Pilzverein Appenzell bildet künftige Experten aus

Pilzverein schult Nachwuchs Welcher Pilz ist das? Am Wirtshaustisch in Appenzell kann jeder zum Experten werden Nun spriessen hierzulande die Pilze. Schätzungen gehen von 6000 Grosspilzen aus, von denen rund 200 giftig und 200 essbar sind. Die einen von den anderen zu unterscheiden, ist eine Kunst, die in der «Linde» Appenzell gelehrt wird. Karin Erni 13.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neulinge lassen sich am Bestimmungsabend in die faszinierende Welt der Pilze einführen. Bild: Karin Erni

Das Buffet ist angerichtet: Auf der langen Tafel im Garten des Restaurants Linde in Appenzell stehen rund 60 weisse Plastikschälchen. Alle sind mit Pilzen in unterschiedlichen Grössen, Farben und Formen gefüllt. «So eine Vielfalt hatten wir um diese Zeit noch nie», sagt Matthias Müller.

«In den letzten Jahren kam es wegen der sommerlichen Trockenheit öfter vor, dass wir nur einige wenige Pilze zum Bestimmen hatten.»

Der 45-Jährige ist seit vier Jahren Präsident des Pilzvereins Appenzell. Dieser feiert 2021 sein 70-Jahr-Jubiläum. Von den rund 50 Mitgliedern kommt etwa die Hälfte regelmässig zu Veranstaltungen.

Nachwuchs für Pilzkontrolleure in Sicht

Matthias Müller, der Pilzkontrolleur in Oberegg ist, leitet die wöchentlichen Bestimmungsabende in der «Linde». Gefunden wurden die bereitliegenden Gewächse am Vortag an einer Pilzexkursion in Wolfhalden. Nur die wenigsten der mitgebrachten Pilze eignen sich jedoch zum Essen. Viele sind ungeniessbar. Einige wie der Spitzbucklige Raukopf oder der Kegelhütige Knollenblätterpilz sind sogar tödlich giftig. «Wir spüren in den letzten Jahren ein gestiegenes Interesse an den Pilzen», sagt Müller. Das könne mit Corona zusammenhängen, aber nicht nur.

«Es gibt einen allgemeinen Trend zurück zur Natur und da passt das Pilzesammeln gut dazu.»

Er ist froh, dass sich auch einige jüngere Leute für einen Basiskurs des Pilzvereins Appenzell angemeldet haben. «Dieser ist ein guter Einstieg, um allenfalls die Ausbildung als Pilzkontrolleur oder -kontrolleurin bei der Vapko, dem Verband amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz, zu absolvieren», sagt Müller. «Bei den Pilzkontrolleuren zeichnet sich in den letzten Jahren eine Überalterung ab, der wir nun dank dem Nachwuchs hoffentlich begegnen können.»

Matthias Müller zeigt einer Pilzsammlerin, auf welche Bestimmungsmerkmale sie zu achten hat. Bild: Karin Erni

Pilz-Apps nur bedingt tauglich

Nach und nach treffen weitere Leute mit Pilzkörben ein. Die Funde werden von den Anwesenden begutachtet und fachmännisch kommentiert. Schnell entspinnen sich Gespräche über Fundorte und Zubereitungsarten. Ein gutes Dutzend Pilzbegeisterte nimmt an diesem Bestimmungsabend teil. Sie suchen sich einen Platz am Tisch und beugen sich konzentriert über die Schälchen. Anhand von Büchern versuchen sie, die Pilze zu bestimmen. Auf einem Kärtchen notieren die Teilnehmer den lateinischen Namen des gesammelten Gutes sowie Art und Gattung. Bei unklaren Fällen helfen die anwesenden Pilzkontrolleure. Sie zeigen die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale oder geben Tipps, wo im Buch die Pilze zu finden sein könnten. Das Smartphone mit den Pilzfoto-Apps bleibt dabei in der Tasche. Müller erklärt:

«Im Gelände sind sie eine gute Hilfe und liefern mit einer guten Portion Vorwissen häufig auch ganz brauchbare Resultate. Allein darauf verlassen darf man sich aber nie.»

Ein kurzer Test mit einem Pilz zeigt: Wird nur ein Merkmal übersehen, kann die App total daneben liegen und einen Giftpilz sogar als essbar taxieren.

Liegt die Pilz-App richtig? Matthias Müller macht die Probe aufs Exempel. Bild: Karin Erni

Gerade in guten Steinpilzjahren seien Pilzvergiftungen besonders häufig, sagt Müller. «Dann gehen aufgrund von Medienberichten viele Unerfahrene in den Wald und es kommt zu Verwechslungen.» Er selbst bildet sich zum Notfallexperten weiter und müsste in solchen Fällen auf dem schnellsten Weg ausrücken. Falls vorhanden, wird anhand von Speise-, Rüstresten oder Erbrochenem versucht, die Pilzart zu bestimmen. «Es geht bei der Diagnose in erster Linie darum, eine Vergiftung mit dem Knollenblättergift auszuschliessen, denn für diese Behandlung bleibt nicht viel Zeit.» Bei manchen Arten ist die Latenzzeit allerdings so lang, dass beim Ausbruch der Vergiftungssymptome vom Pilz längst nichts mehr zu finden ist.

Auch Experten haben nicht alles im Kopf

Immer wieder wird an diesem Abend über kuriose Funde gerätselt. Matthias Müller hält einen Pilz in die Höhe. «Das ist ein Herbstrotfuss. Den sieht man sonst nie um diese Jahreszeit. Der untypisch dünne Stiel macht die Bestimmung zusätzlich schwierig.» Auch ein gefundener Täubling gibt Rätsel auf. Selbst die anwesenden Pilzkontrolleure sind sich uneins, denn die Familie der Täublinge ist sehr gross und vielfältig. Dass es sich um ein essbares Exemplar handeln muss, ist schnell klar. Zur genaueren Bestimmung holt Müller den Bestimmungsschlüssel und geht mit den Teilnehmern Punkt für Punkt durch. Anhand von Sporenfarbe, Lamellen und Geruch wird der Name des Pilzes schliesslich ermittelt. Verraten hat ihn sein chemischer Geruch an der Stielbasis: Es ist ein Jodoformtäubling.

Zum Schluss darf jeder Teilnehmer der Runde «seinen» ganz besonderen Pilz vorstellen. Bild: Karin Erni

Noch bis zum 2. November finden in der «Linde» Appenzell jeden Montag Bestimmungsabende statt. Auch Nichtmitglieder sind grundsätzlich willkommen und dürfen Pilze zum Bestimmen mitbringen. Matthias Müller empfiehlt Anfängern jedoch eher, sich einer Pilz-Exkursion des Vereins anzuschliessen. «Dann lernt man die Pilze in ihrer natürlichen Umgebung kennen und wir haben mehr Zeit zum Erklären und können Fragen beantworten.»