Appenzell Irgendwo zwischen Familie und Wohngemeinschaft: So ist es, Pflegeeltern zu sein Die Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen ist die letzte Massnahme, welche die Kesb ergreifen kann. 18 Monate lang boten Daniela Cassol und Daniel Dörig einem Jugendlichen ein Zuhause. Ein Besuch in Appenzell. Selina Schmid Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Daniela Cassol und Daniel Dörig sind offen dafür, in Zukunft weitere Pflegekinder aufzunehmen. Bild: Selina Schmid

Die Platzierungen bei Pflegefamilien sind das letzte Mittel der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb). Sie springen ein, wenn Kinder und Jugendliche vor einem ungesunden, unsicheren Umfeld geschützt werden müssen.

Die Kesb übernimmt zwar die Vormundschaft, die Vermittlung und die Kosten, die Pflegefamilie sorgt aber für ein Dach über dem Kopf, ein Zuhause, Geborgenheit, Zeit. Sie sollen die gesunde Familienstruktur bieten, welche für die Entwicklung eines Kindes so wichtig ist.

Fremdplatzierungen kann es geben, wenn die Kesb den Eltern die elterliche Obhut entzieht oder wenn unbegleitete Minderjährige als Asylsuchende alleine in die Schweiz kommen.

Daniela Cassol und Daniel Dörig waren Pflegeeltern. 18 Monate lang boten sie Henok Kebrom ein Zuhause. Kebrom kam als unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter aus Eritrea in die Schweiz. Drei Jahre lang war er auf der Flucht und reiste mit Hilfe des Flüchtlingsnetzwerks der Vereinten Nationen schliesslich nach Appenzell Innerrhoden.

Da er erst 16 Jahre alt war, suchte der durch die Kesb eingesetzte Vormund eine Familie, die ihn aufnehmen würde. Gefunden wurde das Zuhause bei Daniela Cassol und Daniel Dörig.

Keine eigenen Kinder

Cassol und Dörig lernten sich im Internet kennen, sie zog vor dreieinhalb Jahren zu ihm nach Appenzell. Daniela Cassol ist im Kanton Glarus aufgewachsen, hat in Spanien gelebt und drei Kinder alleine grossgezogen. Daniel Dörig lebt in einem grossen Haus in Appenzell, in dem er selbst mit sechs Geschwistern aufwuchs, und hat sich vor einigen Jahren aus dem Arbeitsleben zurückgezogen. Er hat keine eigenen Kinder, aber viele Nichten und Neffen, zu denen er ein sehr gutes Verhältnis hat.

Beide hegten den Wunsch, Pflegeeltern zu sein. Sie wollten benachteiligten Jugendlichen einen Platz geben. Im Herbst 2020 sahen sie ein Zeitungsinserat der Innerrhoder Berufsbeistandschaft. Es wurde ein Pflegeplatz für zwei junge Eritreer gesucht. Cassol sagt:

«Da haben wir nicht lange studiert und angerufen. Scheinbar waren wir die Einzigen, die sich gemeldet haben.»

Fremdplatzierung als letztes Mittel

Marc Wellauer, Präsident der Kesb Appenzell Innerrhoden, sagt, dass die Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen das Ende der Kette ist. «Bevor die Kesb zu dieser Massnahme greift, fragen wir uns, wie die Familie entlastet oder unterstützt werden kann.»

Marc Wellauer ist Präsident der Kesb Appenzell Innerrhoden. Bild: APZ

Nur wenn eine akute Gefährdung des Kindes bestehe, etwa durch eine massive Vernachlässigung oder physische oder sexuelle Gewalt, werde ein Kind umgehend fremdplatziert.

«Wir schränken die Familien nur dort ein, wo es nötig ist. Individuelle Lebenssituationen prüfen wir individuell.»

Die Kesb finde im Moment die passenden Pflegefamilien für die Kinder und Jugendlichen, so Wellauer. Gegenwärtig ist eine tiefe zweistellige Zahl an Innerrhoder Kindern oder Jugendlichen fremdplatziert, ein bedeutender Teil davon sind unbegleitete minderjährige Geflüchtete.

Hier sieht Wellauer Handlungsbedarf: «Es wird in Zukunft mehr Pflegefamilien für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete brauchen, insbesondere, wenn es einen weiteren Strom an Geflüchteten aus Afghanistan oder der Ukraine geben sollte.»

Chemie stimmte

Kurz nachdem Daniela Cassol und Daniel Dörig auf das Zeitungsinserat reagierten, kamen die zwei Jugendlichen mit ihrem Vormund von der Kesb und einem Übersetzer vorbei. Cassol sagt:

«Die Chemie zwischen Henok und uns hat sofort gestimmt.»

Kurz darauf wurde der Pflegevertrag geschlossen, das Zimmer hergerichtet. Zwischen dem Inserat und dem Einzug von Kebrom vergingen gut drei Wochen.

Als er bei Dörig und Cassol einzog, war Henok Kebrom erst sechs Monate in der Schweiz, seine Deutschkenntnisse entsprechend limitiert. Und trotzdem verstanden sich die drei ausgezeichnet. Cassol sagt:

«Ich bin selbst nach Spanien ausgewandert, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen. Mit Händen und Füssen kommunizieren war für mich nichts Neues.»

Dazu kam, dass Kebrom freundlich und neugierig war, auch sofort im Haushalt half, sagt sie. «Er wollte nicht, dass ich ihm beim Geschirrabwasch helfe, das war seine Aufgabe.»

Geordnete Verhältnisse gefragt

Die Kesb habe Cassol und Dörig darauf vorbereitet, keine Erwartungen an ihren Pflegesohn zu stellen. Die Situation war neu für alle, zwei Kulturen trafen aufeinander. Cassol sagt:

«Das Einzige, das wir verlangten, war Ehrlichkeit und Respekt.»

Diese offene Haltung verlangt die Kesb von ihren Pflegefamilien, sagt Marc Wellauer. «Es ist natürlich in Ordnung, religiös zu sein, aber es darf nicht versucht werden, jemanden zu bekehren oder von der Ausübung des eigenen Glaubens abzuhalten.» Dieser Respekt brauche es von beiden Seiten, betont Wellauer.

Das Geld, das Pflegefamilien für ihr Engagement erhalten, dürfe nicht im Vordergrund stehen. Darüber hinaus sollte die Wohnsituation geordnet sein. Das Kind oder der Jugendliche muss ausserdem ein eigenes Zimmer bekommen.

Ausserdem sollte die Pflegefamilie gewisse erzieherische Erfahrungen mitbringen. Wellauer sagt: «Es geht darum, dass nicht bei der ersten Schwierigkeit aufgegeben wird, sondern das Gespräch gesucht und eine Lösung gefunden wird.»

Im Fall von jugendlichen Geflüchteten sei das Ziel, dass sie bis zur Volljährigkeit in der gleichen Familie bleiben. Denn sie haben durch die Flucht ihr Umfeld verloren, vielleicht traumatische Erfahrungen gemacht. Durch die konstante Beziehung zur Pflegefamilie sollte ein Teil des Vertrauens zurückgewonnen werden, so Wellauer.

Pflegeeltern mit Vorbildfunktion

Mit der Zeit lernten sich Cassol, Dörig und Kebrom besser kennen. Bald wusste das Paar, welche Essensvorlieben sein Pflegesohn hatte, welche Schulfächer Mühe bereiteten oder wie lange er am Wochenende ausschlafen wollte. Sie waren keine Eltern, sagt das Paar.

«Wir waren eher Mitbewohnende mit einer gewissen Verpflichtung, ihm zu helfen.»

Dörig half Kebrom beispielsweise bei alltäglichen Sachen, Cassol bei den Hausaufgaben. Dörig schien eine besondere Vorbildfunktion einzunehmen. Cassol erinnert sich an einen Samstagmorgen: «Daniel hat immer einen Zahnstocher im Mund. Als ich einmal aus dem Fenster schaute, war Henok gerade am Schneeschaufeln, natürlich auch er mit einem Zahnstocher im Mund.»

Wenn das Paar über das Zusammenleben spricht, lachen sie immer wieder. Aber es sei nicht alles rosig gewesen, sagt Cassol. Dörig sagt:

«Mir war wichtig, dass er Dinge ausprobieren will. Da habe ich vielleicht zu viel erwartet.»

Denn obwohl Kebrom anfangs offen für Vereine oder Ausflüge war, schien seine Neugier nachzulassen, zum Teil zum Frust seiner Pflegeeltern.

Eigene Wohnung mit einem Kollegen

Fremdplatzierungen bleiben vorübergehend. Marc Wellauer sagt, dass dies von Anfang an thematisiert werde. «Wir definieren zu Beginn Kriterien, welche die leiblichen Eltern erfüllen müssen, damit ihr Kind zurückkommen kann.» Das sei nicht immer möglich, besonders, wenn die Kinder und Jugendlichen akut gefährdet sind. Diese Kriterien helfen auch den Pflegefamilien, sich emotional auf die Rückführung vorzubereiten.

Bei Henok Kebrom war klar, dass er mit der Volljährigkeit ausziehen wollte. Ende April zog Kebrom mit einem Freund in eine Mietwohnung in Appenzell, Cassol und Dörig waren wieder allein im Haus. Sie sagen, dass sie offen dafür sind, in Zukunft weitere Pflegekinder aufzunehmen.

Das gute Verhältnis zwischen den drei ist geblieben. Kebrom besucht seine ehemaligen Pflegeeltern, hilft auch mal im Garten. Vor allem versuche er sich aber, mit Hilfe der Fachstelle Integration auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Cassol und Dörig sind zuversichtlich, dass er seinen Weg im Arbeitsleben finden wird.

