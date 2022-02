AR Regierungsrat Vernehmlassung Strassenbauprogramm 2023-2026

Appenzell Ausserrhoden Fokus liegt in Herisau: Der Regierungsrat schickt das Strassenbauprogramm 2023-2026 in die Vernehmlassung Der Regierungsrat gibt sein viertes Strassenbau- und Investitionsprogramm in die Vernehmlassung. Für die Jahre 2023 bis 2026 plant er 23 Ausbauprojekte. Der Schwerpunkt soll in Herisau liegen. Selina Schmid 25.02.2022, 11.05 Uhr

Den Schwerpunkt will der Regierungsrat im Verkehrsraum Herisau setzen. Bild: Toni Küng

Der Ausserrhoder Regierungsrat will den Kanton verkehrlich voranbringen und bei der Werterhaltung des Kantonsstrassennetzes Kontinuität zu zeigen. Darum will er für 60 Millionen Franken 23 Ausbauprojekte in zwölf Gemeinden realisieren. Am Montag schickt der Regierungsrat sein viertes kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023-2026 in die Vernehmlassung.

Die grössten Projekte sind gemäss der Medienmitteilung des Regierungsrats die Schliessung der Radweglücke zwischen Waldstatt und Urnäsch, der Neubau einer Brückenverbindung zwischen Speicherschwendi und Rehetobel sowie die Umgestaltung der Werdstrasse in Heiden.

Herisau trägt grösste Verkehrslast

Den Schwerpunkt legt der Regierungsrat auf den Verkehrsraum Herisau, denn dieser trage die grösste Verkehrslast, schreibt er in der Medienmitteilung. Hier sollen der Verkehr beim Schwänlikreisel verbessert und die Kantonsstrassen rund um den Obstmarkt im Zuge des Gestaltungsprojekts der Gemeinde Herisau saniert werden.

In Teufen soll neben dem Bahnprojekt auch die Ortsdurchfahrt saniert werden. Das Programm sieht auch die Umgestaltung der Werdstrasse in Heiden, die neue Brückenverbindung zwischen Speicherschwendi und Rehetobel und die Umgestaltung der Dreispurstrecke in Wolfhalden vor. Dazu kommen kleinere Projekte in verschiedenen Gemeinden.

In acht Gemeinden sieht der Regierungsrat keine Bauvorhaben, auch weil in einigen dieser Gemeinden in den letzten Jahren viel gebaut wurde. Der Regierungsrat nennt die Gemeinden Reute, Wald, Bühler, Stein oder Hundwil. Der regionale Ausgleich sei innerhalb des Kantons sichergestellt.

Kontinuierliche Substanz und Ausbau der Strasse

Noch offen ist, wann der Abschnitt Hundwilertobelbrücke-Friedhof Hundwil mit einem Rad- und Gehweg ausgebaut wird. Anfang 2020 übernahm der Bund den Strassenzug Winkeln-Herisau-Waldstatt-Hundwil-Hargarten-Appenzell als N25 ins Nationalstrassennetz. Der Kanton übernahm dabei den besagten Abschnitt. Die Frage der Kostentragung des Rad- und Gehweges sei abhängig von der Inkraftsetzung des neuen Veloweggesetzes, weshalb noch kein Zeitplan bestehe.

Der Regierungsrat will in den Ausbau und die Substanzerhaltung der Strasseninfrastruktur investieren. Bis zum 6. Mai haben Gemeinden, Parteien und Verbände sowie interessierte Kreise die Möglichkeit, sich dazu zu äussern. Die Unterlagen können ab Montag auf der Website des Kantons unter www.ar.ch/vernehmlassungen abgerufen werden.