Patric Hautle als Hegeobmann abgewählt

Die Innerrhoder Patentjäger haben an ihrer schriftlich durchgeführten Hauptversammlung den bisherigen Hegeobmann Patric Hautle nicht im Amt bestätigt und an seiner Stelle René Schläpfer gewählt. Die Abwahl Hautles ist ein deutliches Signal, dass der Patentjägerverein an der respektvollen Zusammenarbeit mit Jagdverwalter und Wildhüter Ueli Nef festhält.

Margrith Widmer 09.08.2021, 16.00 Uhr