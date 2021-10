Im Rindermeer: So eindrücklich war die Jubiläumsviehschau in Hundwil

800 Stück Vieh, Warenmarkt und Festzelt: Die Jubiläumsviehschau in Hundwil hat viel Publikum angelockt. Die Saison geht am Samstag mit der kantonalen Stierschau und dem Herbstcup in Teufen zu Ende.