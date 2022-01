Appenzell Ausserrhoden «Ich habe gedacht, dass es noch vor Mitternacht kommen könnte und es mit ‹meinem› Neujahrsbaby nichts wird»: So erlebte die Hebamme die Geburt von Lena Anna Zarte 3030 Gramm schwer und 47 Zentimeter gross: Lena Anna ist das Neujahrsbaby 2022 des Spitals Herisau. Hebamme Regula Rutz begleitete die Geburt und erzählt, weshalb diese so besonders war. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 04.01.2022, 17.55 Uhr

Die frischgebackene Mutter hält die kleine Lena Anna ganz nah bei sich. Der Vater blickt gebannt auf seine Tochter. Bild: Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Lena Anna Jabcon ist das Neujahrsbaby 2022 vom Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Wie diese Zeitung berichtete, erblickte das kleine Mädchen am ersten Januar zehn Sekunden nach 00.00 Uhr das Licht der Welt. Regula Rutz ist Hebamme und Leiterin des Hebammen-Teams im Spital Herisau. Bei der Geburt von Lena Anna war sie nah dabei: «Ich habe eigentlich gedacht, dass es noch vor Mitternacht kommen könnte und es mit ‹meinem› Neujahrsbaby nichts wird.» Die Freude über die Geburt von Lena Anna sei riesig und die Eltern seien überglücklich. Auch für die erfahrene Hebamme sei dieses Ereignis schön gewesen.

Geburt verlief ohne Komplikationen

Die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen und das Baby und die Mutter sind wohlauf. Lena Anna war nach der Geburt zarte 3030 Gramm schwer und 47 Zentimeter gross. Für die Eltern sei der spezielle Geburtszeitpunkt in jenem Moment zweitrangig gewesen, vermutet die Hebamme.

Regula Rutz, Teamleitung Hebammen Svar. Bild: Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Für sie selbst sei die Geburt speziell gewesen, weil es zeitlich knapp wurde. Sie sagt: «In der Vergangenheit habe ich oft Spässe gemacht, dass ich eines Tages genau jene Hebamme sein werde, die das erste Kind im neuen Jahr helfen darf, zur Welt zu bringen.»

Dass die kleine Lena Anna tatsächlich kurz nach Mitternacht geboren wurde, habe die Hebamme dennoch überrascht. Und als wären Freude und Überraschung nicht schon genug, kam in dieser Nacht knappe vier Stunden später ein weiteres Neujahrsbaby im Spitalverbund Appenzell zur Welt. Das zweite Baby heisst Kilian Christian und er wurde um 3.46 Uhr geboren. Dass Rutz bei Geburten so nahe dabei sein und unterstützen darf, schätze sie in ihrem Beruf am meisten. Sie sagt:

«Dieser hochemotionale Moment, wenn die Eltern das herbeigesehnte Kind nach riesiger Anstrengung in die Arme nehmen dürfen, ist auch nach vielen Jahren als Hebamme immer noch einzigartig.»

Die erfahrene Hebamme sagt, dass keine Geburt wie die andere ist. Obwohl sie die Geburten nicht gezählt hat, ist sie sich sicher, dass sie bei 1500 Geburten dabei war.

