Erneute Todesfälle im Alpstein: So äussert sich die Polizei

02.08.2022 Renato Schatz

Die Mutter und ihre Tochter sind aus noch unbekannten Gründen oberhalb des Seealpsees gestürzt. Symbolbild: Kapo AI

Am vergangenen Montag, dem Nationalfeiertag, war eine vierköpfige Familie aus dem Thurgau im Alpstein unterwegs. Sie wanderte, mutmasslich nach dem Mittag, vom Äscher Richtung Altenalp. Zwischen Weesen und Altenalp, kurz nach der Weggabelung beim Füessler, oberhalb des Seealpsees also, stürzten die 31-jährige Mutter sowie die fünfjährige Tochter den steilen Abhang hinunter. Die beiden konnten am Abend nur noch tot geborgen werden.

Am Dienstagmittag informierte der Kanton Appenzell Innerrhoden über das Unglück und veröffentlichte ein Communiqué. Gemäss diesem stand die Rettungskolonne Appenzell der Alpinen Rettung Ostschweiz, die Rega, ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich sowie mehrere Hundeführer im Einsatz. Die Rega, die zusammen mit dem Schweizer Alpen-Club (SAC) vor Ort war, äussert sich nicht zur Bergung, «aus Rücksicht auf die Angehörigen der Verstorbenen».

Für den Vater und den Buben, die das Unglück miterlebten, wurde ein Care-Team aufgeboten. Ob es weitere Zeugen gab, weiss die Polizei bisher nicht, wie sie auf Anfrage mitteilt. Sie untersucht den Unfallhergang gegenwärtig im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Resultate liegen noch keine vor, die Gründe für den Sturz sind folglich nach wie vor unbekannt. Philipp Lötscher von der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sagt aber:

«Alle trugen sicherlich gutes Schuhwerk. Keine kleinen Schüehli, sondern Wanderschuhe.»

Debatte über die Sicherheit

Bislang sind in diesem Jahr bereits sechs Menschen beim Wandern im Kanton Appenzell Innerrhoden ums Leben gekommen. Das ist trauriger Höchstwert der vergangenen sieben Jahre. Auch schweizweit steigen die Zahlen: 2021 wies der SAC so viele tödliche Wanderunfälle aus wie noch nie im gesamten Beobachtungszeitraum. Und spätestens, seitdem vor gut zwei Wochen zwei Wanderer im Alpstein innert weniger Stunden im selben Abschnitt tödlich verunglückten, läuft die Debatte über die Sicherheit der Wanderwege. Auch über die Ausrüstung der Menschen und ihre Eigenverantwortung.

Doch die beiden Unfälle vor zwei Wochen ereigneten sich auf dem Weg zwischen Seealpsee und Äscher, der laut einem Experten zwingend überarbeitet und gesichert werden muss («Wenn ich einzelne Passagen dieses Wanderwegs genau betrachte, sehe ich sofortigen Handlungsbedarf»). Die Familie aus dem Thurgau aber wanderte nicht zwischen Seealpsee und Äscher, sondern vom Äscher zur Altenalp. Gilt jene Route als gefährlich?

Sepp Manser ist Grossrat in Appenzell Innerrhoden, und zuständig für die kantonalen Wanderwege. Er spricht von einem «normalen» Bergwanderweg «mit Betonung auf Berg», aber «ohne besonderen Gefahren».

«Weg häufig von Familien genutzt»

Bergwanderwege werden vom Verband Schweizer Wanderwege auf dessen Website so beschrieben: «Bergwanderwege erschliessen teilweise unwegsames Gelände und verlaufen überwiegend steil, schmal und teilweise exponiert. Besonders schwierige Passagen sind mit Seilen oder Ketten gesichert. Benutzerinnen und Benutzer müssen trittsicher, schwindelfrei und in guter körperlicher Verfassung sein sowie die Gefahren im Gebirge kennen.»

Laut Manser würden auf dem Weg, auf dem die beiden abstürzten, auch Kühe Richtung Altenalp laufen. Bloss: Ist ein solcher Weg geeignet für ein fünfjähriges Mädchen? Manser sagt:

«Dieser Weg wird häufig von Familien genutzt.»

Bruno Hasler ist Bergführer und beim SAC verantwortlich für die Bergnotfallstatistik. Er will nicht über Sinn oder Unsinn von Kindern auf Bergwanderwegen urteilen, sagt: «Es gibt Kinder, die koordinativ sehr weit sind. Aber es gibt auch andere, die es gar nicht sind.» So oder so sei der Alpstein «halt schon eine sehr steile Gegend», «wenn man dort ausrutscht, kann es tödliche Folgen haben».

Hasler, ursprünglich aus Landquart und mittlerweile im Kanton Bern wohnhaft, fasst die Unfälle jeweils in Zahlen zusammen. Entsprechend viele Unfälle kennt er. Das jüngste Unglück im Alpstein sei «aussergewöhnlich», denn: «Wanderunfälle passieren in der Regel immer einzeln. Dass man zu zweit in den Tod stürzt, ist sehr speziell.»

