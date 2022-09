Stiftung für Nachhaltigkeit in Appenzell gegründet

Appenzell Energie und Ackerfläche sparen: Die Brauerei Locher setzt auf Wiederverwertung und will auch andere dazu animieren Mit der neu gegründeten Stiftung für Nachhaltigkeit wollen die Bierbrauer Appenzell zu einem globalen Zentrum für Kreislaufwirtschaft machen. Karin Erni Jetzt kommentieren 21.09.2022, 12.00 Uhr

Inhaber Karl Locher und Geschäftsführer Aurèle Meyer mit dem neuesten Produkt, einem Fleischersatz aus Biertreber. Bild: Karin Erni

In der Schweiz entstehen jährlich rund 90 Millionen Tonnen Abfall – weltweit sind es sogar über zwei Milliarden Tonnen. Nur ein Bruchteil davon wird wiederverwertet. Ein Umstand, den Brauereibesitzer Karl Locher nicht einfach so hinnehmen will. Er ist überzeugt, dass mit Kreislaufwirtschaft viele Probleme auf der Welt gelöst werden könnten:

«Die aktuelle Energiekrise und die weltweite Ernährungssituation machten deutlich, dass wir mit Ressourcen sparsamer umgehen müssen.»

Statt im Abfall zu landen, sollten Materialien so lange wie möglich wiederverwendet, geteilt, repariert und recycelt werden. In seinem Unternehmen hat Locher den Nachhaltigkeitsgedanken bereits umgesetzt. So hat er mit Geschäftsführer Aurèle Meyer unter dem Namen «brewbee» eine Produktlinie aus Brauereinebenprodukten auf den Markt gebracht.

Stiftung organisiert internationales Forum

Dieses Jahr ging das Duo noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit Linda Grieder, die in Zürich ein Beratungsunternehmen für die Verwertung von Industrieabfällen führt, und weiteren Personen wurde die gemeinnützige Stiftung für Nachhaltigkeit gegründet. Nebst der Förderung der Kreislaufwirtschaft hat die Stiftung den Zweck, ein jährliches Nachhaltigkeitsforum in Appenzell zu organisieren. Die erste Ausgabe fand kürzlich im Kunsthaus Ziegelhütte statt. Über 50 Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft und von internationalen Non-Profit-Organisationen kamen zusammen, um gemeinsam über Herausforderungen und Lösungsansätze zu diskutieren. Es gab Workshops und Impulsvorträge – unter anderem von Fulai Sheng vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Auch der Austausch mit der Bevölkerung ist den Stiftungsgründern wichtig. So lernte eine Schulklasse in einem Workshop, wie Plastikmüll geschreddert, geschmolzen und in neue Produkte verwandelt werden kann.

Eigenes Label entwickelt

Es brauche Zeit, bis sich der Recyclinggedanke durchsetze, sagt Karl Locher. «In meiner Jugend wurde Abfall irgendwo in ein Tobel hinuntergekippt und zugedeckt. Heute kommt niemand mehr auf die Idee, seine Elektrogeräte in der Landschaft zu entsorgen. Es ist selbstverständlich, dass die Stoffe wiederverwertet werden.» Die Verantwortung liegt gemäss Locher beim Konsumenten.

«Im Gegensatz zu Bio-Produkten hat der Käufer bei Recyclingprodukten keinen direkten Nutzen. Es nützt ‹nur› der Umwelt.»

Mit «Climate Mission» hat Locher ein eigenes Qualitäts-Label entwickelt. «Mit diesem Label sollen Konsumentinnen und Konsumenten eine Entscheidungsgrundlage für den Kauf haben. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen. Sie haben Bewertungskriterien erarbeitet, nach denen die Produkte zertifiziert werden können.»

Gutes aus «Abfall»

Pro Tag fällt beim Brauprozess in Appenzell umgerechnet rund eine Tonne Protein an. Biertreber wird gerne an Nutztiere verfüttert. Doch weil die Menge schlicht zu gross ist, landet er immer wieder in der Biogasanlage. Für Karl Locher keine optimale Lösung: «Der Treber enthält viel hochwertiges Eiweiss, das sich gut für die menschliche Ernährung eignet.» Würde dieser Treber für Nahrungsmittel genutzt, liesse sich pro Tag die Fläche von einem Hektar Sojabohnen ersetzen, rechnet er vor.

«Weil kein Dünger, kein Transport und keine Verarbeitung nötig sind, spart man 80 Prozent der Energiekosten.»

Der stetig wachsenden Bevölkerung der Erde fehlten pro Jahr rund drei Prozent Nahrungsmittel, ergänzt Aurèle Meyer. «Bei den Lebensmitteln gehen zwischen Ernte und Verzehr 30 Prozent verloren. Würde mehr wiederverwertet, liesse sich der Nahrungsmangel ohne Mehrproduktion ausgleichen.»

Restaurants als Versuchsfeld

Bei Locher wird schon seit Jahren an Rezepten getüftelt, um den Biertreber unter die Leute zu bringen. Bereits jetzt wird er zu Chips, Pizza und Müesli verarbeitet und die Hefe zur Fischzucht genutzt. Ab 2023 soll in den Produktionsanlagen an der Industriestrasse in Appenzell eine eigene Anlage zur Extraktion des Proteins aus dem Treber in Betrieb gehen. Dafür wurden zehn Vollzeitstellen, unter anderem für Köche und Lebensmitteltechnologen, geschaffen. «Das ist ein Investment, das wir für die Zukunft tätigen», sagt Karl Locher. Die Brauerei hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Heute beschäftigt sie über 160 Mitarbeitende.

Die neuen «brewbee»-Produkte werden zuerst über Metzgereien und Restaurants vertrieben. Karl Locher pflegt eine enge Partnerschaft zu seinen Gastronomiekunden und kennt viele von ihnen persönlich. Er sagt:

«Über die Gastronomie lernen die Konsumenten unsere Produkte kennen und wir sehen, was der Markt will. Wir erhalten wertvolle Rückmeldungen von Profis und können uns so optimal an die Bedürfnisse anpassen.»

Doch Ziel ist es nicht, allen Biertreber zu Lebensmitteln zu verarbeiten. Ein Teil werde auch weiterhin in die Viehzucht gehen, so Karl Locher. «Das ist ebenfalls eine sinnvolle Verwertung. Wir wollen ja auch künftig nicht fleischlos leben.»

