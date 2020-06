Appenzeller Bahn rammt Auto in Waldstatt – Fahrer leicht verletzt

Video

Angriff in Appenzeller Asylunterkunft: Algerier verletzt zwei Männer mit einem Messer – er befindet sich in Haft

Am Samstagabend ist in der Asylunterkunft Mettlen in Appenzell ein Streit eskaliert. Ein Algerier ging mit einem Messer auf zwei Asylbewerber los. Beim Angriff wurden alle drei Beteiligten verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Der Angreifer befindet sich in Haft.