Fest als Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Stiftung Pro Innerrhoden

Appenzell Innerrhoden Jubiläumsfest als Höhepunkt: Seit 50 Jahren unterstützt die Stiftung Pro Innerrhoden einheimische Kultur Die Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum der Stiftung Pro Innerrhoden riefen am Samstag nicht nur Innerrhoderinnen und Innerrhoder auf den Plan. Zahlreiche Gäste, mitunter aus der ganzen Schweiz, verfolgten das Programm im Dorf auf dem Kanzleiplatz, im Rathaus, in der Volksbibliothek und im Museum Appenzell. Dabei gab es eine Menge Lob für die Kulturschaffenden. Lilli Schreiber 19.09.2021, 15.00 Uhr

Das Jubiläumsfest in Appenzell hatte auch Wetterglück. Bilder: Lilli Schreiber

Die Stiftung Pro Innerrhoden gründete sich 1971 zur Förderung einheimischer Kulturschaffender. Sie unterstützt kulturelle Veranstaltungen und Projekte mit Bezug zum Kanton. Zudem führt sie das Museum Appenzell und ehrt mit dem Kultur- und dem Anerkennungspreis herausragende kulturelle Leistungen. Für das Jubiläumsjahr 2021 stellte die Stiftung ein Jahresprogramm zusammen, das seinen Startschuss am 12. Juni mit der Übergabe des Kulturpreises an Simon Enzler fand.

Der Innerrhoder Kabarettist trat auch am Samstag am grossen Jubiläumsfest auf. Es markierte den Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Mit Konzerten, Kabarett, Lesungen, Theater, Festwirtschaft und Präsentationen der Wikipedia-Einträge der Innerrhoder Kulturpreisträgerinnen und Kulturpreisträger wurden die Feierlichkeiten bereits Anfang dieses Jahrs angekündigt.

Freude beim OK-Chef

Markus Dörig, Chef des Organisationskomitees des Jubiläumsfests, ist mit der Umsetzung des Programms sehr zufrieden. Er sagt:

«Wir vom Organisationskomitee freuen uns sehr über das Stattfinden des Jubiläumsfests. Das gute Wetter setzt dem Ganzen natürlich die Krone auf.»

Auch den Gästen und Mitarbeitenden im Festzelt auf dem Kanzleiplatz in Appenzell ist die Freude über das Kulturfest geradezu ins Gesicht geschrieben. Spätestens als die inklusive Musikgruppe Erscht Recht auf die Bühne kommt, ist die Stimmung im Festzelt auf dem Höhepunkt. Durch die offenen Wände im Festzelt kann auch auf das Tragen einer Schutzmaske verzichtet werden. Bei allen Indoor-Programmpunkten besteht allerdings eine Maskenpflicht. Zudem ist der Zugang zu Volksbibliothek, Rathaus und Museum nur mit einem Gratisticket möglich, das am Infopunkt vor der Kanzlei bezogen werden kann.

Eine Mitarbeitende der Kanzlei sagt: «Das Festzelt ist durchgehend gut besucht, die Gesprächsrunden im Ratssaal und die Museumsführungen sind an diesem sonnigen Tag weniger gefragt, das war aber auch zu erwarten.» Unter den überwiegend Schweizer Gästen seien heute auch einige Touristen am Jubiläumsfest anwesend, berichtet sie weiter.

Ottilia Dörig, Kulturamtsleiterin.

Neben ganz unterschiedlichen Musikeinlagen, unter anderem von Toby or not Toby, Riana, der Kapelle Dörigehnt, dem Trio Semplice sowie der Jugendmusik Appenzell mit den Tambouren, wurde auch zu einer Gesprächsrunde mit dem Thema Kulturschaffen in Innerrhoden – eine Standortbestimmung – eingeladen. Moderiert wurde die Runde von Ottilia Dörig, Kulturamtsleiterin und Programmkoordinatorin des Jubiläumsfests. Zu Gast waren vier Vertreterinnen und ein Vertreter aus der Innerrhoder Kunst- und Kulturszene.

Förderung gefragt

Zur Kulturförderung des Kantons und seinen Stiftungen gehöre auch die Stiftung Pro Innerrhoden, so Dörig. Deshalb sei es ihr wichtig, auch die Perspektive der Kulturveranstaltenden und Vermittelnden zu beleuchten, die in Appenzell einen so wichtigen Beitrag leisten würden. In einem dreiviertelstündigen Gespräch werden Fragen gestellt, aber auch auf die Appenzeller Kulturszene geblickt.

Abschliessend soll in dem Gespräch noch ein Blick in die Zukunft des Kulturbetriebs in Appenzell Innerrhoden geworfen werden. Dabei wird besonders das Wort Förderung immer wieder erwähnt. Die bestehenden Institutionen in Appenzell Innerrhoden sollen noch stärker gefördert werden, bestehende Synergien stärker genutzt werden.

Unterstützung des kulturellen Schaffens wünschen sich die Kulturvertreter vor allem von Seiten der Politik, heisst es in dem Gespräch. Was den Kulturschaffenden offenkundig fehlt, ist eine zentrale Infrastruktur, die nur Kulturzwecken dient. Als Beispiel wird hier die Kellerbühne in St.Gallen genannt. Ein solcher Raum würde in Innerrhoden noch fehlen, sind sich die Kulturvertretenden einig.

Premiere im Museum Appenzell

Das Museum Appenzell bietet an diesem besonderen Tag Kurzführungen durch die «Jubiläumsschau – 50 Objekte aus der Sammlung des Museums Appenzell». Die Ausstellung zum Jubiläum der Stiftung Pro Innerrhoden wird seit dem 1. Juli gezeigt. Auch andere Ausstellungen wie die der Spielzeuge oder die Frauenausstellung bestehen bereits länger, sind jedoch am Tag des Jubiläumsfests ebenfalls für Besucherinnen und Besucher zugänglich. Birgit Langenegger, Leiterin des Museums Appenzell, macht zudem auf die Öffnung des Museumsdepots mit zahlreichen weiteren historischen Sammlungsstücken aus Appenzell am 6. Oktober aufmerksam.

Neu sind die eigens für das Jubiläum zusammengeschnittenen historischen Filme aus dem Museumsarchiv zur «Faschned, Chölbi und Chrüüzbeg». Hier wird Filmmaterial von 1925 bis 1994 gezeigt, das Einblicke in ein längst vergangenes Appenzell Innerrhoden verschaffen soll und dennoch überraschend zeigt, wie viel Tradition und Kulturgut sich auch im heutigen Innerrhoden wiederfinden lässt.

Die Filme sollen auch nach dem Jubiläumsfest weiterhin auf Anfrage gezeigt werden und erhalten somit Einzug in die Dauerausstellung des Museums Appenzell.