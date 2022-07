Appenzell Zuwachs für das Innerrhoder Gastgewerbe: Zwölf Lernende aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus erhalten ihr Lehrdiplom Der Kanton Appenzell Innerrhoden freut sich über zwölf erfolgreich ausgebildete Fachkräfte aus dem Gastgewerbe. Auch die Herausforderung an die Branche während des Corona-Lockdowns wurde rückblickend thematisiert. Tobias Hug 05.07.2022, 16.00 Uhr

Alfred Steingruber (links) und Stephan Sutter (rechts) freuen sich mit den Lernenden über deren Diplomierung. Bild: Tobias Hug

Drei Hotelfachfrauen EFZ, zwei Kauffrauen der erweiterten Grundbildung Hotel-Gastro-Tourismus EFZ, zwei Köchinnen und ein Koch EFZ, zwei Köche EBA und zwei Restaurationsfachfrauen EFZ wurden am Montag im Säntissaal des Alters- und Pflegeheims Alpsteeblick in Appenzell für ihre erfolgreichen Lehrabschlussprüfungen ausgezeichnet.

«Heute sehen wir vom Hügel auf Appenzell herab und erkennen, dass wir an einem höheren Ort stehen als unserem Startpunkt.» Mit diesem topografischen Vergleich unterstrich Stephan Sutter, Präsident des Verbandes für Gastronomie und Hotellerie des Kantons Appenzell Innerrhoden, den erfolgreich begonnenen Berufsweg der jungen Diplomanden. «Die hohen Berge im Appenzellerland ermutigen dazu, höhere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, sich weiterzubilden und auf anspruchsvollen Wegen persönliche Verantwortung zu übernehmen», so Sutter.

Herausforderungen während des Corona-Lockdowns

«Bier schmeckt mit ein paar Schweisstropfen am besten!», meinte Alfred Steingruber, Leiter des Berufs- und Weiterbildungsamtes von Appenzell Innerrhoden, in seiner Rede. Schweiss im Sinne von Anstrengung wurde den Auszubildenden während ihrer Lehrzeit viel abverlangt. Ein wesentlicher Teil der Ausbildung fiel zeitlich genau in die Phase des Corona-Lockdowns, welcher das Gastgewerbe mit voller Wucht traf. Um solche Herausforderungen erfolgreich zu meistern, brauche es eine gute Kommunikation und Kulanz zwischen den Lehrbetrieben und den Auszubildenden, betonte Steingruber. So bedankte sich Stephan Sutter speziell bei den Lernenden, welche in dieser schwierigen Zeit Disziplin und Durchhaltewillen bewiesen und den Glauben an ihr Gewerbe nicht verloren haben.

Gastgewerbe als Visitenkarte der Schweiz

Wie zentral das Gastgewerbe für die Schweiz ist, sei vielen erst während der Pandemie bewusst geworden, gibt Stephan Sutter zu bedenken. Es braucht engagierte und aufgestellte Fachkräfte, welche das Gastgewerbe mit ihrem Einsatz bereichern. Den in- und ausländischen Gästen diese symbolische Visitenkarte zu überreichen, ist die Aufgabe der frischgebackenen Diplomanden. Zufriedene Gäste und der Blick auf den Alpstein geben den Ansporn dazu.