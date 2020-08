Appenzell: Kollision beim Linksabbiegen Bei einen Unfall in Appenzell am Freitagabend entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Verletzte gab es keine. Jesko Calderara 30.08.2020, 10.34 Uhr

Unfallendlage in der Verzweigung Entlastungsstrasse / Rütistrasse Bild: KPAI

Am Freitagabend um zirka 21.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Entlastungsstrasse in Appenzell Richtung Enggenhütten. Bei der Verzweigung Rütistrasse wollte er die Hauptstrasse verlassen und bog nach links ab. Gleichzeitig fuhr eine 42-jährige Frau auf der Rütistrasse entgegen und wollte nach rechts in die Entlastungsstrasse einbiegen. Es kam zu einer heftigen seitlich frontalen Kollision zwischen den beiden Personenwagen. Verletzt wurde niemand.