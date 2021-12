Unternehmer Sepp Breitenmoser ist Appenzeller des Jahres 2021

Appenzeller des Jahres Unternehmer mit Leib und Seele: Sepp Breitenmoser ist Appenzeller des Jahres Sepp Breitenmoser ist «Appenzeller des Jahres 2021». Der 75-Jährige prägte Politik, Wirtschaft und Sport im Appenzellerland. Wegbegleiter erzählen. Selina Schmid Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sepp Breitenmoser vor dem Eingang des Hotels Hof Weissbad, in welchem er 19 Jahre lang den Verwaltungsrat präsidierte. Bild: Yann Lengacher

Die Leserinnen und Leser dieser Zeitung haben sich entschieden: Sepp Breitenmoser ist der Appenzeller des Jahres 2021. Der Innerrhoder legte im Frühjahr nach 19 Jahren sein Amt als Verwaltungsratspräsident des «Hof Weissbad» nieder. Sein Schaffen im Appenzellerland reicht aber weit über das «Hof Weissbad» hinaus. Er wirkte im Familienunternehmen, in der Politik und im Sport.

Die Auszeichnung freut und überrascht Breitenmoser. «Für mich ist das eine Ehrung der Arbeit, welche die Mitarbeitenden des ‹Hof Weissbad› geleistet haben.» Er könnte den Preis an sie weitergeben, schliesslich sei der Erfolg des Hotels eine Teamleistung. «Mich haben viele gute Mitmenschen begleitet und geprägt.» Die Liste wichtiger Wegbegleiter ist lang.

Ehefrau Heidi hielt ihm den Rücken frei

Seine Frau Heidi Breitenmoser ist seit 52 Jahren an seiner Seite. 35 Jahre führten sie gemeinsam die Breitenmoser-Metzgerei in vierter Generation. «Unsere Charaktere ergänzen sich sehr gut.» Sie hielt ihm ausserdem den Rücken für sein Engagement in Politik und Gesellschaft frei. Besonders sein Amt im Hotel Hof Weissbad sei während vieler Jahre seine grosse Leidenschaft gewesen. In dieser Zeit trug Heidi Breitenmoser die Verantwortung für Familie und Geschäft. Gemeinsam haben sie drei Töchter und fünf Enkel.

Urs Koch war Schulrat in Appenzell, als Sepp Breitenmoser Präsident des Schulrats war. Koch sagt: «Sepp hat beide Seiten: Er ist impulsiv und begeisterungsfähig, arbeitet aber präzise und mit so viel Einsatz, wie es nur wenige Menschen tun.» Er habe sich für die Öffentlichkeit, für Sport und die Jugend eingesetzt und sich auch an die heiklen und grossen Projekten wie die Turnhalle Wühre getraut.

Landammann Roland Dähler erlebte den Unternehmer Sepp Breitenmoser im Verwaltungsrat des Hotels Hof Weissbad und den Politiker im Grossen Rat. Die Auszeichnung überrascht Dähler nicht: «Sepp ist ein Vollblutunternehmer und der geborene Leader. Er hat für Appenzell unglaublich viel geleistet.» Sepp Breitenmoser sei zielorientiert, bleibe dabei aber stets kameradschaftlich und humorvoll. «Mit ihm arbeitet man gerne zusammen.»

Christian Lienhard ist seit 28 Jahren Direktor des Hotels Hof Weissbad. «In der Hotellerie braucht es Menschen, die Entscheidungen rasch treffen und mittragen können. Sepp Breitenmoser macht das schon sein ganzes Leben lang.» Lienhard sagt, Breitenmoser sei der Spagat zwischen den Rollen als Vorgesetzter und Kollege immer gelungen. Er trug Entscheidungen mit, verstand sich aber mit allen ausgezeichnet, vom Tellerwäscher bis zum Verwaltungsrat.

Das Organisationstalent motiviert

Sepp Breitenmoser holte immer wieder Grossanlässe ins Appenzellerland. 2012 war es etwa die Weltmeisterschaft im Tauziehen, 2024 das eidgenössische Jubiläumsschwingfest. Niklaus Hörler organisiert seit über 20 Jahren den Schwägalp-Schwinget. Er sagt über Sepp Breitenmoser: «Er ist ein absolutes Organisationstalent.» Mit seiner Leidenschaft habe Breitenmoser die Menschen für die Sache begeistern können und habe in jeder Situation die Ruhe bewahrt. «Er hat gezeigt, wie man Appenzeller Brauchtum und Tradition mit dem Schwingsport auf einen Nenner bringen kann.»

Sepp Breitenmoser hat inzwischen die meisten Ämter und Engagements hinter sich gelassen. Sein letztes Amt, das Verwaltungsratspräsidium bei der Metzgerei Breitenmoser, will er in spätestens zwei Jahren abgeben. 2007 übergaben seine Frau und er das Familienunternehmen an Barbara Ehrbar-Sutter weiter. Sie sagt: «Sepp ist ein engagierter Geschäftsmann mit einer ausgeprägten sozialen Ader.» Er begeistere durch Leidenschaft, Freude und Zielstrebigkeit, was immer wieder zu Neuem motiviert.

Die bisherigen Gewinner 2020: Simon Ehammer, Stein, Leichtathlet.

2019: Bruno Vattioni, Herisau, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG.

2018: Marc Bischofberger, Oberegg, Ski-Crosser.

2017: Monika Knellwolf, Waldstatt, TV-Köchin.

2016: Ida Steinemann, Schwellbrunn, Bäckerin.

2015: Alfred Grossauer, Heiden, «Fernsicht».

2014: Peter Berweger, Stein, Leiter Gymteam.

2013: Philipp Langenegger, Urnäsch, Schauspieler.

2012: Reto Schoch, Speicherschwendi, Extremsportler.

2011: Jugendchörli Appenzell.

2010: Michael Bless, Gais, Schwinger.

2009: Bruder Karl, Appenzell, Kapuzinerbruder.

2008: Sandra Graf, Gais, Rollstuhlsportlerin.

2007: Verena Fricker, Trogen, Adventsmarkt.

2006: Faustball Schwellbrunn und Gerd Oberdorfer, Oberegg, Lehrer.

2005: Marlen Menet, Hundwil, setzte sich für Indios ein.

2004: Simon Enzler, Appenzell, Kabarettist. (dsc/ssd)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen