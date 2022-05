Der "Kräuter Schopf" Appenzell bietet neu Picknick im Garten an

Appenzell Picknick im Kräutergarten: Hier kann man den Zutaten für Alpstein-Müesli und Säntis-Gin beim Wachsen zusehen Im «Kräuter Schopf» in Appenzell baut die Familie Büchler Biokräuter an. Daraus entstehen Getränke, Konfitüren, Saucen und Marinaden. Der grosse Garten eignet sich auch für Anlässe. Karin Erni 19.05.2022, 12.00 Uhr

Aurelia und Regula Büchler im Kräutergarten. Bild: Karin Erni

Sie sind von weit her zu sehen, die grossflächigen Kräuterbeete an der Schopfhalde, die etwas oberhalb von Appenzell liegt. Entsprechend eindrücklich ist die Aussicht über das Dorf bis hin zum Hohen Kasten, Kronberg und Säntis. Seit zwei Jahren bewirtschaftet Regula Büchler den Kräutergarten, in welchem bereits früher im Rahmen eines Projektes Biokräuter angepflanzt wurden. Auf knapp viertausend Quadratmetern wachsen 20 Sorten Kräuter und Blüten. «Die aromatischen Pflanzen sind sehr vielseitig einsetzbar, sei es in der Küche, für den medizinischen Gebrauch oder zum Räuchern», sagt die Bäuerin begeistert.

Im blühenden Garten verweilen

Gemeinsam mit ihrer Familie hat Regula Büchler die Kräuterplantage immer mehr zu einem Erlebnisraum umgestaltet. Blühende Hecken und eine Wildblumenwiese umgeben den Garten. Alle Beete sind liebevoll mit Schiefertäfelchen beschriftet. Im letzten Jahr wurde zusätzlich eine Trockensteinmauer als Sonnenfalle in ökologisch wertvoller Trockenbauweise aus Sandstein erstellt. «Dort haben wir bereits einen Yogaanlass durchgeführt. Man kann aber auch einfach auf den Ruhebänken sitzen und sich vom Kräuterduft betören lassen», sagt Aurelia Büchler, die ihre Mutter beim Marketing unterstützt.

«Um möglichst vielen Besuchern den Genuss des Gartens zu ermöglichen, hatten wir die Idee, Picknicks anzubieten.»

Die Gäste erhalten hierfür einen Korb mit verschiedenen Appenzeller Spezialitäten und dürfen es sich an einem beliebigen Plätzchen auf der mitgelieferten Decke gemütlich machen. Man darf so lange bleiben, wie man will, und kann anschliessend den leeren Korb einfach wieder beim Schopf abgeben.

Der Picknickkorb enthält Appenzeller Spezialitäten. Bild: PD

Kräuteranlässe für Gruppen

Büchlers bieten auch verschiedene Führungen für Gruppen an, bei denen sich die Teilnehmer im Anschluss selbst betätigen können, indem sie beispielsweise ein Kräuteröl herstellen oder eine Kräuterkiste zum Mitnehmen bepflanzen. Dafür wurde im Schopf des Appenzeller Bauernhauses ein Raum für verschiedene Aktivitäten geschaffen, der auch gemietet werden kann. Am langen Tisch lässt es sich gemütlich sitzen oder gemeinsam einen Apéro geniessen.

Regula Büchler vermarktet einen Teil der Kräuter selbst, der andere wird verkauft. Sie hat mehrere Abnehmer, welche die Pflanzen in regionalen Produkten verwenden. So sind die blauen Kornblumen der Farbtupfer in einer Alpstein-Müeslimischung des Thurgauer Herstellers Zwicky. Auch die Firmen Goba, Just sowie lokale Metzgereien gehören zu den Abnehmern. Von den Edelweissblüten geht fast die gesamte Produktion an verschiedene Ginproduzenten, die mit den exklusiven Pflänzchen ihren Gin aromatisieren.

Die Edelweissblüten aus Appenzell sind begehrt. Bild: PD

Das Geschäft mit den Kräutern läuft so gut, dass zusätzlich Partnerschaften mit anderen Bauernbetrieben gesucht werden. Aurelia Büchler erklärt den Grund:

«Es geht uns auch darum, die Anbaurisiken zu minimieren. Letztes Jahr hat bei uns ein Hagelzug viele Pflanzen zerstört. Mit verschiedenen Standorten können wir unsere Kunden trotzdem zuverlässig beliefern.»

Die Arbeit auf den Beeten erledigt Regula Büchler mit vier saisonalen Teilzeitangestellten. Zur Ernte, die drei- bis viermal pro Jahr erfolgt, sind zusätzliche Helfer nötig. Die Bäuerin wird dabei von der ganzen Familie tatkräftig unterstützt. Für das Rebeln (Entstielen) und Abpacken der Kräuter werden gerne pensionierte Personen eingesetzt, wie Aurelia Büchler erklärt. «Sie freuen sich auf die angenehme Arbeit, die im Sitzen ausgeführt werden kann und bei der sie auch bisschen plaudern können.»