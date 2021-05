ÜBERNACHTUNGEN Trotz coronabedingtem Tourismusboom in Innerrhoden: Bed and Breakfasts rechnen diesen Sommer nicht mit vielen Gästen Aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen verbrachten viele Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr den Urlaub im eigenen Land. Davon profitierten Destinationen wie Appenzell Innerrhoden. Und auch heuer rechnet das dortige Tourismusbüro mit ähnlichen Übernachtungszahlen. In der Statistik tauchen Bed and Breakfasts nicht auf. Diese zeigen sich denn auch weniger euphorisch. Astrid Zysset 28.05.2021, 05.00 Uhr

Viele Touristen kamen im vergangenen Sommer nach Appenzell Innerrhoden. Vier Prozent betrug der Zuwachs bei den Übernachtungen. Doch die Bed and Breakfasts zeichnen ein anderes Bild. Bild: Remo Inderbitzin

Vergangenen Sommer wurde in Appenzell Innerrhoden gegenüber 2019 ein Plus von vier Prozent bei den Übernachtungen gezählt. Und auch heuer bleibt die Nachfrage hoch: Von Januar bis März dieses Jahres betrug der Zuwachs satte 20 Prozent. Diese Zahlen legt Guido Buob, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AI, vor. Dementsprechend zufrieden zeigt er sich auch. «Der aktuelle Buchungsstand lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken.» So optimistisch, dass Buob im kommenden Sommer mit ähnlichen Belegungszahlen wie im Vorjahr rechnet.

«2020 konnten wir von den eingeschränkten Reisebestimmungen ins Ausland profitieren – zahlreiche Schweizer Tourismusdestinationen auf dem Lande verzeichneten einen Gästezuwachs. So auch wir.»

Nicht in der Statistik berücksichtigt, sind Übernachtungen in Ferienhäusern wie auch Bed and Breakfasts. Buob schätzt hier ein Plus von 5 bis 10 Prozent, welche diese 2020 im Vergleich zu 2019 erzielen konnten. Und: Bed & Breakfasts entsprechen in seinen Augen einem Wachstumsmarkt. Das Angebot nehme stetig zu. Jüngstes Beispiel: Vergangenen April öffnete die Pension und Hostel «Alte Metzg» in Appenzell ihre Tore. Zuvor kam das Kloster Maria der Engel wie auch das B&B Claudia hinzu. Acht Bed & Breakfasts listet Appenzellerland Tourismus AI inzwischen auf seiner Homepage.

Tatsächlich dürften es aber noch einige mehr sein. Denn zwingend ist es nicht, dass die Betriebe Mitglied bei Appenzellerland Tourismus AI sind. Sind sie es, profitieren sie von der Appenzeller Ferienkarte wie auch der unentgeltlichen An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr. Kurtaxen müssen jedoch alle leisten. «Wir werfen darum immer mal wieder einen Blick auf Plattformen wie Airbnb und stellen fest, dass stetig neue Angebote hinzukommen», so Buob.

Guido Buob, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AI. Bild: Archiv

Umsatzminus von 25 Prozent

Auf Nachfrage bei den Bed & Breakfasts selbst zeigt sich ein weniger euphorisches Bild. So spricht Marianne Rosa Jordi, Inhaberin des B&B Jordi in Appenzell, von einem Umsatzminus von 25 Prozent, das bei ihr im vergangenen Jahr zu Buche schlug. Für sie war das Ausbleiben der Touristen nachvollziehbar:

«Lange Zeit herrschte Lockdown. Warum sollte jemand Übernachtungen buchen, wenn Besuche im Restaurant oder an Kulturveranstaltungen untersagt sind?»

Hinzu kommt, dass Jordi einzelne Anfragen von sich aus ablehnte. Drei Zimmer umfasst ihr Bed & Breakfast, jedoch nur ein Badezimmer. Um die Coronaschutzmassnahmen bestmöglich einzuhalten, belegte die Inhaberin nicht alle Zimmer zeitgleich. Doch wie passen dann die guten Zahlen der Tourismusorganisation hier ins Bild?

«Juni bis Oktober lief es schon so gut, dass vielleicht das Plus von 5 Prozent erreicht werden konnte. Aber bei mir hat es nicht gereicht, um die Löcher anfangs und Ende Jahr, während alles geschlossen war, zu stopfen», meint Jordi. Und der Ausblick auf dieses Jahr sei sogar «noch trauriger». Der erneute Lockdown wie auch der verregnete Frühsommer liessen bislang abermals die Gäste ausbleiben. Von Januar bis Mai erreichte das B&B Jordi einen Umsatz von lediglich 300 Franken pro Monat. Immerhin: Vermehrte Buchungen für Ende Juli liegen bereits vor.

Wegen Corona gar nicht erst geöffnet

Ein «Opfer» der Pandemie wurde auch das B&B Inauen in Meistersrüte. Die Inhaber gehören zur Risikogruppe. Daher war der Betrieb das ganze vergangene Jahr hindurch geschlossen. «Mittlerweile sind wir aber geimpft und können wieder Gäste empfangen», sagt Leni Inauen-Manser. Erwartet sie denn ein gutes Jahr? «Etwa so wie 2019.» Die Konkurrenz bei den Bed and Breakfasts wie auch an Ferienwohnungen sei gestiegen. Das sei spürbar.

«Beklagen wollen wir uns aber nicht. Uns geht es gut.»

Noch keine Buchung für dieses Jahr

Im B&B Bircher in Appenzell wurden 2020 nur im August und September Gäste bewirtet. Warum die Anfragen ausblieben, darüber kann Inhaberin Karin Bircher nur mutmassen. Der Lockdown als Ursache erscheint ihr jedoch plausibel. «Wo hätten die Leute auch hin sollen?» Heuer besteht eine Zusammenarbeit mit der Hotellerie, sodass Gäste aus den Bed and Breakfasts in den Hotels speisen dürfen.

Im vergangenen Jahr gab es diese Möglichkeit noch nicht. Das vergangene Jahr verlief im B&B Bircher somit etwas schlechter als 2019. Doch Karin Bircher trägt es mit Fassung. Ein Zimmer umfasst ihr Betrieb. «Ich mache es aus Plausch, und bin somit nicht von den Einnahmen abhängig.» Sie ist auch nicht betrübt, als sie in die Buchungen blickt: Noch gibt es für dieses Jahr nämlich keine einzige.

Hoffen auf eine gute Saison

Es gibt sie aber auch - diejenigen Betriebe, welche auf 2020 als sehr gutes Jahr zurückblicken können. «Es lief nicht ausserordentlich, aber die Zahlen von 2019 konnten wir locker erreichen», sagt Lydia Mock, Inhaberin des «Haus Lydia» in Appenzell. Dass Innerrhoden im Pandemiejahr 2020 von Touristen überrannt worden sei, hört sie nicht gerne.

«Es waren zwar viele da, aber es hat sich auch gut verteilt.»

Mitte Mai bis Mitte Oktober waren ihre 14 Betten gut belegt. Und auch in diesem Jahr rechnet Mock mit einer ähnlichen Auslastung. «Die Westschweizer, die im vergangenen Jahr bei uns waren, wirkten begeistert. Das spricht sich rum, sodass wir wohl auch heuer einen hohen Anteil an Touristen aus dem Welschland haben werden.» Es laufe gut, sagt Mock. Einige Buchungen für diesen Sommer liegen ihr bereits vor.

Viele kurzfristige Buchungen

2019 – und somit noch vor der Pandemie - eröffnete das B&B Claudia in Appenzell. Inhaberin Claudia Rusch spricht von einem guten Jahr, das hinter ihr liegt. «Aber ich habe auch kaum Vergleichswerte», sagt sie schulterzuckend. Das Eröffnungsjahr sei nicht schlecht gelaufen, aber 2020 sei sie ab und an «im roten Bereich» gelaufen, wie sie es formuliert.

«Zu Spitzenzeiten musste ich zwischen Zimmer sauber machen und Anfragen beantworten oftmals hin- und herrennen», so Rusch. Mit einem ähnlichen Ansturm rechnet sie auch in diesem Sommer. Obwohl: Viele Buchungen kann sie bislang nicht verzeichnen. «Die Anfragen tröpfeln rein. Aber vieles wird halt erst kurzfristig gebucht.»