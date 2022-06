Appenzell Ausserrhoden Exotische Gerüche, Gebete und eine ukrainische Premiere: Friedvoller Sonnentag in Trogen Der Weltflüchtlingstag hat auch für die evangelisch-reformierte Kirche in Trogen Tradition. In diesem Jahr nehmen auch ukrainische Frauen daran teil. Charlotte Kehl 20.06.2022, 14.00 Uhr

In Trogen wurden auch eritreische Speisen angeboten. Bild: chk

Im Friedensgottesdienst spricht Pfarrerin Susanne Schewe vom Wesen des Vertrauens, vom Frieden, der nicht nur ein Geschenk, sondern vor allem Arbeit ist. Hoffnung wird besungen und jeder Friedenswunsch entzündet eine Kerze. Menschen aus verschiedenen Traditionen sprechen und singen ihre eigenen Glaubensgebete, so die 18-jährige Suit aus Eritrea, die die sonnendurchflutete Kirche mit ihrer Stimme und manch Auge mit Tränen füllt. Sajjad, der ohne seine Eltern in die Schweiz flüchten musste, spricht ein Dankgebet in persischer Sprache.