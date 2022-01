Schmäuslemarkt in Appenzell bleibt verkehrsfrei

Appenzell Innerrhoden Schmäuslemarkt in Appenzell: Provisorische Sperrung für den motorisierten Verkehr wird nun definitiv Versuchsweise war der Schmäuslemarkt in Appenzell für den motorisierten Verkehr tagsüber zwischen Mai und Oktober vergangenen Jahres gesperrt. Das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement ordnet nun an, dass diese Sperrung weitergeführt wird. Zu positiv sei der Versuch im vergangenen Jahr ausgefallen. Astrid Zysset 07.01.2022, 12.00 Uhr

Die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr war zwischen Mai und Oktober vergangenen Jahres eingeschränkt. Versuchsweise. Nun wird die teilweise Sperrung definitiv. Bild: Archiv

In einem sechsmonatigen Versuchsbetrieb wurde der Schmäuslemarkt, die Süd-Nordverbindung vom Postplatz zur Marktgasse in Appenzell, von Mai bis Oktober 2021 täglich von 11 bis 17 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Mit Verkehrsmessungen an der Riedstrasse, Poststrasse und Gaiserstrasse wurden die geänderten Verkehrsströme erfasst. Zudem erfolgten bei verschiedensten Anspruchsgruppen Umfragen und Befragungen zu ihren Wahrnehmungen. Die Ergebnisse liegen nun vor.