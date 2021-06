Simon Enzler erhält Innerrhoder Kulturpreis

Appenzell Innerrhoden: «Sonst glaubt er noch, er sei an seiner eigenen Abdankung»: Innerrhoden feiert Kulturpreisträger Simon Enzler Einst diente die Emil-Kassette als Berufsberatung, nun erhielt Simon Enzler den Innerrhoder Kulturpreis. An der Feier in Appenzell hielt Schauspieler und Autor Stefan Uehlinger die Laudatio. Zuhause ausgezeichnet zu werden, sei etwas vom Allerschönsten, was ein Künstler erleben könne, sagte er. Lukas Pfiffner 13.06.2021, 11.57 Uhr

Stiftungsratspräsident Stefan Sutter (links) ehrt Simon Enzler. Bilder: PF

Die Laudatio für einen Kabarettisten und Satiriker soll und darf selbstverständlich humorvoll sein. «Ich dachte: Jetzt haben sich die Callcenter wieder ganz tolle Tricks einfallen lassen.» Der Basler Stefan Uehlinger, Schauspieler und Autor und seit langem ein Freund Simon Enzlers, beschrieb den Moment, in dem auf seinem Handy die Nummer der Innerrhoder Ratskanzlei erschienen sei. «Aber natürlich habe ich zurückgerufen. Und mit der Anfrage, Simon Enzler zu würdigen, wurde ich gerade ein bisschen gesunder.» Uehlinger lag zu jenem Zeitpunkt nämlich nach einer Operation im Spital.

Die Familie, Freunde, Begleiter Simon Enzlers und Vertretungen von Behörden wohnten am Samstagabend der Übergabe des Innerrhoder Kulturpreises in der Appenzeller Aula Gringel bei. Das Appenzeller Echo begleitete musikalisch durch die Feier.

Laudator Stefan Uehlinger

Etwas vom Allerschönsten

Er verzichte darauf, an dieser Verleihung alle Karrierestationen Enzlers aufzuzählen, meinte Laudator Uehlinger.

«Sonst glaubt er noch, er sei an seiner eigenen Abdankung.»

Simon sei mit seiner direkten Art und seiner enormen Sprachkraft ein Vorbild: «Er spricht nicht hinten herum. Sondern es muss einfach hinaus.»

Zu Enzlers Markenzeichen gehöre das unverkrampfte Fluchen. «Der katholische Appenzeller an sich gibt ja nicht zu, dass er flucht. Ich wohne im reformierten Basel; der Basler merkt nicht, dass er flucht.» Er treffe Enzler bei jedem Auftritt in Basel zum Znacht, und nach dem Auftritt könne es dann auch einmal sehr spät werden. Er danke Simon Enzler für die Freundschaft und gratuliere ihm herzlich. Zuhause ausgezeichnet zu werden, sei etwas vom Allerschönsten, was ein Künstler erleben könne.

Leuten den Spiegel vorhalten

«Normalerweise geht dieser Preis an 75-jährige Personen», ergänzte Uehlinger augenzwinkernd – und würdigte Enzler auch für seine formidablen Bilder. Er gehe davon aus, dass in 20 Jahren erneut Leute im Saal sitzen werden, weil Enzler dann wieder den Kulturpreis erhalte, für die Malerei. «Und Simon wäre dann immer noch nicht 75 Jahre alt.»

Stefan Sutter, der Präsident der Stiftung Pro Innerrhoden, sagte: «Verdientermassen geht dieser höchste Preis, den es im Kanton in der Kultur gibt, an dich, Simon, und an dein Werk.» Enzlers Figuren würden polarisieren, er halte den Leuten den Spiegel vor. Das könne manchmal ein Problem werden.

Der Preisträger dankte denn auch nicht nur seiner Familie, seinen Lehrern und seinen treuen Wegbegleitern wie Daniel Ziegler und Marcel Walker, sondern auch seinen Kritikern.

«Leute, die etwas hinterfragen, sind wichtig, wenn man einmal ein wenig übermütig ist.»

Emil-Nummern «rauf und runter»

Seinen Götti erwähnte Enzler im Rückblick aus einem speziellen Grund. Auf den elften Geburtstag erhielt er nämlich von ihm eine Tonbandkassette mit Songs der Beatles und Nummern des Kabarettisten Emil Steinberger, die er immer wieder «rauf und runter» spielte. «Das war nicht einfach ein Geschenk, sondern eine Art Berufsberatung.»

Von der Mutter habe er wohl die Art des Fabulierens und der Sprache sowie die Freude am Dramatischen, von seinem Vater den Witz. In diesem Spannungsfeld sei er aufgewachsen. «Für meine beiden Buben ist es jetzt wohl auch nicht immer einfach. Auf dem Pausenplatz besprechen die Kinder, welchen Beruf der Vater hat. Sie sagen vielleicht: Schreiner, Bauer. Und meine erzählen dann: Er macht Witzchen.»