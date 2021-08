Am Clanx-Festival in Appenzell gibt es diverse Neuerungen

Appenzell Vesperabende, Porzellanteller und ein Line-up, das streng geheim bleibt: Das Clanx Festival geht neue Wege Beim Clanx Festival gibt es in diesem Jahr verschiedene Neuerungen. So wird das Appenzeller Open Air um drei Abendveranstaltungen, die «Clanx-Vesper», erweitert. Welche Bands auftreten, wollen die Organisatoren aber nicht verraten. Claudio Weder 24.08.2021, 05.00 Uhr

Die 17. Ausgabe des Clanx Festivals findet am kommenden Wochenende statt. Zudem gibt es drei weitere Abendveranstaltungen am 24., 25. und 26. August. Bild: PD

Spätestens seit der Bundesrat Ende Mai die neuesten Lockerungen bekannt gegeben hatte, war klar: Das Clanx Festival in Appenzell kann stattfinden. «Die offizielle Bewilligung haben wir zwar erst vergangene Woche erhalten», sagt OK-Chef Remo Hollenstein und lacht. Die Planung laufe jedoch seit längerem. «Von öffentlicher Seite wurde uns von Anfang an versichert, dass wir für eine Durchführung auf die Unterstützung der Behörden zählen dürfen. Das gab uns die nötige Planungssicherheit.»

Dennoch: Die Planung musste laufend der Pandemie angepasst werden. Als eine Massnahme infolge der unsicheren Lage hat sich das OK entschieden, die Gesamtzahl der Festivalbesucher zu reduzieren. Statt 2000 Personen werden am kommenden Wochenende nur 1000 Personen (inklusive Helfern) auf das Gelände gelassen. Zutritt erhält nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann.

Festival wird um drei Abende erweitert

Gleichzeitig wird das Festival um drei Abendveranstaltungen erweitert, welche als «Clanx-Vesper» bezeichnet werden. Diese finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche statt und sind auf 500 Personen beschränkt, ein Zertifikat muss keines vorgewiesen werden.

Remo Hollenstein, OK-Chef Clanx Festival. Bild: Claudio Weder

«Durch die zusätzlichen Abende kommen wir über alle Tage hinweg trotzdem an die Besucherzahl der vergangenen Jahre heran», sagt Hollenstein. Gleichzeitig sei die «Clanx-Vesper» eine Chance für Leute, die das Festival kennen lernen wollen.

«Wir wollen vor allem das ältere Publikum ansprechen, das nicht drei Tage am Stück am Festival dabei sein kann oder möchte.»

An den drei Abenden treten jeweils drei Acts auf. Welche das sein werden, geben die Organisatoren aber nicht bekannt, genauso bleibt das Line-up des Wochenendes geheim. «Wir wollen die Zuschauer überraschen und haben uns deshalb entschieden, in diesem Jahr keine Bandnamen bekannt zu geben», sagt Fabian Frech, Kommunikationsverantwortlicher des Festivals. Das hat einen Grund:

Fabian Frech, Kommunikationsverantwortlicher Clanx Festival. Bild: Claudio Weder

«Wir wollen damit zeigen, dass es sich lohnt, ans Clanx zu kommen, ohne dass der Festivalbesuch an einen bestimmten Bandnamen geknüpft ist.»

Die Leute hätten zudem genug Vertrauen in die Organisatoren: «Sie wissen, dass wir wie jedes Jahr ein ausgewogenes und interessantes Programm auf die Beine stellen.» Frech versichert, dass dies auch 2021 der Fall sein werde. «Es hat für jeden Geschmack etwas dabei – neben Newcomern werden auch ein paar bekanntere Acts auf der Bühne stehen.»

Neue Bühne, neues Abfallkonzept

Auch das Gelände hat einige Veränderungen erfahren. Dieses wurde komplett neu gestaltet. Die Bühne hat einen neuen Standort erhalten. Zugleich wird es nicht mehr eine grosse Hauptbar, sondern mehrere kleinere Getränkestationen geben. «So verhindern wir, dass sich zu viele Menschen auf einem Haufen tummeln», sagt Frech.

Änderungen gibt es auch beim Abfallkonzept. So wurde das Einwegprinzip vom Gelände verbannt: Essen wird wenn immer möglich auf Porzellantellern serviert. Und für die Flüssignahrung erhält jeder Besucher einen wiederauffüllbaren Becher, den man mit einem Karabinerhaken am Gürtel befestigen kann.

Im Jahr 2020 musste das Clanx wegen Corona abgesagt werden. Bild: PD

Neu ist im Ticketpreis bereits eine Wertkarte inbegriffen. «Das gibt uns finanzielle Sicherheit», sagt Frech. Hollenstein ergänzt: «Für den Besucher ist es einfacher, weil er bereits an der Kasse seine Wertkarte bekommt und sich dann gleich ein kühles Bier holen kann. Durch diese Neuerung sparen wir auch Personal am Wertkartenstand.»

Es hat noch Tickets für die Vesperabende

Anders verlief in diesem Jahr auch der Vorverkauf. Das Clanx ist bekannt dafür, dass die Tickets jeweils innert Minuten ausverkauft sind. «Viele Tickets landeten in der Vergangenheit auf dem Schwarzmarkt, wo sie zu horrenden Preisen verkauft wurden», sagt Remo Hollenstein. Das passe nicht zur Non-Profit-Philosophie des Festivals:

«Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Dann kann es nicht sein, dass sich andere mit unseren Tickets eine goldene Nase verdienen.»

Aus diesem Grund hat sich das Clanx Festival vom Online-Ticketverkauf verabschiedet. Tickets gab es nur an «echten» Verkaufsstellen, bei der Appenzeller Kantonalbank in Appenzell sowie im Musikshop Blue Wonder in St. Gallen. Schnell weg waren sie aber trotzdem. «In Appenzell dauerte es rund zwei Stunden, in St. Gallen etwa einen halben Tag, bis alle Dreitagespässe weg waren», sagt Hollenstein. Es gibt aber noch Tickets für die drei Abendveranstaltungen – sowohl im Vorverkauf wie an der Abendkasse.