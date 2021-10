Appenzell: Ein Käsehändler gibt seinen Betrieb weiter

Der Käsehandel von Thomas und Priska Sutter ist in der ganzen Alpsteinregion bekannt. Ab 2022 übernehmen die beiden Söhne Adrian und Sandro den Betrieb nun alleine. In Video und Bilderreihe gibt Jung und Alt Einblick in ihre Gefühlswelt vor dem Wechsel und in den hauseigenen Käsekeller.

Hans-Caspar Kellenberger 15.10.2021, 17.00 Uhr