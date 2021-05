Appenzell Innerrhoden Ansteckungszahlen sind wieder gestiegen: Warum Appenzell Innerrhoden erneut ein Coronahotspot ist Während im Rest der Schweiz die Coronafallzahlen sinken, haben sie in Appenzell Innerrhoden in den letzten Tagen wieder massiv zugenommen. Am Gymnasium St.Antonius in Appenzell gab es seit Beginn der Pandemie noch nie so viele Quarantänepflichtige. Lilli Schreiber Aktualisiert 28.05.2021, 16.59 Uhr

Grund für die steigende Inzidenz in Appenzell Innerrhoden sollen Klassenfeste und Pfadilager über Auffahrt und Pfingsten gewesen sein. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Überall in der Schweiz nehmen die Coronafallzahlen kontinuierlich ab. Die Ausnahme bildet der Kanton Appenzell Innerrhoden. In den vergangenen Tagen verzeichnete der kleine Ostschweizer Kanton einen starken Anstieg mit fast 100 Neuansteckungen.

Gemessen an den Bevölkerungszahlen ist die Ansteckungsquote in Appenzell Innerrhoden um ein Vielfaches höher als im Rest der Schweiz. Laut Situationsbericht des Bundesamts für Gesundheit (BAG) beträgt der R-Wert über 1.8, schweizweit liegt er derzeit bei 0.8. Die 14-Tages-Inzidenz auf 100’000 Einwohner gerechnet lag zwischenzeitlich bei rund 638, national beträgt er knapp 140. Innerrhoden ist somit erneut zum Coronahotspot der Schweiz geworden.

Klassenfeste und Lager könnten der Auslöser sein

Mögliche Gründe für die erhöhten Ansteckungszahlen in Innerrhoden, könnten laut einem Radiobeitrag von SRF Schul- und Pfadilager am Auffahrts und Pfingstwochenende gewesen sein. Auch an von Schülerinnen und Schülern selbst organisierten Festen hätten sich viele Jugendliche infiziert, sagt der stellvertretende Kantonsarztes Markus Schmidli im Radiobeitrag. Bislang habe der Kanton Appenzell Innerrhoden aber noch keine besonderen Massnahmen in die Wege geleitet.

Zu sehen sei nun auch, dass die Ansteckungen auf die Familien übergreifen würden, so der stellvertretende Kantonsarzt. Durch die Quarantänepflicht werden auch jüngere Geschwister, die nicht zur Schule gehen können, sowie Eltern, die nicht mehr zur Arbeit erscheinen können, in Mitleidenschaft gezogen. Schmidli sagt im Beitrag des SRF:

«Über Auffahrt und Pfingsten haben viele Lager stattgefunden, durch die Coronahotspots entstanden sind. Es sind eindeutig die Jugendlichen, die das Virus mit nach Hause bringen.»

Fallzahlen auf dem Peak

Auch Innerrhoder Lehrerinnen und Lehrer zeigen sich besorgt. Mehrere Schülerinnen und Schüler befinden sich zurzeit in Quarantäne aufgrund von Coronafällen Innerhalb der Familie oder des Freundeskreises. Im Gymnasium St.Antonius in Appenzell werden jede Woche sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die gesamte Lehrerschaft auf Coronaviren getestet.

Vergangene Woche erreichte die Zahl der mit coronainfizierten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gar den Peak seit Beginn der Coronapandemie: 14 Personen befanden sich in Quarantäne und 3 in Isolation. Davon keine Ansteckung unter den Maturanden. Diese Woche seien es nur noch 6, die sich in Quarantäne befinden und 2, die in Isolation sind, teilt Marco Knechtle, Rektor des Gymnasiums St.Antonius, mit. Beim Massenspeicheltest des vergangenen Montags wurden keine neuen Fälle unter den Schülerinnen und Schülern diagnostiziert.

Knechtle macht darauf aufmerksam, dass die Schule immer noch strengen Coronamassnahmen unterliege. Klassen werden nicht durchmischt. Es sei weiterhin Pflicht, Maske zu tragen und Abstand einzuhalten. Was ausserhalb der Schule an Klassenfesten und privaten Treffen ablaufe, könne das Gymnasium nicht kontrollieren, sagt Knechtle. Die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Quarantäne oder Isolation zu Hause sind, können den Unterricht online mitverfolgen. So werde eine schulische Benachteiligung so weit als möglich vermieden.