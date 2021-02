Appenzeller Baukultur «Hässlich» oder «vorzüglich»? Argumente für und wider das Flachdach beim Appenzellerhaus Während in früheren Zeiten Giebeldächer die einzig praktikable Dachform waren, sieht man heute auch im ländlichen Raum vermehrt Flachdächer. Der Ausserrhoder Baudirektor erklärt, warum dies nicht schlecht sein muss. Karin Erni 05.02.2021, 12.00 Uhr

Ein moderner Anbau in Trogen. Forum Appenzellerhaus

Passt ein Haus mit Flachdach ins Appenzellerland? Nein, findet Peter Tarnutzer. Der Präsident des Vereins für Raumentwicklung, Kultur und Landschaft stört sich an den zahlreichen «appenzellisch untypischen, unserer Ansicht nach hässlichen Flachdachanbauten» in Appenzell Ausserrhoden. In einer Mitteilung an die Redaktion macht er auf die unterschiedlichen Raumplanungsrichtlinien der beiden Appenzeller Kantone aufmerksam: Ausserrhoden schreibe vor, Anbauten seien so zu gestalten, dass sie als solche erkennbar bleiben. Das Beispielbild zeige einen übergrossen Flachdachanbau an ein bestehendes Appenzellerhaus. Im Gegenzug lobt Tarnutzer die Richtlinien von Appenzell Innerrhoden. Dort stehe: «Ein geneigtes Dach fügt sich im Grundsatz auch besser ins traditionelle Orts- und Landschaftsbild.»

Dölf Biasotto, Ausserrhoder Baudirektor. David Scarano

Der Ausserrhoder Baudirektor Dölf Biasotto spricht von einer strengen Bewilligungspraxis: «In der jüngsten Vergangenheit sind Flachdächer nur in spezifischen Einzelfällen bewilligt worden. Bei Hauptbauten kenne ich kein Beispiel mit Flachdach ausserhalb der Bauzone. Es kommt aber vor, dass untergeordnete Bauten wie Unterstände, Schuppen, Garagen oder technische Bauten mit einem Flach- oder Pultdach bewilligt werden.» Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens werde geprüft, ob die Identität der Bauten im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen gewahrt bleibt.

Im Weiteren könne eine Wohnraumerweiterung beim Weberhaus zur Sicherstellung von zeitgemässem Wohnraum auch zu dieser Gruppe zählen, so Biasotto. «Die Bauten müssen jedoch untergeordnet sein, so dass sie die gesamte Gebäudegruppe und die Gesamtwirkung respektive das Landschaftsbild nicht wesentlich beeinflussen.» Es sollen regionaltypische herkömmliche Materialien verwendet werden, die zum Nutzungszweck des jeweiligen Gebäudeteils passen sollen. «Holz als einheimisches Baumaterial hat eine sehr grosse Bedeutung in Appenzell Ausserrhoden.»

Das Flachdach kam in der Stickereizeit

Flachdächer gehörten aber durchaus zum Appenzellerhaus und somit zur Ausserrhoder Baukultur, so der Baudirektor weiter. «Ab circa 1870, also seit rund 150 Jahren, gehören Anbauten zur Unterbringung der Stickmaschinen dazu. Flachdächer sind aber eher die Ausnahme, und die architektonischen Hürden sind entsprechend hoch.»

Ein ausgebautes Wohnhaus in Teufen. Forum Appenzellerhaus

Die Bedürfnisse der Gesellschaft veränderten sich, so Biasotto. «Im Bezug auf die Identität ist entscheidend, dass Einzigartigkeiten erkannt, erhalten, aufgewertet oder auch weiterentwickelt werden können. Im Einzelfall kann in der Gesamtbetrachtung auch ein Flachdach eine vorzügliche Lösung darstellen.» Im Übrigen stütze sich Appenzell Ausserrhoden auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen ab. «Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umbauten, Erweiterungen und der Wiederaufbau von bestehenden Bauten sind auf Stufe Raumplanungsgesetz und im kantonalen Baugesetz geregelt. Massgebend ist, dass die Identität der Baute – einschliesslich ihrer unmittelbaren Umgebung – trotz der Änderungen im Wesentlichen gewahrt bleibt.»

Mehrere Personen entscheiden

Garagenanbau in Urnäsch. Forum Appenzellerhaus

Der in Graubünden wohnhafte Tarnutzer sagt, in seinem Kanton habe es eine Zeit gegeben, in der Baueingaben ausserhalb der Bauzone Erfolg auf eine Bewilligung hatten, je verrückter, neuzeitlicher und futuristischer das Projekt war. «Das Amt war in einer Abhängigkeit der Architekten und vom Heimatschutz, der artig mitgemacht hat. Mit dem Amtsleiterwechsel im Jahre 2012 hat sich das zum Glück verändert, und heute wird den Aspekten Kultur, Integrität und Ortsüblichkeit eine hohe Beachtung geschenkt.» Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden sei nun ein Amtsleiterwechsel erfolgt. «Wir hoffen, es findet der gleiche Umdenkprozess wie damals in Graubünden statt.»

Der moderne Anbau bietet mehr Licht für die Bewohner. Forum Appenzellerhaus

Dem entgegnet Biasotto: «Die Beurteilung von Bauten erfolgt immer aufgrund einer architektonischen und raumplanerischen Gesamtbetrachtung. In diesem Prozess sind verschiedene Fachpersonen involviert. Die Beurteilung, ob die Identität von Bauten in Zusammenhang mit baulichen Absichten gewahrt bleibt, ist somit nicht nur an eine Person geknüpft.» Der neue Kantonsplaner Markus Fäh sei in der Region aufgewachsen und habe familiäre Wurzeln im Appenzellerland. «Es hat somit auch einen Bezug zur Appenzeller Baukultur, zur typischen Streusiedlung und zum unverkennbaren Landschaftsraum.»