Appenzell Ausserrhoden

Am 21. Oktober 2015 wurde die Walzenhausen Bahnhof AG ins Handelsregister eingetragen. Mit einer breiten Streuung der Aktien ist der gemeinschaftliche Erhalt des Bahnhofgebäudes Ziel der Gesellschaft. Hauptmieter sind die Appenzeller Bahnen. Die weiteren Räume werden an ortsansässige Ladenbetreiber und Kleingewerbebetriebe vermietet, um ein lebendiges Zentrum zu schaffen. Die vergangenen Generalversammlungen gingen alle als überaus abwechslungsreiches gesellschaftliches Ereignis mit vielen guten Begegnungen in die junge Geschichte der Aktiengesellschaft ein. (Auskünfte: Tel. 071 886 42 18, info@walzenhausenbahnhof.ch)