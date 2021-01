Appenzell Ausserrhoden Ein Jubiläumsgeschenk für die Kanti Trogen: Schule wird behindertengerecht Die Kantonsschule Trogen feiert in diesem ihr 200-Jahr-Jubiläum. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat nun 450'000 Franken für den Einbau von Personen- und Treppenliften gesprochen. 28.01.2021, 11.26 Uhr

Nicht alle Gebäude auf dem Areal der Kantonsschule Trogen sind hindernisfrei. Bild: PD

Eine der wichtigsten Bildungsinstitutionen in Appenzell Ausserrhoden feiert in diesem Jahr ein bedeutendes Jubiläum. Die Kantonsschule in Trogen wurde vor 200 Jahren gegründet. Entsprechend gross werden die Feierlichkeiten sein. Ein erstes Geschenk erhält sie nun von der Kantonsregierung. Die Kanti soll zum Jubiläum behindertengerecht werden. Das teilte die Ratskanzlei am Donnerstag mit.