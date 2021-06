Gesundheitsbericht Verdoppelung der Fettleibigen, Spitzenreiter bei der Langzeitpflege, tiefe Spitex-Nutzung: So steht es um das Ausserrhoder Gesundheitswesen Der Gesundheitsbericht 2021 von Appenzell Ausserrhoden analysiert das Gesundheitswesen im Detail. Der Bericht zeigt auf, vor welchen Herausforderungen der Kanton steht. Die Fettleibigkeit in Ausserrhoden hat überdurchschnittlich zugenommen, hoch ist auch die Hospitalisationsrate, dafür gibt es weniger Einsame als im Rest der Schweiz. Mea McGhee 25.06.2021, 05.00 Uhr

Bild: PD

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat den Gesundheitsbericht 2021 verabschiedet und beantragt dem Kantonsrat dessen Genehmigung. Der 172 Seiten starke, äusserst detaillierte Bericht beinhaltet eine umfassende Analyse des Ausserrhoder Gesundheitswesens. Er soll der Regierung als Instrument zur Planung der Gesundheitspolitik dienen.

Insbesondere wird aufgezeigt, wo die Herausforderungen im Gesundheitswesen liegen. Im Bericht werden die zentralen Handlungsfelder und dazu konkrete Massnahmen und deren Umsetzungsstand erläutert. Das sind etwa Aspekte der ambulanten und stationären medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung oder der Gesundheitsförderung und Prävention.

Der Gesundheitsbericht wurde vom Departement Gesundheit und Soziales in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Gesundheitsobservatorium (Obsan) erarbeitet.

Gesundheitsförderung und Prävention

Der Anteil der über 80-Jährigen steigt bis 2035 auf 8 Prozent. Damit nehmen Mehrfacherkrankungen und chronische Erkrankungen zu. Erwartet wird zudem ein höherer Anteil älterer Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Das kantonale Aktionsprogramm «Zwäg is Alter» möchte die Gesundheit und Selbstständigkeit bis ins hohe Alter stärken, um die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten. Risikofaktoren gelte es möglichst früh zu erkennen und vorzubeugen sowie Schutzfaktoren zu stärken, so der Bericht.

Er nennt als Beispiel die Fettleibigkeit (Adipositas): Von 2007 bis 2017 hat der Anteil der Adipösen schweizweit von 5,6 auf 11,6 Prozent zugenommen. In Ausserrhoden ist eine signifikante Zunahme bei Adipositas von 5,8 auf 12,4 Prozent zu verzeichnen. Ein Fokus müsse auf Einwohner mit niedrigem sozioökonomischem Status und deren Kinder gerichtet werden. Hierbei leisteten der Aktionsplan «Frühe Kindheit in Ausserrhoden» sowie die obligatorischen schulärztlichen und schulzahnärztlichen Untersuchungen einen Beitrag.

Erhöhung der Qualität der Gesundheitsversorgung

Die Zukunft bringt eine Konzentration von Spitalstandorten. Aufgrund grösserer Routine und besseren Umgangs mit Problemfällen ist mit einer gesteigerten Versorgungsqualität zu rechnen. Für kleinere Spitäler ist dies eine grosse Herausforderung. Ein Problem ist landesweit der drohende Nachwuchsmangel bei den Hausärzten. Ziel der Gesundheitspolitik müsse es sein, die Grundversorgung, den Zugang und die Erreichbarkeit im ambulanten Bereich sicherzustellen, aber auch eine Überversorgung zu verhindern. Auch die ambulante Notfallversorgung müsse gewährleistet sein. Die qualitativ gute Betreuung der älteren Bevölkerung gewinne an Bedeutung.

Zwecks einer koordinierten Spitalplanung mit dem Ziel, bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erreichen, unterzeichnete Ausserrhoden die Absichtserklärung einer gemeinsamen Ostschweizer Spitalplanung. Mit dem Projekt «Praxisassistenz und Curriculum» werde das Ziel verfolgt, mehr Hausärzte für den Kanton zu gewinnen und gleichzeitig ein Überangebot an medizinischen Spezialisten im ambulanten und spitalambulanten Sektor zu verhindern. Die Triagestelle (Ärztefon) ermöglicht der Kantonsbevölkerung den einfachen Zugang zur ärztlichen Versorgung im Notfall. Weiter soll der Einsatz von First Respondern im Kanton evaluiert werden.

Aufgrund der demografischen Alterung werde die qualitativ hohe und gut zugängliche Langzeitversorgung für die ältere Bevölkerungsgruppe immer wichtiger, so der Bericht. Im Rahmen eines kantonalen Geriatriekonzepts sowie dem bestehenden Konzept für palliative Versorgung soll dem Rechnung getragen werden. Das sich in Erarbeitung befindende Demenzkonzept soll einen niederschwelligen Zugang zu einer bedarfsgerechten Versorgung leisten. Betreuende und pflegende Angehörige bräuchten Unterstützung, Entlastung und Beratung; das entsprechende Handlungsfeld im Konzept zum Familienmonitoring evaluiert geeignete Massnahmen.

Versorgungsstrukturen sind im Wandel

Das Verhalten der Patienten hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Qualitätsansprüche sind gestiegen, die Leute informieren sich vor einer Arztkonsultation im Internet und haben eine entsprechende Erwartungshaltung an eine medizinische Behandlung. In Appenzell Ausserrhoden ist im Vergleich zur Gesamtschweiz eine überdurchschnittliche Hospitalisierungsrate festzustellen. Ambulante Behandlungsangebote müssten an Bedeutung gewinnen, denn ältere Personen wollten möglichst lange zu Hause leben.

Ausserrhoden verzeichnet den höchsten Anteil an Menschen, die in Pflegeheimen leben, insbesondere in tiefen Pflegestufen mit geringem Pflegebedarf. Spitex-Angebote werden gemäss Bericht zu wenig in Anspruch genommen. Bei der Analyse der Patientenströme in der stationären Akutversorgung ist Ausserrhoden ein Importkanton. Gleichzeitig lassen sich immer mehr Ausserrhoder ausserkantonal behandeln.

Diese Gesundheitspolitik strebt Ausserrhoden an

Der Regierungsrat möchte die Qualität und die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsversorgung für die Kantonsbevölkerung gewährleisten, ohne dass die Kosten auf ein untragbar hohes Niveau ansteigen. Bis 2023 sollen Handlungsmöglichkeiten des Kantons zur Dämpfung der Gesundheitskosten vorliegen. Bis 2030 soll der Kostenanstieg im Gesundheitsbereich dank der vom Kanton ergriffenen Massnahmen gebremst sein. Ein weiteres Ziel ist es, bis 2023 ein sogenanntes One-Health-Konzept zu erarbeiten. Bis 2030 soll eine Gesundheitsstrategie im Sinne von One Health zur Prävention und Bekämpfung von gesundheitlichen Risiken umgesetzt sein.

Zu teuer: Weg vom Vierjahresturnus?

Dem letzten Gesundheitsbericht verweigerte der Kantonsrat 2017 die Genehmigung. Kritisiert wurde insbesondere die mangelhafte Aussagekraft hinsichtlich der konkreten Herausforderungen für die künftige Gesundheitsvorsorge im Kanton und die daraus abzuleitenden Planungsziele. Auf eine eigene Datenanalyse war damals verzichtet und der Blick vor allem auf die nationale Ebene gerichtet worden.

Nachdem der Gesundheitsbericht 2021 vorliegt, stellt der Regierungsrat zur Diskussion, ob von einer verpflichtenden, wiederkehrenden Erstellung des Berichts alle vier Jahre künftig abzusehen ist. Dies würde eine Gesetzesanpassung erfordern. Diese Einschätzung erfolge vor dem Hintergrund der erheblichen Kosten, dem Fehlen einer kantonalen statistischen Stelle sowie den dafür nötigen internen Ressourcen. Ohne Monetarisierung der internen Ressourcen belaufen sich die Kosten des Gesundheitsberichtes gemäss der Regierung auf rund 100 000 Franken. Die Regierung schätzt diesen Aufwand im Verhältnis zum Nutzen als zu hoch ein.

Der Gesundheitsbericht 2021 findet sich auf der Internetseite des Kantonsrates: www.ar.ch/kantonsrat/geschaeftssuche.