Vor 25 Jahren verstarb Alfred Vogel, Pionier der Naturheilkunde

Appenzell Ausserrhoden Pionier der Naturheilkunde: Vor 25 Jahren verstarb Alfred Vogel Am 1. Oktober 1996 verstarb Alfred Vogel. Als im Appenzellerland tätiger Pionier der Naturheilkunde ist sein Wirken von grosser Nachhaltigkeit. Peter Eggenberger 29.09.2021, 11.59 Uhr

Alfred Vogel (1902–1996) prägte die Naturmedizin nachhaltig. Bild: PE

1902 in Aesch BL geboren, interessierte er sich bereits im Knabenalter für die Heilkraft der Pflanzen. Als 18-Jähriger eröffnete er in Basel ein Kräuterhaus, wo er Teemischungen herstellte und Kunden rund um die Gesundheit und natürliche Lebensweise beriet.

Die in Ausserrhoden ausdrücklich erlaubte freie Heiltätigkeit führte ihn 1933 gemeinsam mit seiner Gattin Sophie, geborene Sommer, ins Appenzellerland. 1937 wurde er im Hätschen, Teufen, definitiv sesshaft, und hier entstand in der Folge ein Kurhaus mit Praxis und Fabrikationsträumen.

Bestseller «Der kleine Doktor»

Im Kurhausgarten wurden Früchte, Gemüse und Heilpflanzen biologisch angebaut. Vogels Heilerfolge führten zu einer intensiven Referententätigkeit im In- und Ausland. Sein Bekanntheitsgrad erweiterte sich mit der Herausgabe der Zeitschrift «Neues Leben» (heute «Gesundheitsnachrichten»), und ein grosser Wurf gelang ihm mit dem 1952 erschienenen Buch «Der kleine Doktor». Das später in zwölf Sprachen übersetzte und mehrmals nachgedruckte Werk mit seinen leicht verständlichen Gesundheitstipps erreichte eine Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren.

Fabrikationsbetrieb im Thurgau

Die A. Vogel AG in Roggwil: Der Schritt in den Thurgau erfolgte im Jahr 1963. Ralph Ribi

Rund 25 Jahre nach der Niederlassung in Teufen erwiesen sich die Räumlichkeiten und Landreserven als zu klein. In der Folge entstand 1963 im thurgauischen Roggwil die Naturheilmittel herstellende Firma Bioforce, die 2020 in A. Vogel AG umbenannt wurde.

1982 wurde Vogel von der Deutschen Heilpraktikergesellschaft mit der Priessnitz-Medaille ausgezeichnet, und 1984 verlieh ihm die Schweizerische Ärztegesellschaft für Erfahrungsmedizin die Ehrenmitgliedschaft.

Die heutige Anerkennung heilpflanzlicher Präparate ist zu einem guten Teil Alfred Vogel zu danken, der mit Kräuterpfarrer Johann Künzle zu den Pionieren der Schweizer Naturmedizin gehört.