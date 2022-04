Appenzell Ausserrhoden Reduzierte Wintersportzone gibt in Trogen zu reden: Skilift-Aus ist noch nicht verdaut Die Gemeinde Trogen stimmt ab 15. Mai über die Erweiterung des Schulhauses Nideren ab. Die Vorlage ist unbestritten. An der öffentlichen Versammlung gibt die Reduzierung der Wintersportzone zu reden. Die Auflagefrist begann am 22. April. Charlotte Kehl 29.04.2022, 17.00 Uhr

Der Skilift Sand in Trogen ist seit einigen Jahren nicht mehr in Betrieb. Bild: APZ

Am Donnerstag lud die Gemeinde Trogen zur Orientierungsversammlung über das Bauvorhaben am Schulhaus Nideren sowie über die Änderung der «Zone für Wintersport» ein. Zuerst aber konnte Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr einen überraschenden Ertragsüberschuss von rund 79‘300 Franken präsentieren. Der Voranschlag 2021 sah einen Aufwandüberschuss von 317‘715 Franken vor, die Rechnung schliesst also rund 400‘000 Franken besser ab als erwartet.