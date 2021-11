Appenzell Innerrhoden Beat Rechsteiner zum ersten Präsidenten gewählt: Gemeinsame Schulgemeinde von Schlatt und Haslen läutet neue Ära ein Am 25. Juni hatten die beiden Schulgemeinden Schlatt und Haslen einstimmig Ja zur Fusion gesagt, am 25. Oktober stimmte der Grosse Rat dem Zusammenschluss ebenfalls zu. Nun wurde das Werk vollendet, indem der erste Gesamtschulrat Schlatt-Haslen gewählt wurde. Vreni Peterer 22.11.2021, 11.59 Uhr

Der erste Gesamtschulrat von Schlatt-Haslen (v. l. n. r.) Erwin Steuble, Nathalie Enzler, Präsident Beat Rechsteiner, Andrea Knechtle, Christian Sutter, Corina Gmünder und Roman Kunz. Bild: VP

«Die heutige Versammlung stellt sozusagen den erfreulichen Schlusspunkt eines Prozesses dar, welcher die beiden Schulgemeinden Schlatt und Haslen seit 2008 schrittweise so weit zusammengebracht hat, damit es 2021 mit der gemeinsamen Fusion auf eine rechtlich sichere und zukunftsorientierte Basis gehoben werden konnte.» Das sagte der Schlatter Schulratspräsident Andreas Fuchs.

Er und sein Hasler Amtskollege Marc Rechsteiner hatten auf die Versammlung hin ihren Rücktritt eingereicht und stellten sich für eine Wahl in den neuen Gesamtschulrat nicht zur Verfügung.

Rücktritt aller Ratsmitglieder

Auch die anderen Schulräte von Haslen und Schlatt sowie die Mitglieder der jeweiligen Rechnungsprüfungskommissionen hatten ihre Rücktritte fristgerecht auf die ausserordentliche Schulgemeinde hin eingereicht. Dieser Schritt war formal notwendig und ermöglichte am Freitag die Wahl des neuen Schulrates der neuen Schulgemeinde Schlatt-Haslen und der Rechnungsprüfungskommission.

Die Namen jener Personen, die bereit waren, sich in den Gesamtschulrat wählen zu lassen, wurden schon vor einigen Wochen offiziell bekanntgegeben. Alle Vorgeschlagenen wurden einstimmig gewählt: Beat Rechsteiner (Präsident), Roman Kunz (Kassier), Nathalie Enzler (Aktuarin), Christian Sutter (Beisitzer, Ressort Bauten), Erwin Steuble (Beisitzer, Ressort Bauten), Corina Gmünder (Schulbuskoordination) und Andrea Knechtle (Beisitzerin, Kommissionen).

Nebst den beiden Schulratspräsidenten sind auch die Schlatter Kassierin Irene Broger sowie aus den Rechnungsprüfungskommissionen Ruth Rechsteiner (Schlatt) und Karin Signer (Haslen) definitiv zurückgetreten.

Steuerfuss festgelegt

Für die neue Schulgemeinde Schlatt-Haslen galt es am Freitagabend auch den einheitlichen Steuersatz festzulegen. Im kommenden Jahr sei ein Verlust von rund 255'000 Franken budgetiert, erklärte Kassier Roman Kunz. Auch im darauffolgenden Jahr werde mit einem Minus gerechnet. «Die budgetierten Minus in den ersten zwei Jahren können dank dem Eigenkapital gut aufgefangen werden», so Kunz. Die Jahre 2024–2026 werden positiv budgetiert.

Das Ziel des Schulrates sei es aber nicht nur die nächsten fünf Jahre anzuschauen, sondern gewisse Gegebenheiten, von denen man heute schon teilweise Kenntnis habe, ebenfalls in Betracht zu ziehen. Aus diesen verschiedenen Punkten sei ein Startsteuerfuss von 63 Punkten ausgeglichen, damit die verschiedenen Forderungen bewältigt werden können.

Die Schulbürger folgten dem Vorschlag des Rates, den Steuerfuss für das nächste Jahr auf 63 Punkte festzusetzen. In Haslen liegt er gegenwärtig bei 60, in Schlatt bei 70 Punkten.

Auftrag an den Schulrat

Damit das Reglement der Schulgemeinde Schlatt auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten kann, musste es an dieser ausserordentlichen Versammlung genehmigt werden, was die Schulbürger diskussionslos taten.

Der neue Schulrat nahm am Freitag bereits den ersten Auftrag von zwei Bürgern entgegen mit folgendem Wortlaut: «Der Schulrat Schlatt-Haslen definiert zuhanden der nächsten ordentlichen Schulgemeinde die Kriterien und in welchem zeitlichen Abstand, nach welchen die Schulstandorte definiert, beurteilt und abgeklärt werden.»