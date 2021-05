Appenzell: Vandalen zerstören wertvolles Kunstwerk

Appenzell «Es war eines der schönsten Werke»: Vandalen zerstören Kunstinstallation im Bahnhofpärkli Der Kunstparcours «weiter gehen» im Dorfkern von Appenzell ist um ein Werk ärmer. Die aufwendige Installation von Barbara Signer wurde in der Nacht auf Samstag dem Erdboden gleichgemacht. Karin Erni 31.05.2021, 12.00 Uhr

Die grosse Kunstinstallation empfing die Besucher des Buch-Kunst-Festivals Kleiner Frühling in Appenzell. Bild: Michel Canonica

Noch bis am 6. Juni ist in Appenzell im Rahmen des Buch-Kunst-Festivals Kleiner Frühling ein Kunstrundgang mit 16 Werken von Künstlerinnen zu sehen. Einige sind im öffentlichen Raum, andere in Gebäuden untergebracht. Seit Freitagnacht sind es allerdings nur noch 15 Stationen. Unbekannte haben das von Barbara Signer geschaffene Empfangstor im Bahnhofpärkli komplett zerstört, wie die Innerrhoder Kantonspolizei auf Anfrage bekanntgibt. Zur Täterschaft kann die Polizei noch keine Angaben machen. Es würden Ermittlungen getätigt.