Schwingen Appenzeller Eidgenossen fallen weiter aus Die Schwingfeste reihen sich Schlag auf Schlag aneinander. Mit dem St.Galler Schwingfest in Kaltbrunn findet am Samstag das zweitletzte Kantonale in der Nordostschweiz statt. Thomas Mock 30.07.2021, 17.30 Uhr

Urs Giger (oben) führt die Appenzeller Delegation in Kaltbrunn an. Bild: Lorenz Reifler

Die rund 30-köpfige Delegation der Appenzeller wird am St.Galler Kantonalschwingfest in Kalbrunn von Urs Giger angeführt. Der dem Schwingklub Herisau angehörende Ausserrhoder überzeugte in der Vergangenheit sowohl am eigenen wie auch vor Wochenfrist am Thurgauer Kantonalschwingfest, als er mit je fünf Siegen auf absoluten Spitzenrängen anzutreffen war. Giger wird entsprechend umso mehr darum bemüht sein, seine gute Form auch heute unter Beweis stellen zu können.