Appenzell Ausserrhoden Die Nationalbank-Millionen wecken Begehrlichkeiten: SVP fordert Steuersenkung, für die SP wäre eine solche fahrlässig Der Kanton Appenzell Ausserrhoden erhielt im Jahr 2020 von der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank über 17 Millionen Franken. Diese bildeten gerade im Coronajahr eine willkommene Finanzspritze. Während SP und FDP nicht allzu euphorisch reagieren, fordert die SVP bereits eine Steuersenkung. Alessia Pagani 12.05.2021, 05.00 Uhr

Die Schweizerische Nationalbank und das Eidgenössische Finanzdepartement haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet. Die Obergrenze der Gewinnausschüttung wurde von vier auf sechs Milliarden Franken angehoben. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Mit 8,5 Millionen Franken gerechnet, 17,3 Millionen Franken erhalten: Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr von einer unerwartet hohen Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) profitiert. Diese lag bei gesamthaft vier Milliarden Franken. In der Debatte zur Staatsrechnung 2020 im Kantonsrat führten die SNB-Millionen zu einigen Wortmeldungen. Und sie riefen die SVP auf den Plan. Diese verlangt in Anbetracht der hohen Auszahlung eine Steuersenkung, wie Fraktionssprecher Walter Raschle (Schwellbrunn) an der Sitzung vom 3. Mai sagte. Damit soll nach Meinung der SVP der Entscheid von 2018 korrigiert werden – damals wurde der Steuerfuss für natürliche Personen um 0,1 Einheiten auf 3,3 Einheiten erhöht. «Dies wäre nicht nötig gewesen, wie der gestiegene Bilanzüberschuss und die gesunkene Verschuldung bestätigen», sagt Raschle auf Nachfrage.

Walter Raschle, SVP-Fraktionssprecher. Bild: PD

Die Haltung der SVP ist klar: Unternehmen und natürliche Personen sollten am ausserordentlichen Ergebnis der SNB teilhaben können – gerade in der jetzigen Zeit, in der nicht wenige in Folge der Coronapandemie schmerzliche Einbussen hinnehmen mussten, so Raschle. Er sagt:

«Ein wesentlicher Teil des Gewinns der SNB wurde mit Negativzinsen und Währungshandel eingenommen und ist so indirekt zum Teil auch von den Steuerzahlern finanziert.»

Die ausserordentliche Ausschüttung von über 8,8 Millionen Franken, die nicht im Voranschlag 2020 eingestellt waren, seien nun quasi als «Geschenk» in die Staatskasse geflossen, so Raschle weiter.

Nicht in eine Abhängigkeit verfallen

Die Ausserrhoder Staatsrechnung 2020 schloss trotz Pandemie mit einem Gewinn von 9,5 Millionen Franken ab. Der Bilanzüberschuss – im engeren Sinne das Eigenkapital – erhöht sich per Ende 2020 auf 71,8 Millionen Franken. Die Verschuldung konnte abgebaut werden. Sorgen bereitet aber der Blick auf die operative Ebene, wo ein Defizit von über 6,5 Millionen Franken resultierte. Auch für die kommenden Jahre rechnet der Kanton mit einem strukturellen Defizit. Die Regierung hat deshalb 2018 ein Stabilisierungsprogramm mit jährlichen Entlastungen von bis zu 8 Millionen Franken beschlossen. Eine der Massnahmen war die Steuererhöhung um 0,1 Einheiten.

Regierungsrat Paul Signer, Departement Finanzen. Bild: PD

Wie Finanzdirektor Paul Signer auf Nachfrage ausführt, bedeuten diese SNB-Millionen eine spürbare Entlastung des Kantonshaushaltes. Er sagt:

«Dennoch wollen wir nicht von diesen Ausschüttungen abhängig werden, sondern aus eigener Kraft eine mindestens ausgeglichene erste Stufe der Erfolgsrechnung erreichen.»

Eine Steuersenkung sei denn zur jetzigen Zeit auch nicht angedacht. «Allfällige zusätzliche und damit unerwartete Ausschüttungen der SNB werden für Anforderungen oder erwartete Entwicklungen im Energiebereich sowie für die Umsetzung des Regierungsprogramms verwendet», erklärt Signer. Zudem sei zurzeit unklar, was die Schliessung des Spitals Heiden den Kanton als Eigner noch kostet.

In den vergangenen Jahren lag die SNB-Gewinnausschüttung für Ausserrhoden bei 7,5 Millionen im Jahr 2017 und rund 8,7 Millionen Franken in den Jahren 2018 und 2019. Zuletzt deutlich darunter lag sie im Jahr 2016 mit 4,4 Millionen Franken. Der Kantonsrat kritisierte mehrfach die eklatante Abweichung zum Voranschlag. Wie Paul Signer sagt, ist die jährliche Gewinnausschüttung schwierig zu prognostizieren. Die Bilanz der SNB wird jeweils erst im Folgejahr veröffentlicht. Die Ausschüttung für das Jahr 2020 richtet sich gemäss Signer nach der alten Vereinbarung aus dem Jahr 2016. Er sagt:

«Die Prognose wird künftig sogar noch schwieriger, weil nicht klar ist, in welchem Umfang die SNB am Devisenmarkt intervenieren muss, um den Schweizer Franken zu stützen. Das bedeutet, dass es noch einmal deutlich schwieriger wird, einen realistischen, zu erwartenden Betrag im Voranschlag und in den Aufgaben- und Finanzplänen einzusetzen.»

Eingeplant hat der Kanton die Gelder eher konservativ. Während Paul Signer für 2021 und 2022 noch von einer Ausschüttung von 6 Milliarden Franken ausgeht – Ausserrhoden erhielte davon gemäss Signer ungefähr 25 Millionen Franken –, rechnet der Kanton im Aufgaben- und Finanzplan für 2023 mit 4 Milliarden Franken und ab 2024 wieder mit 2 Milliarden Franken – wie ursprünglich für alle Jahre. Dies entspräche einem kantonalen Beitrag in der Höhe von rund 8,5 Millionen Franken.

SP bezeichnet Forderung als «nicht realistisch»

Walter Raschle gibt zu bedenken, dass die Ausschüttungsvereinbarung nicht in Stein gemeisselt sei und dass es keine Garantie gebe, dass jedes Jahr überdurchschnittliche Gewinne resultieren. Der SVP-Kantonsrat sagt:

«Somit ist es falsch, sich einfach auf diesen Zustupf zu verlassen und gerade darum ist es falsch, diese Erträge als gesetzt im Finanzplan einzustellen.»

Auch bei den anderen Parteien kommt die Forderung der SVP nicht gut an. Jens Weber (Trogen), Präsident der SP Appenzell Ausserrhoden, verweist auf den Status quo. Die Regierung habe erstens ein Stabilisierungsprogramm als Sparmassnahme eingeleitet, zweitens seien notwendige Investitionen in den vergangenen Jahren «sträflich» vernachlässigt worden, drittens benötige der Spitalverbund in der Genesungsphase finanzielle Unterstützung und viertens werde sich die Coronapandemie noch mehrere Jahre auf die Staatsrechnung auswirken. Weber sagt:

Jens Weber, Kantonsrat und Präsident der SP Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Wer in einer solchen Ausgangslage Steuersenkungen fordert, handelt hoch fahrlässig. Die Forderung ist nicht realistisch.»

Er spricht von einer Schmälerung der staatlichen Leistungen. «Und dies, obwohl in der Verwaltung die gesetzlichen Aufgaben zum Teil nicht erfüllt werden können», so Weber. Erst müssten solche Lücken gefüllt werden, bevor man über Steuersenkungen überhaupt rede.

Weiterhin hohe Ausschüttungen erwartet

Ohne diese zusätzliche SNB-Ausschüttung wäre das Gesamtergebnis eine schwarze Null gewesen. Gerade im letzten stark von den Coronaschutzmassnahmen geprägten Jahr sei sie eine willkommene Finanzspritze gewesen, so Weber. «Es ist ungewöhnlich, dass genau in dem Jahr, wo aussergewöhnliche Aufwände anfallen, diese durch aussergewöhnliche Erträge fast vollständig ausgeglichen werden.» Es zeige sich aber, so Weber weiter, dass die Politik und die Reservenbildung der Nationalbank im letzten Jahrzehnt hohe Gewinnausschüttungen in der Zukunft als realistisches Szenario erscheinen lassen.

«Für die SP bedeutet dies, dass die Gewinnausschüttungen nicht als ausserordentliche, sondern als erwartbare Erträge in den AFP- und Voranschlags-Planungsprozess Eingang finden müssen.»

Die Partei geht davon aus, dass die SNB in den nächsten Jahren mindestens die 8,5 Millionen ausschütten wird, die im Aufgaben- und Finanzplan vorgesehen sind. Die gesunkene Verschuldung des Kantons wertet Weber zwar als positives Zeichen. Er sagt aber auch: «Leider wurde das aber durch fehlende Investitionen erkauft. Für uns ist klar: Investitionen in die Zukunft müssen stärker gewichtet werden als der Fokus auf die Verschuldung», so Weber.

Für FDP ist Steuersenkung noch kein Thema

Monika Bodenmann, Kantonsrätin und Präsidentin der FDP Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Die FDP AR spricht von einem Geldsegen, für den man dankbar sei. «Die Gewinnausschüttung hilft uns in der aktuellen Situation enorm», so Parteipräsidentin und Kantonsrätin Monika Bodenmann (Waldstatt) und nimmt Bezug auf die von Paul Signer bereits angetönten Pläne des Regierungsrates im Energiebereich. Die Partei zeigt sich überzeugt, dass sich der Kanton ohne das SNB-Geld in einer sehr viel schlechteren Situation befände. Damit habe man die Sondereffekte, die durch den Svar entstanden sind, abfedern und die Mehrausgaben wegen Corona kompensieren können, so Bodenmann.

«Wir dürfen allerdings nicht jedes Jahr mit einer solchen Gewinnausschüttung rechnen. Die Situation kann sich schnell wieder ändern.»

Auch die FDP AR bezeichnet die letzte Steuererhöhung rückblickend als «unnötig», eine Steuersenkung ist momentan aber noch kein Thema. «Wir müssen achtsam bleiben und Jahr für Jahr schauen, wie sich die Situation entwickelt. Die mittelfristigen Konsequenzen der Pandemie sind heute schwierig abzuschätzen. Jetzt eine Steuersenkung zu verlangen, wäre riskant und überstürzt», sagt Bodenmann. Bei der nächsten Budgetdebatte im Dezember würden allenfalls mehr Fakten vorliegen und eine Gesamtschau ermöglichen.