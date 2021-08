Jungparteien AR beurteilen Revision der Kantonsverfassung

Appenzell Ausserrhoden Stimmrechtsalter 16, Gott in der Präambel, Ausländerstimmrecht: Das sagen die Appenzeller Jungparteien zur Revision der Kantonsverfassung Die Kantonsverfassung von Appenzell Ausserrhoden bekommt einen Neuanstrich. Zum ersten Mal seit 1995 stehen wichtige Punkte wie das Ausländerstimmrecht, die Gotteserwähnung in der Präambel oder das Stimmrechtsalter 16 zur Diskussion. Nur in einem Punkt sind sich die Appenzeller Jungparteien einig. Aline Baumgartner 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kantonsparlament AR wird 2021 über den neuen Entwurf der Kantonsverfassung bestimmen. Bild: Ralph Ribi

Im Verlauf der letzten zwei Jahre sind im Appenzellerland gleich zwei neue Jungparteien entstanden: die Jungen Grünen, die seit Mai 2020 bestehen, und die Junge Mitte AR, die ihre Gründung am 18. Juni feierte. Der JSVP hingegen steht eine Neugründung noch bevor. Die «Appenzeller Zeitung» hat nachgefragt, wie es um die Parteien steht und was sie zu den Änderungen in der Kantonsverfassung sagen. Die Jungfreisinnigen AR haben der Zeitung gegenüber noch keine Stellung genommen.

Revision der Kantonsverfassung

Die Stimmbevölkerung von Appenzell Ausserrhoden hat im Frühjahr 2018 beschlossen, dass die Kantonsverfassung überarbeitet werden soll. Über den vorliegenden Verfassungsentwurf und die Eingaben aus der Vernehmlassung wird als Nächstes am 19. August die Verfassungskommission beraten. Danach sind der Regierungsrat und der Kantonsrat am Zug. Der Verfassungsentwurf enthält verschiedene Reformen, die zu reden geben.

Die umstrittenen Punkte Bisher wird in der Präambel Bezug zu Gott genommen, das sei nicht mehr aktuell, da immer mehr Leute keiner Religion angehören, findet die Verfassungskommission. Die Worte «Im Vertrauen auf Gott» sollen mit der Revision aus der Präambel verschwinden. In der Auswahl für die neue Präambel stehen die Version A, in der Gott nicht erwähnt wird, und die Version B, in der die Gotteserwähnung vorhanden ist.

Vorgeschlagen wird, dass der Kantonsrat künftig im Proporzverfahren gewählt werden soll. Momentan werden die Kantonsrätinnen und Kantonsräte im Majorzsystem gewählt – mit Ausnahme von Herisau, wo die Wahl bereits im Proporzsystem erfolgt.

Die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen künftig auf kantonaler Ebene mitbestimmen dürfen.

Das Stimmrechtsalter soll herabgesenkt werden, sodass bereits 16-Jährige an die Urne gehen dürfen.

Die Jungen Grünen

Seit der Gründung der Jungen Grünen Appenzellerland im Mai 2020 ist es relativ still geworden um die Jungpartei. Nach etwas mehr als einem Jahr Bestehen zählen die Jungen Grünen im Appenzellerland offiziell 18 Mitglieder. Damit hat sich die Mitgliederzahl seit der Geburtsstunde der Partei verdoppelt. Gut sieben Mitglieder der Appenzeller Delegation engagieren sich aktiv in der Politik. Nina Cramer, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Appenzellerland, ist zufrieden mit der Entwicklung. Die Partei befinde sich zwar immer noch in der Aufbauphase, sagt sie, aber trotzdem habe man bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt.

Nina Cramer ist seit Mai 2020 Co-Präsidentin der Jungen Grünen Appenzellerland.

Das meinen die Jungen Grünen

Zum Gottesbezug in der Präambel haben die Jungen Grünen eine klare Meinung: Nein. Die Erwähnung von Gott ist laut Nina Cramer nicht sehr sinnvoll. Dazu sagt die Co-Präsidentin:

«Die andere Variante der Präambel würde uns eher zusprechen, da diese mehr auf die soziale und natürliche Umwelt anspricht und so in unserem Sinne eher nachhaltig ist und in unsere Zeit passt.»

Gegen die Wahl des Kantonsrates im Proporzverfahren hat die Partei nichts einzuwenden. Auch bei der Frage, ob ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zukunft auf kantonaler Ebene mitbestimmen dürfen, lautet die Antwort der Jungen Grünen Ja. Cramer sagt:

«Wir finden es sehr schön und auch ziemlich fortschrittlich, dass solche Themen in unserer Kantonsverfassung behandelt werden.»

Das gilt auch für das Stimmrechtsalter 16, dass die Jungen Grünen begrüssen würden.

Von den Jungen Grünen werde man laut Cramer in Zukunft mehr hören. Auf nationaler Ebene lanciert die Partei demnächst die Umweltverantwortungsinitiative, für welche die Jungpartei auch im Appenzellerland Unterschriften sammeln wird.

JSVP sucht Mitglieder

Das Projekt «JSVP Appenzellerland» ist zuletzt ins Stocken geraten. Laut Michael Vierbauch, Sekretär der SVP Ausserrhoden, zählt die Jungpartei zurzeit nur wenige Mitglieder. Es sei schwierig, junge Menschen zu motivieren, damit sie sich aktiv in einer Partei engagieren.

Michael Vierbauch besetzt das Sekretariat der SVP AR.

Anders sieht die Lage bei der Mutterpartei aus, bei der sich viele junge Frauen und Männer einbringen, die auch bei der JSVP mitmachen könnten. Gemeinsam mit der Innerrhoder SVP ist die SVP Ausserrhoden bemüht, wieder eine aktive Jungpartei auf die Beine zu stellen. Da die Mitgliederzahl stetig steigt, ist die SVP einer neuen Jungpartei gegenüber positiv eingestellt. Zu dem Projekt JSVP sagt Vierbauch:

«Der grosse Mitgliederzuwachs zeigt uns, dass die Politik in der Gesellschaft durchaus interessiert und die SVP auch in der Lage ist, die Sorgen und Anliegen der jungen Generation aufzunehmen.»

Das denkt die JSVP

Den Gottesbezug in der Präambel möchte die JSVP beibehalten. Das Wort «Gott» umfasse nicht nur den Gott der christlichen Welt, sondern auch denjenigen aller anderen Religionen und Glaubensrichtungen. Weiter sagt Vierbauch:

«Die Religion hat in unserem Kanton nach wie vor eine grosse Bedeutung, weswegen die JSVP der Ansicht ist, dass an der Nennung Gottes in der Verfassung festgehalten werden sollte.»

Auch die Wahl des Kantonsrates im Proporzverfahren begrüsst die JSVP. Vor einigen Jahren wurde von der SVP selbst eine entsprechende Initiative lanciert, die damals gescheitert ist. Der Sekretär der SVP AR sagt dazu: «Das Proporzwahlverfahren ist eine Möglichkeit, die Stimmbevölkerung im Kantonsrat besser zu repräsentieren, der Majorz hat hier eine verzerrende Wirkung, weil Stimmen ungeachtet wegfallen.»

Hier ist die JSVP dagegen

Anders sieht die Meinung der JSVP beim Thema Ausländerstimmrecht aus. Wer heute mitstimmen wolle, könne sich einbürgern lassen. Zudem sieht die JSVP kein Bedürfnis nach einem Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene, da dieses auf kommunaler Ebene sehr wenig genutzt werde.

Das Stimmrechtsalter 16 lehnt die JSVP ebenfalls ab. Es müssten zuerst entsprechende Pflichten festgelegt werden. «Politische Partizipation kann auch auf anderen Wegen stattfinden, so gibt es beispielsweise keine Alterslimiten bei der Sammlung von Unterschriften, es können Petitionen eingereicht und Vernehmlassungen verfasst werden», so Vierbauch.

Die Junge Mitte

Raphael Brauchli übernimmt das Parteipräsidium der Jungen Mitte AR.

Die Jüngste der Parteien im Appenzellerland ist die Junge Mitte AR. Seit dem 18. Juni existiert die aufstrebende Jungpartei, die bereits 25 Mitglieder zählt. Raphael Brauchli, Präsident der Jungen Mitte AR, ist zufrieden mit der bisherigen Entwicklung der Partei. Die Zusammenarbeit mit der Mutterpartei funktioniere gut und der Terminkalender der Politisierenden sei gefüllt mit geplanten Veranstaltungen.

Das denkt die Junge Mitte

Für die Überarbeitung der Präambel wünscht sich die Junge Mitte eine Version ohne Gottesbezug. Raphael Brauchli sagt dazu:

«Mit der multikulturellen Gesellschaft sowie tendenziell mehr Konfessionslosen erscheint es nicht mehr gerechtfertigt, einen Bezug zu einzelnen Religionsgemeinschaften in der Präambel zu verankern.»

Bei der Wahl des Kantonsrates sieht die Junge Mitte im Proporzverfahren einen klaren Mehrwert. Durch die grösseren Wahlkreise erhofft sich die Jungpartei eine grössere Auswahl an Kandidierenden und weniger stille Wahlen.

Unsicherheit beim Ausländerstimmrecht

Im Gegensatz zur Mutterpartei ist sich die Junge Mitte bezüglich des Ausländerstimmrechts noch nicht ganz sicher. Die Mitte AR spricht sich für ein Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene aus, die Junge Mitte hingegen wägt ihre Pro- und Kontra-Argumente noch ab. Hierzu sagt Brauchli:

«Um den gesamten Verfassungsentwurf nicht zu gefährden, unterstützen wir einen Eventualantrag. Wir unterstützen aber auch die Eingabe unserer Kantonalpartei, wonach sich das aktive und passive Wahlrecht weitestgehend decken sollen.»

Beim Stimmrechtsalter 16 hingegen vertritt die Junge Mitte AR eine klare Meinung. Zu den Zielen der Jungpartei gehört unter anderem eine frühe Förderung von politischem Interesse. «Es ist für uns deshalb selbstverständlich, dass wir uns für das Stimmrechtsalter 16 einsetzen», sagt Brauchli. So ist die Jungpartei auch mit dem klaren Ja zum Stimmrechtsalter 16 einverstanden, das die Mitte AR in der Vernehmlassung teilte.

Die Junge Mitte nimmt Fahrt auf

Da die Gründung der Jungen Mitte AR erst knapp zwei Monate her ist, nimmt die Jungpartei noch Fahrt auf. Obwohl sie sich aktiv bei der Mitte AR einbringen können, wollen die jungen Politisierenden eine gewisse Unabhängigkeit behalten. Die Entwicklung werde weitergehen. Brauchli sagt abschliessend:

«Wir werden uns zu aktuellen Themen eine Meinung bilden und uns für diese einsetzen. Mutig wollen wir sein und stets konsensorientiert.»