansprache von Gemeindepräsident Max Eugster wird kurz vor Mittag ein Apéro offeriert. Ab 16 Uhr tischt das Freibad-Restaurant spanische Gerichte auf. Passend dazu ist von 18 bis 19 Uhr eine Flamenco-Show mit Bettina Castaño zu bestaunen. Detaillierte Informationen zum Badi-Fäscht sind unter sportzentrum-herisau.ch zu finden. (pd)

Donnerstag, 22. Juli - 16:44 Uhr

Von Autofahrer übersehen: Frau auf Rennvelo verletzt sich schwer

Am Donnerstag ist es in Urnäsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Die Velofahrerin verletzte sich schwer.

Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, fuhr die 54-jährige Frau kurz nach 8 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Appenzellerstrasse von Gonten in Richtung Urnäsch. Zur selben Zeit war ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto von der Zürchersmühle in Richtung Appenzell unterwegs. Bei der Verzweigung Färchen beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin. Bei der Kollision und dem darauffolgenden Sturz verletzte sich die Velofahrerin schwer und musste mit unbestimmten Beckenverletzungen mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Es entstand zudem Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. (KapoAR)