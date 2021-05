Innerrhoden Der Wald bietet Raum für unbegrenzte Erfahrungen – Eine Naturpädagogin und eine Primarlehrerin aus Appenzell gründen eine neue Waldspielgruppe Die neue Innerrhoder Waldspielgruppe namens Tannschössli startet im August 2021. Die Leiterinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Bewegungsdrang der Kinder zu fördern und ihnen auf spielerische Weise den Erlebnisraum Wald näherzubringen. Lilli Schreiber Aktualisiert 17.05.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Leiterinnen der Waldspielgruppe «Tannschössli», Katja Brülisauer und Erika Holzinger, in ihrem Wirkungskreis, dem Wald. Bild: PD

Die Idee, eine Waldspielgruppe zu gründen, kam im Herbst letzten Jahres bei Katja Brülisauer, die bis vor kurzem noch ihrer Tätigkeit als Primarlehrerin in Appenzell nachging und der Innerrhoder Naturpädagogin Erika Holzinger auf. Seit zwei Monaten bewerben die beiden ihre Waldspielgruppe auf Social Media und mit Flyern. Acht der insgesamt zwölf freien Plätze sind schon belegt. Die Anmeldefrist läuft noch bis Ende Mai. Am 25. August 2021 geht die Waldspielgruppe «Tannschössli» in die erste Runde.

Zeitlich läuft die Waldspielgruppe parallel zum Schulunterricht und orientiert sich auch an den Schulferien. Angenommen werden Kinder ab drei Jahren. Da die Waldspielgruppe ein privates Unternehmen ist, müssen die Kosten dafür komplett von den Familien der Kinder getragen werden. Ein Unterstützungsangebot für finanziell eher schwache Familien ist aber nicht ausgeschlossen und wird zurzeit von Holzinger und Brülisauer diskutiert.

Lernen auf spielerische Weise

Auf der Suche nach Appenzell Innerrhoder Begriffen für den Namen der Spielgruppe, einigten sich die beiden Leiterinnen schliesslich auf «Tannschössli», was die jungen Triebe bei Fichten beschreibt. Holzinger sagt:

«Die noch jungen hellgrünen Triebe der Fichten lassen die Tannen und Wälder neu spriessen, was symbolisch für die Kinder und unsere Gesellschaft gilt. Der Name passt einfach.»

Da die Waldspielgruppen-Kinder noch sehr jung sind, ist kein Unterricht im herkömmlichen Sinne gefragt. Das sei aber auch gar nicht im Sinn der Waldspielgruppe, erklärt Brülisauer. Es sind keine klaren Ziele formuliert, so wie das im Schulsystem der Fall ist. Das liegt daran, dass die Spielgruppe nicht zu der obligatorischen Schulzeit zählt. Wie der Name schon impliziert, gehe es aber grundsätzlich ums Spielen.

Natürlich sei ein spielerisches Lernen überhaupt nicht ausgeschlossen, im Gegenteil ist es immer auch Teil der Waldspielgruppe. Die Themen und vor allem das Tempo werden aber durch die Kinder und die Gruppendynamik bestimmt, erklärt Holzinger. So komme es durchaus vor, dass die Kinder physikalische und mathematische Grundlagen bereits in der Waldspielgruppe, beim Feuer machen oder Tannzapfen schätzen erlernen. Brülisauer sagt:

«Das Schöne ist ja, dass wir uns so viel Zeit für ein Thema nehmen können, wie wir und vor allem die Kinder wollen. Wir dürfen so lange an einem Thema dranbleiben, wie das Kind Interesse daran zeigt.»

Vor allem die individuelle Förderung sei ein grosser Pluspunkt der Waldspielgruppe, erklärt Holzinger. Jedes Kind könne da ansetzten, wo es neugierig ist und das machen, woran es Interesse hat. Holzinger erklärt am Beispiel Lehm, wie der Wald bei der Ausbildung der Grob- und Feinmotorik helfen könne: «Aus Lehm formt man auch zuerst den grossen Klumpen, ehe man die filigranen Einzelheiten formt.»

Den Bewegungstrieb fördern

«Es kann sein, dass Kinder im Schulalter einfache Bewegungsabläufe nicht beherrschen», berichtet Katja Brülisauer. Dies kann daher rühren, dass Kleinkinder ihre Grob- und Feinmotorik in den ersten Lebensjahren nicht richtig ausgebildet haben oder nicht oft genug auf vielfältige Art ausprobieren konnten, so Brülisauer.

Grundsätzlich bewege sich jedes Kind gerne. Gebe man ihm früh und möglichst lange den nötigen Raum und die Möglichkeiten, sich genügend und auf vielfältige Arten zu bewegen, können massgebende Grundlagen für die weitere Entwicklung gelegt werden, erklärt die Primarlehrerin. Mit zunehmendem Alter werde es jedoch aufwändiger, dies nachzuholen.

«Mit der Familie geht man ganz anders in den Wald, als beispielsweise mit einer Waldspielgruppe», sagt Holzinger. Die Waldspielgruppe treffe sich zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung, einmal in der Woche in der Natur. «Das machen nur die wenigsten Familien mit ihren Kindern», erklärt die Naturpädagogin. Sich die Zeit zu nehmen, der Neugier der Kinder im Wald nachzugehen, wird in einer Spielgruppe viel Gewicht gegeben. Zudem können Kinder ein Gruppengefühl entwickeln, was ihnen unter Gleichaltrigen am einfachsten fällt.

Der Wald macht kreativ

«Vom Spielen oder Lernen im Wald kann ein Kind nur profitieren», sagt Brülisauer, die einige Zeit in der Waldschule «Waldkinder» ausgeholfen und dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Der Unterricht im Wald sei keineswegs primitiv, erklärt auch die Naturpädagogin Erika Holzinger. Sie sagt:

«Für die Kinder ist es im Wald sogar sehr anspruchsvoll, da das Spielen im Wald die eigene Kreativität fordert.»

Holzinger ist überzeugt davon, dass jedes Kind kreativ ist. Man müsse ihm nur Raum dafür geben, seine Kreativität zu entfalten. Im Wald sind den Kindern keine visuellen Grenzen gesetzt. Alles kann mit Fantasie zum Spielgegenstand gemacht werden. So wird aus einem Stückchen Rinde auch mal ein Rennauto und aus einem Zweig ein Pferdchen.

Das Spielen im Wald fordere und fördere zudem die kommunikativen Fähigkeiten, sagt Brülisauer. Bedürfnisse müssen klar ausgedrückt werden. Kinder lernen untereinander viel präziser zu sprechen, da der Spielraum nicht klar definiert ist. Holzinger ist zudem überzeugt, dass man auch kleinen Kindern wieder mehr zutrauen sollte: «Kinder trauen sich oft nicht mehr auf einen Baum zu klettern, da die Angst ihrer Eltern auf sie übertragen wird.»