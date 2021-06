Rechtsstreit beendet: Tennisplätze auf Schaies werden neugebaut

Appenzell Nach zweijährigem Rechtsstreit: Die Tennisplätze bei der Sportanlage Schaies sind bald wieder bespielbar Gute Nachrichten für die Innerrhoder Tennisfreunde: Die beiden mangelhaft erstellten Tennisplätze bei der Sportanlage Schaies in Appenzell befinden sich derzeit im Neubau. Die Arbeiten schreiten gut voran, sodass der Spielbetrieb noch in diesem Monat wiederaufgenommen werden kann. Mit dem Neubau geht ein Rechtsstreit zu Ende. Claudio Weder 08.06.2021, 12.00 Uhr

Die neuen Tennisplätze bei der Sportanlage Schaies waren aufgrund von Baumängeln lange Zeit unbespielbar. Das soll sich bald ändern. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 11. September 2020)

Bei der Sportanlage Schaies in Appenzell sind die Bagger aufgefahren. Die beiden mangelhaft erstellten Tennisplätze werden derzeit neugebaut. Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, kann der Spielbetrieb noch in diesem Monat wiederaufgenommen werden. Dies teilen die Bezirke des inneren Landesteils in einem gemeinsamen Communiqué mit.