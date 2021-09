Polizeiposten Urnäsch geht zu: Geringe Nutzung, hohe Kosten

Appenzell Ausserrhoden Zu wenig frequentiert: Der Polizeiposten Urnäsch schliesst per Ende Jahr – künftig gibt es in Ausserrhoden nur noch drei Regionalpolizeiposten Ab 2022 gibt es in Appenzell Ausserrhoden noch drei regionale Polizeiposten in Herisau, Teufen und Heiden. Der Posten im Bahnhof Urnäsch geht Ende Jahr zu. Die 55 Mitarbeitenden der Regional- und Verkehrspolizei stellen die polizeiliche Grundversorgung der Ausserrhoder Bevölkerung sicher. Mea McGhee 02.09.2021, 12.00 Uhr

Mitarbeitende der Regional- und Verkehrspolizei leisten regelmässig Patrouillendienst. Bild: Daniel Ammann

Ein gefundenes Portemonnaie abgeben, ein Velo melden, das längere Zeit in einem Wiesenbord liegt, eine Diebstahlanzeige machen: typische Anliegen, mit denen sich die Bevölkerung auf einen regionalen Polizeiposten begibt. In Ausserrhoden gibt es diese Posten aktuell in den Gemeinden Herisau, Teufen, Heiden und Urnäsch. Letzterer wird per Ende dieses Jahres geschlossen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Geringer Kundenverkehr

Im Rahmen des finanziellen Stabilisierungsprogrammes des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat die Kantonspolizei unter anderem den Betrieb des Polizeipostens in Urnäsch unter die Lupe genommen. Nach eingehender Prüfung sei man zum Schluss gekommen, den Polizeiposten zu schliessen. Polizeisprecher Marcel Wehrlin begründet:

«Der Posten wird von der Bevölkerung kaum noch frequentiert.»

Der äusserst geringe Kundenverkehr rechtfertige keinen Weiterbetrieb. Die Büroräumlichkeiten im Bahnhofsgebäude Urnäsch wurden gekündigt.

Zweite Schliessung in diesem Jahr

Der Polizeiposten Urnäsch ist bis Ende Jahr jeweils am Mittwochnachmittag während dreier Stunden besetzt und wird seit einiger Zeit durch Mitarbeitende des Regionalpolizeipostens Herisau bedient. Nach der Schliessung werde die polizeiliche Grundversorgung von Urnäsch durch den ordentlichen Patrouillendienst und den Regionalpolizeiposten Herisau sichergestellt, so Wehrlin.

Bereits diesen Sommer wurde der Regionalpolizeiposten Speicher geschlossen. Auch hier sei die Frequenz gering gewesen. Saniert und erweitert wurde dagegen der Posten in Teufen, der im Bahnhofsgebäude untergebracht ist. Gemäss Marcel Wehrlin ist die Umstrukturierung der regionalen Polizeiposten damit abgeschlossen. Er sagt: «Auch nach der Zentralisierung bleiben die Wege zu den Bürgerinnen und Bürgern kurz.»

Die «Feuerwehr» der Polizei

Die bei der Regional- und Verkehrspolizei (ReVepo) tätigen Kantonspolizistinnen und -polizisten stellen die verkehrs-, kriminal- und sicherheitspolizeiliche Versorgung in Ausserrhoden sicher. Die ReVepo könnte als «Feuerwehr» bezeichnet werden, da sie überall eingesetzt wird, wo schnelles polizeiliches Handeln nötig ist, zum Beispiel bei Hilfestellungen, Unfällen oder Verbrechen. Zu den Aufgaben der Regionalpolizei gehört nebst dem uniformierten Patrouillendienst die Verkehrsschulung in den Kindergärten. Die Verkehrsinstruktion in den Primarklassen wird durch die Verkehrspolizei geleistet, die in Trogen stationiert ist.

Insgesamt arbeiten in Ausserrhoden 55 Polizistinnen und Polizisten für die Regional- und Verkehrspolizei. Der Polizeiposten in Herisau ist von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Auf den Posten in Teufen und Heiden sind die Schalter von Montag bis Samstag jeweils am Vor- oder Nachmittag bedient. Jederzeit erreichbar ist die Kantonale Notrufzentrale unter der Telefonnummer 117.