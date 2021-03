appenzell Wolf reisst Zwergziege in Appenzell – Kanton ruft Tierhalter zu Vorsicht auf In der Nacht auf Freitag wurde auf einer Weide in Appenzell eine gerissene Zwergziege gefunden. Das Rissbild deutet auf einen Wolf hin. 05.03.2021, 17.23 Uhr

In Appenzell hat ein Wolf erneut ein Tier gerissen. Bild: AP

(pd/red) Auf einer Weide in Steinegg im Gebiet Befig wurde in der Nacht auf Freitag eine gerissene Zwergziege gefunden. Das Rissbild zeigt deutliche Spuren eines Wolfsrisses. Wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung des Kantons Appenzell Innerrhoden heisst, wurden am Kadaver DNS-Proben entnommen und zur Artbestimmung eingeschickt. Das Ergebnis wird in einigen Wochen vorliegen.