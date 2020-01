Appenzell: Zwei Männer verlieren bei Schachtarbeiten das Bewusstsein Bei Arbeiten in einem Abwasserschacht in Appenzell hat ein Arbeiter das Bewusstsein verloren. Einem Kollegen, der ihm zu Hilfe eilen wollte, passierte dasselbe. 17.01.2020, 09.04 Uhr

Nicht ungefährlich: Arbeiten an einem Abwasserschacht. Symbolbild: Archiv/Reto Martin

(kapo/dwa/chs) Am Mittwochvormittag war ein Mitarbeiter einer Spezialfirma mit Arbeiten in einem Abwasserschacht eines Gewerbebetriebes in Appenzell beschäftigt. Dabei verlor der Mann das Bewusstsein, wie die Innerrhoder Kantonspolizei meldet.