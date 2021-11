Landammann Roland Dähler will Raum für Gewerbe in Innerrhoden

Appenzell Innerrhoden «Machen wir jetzt nichts, stehen wir irgendwann an»: Weshalb Landammann Roland Dähler mehr Raum fürs Gewerbe schaffen will Landammann Roland Dähler findet, es gebe genug bezahlbaren Wohnraum in Appenzell Innerrhoden. Der Markt funktioniere bei der Miete und beim Eigentum. Eingreifen will er dagegen beim Bauland für Industrie und Gewerbe. Selina Schmid Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Landammann Roland Dähler sieht beim Wohnraum keinen Handlungsbedarf. Bild: APZ

Mit den Perspektiven 2018-2021 machte die Innerrhoder Regierung bezahlbaren Wohnraum zu einer Priorität. Im kürzlich veröffentlichten Bericht zieht die Standeskommission Bilanz. Es gebe genug Mittel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der Markt funktioniere. Jedoch wurde in der Vernehmlassung besonders der Mangel von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien kritisiert. Die Bezirksräte Rüte und Oberegg sowie die Feuerschaukommission Appenzell und die UBS AG Appenzell fordern explizit staatliche Interventionen. Landammann Roland Dähler verteidigt den Bericht.

Verstehen Sie die kritischen Stimmen in der Vernehmlassung, welche den Mangel an bezahlbarem Wohnraum besonders für junge Familien beanstandet?

Die Kritik verstehe ich. Die Frage ist aber, welchen Anspruch wir haben. In Appenzell Innerrhoden ist der Anteil der Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Objekt selbst bewohnen mit 57 Prozent der höchste der Schweiz. Und über alle Bezirke halten gleich viele 30- bis 49-jährige Personen Grundeigentum wie über 65-Jährige. 60 Prozent der Eigentümer sind zwischen 30 und 65 Jahre alt, also im erwerbstätigen Alter. Das ist für uns ein gesundes Verhältnis.

Selbstverständlich können nie die Bedürfnisse aller Personengruppen abgedeckt werden. Dies gilt aber für die ganze Schweiz. Die Standeskommission ist der Meinung, dass der Markt in Appenzell Innerrhoden funktioniert, bei der Miete und beim Eigentum. Darum müssen wir momentan nicht in den Markt eingreifen und die bestehenden Instrumente reichen aus, wie zum Beispiel das gesetzliche Kaufrecht der Bezirke.

Tatsache ist, die Baulandpreise in Innerrhoden steigen auf einem hohen Niveau. Was macht die Standeskommission dagegen?

Wer sich in Appenzell Innerrhoden den Traum des Einfamilienhauses erfüllen will, für den ist bereits das Finden einer verfügbaren Parzelle eine Herausforderung. Der hiesige Markt ist klein. Viele Baulandbesitzer horten ihr Bauland, weil es bei den aktuellen Zinsen kaum bessere Anlagen gibt. Ich gehe davon aus, dass durch das Raumplanungsgesetz vom Bund in absehbarer Zeit kein neues Land für den Wohnbau eingezont werden wird. Und bei der Finanzierung gibt es halt gewisse Hürden. Dass Bauland rar ist, treibt den Preis in die Höhe. Dem Problem sind wir uns bewusst. Aber das ist Marktwirtschaft und ein schweizweiter Trend.

Trotzdem sehen Sie beim Bauland keinen Handlungsbedarf?

Beim Bauland für Wohnraum, nein. Wir müssen aber Bauland für Wohnen und solches für die Wirtschaft unterscheiden. Wenn es schwierig ist, für ein Einfamilienhaus Bauland zu finden, ist es für Industrie und Gewerbe praktisch unmöglich geworden. Wir wollen, dass die Bevölkerung moderat wächst, und dass die Einwohnerinnen und Einwohner möglichst auch vor Ort arbeiten können. Dafür braucht es Arbeitsplätze und Orte, wo sich Industrie und Gewerbe niederlassen kann. Hier sehen wir die Notwendigkeit eines Markteingriffs. Denn machen wir nichts, stehen wir irgendwann an.

Das heisst aber nicht, dass wir das Thema Wohnen vergessen. Im Amt für Wirtschaft führen wir ein Monitoring über den Leerstand, den Bestand an Bauland und die Mietpreise. Wir würden reagieren, würde sich eine Schieflage abzeichnen.

Also ist es dringender, Gewerbe und Industriezonen zu schaffen als Wohnraum?

Genau. Das Schaffen von Arbeitsplätzen im Kanton ist ein Schwerpunkt in den Perspektiven 2022-2025. Auch bleibt der Wohnbevölkerung die Option der Miete. Es wurden in den letzten Jahren und werden weiterhin viele Mietwohnungen gebaut. Man findet in Appenzell Innerrhoden eine schöne Wohnung.

In Appenzell Innerrhoden stehen 2.15 Prozent der Wohnungen leer, die Mieten sinken seit 2015. Die Feuerschaugemeinde vermutet jedoch, dass die Entwicklung täuschen könnte. Ein grosser Teil der leeren Wohnungen sei sanierungsbedürftig oder steht in der Landwirtschaftszone. Moderne Wohnungen wären relativ teuer, aber fänden rasch Mieter. Was sagen Sie dazu?

Das ist eine subjektive Beobachtung, für die wir keine verlässlichen Daten haben, mit welchen sich dies statistisch nachweisen lassen würde. Im Bericht schreiben wir nur, was wir mit Fakten belegen können. Sollte es wirklich an den sanierungsbedürftigen Wohnungen liegen, dann ist es nicht am Kanton, dies voranzutreiben. Das ist Sache der Eigentümer.

Wir schaffen lediglich die Rahmenbedingungen. Wer bei den aktuellen Hypothekarzinsen, bei den Steuerabzügen oder dem kantonalen Energieförderungsprogramm nicht sanieren will, der scheint andere Pläne zu haben. Einen besserer Zeitpunkt für eine Sanierung als im jetzigen tiefen Zinsumfeld gab es wohl in den letzten Jahren nie.

Industrie und Gewerbe sollen sich entwickeln können und damit Arbeitsplätze schaffen. Wie unterstützt der Kanton das?

Das Raumplanungsgesetz des Bundes gibt den Kantonen die Möglichkeit, über ein sogenanntes Arbeitszonenmanagement neues Bauland für Industrie und Gewerbe einzuzonen. Der Kanton erwirbt das Land nach der Einzonung zum Marktpreis und gibt es zu attraktiven Preisen an Unternehmen weiter. Es sind viele Auflagen zu erfüllen, wie etwa eine verdichtete Bauweise. Wichtig ist, dass in den neuen Räumlichkeiten möglichst viele Arbeitsplätze geschaffen werden.

So soll auf der Hinteren Rüti in Appenzell eine Industrie- und Gewerbezone mit Arbeitsplätzen entstehen. Mit den Eigentümern der Liegenschaft haben wir bereits einen Vorvertrag abgeschlossen, gegen die Umzonung aus der Landwirtschaftszone zur Industrie- und Gewerbezone wurde allerdings das Referendum ergriffen. Wir hoffen, dass die Gemeindeversammlung der Feuerschaugemeinde im April die Umzonung genehmigt.

Wie geht es nun weiter?

Den Bericht «Wohnen in Appenzell Innerrhoden» werden wir an der nächsten Session des Grossen Rates vom 6. Dezember beraten. Die Wirtschaftskommission hat ihn bereits besprochen und einstimmig an den Grossen Rat überwiesen.

Die Attraktivität eines Standorts ist nicht nur durch die Wohnkosten gegeben, sondern aus einem Mix aus verschiedenen Kriterien. An der Verbesserung dieser Standortfaktoren arbeitet die Standeskommission dauernd, um Verbesserungen für den Lebensraum, die Wirtschaft und die Gesellschaft zu schaffen. Gerade darum freut es mich, dass eine Studie der Credit Suisse im Mai zeigte, dass unser Kanton der finanziell attraktivste der gesamten Schweiz ist. Nach Abzug aller Abgaben und Kosten bleibt bei uns am meisten übrig. Das ist aus meiner Sicht der finanziell entscheidende Faktor.