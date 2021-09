Wie geht es der Eventbranche in Appenzell Ausserrhoden?

Appenzell Ausserrhoden «Wir waren schon einmal optimistischer»: Die steigenden Coronafallzahlen dämpfen die Zuversicht der Eventbranche Die Eventbranche litt unter den Lockdowns während der ersten und zweiten Welle. Aktuell können Veranstaltungen stattfinden, jedoch steigen die Zahlen bereits wieder rasant an und die Lage in den Spitälern spitzt sich zu. Wie geht die Branche damit um? Und vor allem: Wie geht es weiter? Vier Vertreterinnen und Vertreter aus dem Eventbereich blicken nach vorn. Ramona Koller Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Von einem vollen Saal, wie hier 2015 beim Auftritt von Patent Ochsner im Casino in Herisau können Veranstalter und Künstler momentan nur träumen.

Benjamin Manser

Die Massnahmen und Regelungen rund um die Coronapandemie ändern sich laufend. Besonders betroffen ist unter anderem die Eventbranche. Wie gehen Bühnentechniker, Marketingagenturen, Location-Inhaber und Künstler damit um?

Der Bühnentechniker: Nächste Zeit könnte zufriedenstellend werden

Vor zwei Wochen hätte seine Prognose noch zuversichtlicher ausgesehen, wie Peter Lemmenmeier, Inhaber und Geschäftsführer der Stagelight AG in Herisau, sagt. Die Absage des Open Airs Frauenfeldli, der kleinen Ausführung des Open Airs Frauenfeld, bedeutet für die Bühnentechnikfirma einen wichtigen Auftrag weniger. «Ich vermute aber, dass man die Absage, die durch die Behörden erfolgt ist, hätte verhindern können, wenn man wirklich gewollt hätte», so Lemmenmeier.

Er vermute, dass der Vorverkauf nicht so gut gelaufen sei, wie erhofft. «Mitte September ist das Wetter meist eher kühl und es sind keine Schulferien, womit ein Teil des möglichen Publikums wegfällt», sagt der Branchenkenner. Hinzu komme die 3-G-Regel, die bei weitem nicht von allen akzeptiert werde und auch eine gewisse Angst vor Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern, die deutlich spürbar sei.

Andere Veranstaltungen, wie beispielsweise die Nacht des Ostschweizer Fussballs, wurden bereits abgesagt. Dasselbe gilt auch für diverse Industrieanlässe. Lemmenmeier kann dies nicht ganz nachvollziehen:

Peter Lemmenmeier, Inhaber und Geschäftsführer der Stagelight AG in Herisau.

«Man darf zusammen arbeiten, aber nicht zusammen feiern. Das ergibt doch keinen Sinn?»

Das Problem läge aber nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Auflagen, die teilweise herrschen. «Wenn zum Beispiel das Gastro-Angebot nicht wie üblich umgesetzt werden darf, fällt ein grosser Teil der Einnahmen weg. Das ist ein Problem», so der Eventtechniker. Man wolle einfach nirgends ein Risiko eingehen. Aber: «Ein bisschen Mut zum Risiko braucht es!»

Die Mitarbeitenden der Stagelight befinden sich noch immer in der Kurzarbeit. «Teilweise ist es schwierig, die Leute zu motivieren. Es ist eine gewisse Frustration spürbar, darüber, dass immer wieder Anlässe abgesagt werden», so Lemmenmeier. Er habe seine Mitarbeiter alle weiterbeschäftigen können. Auch Lagerfläche oder Mietmaterial habe er nicht reduzieren müssen. «Ich gehe davon aus, dass sich die Branche erholt. Und dann sind wir bereit», sagt der Gründer der Stagelight.

Wenn die Aufträge, welche aktuell gebucht seien, bestehen bleiben, werde der Rest des Jahres sowie das nächste Jahr zufriedenstellend. Dass sich die Events in die digitale Welt verlagern, bezweifelt Lemmenmeier: «Es wird eher eine Ergänzung. Beispielsweise so, dass Informationsveranstaltungen von Firmen mit einem kleineren Publikum durchgeführt, und anschliessend als Stream zur Verfügung gestellt werden.» Es gebe durchaus Fälle, in denen beispielsweise auch Sitzungen oder kleine Veranstaltungen über Videokonferenzen Sinn machen. Er persönlich sei davon aber kein Fan: «Die Leute wollen raus und sich wieder treffen.»

Der Theaterverein: Gut zwei Drittel weniger Tickets verkauft

Seit dem 21. August bis am 4. September spielt die Herisauer Bühne «Wuchenend in Las Vegas» in der Alten Stuhlfabrik in Herisau. Üblicherweise spielt der Verein jeweils im Frühling ein Theaterstück für Erwachsene und im Winter eines für Kinder. Anderthalb Jahre nach dem ersten Termin für die Premiere fand diese am 21. August statt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler standen dabei vor einem zu gut einem Drittel gefüllten Zuschauerraum. Dies habe sich auch durch die restlichen Aufführungen durchgezogen, erklärt Erwin Hitz, Regisseur und Darsteller. «Die Leute sind sehr zurückhaltend mit den Buchungen. Wir wissen nicht, ob es Angst ist, oder ob es an der Maskenpflicht oder den Aufführungsdaten liegt», so Hitz. Dass die Komödie aufgeführt wird, bereue er jedoch keineswegs: «Es ist schön, endlich wieder einmal spielen zu dürfen.» Er sei zuversichtlich, dass «mit zunehmender Normalität auch die Leute wieder ins Theater kommen».

Die Marketing-Fachfrau: Ferienrückkehrer schmälern Hoffnung

Auch Corinne Sieber, Inhaberin der Herisauer Zündschnur Marketingkommunikation GmbH, war schon einmal zuversichtlicher. Nachdem sich im Mai viele impfen liessen und sie mit dem CSIO eine der wenigen Pilotveranstaltung erfolgreich begleiten durfte, habe sie grosse Hoffnungen in den Herbst gesetzt. Nachdem die Zahlen nun, nach den Sommerferien, wieder stark angestiegen sind und neue Massnahmen diskutiert werden, sei die Hoffnung etwas getrübt.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Herbstsaison seien allseits «auf den letzten Drücker» ausgelöst worden. Die Veranstalter wollen Klarheit haben, wie respektive unter welchen Auflagen ihr bevorstehender Anlass stattfinden kann. «Entscheide werden hinausgezögert, die Umsetzungsarbeit komprimiert sich auf die absolute Minimal-Zeit. Alle wollen möglichst sicher sein, dass die geleistete Arbeit nicht ‹nochmals› umsonst ist. Nun ist es aber so: Die Situation ist und bleibt unklar. Welche Auflagen in zwei Wochen, geschweige denn Mitte Oktober gelten werden, wissen wir nicht», so Sieber.

Nach ihrer Erfahrung trifft die 3-G-Regel im Hinblick auf Grossveranstaltungen auf Akzeptanz. Das Zertifikat sei ein guter Garant gewesen.

Corinne Sieber, Inhaberin der Marketing- und Kommunikationsagentur Zündschnur, Herisau.

«Die Frage ist, wie sich die Leute verhalten, wenn es nur noch ein oder zwei G's gibt. Auch, ob sich gleich viele testen lassen, wenn dies kostenpflichtig wird, ist mehr als fraglich.»

Es sei alles sehr volatil. Man stehe am gleichen Punkt wie im Sommer 2020 – vieles sei wiederum in der Schwebe. Es mache bei gewissen Veranstaltungen durchaus Sinn, auf eine hybride Form zwischen dem Stattfinden in der realen und in der digitalen Welt zu setzen. Dies erhöhe die Planungssicherheit. Dennoch sei das Bedürfnis gross, sich gegenseitig zu sehen und sich zu begegnen. «Die Hoffnung stirbt zuletzt», so Sieber lachend. Und «wenn nicht wieder Verschärfungen der Massnahmen, wie eben zum Beispiel zwei oder gar ein G oder Einschränkungen der Besucherzahlen festgelegt werden, dann ist die Branche auf einem guten Weg».

Die Location: Im laufenden Jahr erst sieben Veranstaltungen

Im vergangenen Jahr sind die Buchungen des Casinos Herisau, das gemeinsam mit dem Alten Zeughaus das Kulturzentrum bildet, um rund zwei Drittel eingebrochen. 2020 sei der Kultursaal 32-mal statt wie ein Jahr zuvor 90-mal gebucht worden. «Und das, obwohl im ersten Quartal beinahe ein normaler Betrieb möglich war», erklärt Marco Forrer, Leiter des Ressorts Volkswirtschaft, dem das Kulturzentrum unterstellt ist. Im Alten Zeughaus, das auch gerne über mehrere Tage am Stück gebucht wird, fällt die Bilanz ähnlich aus. 68 Veranstaltungen 2019 stehen 35 Veranstaltungen im Jahr 2020 gegenüber. Forrer blickt auf das aktuelle Jahr:

Marco Forrer, Leiter des Ressorts Volkswirtschaft der Gemeinde Herisau.

«Bis jetzt fanden sieben Veranstaltungen im Casino und acht im Alten Zeughaus statt. Das entspricht einem Bruchteil der Auslastung vor Corona.»

Jedes Mal, nachdem der Bundesrat eine Verschärfung der Massnahmen verkündete, seien zahlreiche Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden. «Die Hemmschwelle, Veranstaltungen frühzeitig abzusagen, ist gesunken», so Forrer.

Wenn die Veranstaltungen, die aktuell geplant seien, durchgeführt werden, sähe das restliche Jahr nicht schlecht aus, erklärt Forrer. 42 Events im Casino Hiersau sind aktuell gebucht. Das Alte Zeughaus wird voraussichtlich an 25 Tagen genutzt. «Der Kalender ist nicht proppenvoll, aber immerhin wieder gut gefüllt», sagt Forrer.

Mit der allfälligen Einführung der Zertifikatspflicht für Veranstaltungen in Innenräumen würde in der Umsetzung einiges einfacher, ist sich Forrer sicher. «Es gäbe eine einheitliche und klare Regelung für die Events. Auch während einer Veranstaltung gäbe es anstelle vieler Vorschriften wieder mehr Freiheiten», so Forrer. Er beobachte, dass einige Veranstalter Mühe mit den sich ständig ändernden Auflagen hätten und deshalb verunsichert seien.

Der Künstler: Spontane Anfragen häufen sich

«Der September ist proppenvoll», erklärt Sepp Manser, Comedian aus Speicher. Etwa die Hälfte der Veranstaltungen seien solche, die nachgeholt würden. «Sobald es jeweils Lockerungen gibt, und die Planungssicherheit für einen kurzen Zeitraum gegeben ist, füllen sich die Bücher.» Hauptsächlich spielt Manser Gala-Shows, Comedydinner oder ein kleines Solo-Programm. Mit Nico Arn ist er ausserdem als Comedy-Duo «Comedy mit Bart» unterwegs. Die Anfragen seien in den vergangenen Jahren, auch vor Corona, immer kurzfristiger geworden. «Drei Wochen, teilweise sogar nur eine, sind die Fristen, mit denen wir arbeiten», so Manser. Zu Beginn der Pandemie habe er an einigen Onlineprojekten teilgenommen. Die Zukunft sehe er darin aber nicht:

Sepp Manser, Comedian.

«Comedy ohne reales Publikum ist wie ein Swimmingpool ohne Wasser – einfach trocken.»

Die Zeit während Corona habe er genutzt, um kleine Projekte zu verfolgen. Dadurch, dass er vor der Pandemie auf dem aufsteigenden Ast war, habe er viel Unterstützung durch die kantonalen Ämter erhalten. Dennoch sei er froh, nun wieder spielen zu können. Das Ausgehverhalten der Leute bereitet ihm jedoch Sorgen:

«Die Leute haben sich daran gewöhnt, zu Hause zu bleiben. Die wenigsten gehen noch spontan ins Theater.»

Am einfachsten sei es für ihn, wenn er gebucht werde. Dies sei meistens der Fall. «Dann muss ich nicht um den Ticketverkauf bangen, sondern kann mich aufs Spielen konzentrieren. Die fehlende Planungssicherheit kostet in der aktuellen Situation am meisten Energie», so Manser.